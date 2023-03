10 Oscar-filmer du bør se

Natt til mandag 13. mars. er det klart for den 95. Oscar-utdelingen fra Dolby Theatre i Los Angeles.

Komiker Jimmy Kimmel skal være vert for tredje gang. Rihanna er blant artistene som skal fremføre de Oscar-nominerte sangene. Og blockbustere som «Avatar: The Way of Water» og «Top Gun: Maverick» skal kjempe mot prestisjefilmer som «The Fabelmans», «Tár» og «The Banshees of Inisherin» om de gjeve gullstatuettene.

Eller kanskje det blir «Everything Everywhere All at Once» sin store aften? Den actionfylte multivers-filmen leder an med hele 11 nominasjoner.

Det kan også bli en festaften for den norske filmen «Nattrikken», som er nominert for beste kortfilm.

For første gang siden 2015 skal Oscar-utdelingen vises på direkten i Norge. Strømmetjenesten Disney+ har kjøpt rettighetene og viser hele showet fra klokken 00:30 natt til mandag.

Selve Oscar-showet kommer jo først helt på tampen av helgen, men vi har tradisjonen tro gått gjennom de nominerte filmene og plukket ut ti favoritter som passer perfekt som oppladning.

Dette er ikke nødvendigvis våre vinnertips blant de nominerte, men alle titlene er fantastiske filmer som er tilgjengelig på kino eller strømming.

God filmhelg!

The Banshees of Inisherin

VIL IKKE ÅPNE: Pádraic (Colin Farrell) titter inn til Colm (Brendan Gleeson) i «The Banshees of Inisherin». Foto: Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved.

Colin Farrell og Brendan Gleeson spilte mot hverandre i regissør Martin McDonaghs sorte krimkomedie «Undercover i Brügge» i 2008.

Nå gjenforenes alle tre i en morsom og hjertevarm, men også melankolsk og sørgmodig film om brutt vennskap på en liten irsk øy i 1923.

McDonaghs manus og regi balanserer elegant mellom humoristiske skildringer av 100 år gamle kulturelle forutsetninger og den irsk-engelske dialektens særegenheter, og dypere spørsmål rundt vennskap, personlighet og livsvalg.

«The Banshees of Inisherin» er en skikkelig publikumsvinner med saftige miljøskildringer, og godt skuespill i alle hoved- og biroller. Spesielt Colin Farrell har sjeldent vært bedre enn han er i denne filmen.

Nominert for: 9 nominasjoner. Blant annet for beste film og beste regi.

Kan sees på: På kino. Kommer til Disney+ 13. mars.

Top Gun: Maverick

TØFT GJENSYN: Tom Cruise er tilbake som Pete «Maverick» Mitchell i «Top Gun: Maverick». Foto: United International Pictures

«Top Gun: Maverick» vil kanskje ikke tangere den popkulturelle posisjonen som originalen fikk etter premieren i 1986.

Det var likevel en luftig adrenalinfest av de sjeldne å se moderne jagerfly i spektakulære sekvenser med full guffe på lydanlegget i en stor kinosal.

For gamle «Top Gun»-fans, som meg, var det også litt rørende å få et gjensyn med Pete «Maverick» Mitchell og se hvordan han hjemsøkes av fortidens spøkelser.

De som har et nært forhold til «Top Gun», vet hva det handler om, men manuset er strukturert på en smart måte som gjør at historien også fungerer like effektivt for alle andre.

«Top Gun: Maverick» strekker kanskje troverdigheten enda lenger enn den 36 år gamle forgjengeren, men det er lett å tilgi, fordi filmen underholder formidabelt godt!

Nominert for: 6 nominasjoner. Blant annet for beste film.

Kan sees på: SkyShowtime, og kan leies og kjøpes

The Fabelmans

LAGER FILM: Sammy (Gabriel LaBelle) vil gjøre film til mer enn en hobby i «The Fabelmans». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Det er ingen hemmelighet at «The Fabelmans» er basert på regissør og co-manusforfatter Steven Spielbergs egne erfaringer, og kunne nesten blitt kalt «The Spielbergs».

Han har brukt elementer fra sin bakgrunn i en oppløst familie tidligere, nemlig i «E.T. the Extra-Terrestrial» (1982). Nå går han enda dypere inn i tematikken, på en måte som vekker både beveget beundring og bifallende begeistring.

