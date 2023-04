PÅ VIAPLAY FRA 10. APRIL: Serieskaper og produsent Howard Gordon gjorde stor suksess med «Homeland», som var basert på den israelske originalserien «Prisoners of War». ANMELDELSE: Homeland S8 – Vender tilbake til røttene Nå har han igjen laget en ny versjon av en etablert seriesuksess. Det britiske krimdramaet «Accused» fra 2010 har fått amerikansk drakt, og hver episode følger en høydramatisk rettssak hvor vi får se både forbrytelsen og straffen. RETTSSALEN ER RAMMEN: Hver episode følger en ny sak og hopper mellom rettssak og tilbakeblikk for å fortelle sine dramatiske historier. FOTO: Viaplay Med glimrende skuespillere som Michael Chiklis («The Shield») og Wendell Pierce («Jack Ryan») på rollelisten, er dette en serie med mye velspilt menneskelig drama. Men den enkle og kjappe krimdramaformelen fra amerikansk «procedural»-TV, gjør at serien holder seg i overflaten både med sine juridiske dilemma og som tilskrudd krimunderholdning. Og kvaliteten svinger en del mellom episodene og de ulike sakene som legges frem. Påtatt i sin søken etter enkle sofagisp Hver episode er på rundt førtifem minutter og kaster oss rett inn i en ny rettssak. Her ser vi hvem som er tiltalt, og gjennom flere lange tilbakeblikk fortelles en vanskelig historie og en mulig straffbar forbrytelse. Problematikken spenner fra potensielle skoleskytinger og overgrep, til drap og mulige manipulasjoner. Alle situasjonene har en rekke omstendigheter, og noen overraskelser, som skal gjøre det veldig dramatisk for publikum, og veldig vrient for dommer og jury. VELDIG DRAMATISKE RETTSSAKER: En surrogatmor som mener hun beskytter barnet hun har fødd mot barnets biologiske foreldre er blant sakene som spilles ut i «Accused». FOTO: Viaplay De avanserte sakene gir serien en høyspent intensitet. Men med lite tid til oppbygging, oppleves også en del av plottvriene og eskaleringene som påtatte i sin søken etter enkle sofagisp og rettssalgleder for den lettrørte. Pregløs i sin formelbaserte TV-stil Selve grunnhistoriene, hvor flere av episodemanusene er basert på den britiske originalserien, har rikelig med interessante situasjoner og moralfilosofiske utfordringer – og påfører sine rollefigurer flere intenst vanskelige valg. Men i Howard Gordons kjappe TV-stil, er det ikke plass til å dyrke disse historienes dybde, særpreg og potensielle rom til ettertanke. Rettssakene blir redusert til en rammefortelling som skal skape effektiv spenning rundt dom og straffeutmåling. Og det settes ikke av særlig plass til jussens dilemma i møtet med disse komplekse lovbruddene. ANMELDELSE: John Wick: Chapter 4 – vanvittige actionscener Serien er velprodusert og forseggjort, men oppleves likevel pregløs i sin stil med rettsdramaets friksjonsfrie overflater og ordinære TV-språk. Og ved å skvise disse fortvilte skjebnene inn i et litt gammelmodig format med gjentagende strukturer, så blir det ikke mye plass til å bli kjent med menneskene mellom underholdningsfokuserte vendinger og såpete spenningstopper. Det er interessant med en serie som går for et renskårent fokus på forbrytelsen og straffeutmålingen – uten et fast rollegalleri vi skal følge, og uten en etterforskers ruvende tilstedeværelse. Men Gordon klarer ikke fri seg fra sjangerens øvrige begrensinger og klisjeer, og da oppleves forsøket noe halvhjertet. «Accused» har premiere på Viaplay 10. april med 3 episoder. Det kommer ny episode hver mandag. Anmeldelsen er basert på 5 av 15 episoder.

Om SERIEN Accused

Slippdato: 10.04.2023

Sesong: 1

Utgiver: Viaplay

Serieskaper: Howard Gordon, basert på en serie av Jimmy McGovern

Sjanger: Drama, Krim, TV-Serie



