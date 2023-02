Formula 1: Drive to Survive S5

PÅ NETFLIX 24. FEBRUAR: Formel 1 har opplevd en eksplosiv økning i popularitet i kjølvannet av denne seriens fire første sesonger. Ingenting tyder på at det den kommer til å bli noe mindre etter sesong 5.

Man kommer nesten overraskende nært innpå begivenhetene i FIA Formula One World Championship, der sjåfører og teamsjefer baksnakker hverandre for åpen mikrofon, og både vennskap og konflikter utspiller seg foran rett foran et film-team med tilsynelatende full tilgang til partene.

SEIERHERRER: Ferrari-fører Charles Leclerc og lagleder Mattia Binotto i et lykkelig øyeblikk i sesong 5 av «Formula 1: Drive to Survive». Foto: Netflix

Serieskaperne har perfeksjonert den fartsfylte og stiliserte historiefortellingen, som skildrer intrigen og dramatikken både på og utenfor banen og underholder med fargerike personligheter. Den karismatiske Mercedes-sjefen Toto Wolff treffer spikeren på hodet når han i første episode sier at dette er mer «Top Gun» enn en dokumentar.

Høydepunkter og kontroverser

Den nye sesongen handler selvsagt om 2022-sesongen, som var full av interessante høydepunkter og kontroverser. Toppen nås kanskje allerede i episode 2, der før nevnte Toto Wolff regelrett skjeller ut de andre laglederne på et møte med en oppsiktsvekkende høy temperatur.

Hør Filmpolitiets podkast: «Drive to Survive: Orkesterplass til intrigene»

Ellers handler det blant annet om etterdønningene av Max Verstappens kontroversielle mesterskapstittel året før, Mercedes sine store problemer med sesongens nye bil og Ferraris mange strategiske blundere som kanskje kostet monegaskeren Charles Leclerc sjansen til seier i mesterskapet.

Serieskaperne er også flinke til å fortelle historier fra lagene som holder til i midtsjiktet og nedover, som vennskapet mellom franske Pierre Gasly og japanske Yuki Tsunoda i det italienske AlphaTauri-laget og det amerikanske Haas-teamets frustrasjon over tyske Mick Schumachers to store krasj i Saudi-Arabia og Monaco.

PITSTOP: Mekanikerne i Red Bull jobber på Max Verstappens bil i «Formula 1: Drive to Survive». Foto: Netflix

Vi får også innblikk i knivingen mellom britiske McLaren og franske Alpine om både mesterskapsplasseringen og den ettertraktede sjåføren Oscar Piastri. Dessuten vier sesongen en god del tid og rom til den populære McLaren-føreren Daniel Ricciardo, den morsomme australieren med det store gliset, som kanskje har kjørt sitt siste Formel 1-løp (han er reservesjåfør for Red Bull i 2023-sesongen).

Spennende diskusjoner og problemstillinger

Den største nyheten i sesong 5, er at den nederlandske dobbeltverdensmesteren Max Verstappen fra Red Bull er tilbake i serien. Han nektet å stille opp for intervju i sesong 4, fordi han følte at serien overdrev eller konstruerte konflikter i altfor stor grad. Nå er han tilbake, og kaster lys over sitt vinnerinstinkt og hva det koster ham å forsvare mesterskapstittelen.

ANMELDELSE: «Tina & Bettina 2: The Comeback» er ingen god film

Det er i hvert fall lite som skulle tilsi at Netflix har vært nødt til å fordreie virkeligheten i sesong 5, for den er full av spennende diskusjoner og problemstillinger som understreker hvor mye prestisje som står på spill i Formel 1-sirkuset, hvor knallhard konkurransen er, og hvor mye penger som er i omløp.

PÅ LANDEVEIEN: Haas-sjefen Günther Steiner og Ferrari-sjefen Mattia Binotto på biltur i sesong 5 av «Formula 1: Drive to Survive». Foto: Netflix

Det er kort vei fra suksess til fiasko, og det gjør inntrykk å se Ferrari-sjefen Mattia Binotto fortelle om presset ved å være lagleder, vel vitende om at han etter sesongen måtte forlate laget etter å ha jobbet der i 27 år. Til tross for en sammenlagt andreplass for Charles Leclerc og en andreplass i konstruktørmesterskapet, ble flere avgjørende tabber gjennom sesongen til slutt Binottos bane.

Ekstremt stilisert form

«Formula 1: Drive to Survive» er fremdeles preget av en halsbrekkende estetikk og fortellerteknikk, med lynrask redigering, reklame-stiliserte bilder og et helt vanvittig designet lydspor som kunne vært hentet fra en hvilken som helst «Fast & Furious»-film.

Man hører illsinte motorer i alle kanaler, dramatiske radiobeskjeder, spenningsskapende musikk og flere detaljerte kollisjonseffekter med ekstreme bassdrønn. Spesielt den kinesiske Alfa Romeo-sjåføren Zhou Guanyus spektakulære krasj i starten av British Grand Prix på Silverstone blir nøye studert med Guanyus egne kommentarer til det som skjedde.



Serien fortsetter altså å underholde med uforminsket styrke, takket være god historiefortelling i en ekstremt stilisert form som gjør at man ikke trenger å vite en døyt om Formel 1 for å la seg engasjere.

Det er åpenbart at serien er ren reklame for sporten, og at den er forsiktig med å omhandle enkelte brennbare temaer, som for eksempel den rådende pengemakta og miljøvennligheten ved å frakte hele sirkuset 3,3 ganger rundt kloden i løpet av én eneste sesong.

Samtidig er «Drive to Survive» en uimotståelig feiring av en spektakulær sport der farten, prestisjen, glamouren og personlighetene ikke kan fornektes. Og straks starter den nye løpssesongen!

«Formula 1: Drive to Survive» slippes på Netflix 24. februar. Anmeldelsen er basert på alle 10 episoder.