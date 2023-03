PÅ DISNEY+ FRA 1. MARS: «Abbott Elementary» er tilbake med mer vittig og engasjert humor fra en underfinansiert offentlig barneskole i Philadelphia, USA. Den første sesongen vant Emmy for beste manus, og serieskaper (og hovedrolleinnehaver) Quinta Brunson fortsetter å treffe både lunt, oppriktig og vittig med sine skråblikk fra det amerikanske skolesystemet. LÆREPLANVANSKER: Den ambisiøse Greg (Tyler James Williams) prøver å nå alle læreplanmålene, det ender med en lærepenge. FOTO: Disney+ Humoren er generell nok til at «Abbott Elementary» svinger godt og gjenkjennelig som kjapp arbeidsplasskomedie. Men den er også spesifikk nok til at poengene og den kritiske brodden treffer når mangelfullt undervisningstilbud, utgått skolemateriell og feilslått skolepolitikk står på timeplanen. ANMELDELSE: Abbott Elementary sesong 1 – Et skoleeksempel Så har serien også en stor kjærlighet for både klasserom og lærerværelse, og det gir serien et rollegalleri det er lett å engasjere seg i når det må kjempes mot store og små hverdagskriser. Nytt skoleår, gamle problemer Barneskolelærerne på Abbott Elementary er tilbake etter sommerferien, og for optimistiske Janine Teagues (Quinta Brunson) er overskriften: Nytt skoleår, nye muligheter. Det har kommet inn litt ekstra bevilgninger fra et stipend, og til og med skeptiske lærerveteraner aner håp for å få sårt tiltrengte midler, så de kan hjelpe sine elever. TO FAVORITTLÆRERE: Melissa (Lisa Ann Walter) og Barbara (Sheryl Lee Ralph) er to lærerveteraner som underholder med lun livsvisdom, vittige skolesmarthet og kunnskap om hvordan en slår tilbake mot et feilfylt system. FOTO: Disney+ Men håp er til for å ødelegges av uforutsette utgifter og udugelig ledelse – i hvert fall i denne komiserien. Her spenner vitsene fra vittige stikk mot Joe Biden og privatskolenes blindflekker til skadedyrproblematikk og Shark Tank-konkurranse om nødvendige driftsmidler. Det er ikke alltid det sprudler av originalitet i situasjonskomedien rundt kjærlighetsliv og lærerværelsets gnisninger. Men der konfliktene blir ordinære, klarer serien stort sett å surfe forbi med kjapt tempo og sjarmerende rollefigurer. Har lært mye fra «The Office» «Abbott Elementary» er velsignet med et herlig rollegalleri som både favner eksentrisk tull, oppriktig engasjement, skeptisk livsvisdom og ektefølt omsorg. Sheryl Lee Ralph vant Emmy for sin rolle som den omsorgsfulle og strenge læreren Barbara. Og sammen med Lisa Ann Walter i rollen som Melissa, har barneskolen to veteraner med hjertet på rett plass – og skolegårdsmartheten til å redde dagen når det virkelig trengs. Quinta Brunson er engasjerende som den alltid håpefulle Janine. Og med rektor Colemann (Janelle James) og vaktmester Johnson (William Stanford Davis) som karikerte figurer, har denne barneskolen typer nok til å både eskalere og fikse de fleste problem. EGOISTISK REKTOR: Janelle James spiller den ofte udugelige og nesten alltid egoistiske rektoren Ava Coleman. FOTO: Disney+ Som arbeidsplasskomedie beveger «Abbott Elementary» seg i et sjangerlandskap hvor serien deler klasserom med andre seriegodbiter som «Brooklyn Nine-Nine» og «Superstore». Og serieskaper Quinta Brunson har nok brukt amerikanske «The Office» som en del av undervisningen for sin barneskolekomedie. Det er lett å kjenne igjen mockumentary-stilen, den udugelige sjefen, den humoristiske oppgittheten og den lune jobbkjemien. ANMELDELSE: Krypto Kings S1 – Sjangerordinær kompiskomedie Men «Abbott Elementary» oppleves ikke som en barneskoleutgave av sine forbilder. Dette oppleves som en serie som har valgt arbeidsplasskomediens form fordi den sjangeren passer utmerket til å blottstille de stedene hvor systemet ikke strekker til i USAs offentlige skole. Og med artige overganger, aktuelle problemstillinger, god komisk timing og et bankende hjerte for barneskolen, har denne serien gjort seg fortjent til en femmer i karakterboka. «Abbott Elementary» sesong 2 har premiere på Disney+ onsdag 1. mars. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på de 2 første episodene.

Om SERIEN Abbott Elementary

Slippdato: 01.03.2022

Sesong: 2

Utgiver: Disney+

Serieskaper: Quinta Brunson

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Komedie, TV-Serie



