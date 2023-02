10 serier om ung kjærlighet

1. «Sex Education» (2019-)

FORRETNINGSPARTNERE: Emma Mackey som Maeve og Asa Butterfield som Otis i «Sex Education» sesong 1. Foto: Sam Taylor, Netflix

Denne britiske serien høres ut som den handler om sex, og det gjør den også, men «Sex Education» er på alle måter også en historie om usannsynlig kjærlighet, vanskelig kjærlighet og feilslått kjærlighet – akkurat sånn vi liker det.

I første sesong startet elevene Otis (Asa Butterfield), sønnen til sexterapeuten Jean (Gillian Anderson), og outsideren Maeve (Emma Mackey) med seksualveiledning for andre elever ved Moordale videregående. Det gikk ikke uten forviklinger.

Ett av seriens suksesskriterier er at den blander alvorlige temaer med lett underholdning i akkurat passe doser.

Gjennom de tre sesongene som så langt har kommet (det er varslet en fjerde), har vi også opplevd mye av forelskelse og famlende første forsøk i flere varianter. Biroller som Otis’ skeive bestevenn Eric (Ncuti Gatwa), Otis’ delvis kjærlighetsinteresse, delvis stesøster Ola (Patricia Allison) samt den tilsynelatende bøllen Adam (Connor Swindells) byr på et stort utvalg romanser.

Uten å røpe detaljer, kan vi si at sesong tre også ga oss en av de såreste og vakreste romansene så langt.

Strømmes hvor: Netflix

2. «Normal People» (2020)

KLASSEFORELSKELSE: Daisy Edgar-Jones som Marianne og Paul Mescal som Connell i «Normal People». Foto: BBC, Hulu

Sommeren 2020 ble BBC/Hulu-serien «Normal People» en skikkelig snakkis, og det var ikke uten grunn. Flere anmeldere trillet 6-er på terningen, og selv hadde jeg den på min toppliste for hele året.

Daisy Edgar-Jones spiller den sosialt keitete eleven Marianne, og Paul Mescal gjør rollen som den sjenerte Connell. De kommer fra ulike bakgrunner i en småby i Irland og faller hodestups for hverandre. Det hele er både famlende og altoppslukende, og drar seerne inn med sin direkte ekthet.

Men kjærligheten går selvsagt ikke på skinner. Marianne og Connell holder sammen, flyter fra hverandre. Og finner sammen igjen. Serien følger de to over flere år og gjennom flere ulike faser i livet.

Det hele er hudløst, melodramatisk og lidenskapelig, og jeg anbefaler at du lar deg bergta av denne miniserien.

Strømmes hvor: HBO Max og Strim

3. «Hjertestopper» (2022–)

VENNER ELLER MER? Kit Connor som Nick og Joe Locke som Charlie i «Hjertestopper» sesong 1. Foto: Netflix

Det kan virke som det lages en overvekt av britiske romantiske dramaserier for unge. Enten det, eller så er de bare hakket mer minneverdige akkurat nå.

I fjor kom også «Heartstopper», en søt fortelling om sjenerte, men åpent homofile Charlie (Joe Locke) som forelsker seg i rugbystjernen Nick (Kit Connor), som angivelig har en jentekjæreste.

Faktisk blir Charlie så fascinert at han selv blir med på Nicks lag. De to utvikler et varmt vennskap som står i fare når Nicks venner begynner å hakke på Charlie. Samtidig føler noen av Charlies gamle venner seg truet, og de to hovedpersonene må utforske om det de har er et vennskap, eller noe mer.

Locke er ekstremt sjarmerende som Charlie i denne serien, som det allerede er bestilt to nye sesonger av, og ingen ringere enn Olivia Colman dukker opp som Nicks mor.

Det hele er velspilt og livsbejaende.

Strømmes hvor: Netflix

4. «Young Royals» (2021–)

VANSKELIGE VALG: Edvin Ryding som Wilhelm og Omar Rudberg som Simon i sesong 1 av «Young Royals». Foto: Johan Paulin, Netflix

«Young Royals» er en svensk rojal «Skam» som utspiller seg på den eksklusive privatskolen Hillerska, der kun noen få utvalgte «vanlig dødelige» blir kvotert inn.

