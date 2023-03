PÅ HBO MAX FRA 7. MARS: Denne dramakomedien fra nykommer Cash Carraway tar for seg store temaer som hva kjærlighet, familie og vennskap egentlig er.

Den gir også et ganske rystende innblikk i et galopperende boligmarkeds menneskelige skyggeside.

Vi følger en kvinne som kaller seg Costello Jones, som sammen med datteren Iris prøver å finne et sted å bo i London etter at de blir kastet ut for ikke å ha betalt leie. Turen går via et bilbaksete, kottet til en fremmed mann og innom krisesentre.

TARVELIG: Costello Jones jobber blant annet med «peep shows» på strippebula Flesh Pot i «Rain Dogs». Foto: HBO MAX

Daisy May Cooper, som vant to BAFTA-priser for komiserien «This Country», bærer rollen som arbeiderklasse-alenemoren Costello. Cooper er en røff diamant som glimter til i dritten serien drar henne gjennom.

SERIEANMELDELSE: «Fleishman Is in Trouble»: Svimlende midtlivskrise

Costello Jones er alt fordommene tilsier hun ikke skal være: smart, ukuelig, universitetsutdannet og med høye ambisjoner. Hun vil leve av å skrive, men stripper for å overleve. Og hun sliter med å holde seg edru.

Litt som om Pørni var sexarbeider i øst-London.

Giftig forhold

Når krisene kulminerer, kontakter Costello bestevennen Selby, spilt av Jack Farthing, kjent fra blant annet «Poldark». De to møttes på universitetet, men er rake motsetninger: Han er en aristokrat som akkurat har sonet en voldsdom.

Han kaller seg en «klassisk homofil» og sper på lommepengene fra sin rike mor ved å gamble på mah-jong og selge seksuelle tjenester gjennom «glory hole» på et offentlig toalett.

SVINDLERE MED STIL: Daniel Phung som Fen og Jack Farthing som Selby. Foto: HBO MAX

Selby er ekstremt beskyttende overfor Castello og Iris. Samtidig har de voksne et destruktivt forhold der de vel så mye river hverandre ned. Deres forhold er varmt, voldelig og giftig på samme tid.

Costello og Iris har også «tante» Gloria, spilt av Ronke Adekolujeo («Alex Rider»-serien). Hun er en skrekkhistorie i seg selv, sliter med alkoholmisbruk og jobber i farens begravelsesbyrå, der hun ikke holder seg for god til å ha sex med en sørgende – foran liket av hans far.

Skittent, snuskete og tarvelig

I denne dysfunksjonelle grøten prøver Costello og Iris å leve sine beste liv. Det er grenser for hvor bra det blir mellom krav fra perverse menn, menn med fattigdom-fetisj og kvinner som vil frelse.

UTRADISJONELL: Sam Hazeldine som Paul og Ronke Adekoluejo som Gloria. Foto: HBO MAX

Det hele skildres i en glorete estetikk blant strippebuler og bakgater. Det er skittent, snuskete og tarvelig. Og når du tror det kanskje kommer et lyspunkt, skuffer menneskenaturen deg igjen.

Det er ingen som blir knust i «Rain Dogs», men de kvernes kontinuerlig av livets møllestein. Som Costello selv sier: «Som «Oliver Twist», men med store pupper».

Inderlig og galgenmunter

«Rain Dogs» er en samproduksjon mellom HBO MAX og BBC, skapt og skrevet av forfatter Cash Carraway, som slo gjennom med den biografiske boken «Skint Estate: A Memoir of Poverty, Motherhood and Survival» i 2019.

SERIEANMELDELSE: «Abbott Elementary S2»: Artig arbeidsplasskomedie

Serien er blitt en sterk historie i Lars von Triers tradisjon med å ha fortellinger som gnager som en stein i skoen. «Rain Dogs» er som en hel neve grus under foten, faktisk.

DYSFUNKSJONELLE: Fleur Tashjian som Iris, Daisy May Cooper som Castello og Jack Farthing som Selby i et lyst øyeblikk i «Rain Dogs». Foto: HBO MAX

Samtidig gjør flere sterke rolleprestasjoner, et lekent manus og fotograferingen at «Rain Dogs» fremstår som vakker, inderlig og galgenmunter i all skitt og tarvelighet.

Tittelen kan referere til både et Tom Waits-album og folk som føler seg fortapte (superenkel googling viser at en «rain dog» er en hund som ikke finner veien hjem fordi regnet har vasket bort markeringene).

Du må tåle mye elendighet og mangel på enkle svar i «Rain Dogs», men serien gir deg også en strålende skildring av autentisk vanskelige liv.