Filmpolitiets store påskeguide

Det finnes selvsagt utmerkede løyper for dem som vil unngå innbitte detektiver, skyldige butlere og nedgravde hemmeligheter. Her er fem ferske serietips fra oss i Filmpolitiet for dem som vil kjøre krimfritt i påsken.

«Formula 1: Drive to Survive» S5 (Netflix) Denne dokumentarserien om Formel 1-eliten er en uimotståelig feiring av en spektakulær sport. Sjåfører og teamsjefer baksnakker hverandre for åpen mikrofon, og både vennskap og konflikter utspiller seg foran rett foran et filmteam med tilsynelatende full tilgang.

ANMELDELSE: Formula 1: Drive to Survive – Mer «Top Gun» enn en dokumentar

«Fleishman Is in Trouble» (Disney+): Livet velter opp ned for Toby Fleishman da han skilles fra kona han har vært gift med i 15 år. Dette er et svimlende midtlivskrisedrama med Jesse Eisenberg og Claire Danes i hovedrollene.

ANMELDELSE: Fleishman Is in Trouble – Nevrotisisme oser fra porene