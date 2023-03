PÅ KINO 17. MARS 2023: Produksjonen av «Shazam! Fury of the Gods» ble igangsatt før DC Films ble (i mangel av et bedre norsk begrep) «rebrandet» til DC Studios med James Gunn («Guardians of the Galaxy», «The Suicide Squad», «Peacemaker») i sjefsstolen.

Man kan bare spekulere i hvorvidt filmen i det hele tatt hadde fått grønt lys i sin nåværende form om Gunn hadde kommet inn litt tidligere. Den oppfyller riktignok så vidt kravene til enkel popkornunderholdning, men ingenting av det filmen har å fortelle kommer til å bli husket særlig lenge.

SKUMLE PLANER: Søstrene Hespera (Helen Mirren) og Kalypso (Lucy Liu) har et farlig våpen i «Shazam! Fury of the Gods». Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Dette likegyldige eventyret er tuftet på for mange intetsigende ingredienser som regissør David F. Sandberg («Lights Out», «Annabelle 2: Creation», «Shazam!») aldri makter å skape noe engasjerende av. Den talentfulle svensken gjør åpenbart iherdige forsøk på å holde actionsirkuset i gang, men undergraves dessverre av et svakt manus.

ANMELDELSE: «The Quiet Girl» går rett i hjertet

Er man kun ute etter å få øynene bombardert med en digital effektsmørje, har «Shazam! Fury of the Gods» noe å by på. Men det er oppsiktsvekkende at nesten ingenting er særlig morsomt, og at enda mindre er det grann spennende.

Vil ta hevn over menneskeheten

Man bør ha den første «Shazam!»-filmen fra 2019 i relativt friskt minne for å vite hva man egentlig skal bry seg om i oppfølgeren. Her blir man nemlig kastet rett ut i et stort persongalleri og mange innforståtte historieelementer.

Tenåringen Billy (Asher Angel) kan fremdeles forandre seg til den voksne superhelten Shazam (Zachary Levi) ved å rope nettopp «Shazam!». Det kan også alle hans fostersøsken, blant andre Freddy (Jack Dylan Grazer/Adam Brody) og Darla (Faithe Herman/Meagan Good).



Nå trues de av den greske guden Atlas’ døtre, Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) og Anthea (Rachel Zegler), som vil bruke farens gamle våpen til å ta hevn over menneskeheten.

FØRSTEINNTRYKK: «Ted Lasso» S3 holder ikke samme høye standard

Heldigvis får Billy/Shazam og gjengen assistanse fra en bekjent fra forrige film, nemlig trollmannen (Djimon Honsou) som ga Billy superkreftene.

Flate og forutsigbare poenger

Den første «Shazam!»-filmen hadde noen morsomme sekvenser, først og fremst når Billy testet ut sine nye egenskaper med vekslende hell. Humoren i oppfølgeren virker mer anstrengt og fungerer svært sjeldent særlig godt.

Det står ikke på forsøkene, og Zachary Levi surfer greit på sjarmen i tittelrollen, men vitsene har flate og forutsigbare poenger.

MESTERMØTE: Billy (Zachary Levi) og Hespera (Helen Mirren) konfererer i «Shazam! Fury of the Gods». Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Et annet problem er at filmens skurker aldri blir hverken kule eller skumle, og jeg skulle likt å vite hva en storhet som Helen Mirren egentlig synes om den stive og lattervekkende dialogen hun er nødt til å fremføre.

Selv Lucy Liu, som har større erfaring med rølpete replikker, har problemer med å fremstå tilstrekkelig «skurkete».

ANMELDELSE: «Norwegian Dream» er et sosialrealistisk kjærlighetsdrama med en viss temperatur

Det er heller ikke enkelt å kjøpe kjærlighetshistorien som utvikler seg mellom Rachel Zeglers Anthea og Jack Dylan Grazers Freddy, der vi blir bedt om å sympatisere med ei jente som faktisk er med på plottet om å ødelegge verden.

Ikke direkte krisedårlig

«Shazam! Fury of the Gods» har i rettferdighetens navn noen effektscener som fenger, spesielt når det gjelder et mytisk vesen som er tøft designet, og er dessuten en god test på om kinoens lydanlegg holder mål (Dolby Atmos-lyden i Prinsen 5 EPIQ i Trondheim består med glans).

Andre digitale skapninger trekker inntrykket ned, fordi de ligner på hastverksarbeid, og får dette til å se ut som en lavbudsjettsproduksjon (noe det definitivt ikke er).

SUPERKRAFT: Anthea (Rachel Zegler) kan snu ting på hodet i «Shazam! Fury of the Gods». Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Det som skuffer mest med «Shazam! Fury of the Gods» er imidlertid et blekt og kjedelig manus, signert Henry Gayden, Chris Morgan og Bill Parker, som verken vekker følelser, engasjement eller lattermuskler.

Heldigvis for DC Studios har også Marvel nylig skuffet på lignende vis med «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».

Ingen av disse filmene er direkte krisedårlige, og er i stand til å underholde mildt for en stakket stund, men superheltsjangerens fremste eksponenter MÅ servere bedre historier enn dette for å holde seg populære og relevante.

(Til info har filmen TO ekstrascener i løpet av rulleteksten).