«The Fabelmans» er nemlig en utsøkt fortalt oppveksthistorie med store humortopper, dype alvorsstunder og solide skuespillerprestasjoner.

Dessuten understrekes Spielbergs store kjærlighet til kinoen på en måte som gir klare assosiasjoner til de aller beste filmene om film.

Nominert for: 7 nominasjoner. Blant annet for beste film og beste regi.

Kan sees på: Kino

Everything Everywhere All at Once

BESKYTTER FAMILIEN: Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh) gjør alt hun kan for å beskytte sin datter Joy (Stephanie Hsu) og sin ektemann Waymond (Ke Huy Quan) fra multiversets farer og fiender. FOTO: Another World Entertainment

«Everything Everywhere All at Once» er en herlig rar kombinasjon av friske fortellergrep, festlige slagsmål og store spørsmål – holdt sammen av et vemodig og gripende familiedrama.

Tittelen er beskrivende. Dette er en leken, overdådig og kreativt fullstappet sjangerblanding. Og det nikkes høflig, humørfylt og hyppig til en rekke popkulturelle referanser.

I front skinner Michelle Yeoh («Snikende tiger, skjult drage») i en gnistrende god hovedrolle.

Og regissørene Daniel Kwan og Daniel Scheinert («Swiss Army Man») har skapt et rikt og visuelt fengende univers som, til tross for en frisk filmatisk turbulens, skifter sømløst mellom intime ansiktsbilder, stemningsfulle dialogscener, elegante utsnitt, spenstig slapstick og fargerikt fjas.

Nominert for: 11 nominasjoner. Blant annet for beste film og beste regi.

Kan sees på: Viaplay, og kan leies og kjøpes

Avatar: The Way of Water

TIL SJØS: Jake Sully (Sam Worthington) lærer seg å styre en ny skapning i «Avatar: The Way of Water». Foto: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Man skal aldri, aldri, aldri tvile på James Cameron, regissøren som ikke akkurat har det travelt med å slippe nye filmer, men pusher grensene for moderne filmskaping hver gang han kommer med noe nytt.

Hele 13 år etter at hans første «Avatar» ble et verdensomspennende fenomen og tidenes mest innbringende film, kommer han med en oppfølger som på alle måter er større, rikere og teknisk mer imponerende.

Den er ikke nødvendigvis bedre, for det er vanskelig å trumfe de sterke inntrykkene fra førstegangsmøtet med den frodige planeten Pandora, et sted langt uti verdensrommet.

Historien fra originalen utvides imidlertid i nye og spennende retninger, fortalt med en unik verdensbygging som det er en drøm å la seg omslutte av.

Dette er ikke en film, det er en opplevelse.

Nominert for: 4 nominasjoner. Blant annet for beste film.

Kan sees på: Kino

Rød

HERLIG FIGUR: Meilin er en sjarmerende hovedperson i «Rød». Foto: © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

De nærmest skamløst talentfulle filmskaperne i animasjonsgiganten Pixar har alltid hatt en eksepsjonell evne til å fortelle eventyrlige historier basert på menneskelige følelser, opplevelser og erfaringer (sjekk for eksempel ut «Se opp!», «Innsiden ut» og «Sjel»).

Det er også tilfellet med «Rød», der det store stikkordet, selv om selve ordet aldri nevnes, er mensen. Det er en vilter, leken og oppfinnsom historie, som også berører de store emosjonelle kontrastene som jenter i puberteten kan oppleve, og det potensielt eksplosive forholdet mellom mødre og døtre.

Regissør Domee Shis eget manus, skrevet sammen med Julia Cho og Sarah Streicher, gir et klart bilde av prøvelsene, utfordringene og ritualene enhver ungdomsjente må gjennomgå, og hvordan det skaper friksjon og forvirring når et barn begynner å ane konturene av sitt eget voksenliv.

At Pixar makter å lage morsom og medrivende underholdning om mensen, er nok et bevis på deres briljante egenskaper som historiefortellere.

Nominert for: Beste animasjonsfilm

Kan sees på: Disney+

Aftersun

PÅ FERIE: Calum (Paul Mescal) og datteren Sophie (Frankie Corio) slapper av i «Aftersun». Foto: Arthaus

Denne filmens tyngde kommer nærmeste krypende inn på deg. Historien handler ikke så mye om hva som faktisk foregår, men hva som murrer under overflata, og det som ligger skjult mellom linjene i dialogen.

