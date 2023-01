PÅ DISNEY+: «Reservation Dogs» fortsetter å være en av mine absolutte favorittserier i sin glimrende andresesong. Denne sorthumoristiske dramedien fra serieskaperne Sterlin Harjo og Taika Waititi er full av morsomme skråblikk, absurd tull, skarp samfunnskritikk og et dypt rørende vemod. Med lekre håndplukkede låter, opprørske langfingre, poetisk americana og rufsete sjarm, er dette en serie som virkelig har funnet selvsikkerheten i sin særegne, varierte og kule stil. Og det fantastiske rollegalleriet har vokst seg enda bedre siden forrige sesong. I senter for det hele er fortsatt fire ungdommer som bor på et reservat i Oklahoma og prøver å takle hverdagen etter at de mistet sin beste venn. Og rundt deres gode og vonde dager krydres serien med stadige små avstikkere som leverer en sesong full av kruttsterke enkeltepisoder. *Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt informasjon om handlingen i «Reservation Dogs» sesong 1.* ANMELDELSE: Reservation Dogs S1 – Amerikanske drømmer og amerikanske realiteter PÅ REISE: «Willow»-oppkalte Elora Danan (Devery Jacobs) og hennes nye venninne Jackie (Elva Guerra) har forlatt reservatet og vendt nesen mot California. På veien møter de en del snedige personer. FOTO: Disney+ Sorg, skyldfølelse og samhold Hendelsen i sesong 1 har gjort at våre hovedpersoner alle har sitt å stri med i når vi møter dem igjen. Elora (Devery Jacobs) drømmer videre om California. Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) prøver å få seg jobb. Og Willie Jack (Paulina Alexis) og Cheese (Lane Factor) prøver å kansellere en forbannelse de frykter har skyld i stadige negative hendelser. Ved siden av våre hovedpersoner er det også tid til den YouTube-konspirasjonsglade politimannen Big – glitrende spilt av Zahn McClarnon. Vi følger Bears mor Rita (Sarah Podemski) og hennes venninner på en utflukt til konferansehotellet. Og den matglade og lettkledde ånden Willie (Dallas Goldtooth) fortsetter å besøke de delene av rollegalleriet som har akutt behov for spirituell assistanse. Det er også nye og festlige bekjentskaper med blant annet TikTok-kjendisen Nathan Apodaca (han som skatet med juice i hånden og Fleetwood Mac på øret) som Cheeses dopglade slektning Charley. ANMELDELSE: Troll – Hyperaktiv eventyrstund som aldri kjeder Mye av seriens magi oppstår gjennom de ofte snedige, men likevel fullstendig oppriktige rollefigurene som dette serieuniverset så naturlig klarer å gro frem. Seriens firkløver er veldig gode sammen, hvor gruppedynamikken og personlighetene deres får skinne side om side. Men dette er også figurer som låser opp herlige sider og øyeblikk i møte med nye mennesker og rare situasjoner. Jeg er spesielt svak for Paulina Alexis som stjeler scener, skaper så mye opprørsk komedie og gir serien et bankende hjerte i rollen som i rollen som Willie Jack. Og Lane Factors gjennomført hjertegode Cheese får virkelig sjarmert publikum. Han briljerer i en episode hvor livet på en ungdomsanstalt skildres gjennom hans blikk – med humor, oppløftende medmenneskelighet og sosialrealistisk brodd. ANMELDELSE: Copenhagen Cowboy – Dyster, saktegående og atmosfærisk LIVSVISDOM PÅ KROA: Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) er på søken etter ny mening i sesong 2, og får rikelig med råd, og noen nye sjanser, fra sine eldre venner. FOTO: Disney+ Knallgod komedie og knallsterkt drama Det er imponerende å se hvor uanstrengt «Reservation Dogs» spenner toneleiene sine fra drøy og fjasete komedie til opprivende drama uten at det går på bekostning av fiksjonstroverdigheten. Og enda mer imponerende er at den lykkes med alt den vil være. Jeg ler høyt av teit underbuksehumor og dårlige dopvitser. Det smeller i kritikken av USAs elendige behandling av sin urbefolkning. Det er dypere mening å finne i de popkulturelle referansene. Det vitses treffsikkert med seiglivede stereotypier. Det vibrerer av varme i scener fulle av ektefølt kjærlighet. Og tårene triller når serien griper tak og rister i rollefigurenes innerste grind. Som i sesong 1 er det i stor grad kunstnere fra Nord-Amerikas urbefolkning som i «Reservation Dogs» selv får fortelle og skildre sine egne historier på egne premisser – både på manus, på regi og i hovedroller. Og det gir serien en representasjon, en slagkraft og en originalitet i sine humørfylte oppgjør som gjør at det freser godt i panna. Resultatet er ti halvtimesepisoder som engasjerer med en gjennomgående formidlingsglede og en rå ungdommelig energi. Et fortreffelig stykke TV som også virkelig utnytter strømmeseriens muligheter for flyt, plass og episodiske struktur til å være alt den kan være på sitt helt særegne vis. «Reservation Dogs» sesong 2 er ute på Disney+. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.

Om SERIEN Reservation Dogs

Slippdato: 04.01.2023

Sesong: 2

Utgiver: Disney+

Serieskaper: Sterlin Harjo og Taika Waititi

Aldersgrense: 18 år

Sjanger: Drama, Komedie, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.