PÅ KINO 24. MARS 2023: Enhver film med handling fra en rekruttskole for amerikanske soldater må finne seg i å bli sammenlignet med «Full Metal Jacket». Og som alle andre, må også «The Inspection» se seg slått av Stanley Kubricks mesterlige film.

Den fremstår som en blekere kopi av de absurde skildringene fra 1987-filmen, men det betyr ikke at den ikke har kvaliteter. Regissør og manusforfatter Elegance Bratton forteller et drama basert på egne opplevelser som fremstår som ærlig og ektefølt.

VERVER SEG: Ellis French (Jeremy Pope) sammen med andre rekrutter i «The Inspection». Foto: Patti Perret/A24 Films

Samtidig inneholder filmen noen dramatiske høydepunkter der virkemidlene blir for anstrengte og overtydelige. «The Inspection» mangler den fortellertekniske finessen til å oppnå den virkelig store emosjonelle slagkraften, men forteller samtidig en viktig historie som fortjener oppmerksomhet.

Verver seg som siste utvei

Når vi møter 21 år gamle Ellis French (Jeremy Pope) i 2005, har han allerede vært hjemløs i fem år, etter at mora kastet ham ut hjemmefra som 16-åring. Inez French (Gabrielle Union) har vansker med å forholde seg til sønnens homofile legning, og forholdet mellom dem er svært anstrengt.

Som en siste utvei verver Ellis seg til United States Marine Corps, slik at han kan komme seg vekk fra gata, kanskje gjøre mora stolt og muligens dø som en helt. Tiden på treningsskolen for rekrutter på Parris Island i Sør-Carolina blir imidlertid en tøff periode i et machomiljø der alle homofile tendenser blir slått hardt ned på.



Ellis må tåle hardhendt behandling av både treningsinstruktøren Leland Laws (Bokeem Woodbine), laglederen Laurence Harvey (McCaul Lombardi) og andre medsoldater, men får også uventet støtte fra blant andre instruktøren Rosales (Raúl Castillo).

Systematisk trakassering

Filmens tittel peker på en faktisk inspeksjon som utføres i løpet av filmen, men samtidig er det Ellis’ utfordrende opplevelser av systematisk trakassering i Marine Corps som inspiseres. Man må bare bli kraftig provosert av det han blir utsatt for.

Det ser slett ikke pent ut, og omhandler et faktisk problem som det er viktig å sette et sterkt søkelys på. Golden Globe-nominerte Jeremy Pope («One Night in Miami», «Pose») gjør en fin rolle som vekker sympati og medlidenhet, selv om figuren aldri ber om det.

STRAM I UNIFORM: Harvey (McCaul Lombardi), Laws (Bokeem Woodbine) og Rosales (Raúl Castillo) i «The Inspection». Foto: A24 Films

Man kan også føle sinne over medsoldatenes ondskapsfulle diskriminering av ham, selv om noe av dette fremstår som litt programmessig skildret.

Det blir nesten litt parodisk når Ellis avslører sin legning ved å få en ereksjon i den aller første fellesdusjen, når han forfølger det han tror er en seksuelt ladet situasjon eller når han trøsteklemmer den gråtende medsoldaten Ismail (Eman Esfandi), som spør «betyr dette at jeg er homo»?

Litt naive fortellergrep

Det må tas høyde for at dette er basert på virkelige hendelser som Elegance Bratton faktisk har opplevd, men i filmatisk form virker det som litt naive fortellergrep som undergraver budskapet som han faktisk forsøker å formidle.

Man må likevel berømme forsøket, og Bratton treffer da også bedre med andre situasjonsbeskrivelser. Det er åpenbart at «The Inspection» er laget med alle mulige gode ambisjoner.

MORSK MOR: Inez (Gabrielle Union) har kastet ut sønnen hjemmefra i «The Inspection». Foto: A24 Films

Det merkes litt for ofte at budsjettet er lavt, og at filmskapernes rekkevidde har sine begrensninger. Den er likevel laget med et hjerte for sine figurer, som kanskje ikke er så rart, ettersom hovedfiguren altså er basert på regissøren selv.

Man kan undre på om historien hans kunne ha vært enda sterkere fortalt om en mer garvet regissør fikk prøve seg på utfordringen. Det er likevel grunn til å tro at «The Inspection» vil finne sitt publikum, og at den vil bli prissatt slik den fortjener.