Regissør og manusforfatter Charlotte Wells mestrer virkelig antydningens vanskelige kunst i sin imponerende spillefilmdebut.

Paul Mescal og unge Frankie Corios fantastiske hovedroller vitner om en far og ei datter med god kjemi og gjensidig kjærlighet, men også noe mørkt, sorgfullt og uavklart.

Filmen vil kanskje gi deg flere nagende spørsmål enn klare svar, men en stor del av appellen er å kunne fylle tomrommene med mening på egen hånd.

«Aftersun» krever altså noe av deg, men etterlater deg med en bittersøt melankoli som har en definitiv emosjonell slagkraft.

Nominert for: Beste mannlige hovedrolle (Paul Mescal)

Kan sees på: Kino

Glass Onion: A Knives Out Mystery

MESTERDETEKTIV: Daniel Craig spiller nok en gang Benoit Blanc i «Glass Onion: A Knives Out Mystery». Foto: John Wilson / Netflix © 2022

Regissør og manusforfatter Rian Johnsons mordmysterium «Knives Out» (2019) ble en favoritt hos mange med sin intrikate historie og sitt fargerike ensemble.

Den frittstående oppfølgeren fortsetter heldigvis i samme spor.

Riktignok har den bare en figur fra den forrige filmen, men det er til gjengjeld den skarpe mesterdetektiven Benoit Blanc, igjen spilt med overskudd og finesse av Daniel Craig (som ser ut til å ha funnet sin neste filmserie etter Bond-avrundingen).

Filmen foregår også i helt nye omgivelser, nemlig på en luksuriøs gresk øy, men med den samme energiske fortellergleden som gjorde den første til et festlig fyrverkeri.

Dette er to drivende gode detektimer, som aldri mister spenningen og fremdriften.

Nominert for: Beste adapterte manus

Kan sees på: Netflix

Tár

KRAFTPRESTASJON: Cate Blanchett briljerer som dirigent i Todd Fields «Tár». Foto: © Focus Features

«Hva er komponistens intensjon med dette stykket?» spør dirigenten Lydia Tár i filmen som bærer den fiktive figurens etternavn.

Likeså kan man spørre seg hva som er regissør og manusforfatter Todd Fields mål med filmen, som bare er hans tredje etter «In the Bedroom» (2001) og «Little Children» (2006).

Kanskje er det å vise at selv bak den mest briljante begavelsen skjuler det seg et menneske med lyter og mangler. At selv den mest høykulturelle tenker kan felles av sine egne drifter.

Cate Blanchett er mesterlig i en rik og kompleks hovedrolle som krever at hun spiller på hele sitt vidstrakte register.

Hun skaper en fengslende figur som imponerer med sin geniale musikalitet, samtidig som hun gradvis skyggelegges for å skape et mer nyansert og forstyrrende bilde. «Tár» krever en hel del av seeren, men gir generøst tilbake.

Nominert for: 6 nominasjoner. Blant annet for beste film og beste regi.

Kan sees på: Kino

The Batman

NY MANN I KLASSISK ROLLE: Robert Pattinson spiller hovedrollen i «The Batman». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Man skulle tro at det kanskje var overflødig med enda en Batman-iterasjon, men det er såpass sterke navn involvert at kvaliteten nærmest var forhåndssikret.

Regissør Matt Reeves («Cloverfield», «Dawn of the Planet of the Apes») og hovedrolleinnehaver Robert Pattinson («Twilight», «The Lighthouse», «Tenet») har sørget for at «The Batman» har blitt et mørkt og dystert opus med både følbar nerve og fortettet spenning.

Den tre timer lange historien gjør et dypdykk ned i kriminalitet og korrupsjon i Gotham City, den fiktive byen som denne gangen skildres med elementer fra blant annet Chicago, London og Liverpool. Og det er ikke de eneste parallellene til den virkelige verden, for ytterliggående krefters opprør mot etablissementet er ett av filmens sentrale elementer.

«The Batman» er fremdeles en superheltfilm, og har mer enn nok av effektfull action, men det er de nærmest sørgmodige skildringene av desillusjonerte figurer i et stadig hardere samfunn som gjør at den så vidt karrer seg opp i mesterklassen.

Den lener seg mer mot «Joker» enn «Batman & Robin», for å si det sånn.

Nominert for: Best lyd, beste effekter og beste hår/makeup

Kan sees på: HBO MAX, og kan leies og kjøpes