Den svenske prinsen Wilhelm (Edvin Ryding) blir sendt hit for å få litt disiplin og møter Simon (Omar Rudberg) fra allmuen. Søt musikk oppstår – også utenfor Simons klokkeklare koropptredener (Rudberg er artist i tillegg til skuespiller).

Men hvordan kan en i arverekken til tronen takle å balansere strenge forventninger med hodestups forelskelse?

Gjennom to sesonger har vi fått følge både romantiske, triste og dramatiske situasjoner, og vi vet det kommer en tredje sesong – vi vet bare ikke når.

«Young Royals» er en vakker serie som formidler finfint hvordan det er å være ung, i tvil og prøve å finne seg selv.

Strømmes hvor: Netflix

5. « Thunder in My Heart » (2021-)

RADARPAR: Alexander Abdallah som Sam og Amy Deasismont som Sigge i «Thunder in My Heart». Foto: Viaplay

Nok en svensk serie med en artist som skuespiller.

Men Amy Deasismont, tidligere kjent som Amy Diamond (hun som hadde en hit som 12-åring med «What’s in It for Me?» i 2005), gjør mer enn å spille i «Thunder in My Heart». Hun har selv skrevet serien og også hatt regi på tre episoder.

Deasismont har også hovedrollen som Sigrid, en ung voksen som sliter både med å være voksen, med forholdet til vennene og ikke minst med kjærlighetslivet. Også temaer som familie og psykisk sykdom får god plass her, selv om mye av tiden går med til jakten på en partner.

Ved hjelp fra venner som Sam (Alexander Abdallah) og Antonia (Julia Lyskova) jobber Sigge hardt med å finne den rette for seg. Spørsmålet er bare om det er den personen hun tror det er.

I sommer ble det kjent at det kommer en ny sesong av «Thunder in My Heart», som fortsetter to år etter handlingen i den første.

Strømmes hvor: Viaplay

6. « Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself » (2022)

TRIO: Nadia Parkes som Annalise, Jay Lycurga som Nathan og Emilien vekemans som Gabriel i «Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself» Foto: Netflix

Denne britiske action/fantasy-serien har en noe forvirrende tittel. På Netflix heter den «Half Bad», men i åpningstitlene heter den «The Bastard Son & The Devil Himself» og andre steder begge deler.

Den er uansett basert på fantasyboken «Half Bad» av Sally Green og handler om ulike hekseklaner og konflikten mellom dem.

Vi følger Jay Lycurga som 16-årige Nathan, hvis mor ble drept da han var liten. Faren hans, Marcus, er den mest fryktede og beryktede «blodheksen» som finnes, og Nathan overvåkes derfor av hekserådet for tegn på ondskap.

Gjennom sesongen finner vi selvsagt ut at det er flere sider av historien, og alt er mindre svart-hvitt enn det først virker. En stor del av Nathans reise, på både det fysiske og det metaforiske plan, blir forsterket av forholdet til fairborn-heksen Annalise (Nadia Parkes) og etter hvert Gabriel (Emilien Vekemans).

Sammen danner de et trekløver som utforsker romantiske følelser for hverandre mellom slagene med sprutende blod og eksploderende lemmer.

Det skal innrømmes at dette er en helt midt på treet serie, men har du fascinasjon for hekser og hamskiftere, magi og farlige følelser, er «Half Bad» ikke «halvgærn»!

Strømmes hvor: Netflix

7. « First Kill » (2022)

HET OMFAVNELSE: Imani Lewis som Calliope og Sarah Catherine Hook som Juliette i «First Kill». Foto: Brian Douglas, Netflix

«First Kill» er en dødelig romantisk fortelling om tenåringsvampyren Juliette (Sarah Catherine Hook) og monsterjegeren Calliope (Imani Lewis).

