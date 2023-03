PÅ KINO 31. MARS 2023: Historien har lært oss at det ikke er noen selvfølge å lykkes med en film basert på et spill med en stor tilhengerskare. «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» er slett ikke det verste forsøket!

Den er basert på Gary Gygax og Dave Arnesons rollespill, som har vært et av verdens mest populære siden lanseringen i 1974. Jeg har aldri spilt det, og kjenner verken dets styrker eller svakheter, men filmen er skapt på en måte som gjør forutgående kunnskap unødvendig.

Dette er et underholdende eventyr, tydelig inspirert av ting de fleste kan dra kjensel på, først og fremst J.R.R. Tolkiens «Hobbiten» og «Ringenes herre»-bøker (Tolkien Enterprises truet faktisk med å saksøke D&D-skaperne på et tidspunkt).

PÅ FARTEN: Doric (Sophia Lillis), Simon (Justice Smith) og Holga (Michelle Rodriguez) blir forfulgt i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves». Foto: United International Pictures

Man kan også se spor av J.K. Rowlings «Harry Potter», Ron Howards «Willow», Ridley Scotts «Legend», Rob Reiners «Prinsessebruden» og dataspillet «Portal», som i sin tur enten er inspirert av rollespillet, eller av de samme inspirasjonskildene.

Regissørene John Francis Daley og Jonathan Goldstein har kanskje «bare» laget en brukbar kopi av bedre filmer, og med høy gjenbruk av gamle troper og klisjeer, men det er i det minste en festlig film som bare tar seg selv seriøst når det er helt nødvendig, ellers ikke.

Sverger hevn

Filmen kaster oss rett inn i en kompleks og rikholdig mytologi, uten å bry seg om vanskelige forklaringer på ulike sammenhenger. Det er noe vi forsøksvis må finne ut av selv underveis i historien, som inneholder mange pek og referanser som bare D&D-spillere vil gjenkjenne.

Vi befinner oss i et fantasirike befolket av trollmenn, trollkvinner, magikere, helter, skurker og – selvfølgelig – drager. Edgin (Chris Pine) og Holga (Michelle Rodriguez) har sittet i fengsel i ett år etter et mislykket tyveri. Nå rømmer de og sverger hevn mot sin tidligere medsammensvorne, Forge (Hugh Grant).



Han har i mellomtiden blitt en mektig Lord av Neverwinter ved hjelp av trollkvinnen Sofina (Daisy Head), og tatt Edgins datter Kira (Chloe Coleman) under sin vinge.

Edgin og Holga går derfor i ledtog med magikeren Simon (Justice Smith), formskifteren Doric (Sophia Lillis) og ridderen Xenk (Regé-Jean Page) for å få Kira tilbake og redde hele Neverwinter fra en fryktelig skjebne.

Relativt høy underholdningsverdi

Det er lett å la seg underholde av dette eventyret, samtidig som man konstaterer at det ikke finnes en flik av originalitet i det. Alt av action, humor og effekter er sett før, men filmen er i det minste vellaget, med god fart, flyt og fortellerglede.

Skuespillerne ser ut til å treffe den nødvendige tonen, preget av glimt i øyet og en lite ærbødig holdning til stoffet. Spesielt Chris Pine er en gjennomgående «comic relief», som aldri lar historien synke ned i tristessen, selv når tragedien rammer.

Michelle Rodriguez, en actionhelt av de sjeldne, tilfører muskler og kamplyst, mens Hugh Grant nok en gang ser ut til å storkose seg som skurk, slik han også gjorde i «Paddington 2» og «Operation Fortune: Ruse de Guerre».

PORTAL: Holga (Michelle Rodriguez), Simon, (Justice Smith), Edgin (Chris Pine) og Doric (Sophia Lillis) prøver et nyttig verktøy i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves». Foto: United International Pictures

Det er vanskelig å si om det kan komme flere «Dungeons and Dragons»-filmer, for det kommer nok helt an på om «Honor Among Thieves» slår an eller ikke.

Det står i hvert fall ikke på underholdningsverdien, som er relativt høy. Men det spørs om D&D-rollespillere er interesserte i å se en løst basert filmatisering, eller om den har nok «star power» til å tiltrekke seg et større publikum uten den samme interessen.

Jeg tilhører sistnevnte kategori, og for min del er svaret et ganske entusiastisk «ja».