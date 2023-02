PÅ NETFLIX 10. FEBRUAR 2023: «Your Place or Mine» markerer et slags «comeback» til romantisk komedie for både Reese Witherspoon og Ashton Kutcher. De har begge holdt seg unna i over ti år, med unntak av Witherspoons innhopp i «Home Again» i 2017.

Stjernene har blitt voksne, og filmen er også en veldig «voksen» versjon av romkom.

NYE VENNER: Reese Witherspoon som Debbie og Zoë Chao som Minka i Your Place or Mine. Foto: Eirin Simkin, Netflix

«Your Place or Mine» handler om Debbie og Peter som har vært venner i 20 år. I åpningssekvensen ser vi dem ende i senga etter en pokerkveld i 2003 – angivelig for første og eneste gang. 20 år senere snakker de sammen per telefon hver dag.

Rake motsetninger

Hun er en forsiktig alenemor i et krimskrams-hus i Los Angeles, og han er en selvsikker, suksessrik konsulent i en kremkåk i New York.

Da Debbie får barnepasserkrise når hun skal ta en viktig eksamen i New York, reiser Peter til LA for å passe sønnen hennes Jack (Wesley Kimmel, Jimmy Kimmels nevø) i en uke.

HVEM SA DU SKULLE PASSE MEG? Wesley Kimmel som Jack og Ashton Kutcher som Peter i «Your Place or Mine». Foto: Erin Simkin, Netflix

Dermed leverer manusforfatter og regissør Aline Brosh McKenna en romantisk husbyttekomedie, som sett før i «The Holiday» (2006), der vi blir kjent med hovedpersonene gjennom deres respektive hjem og omgangskrets.

Stjerner på autopilot

McKenna har tidligere skrevet manus til «27 Dresses», «The Devil Wears Prada» og skapt serien «Crazy Ex-Girlfriend», så hun er kyndig i sjangeren.

Og «Your Place or Mine» er blitt et tidvis underholdende bidrag til romkom-floraen. Filmen har to dyktige stjerner som mestrer sjangeren til fingerspissene. Faktisk så drevne at de av og til fremstår som de går på autopilot.

Kutcher og Witherspoon har få scener der de fysisk er sammen. Mye løses ved delt skjerm og telefon. Dette bidrar til at vi ser lite til faktisk kjemi, med noen hederlige unntak.

OVERBESKYTTENDE MOR: Wesley Kimmel og Reese Witherspoon i en scene der de snakker med Peter online i «Your Place or Mine». Foto: Erin Simkin, Netflix

Det er også vanskelig å forstå hvorfor de ble så gode venner etter det som beskrive som en tung bakkestart, når det eneste de har til felles er en forkjærlighet for litteratur.

Birolle-galleri

Flere biroller fungerer som fornøyelige katalysatorer i fortellingen. Tig Notaro er Alicia, en sarkastisk støttespiller for Debbie og korrigerende guide for Peter. Zoë Chao smyger seg magisk sømløst inn i Debbies New York-liv som Peters eks Minka.

«Grey’s Anatomy»-stjerne Jesse Williams gjør en kort, men minneverdig opptreden som forleggeren Theo som ser Debbies potensial, og Steve Zahn hopper ofte irriterende inn som Debbies alltid tilstedeværende nabo Zen.

«Your Place or Mine» er ingen dårlig romantisk komedie. Den fletter de alvorlige voksentemaene sammen med florlette festlige scener. Om det er fra manus eller improvisasjon, leverer filmen munnrappe replikker og kostelige krasj mellom fantasi og virkelighet. Mange vil kjenne seg igjen. Flere vil flire.

Fortellingen kunne med fordel vært strammet inn. Filmen vil ikke komme med blant klassikerne, men samtidig leverer Netflix-bidraget greit nok for romantisk mimring med to av sjangerens store stjerner.

SUKSESSRIK: Ashton Kutcher som Peter i «Your Place or Mine». Foto: JoJo Whilden, Netflix

Så gjenstår bare det evinnelige spørsmålet romantiske komedier aldri slutter å stille (Hei, «Da han møtte henne» (1989), «Zack and Miri Make a Porno» (2008) og «Friends with Benefits» (2011)!): Kan en mann og en kvinne virkelig bare være gode venner?

Vi skal selvsagt ikke frarøve noen gleden av å gjette hva svaret blir denne gangen. Men vi kan røpe at det at det tar nesten to timer å komme frem til svaret, er for lang tid.