De to blir tiltrukket av hverandre, men et sentralt dilemma er at Juliette må gjennomføre sitt første drap for å bli en fullvoksen vampyr som kan innta sin rettmessige plass i familien, og Cal kommer fra en familie av monsterjegere som forventer at hun dreper sitt første bytte

Historien er basert på en novelle av V. E. Schwab, som også er serieskaper, og byr på hakket verre utfordringer enn det Romeo og Julie sto overfor.

«First Kill» fikk lunkne kritikker, men vi kan forsikre at i hvert fall kjærlighetshistorien er het.

Strømmes hvor: Netflix

8. «Dash & Lily» (2020)

REBUSROMANSE: Dash (Austin Abrams) og Lily (Midori Francis) i «Dash & Lily». Foto: Netflix

Denne romantiske komiserien kan faktisk brukes som oppvarming til jul, om noen trenger et litt yngre alternativ til filmer som «Love Actually» og «The Holiday», men den funker også på en grå hverdag.

Serien er basert på bokserien «Dash & Lily’s Book of Dares» og følger to tenåringer i New York. I oppkjøringen til jul kommuniserer de med hverandre gjennom noe så gammeldags som meldinger i en notatbok som de må spore opp i et slags rebusløp.

Lily (Midori Francis) starter hele opplegget med notatboken. Hun elsker jul og drømmer om å finne kjærligheten per bevingede ord. Dash (Austin Abrams) på sin side hater julen, men blir revet med av deleleken og spenningen med å prøve å finne ut hvem notatbokjenta egentlig er.

Per papir utvikler de gradvis følelser for hverandre, men flere forviklinger kommer i veien. Det hele er søtt og underholdende å følge, så sleng deg på, du også!

Strømmes hvor: Netflix

9. « Eagles » (2019-2022)

SVENSK SJARM: Adrian Öjvindsson som Ludde og Alva Bratt som Felicia i «Eagles». Foto: SVT/NRK

Det var en periode det kom flere svenske dramaserier fra hockeymiljøer. «Eagles» er en av disse, og en mer drømmende, romantisk variant.

Handlingen utspiller seg i den lille byen Oskarshamn. Dit drar influencer Felicia (Alva Bratt) og broren Elias (Edvard Olsson) fra USA da deres tidligere hockeystjerne-far (Per Lasson) flytter hjem. Selvfølgelig går ikke dette helt smertefritt, og straks følger utfordringer både når det kommer til romantikk, vennskap og ishockey.

Også Ludde (Adrian Öjvindsson) og Amie (Yandeh Sallah) er sentrale figurer som får satt vennskap og lojalitet på prøve etter hvert som nykommerne prøver å finne sin plass på skolen og i miljøet.

Det har blitt hele fire sesonger med denne serien fylt med kjærlighet og rivalisering.

Strømmes hvor: NRK TV

10. « Buffy – vampyrenes skrekk » (1997-2003)

UMULIG KJÆRLIGHET: David Boreanaz som Angel og Sarah Michelle Gellar som Buffy i serien ved samme navn. Foto: Disney+

Én gammel klassiker må med på denne listen: en av mine favoritter gjennom tidene. «Buffy» byr på både 90-talls/Y2K-nostalgi og skikkelig saftige vampyrromanser.

Sarah Michelle Gellar har hovedrollen i denne en gang så banebrytende serien fra Joss Whedon, lenge før han ble knyttet til noe problematisk. Hun spiller Buffy, en videregåendejente som stadig handler i trøbbel, noe vi etter hvert skjønner henger sammen med at hun er en vampyrjeger og generell monstermoser.

I serien flytter hun til Sunnydale med moren og begynner på en ny skole, men det tar ikke lang tid før skjelettene begynner å strømme ut av skapet.

Gjennom syv sesonger (og etter hvert en avlegger-serie, «Angel»), får vi være med på flere runder av den grenseoverskridende kjærlighetshistorien med vampyren Angel (David Boreanaz).

Også Buffys venner Xander (Nicholas Brendon) og Willow (Alyson Hannigan) byr på flere forelskelsesscenarioer og jevnt over en miks av skrekk og moro.

Strømmes hvor: Disney +