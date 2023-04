PÅ KINO 21. APRIL 2023: Skal man først lage en skikkelig skrekkfilm, er det ingen vits å spare på kruttet, eller rettere sagt gørra og blodet.

Dette har den irske regissøren Lee Cronin («The Hole in the Ground») åpenbart skjønt, for «Evil Dead Rise» inneholder noen av de ekleste scenene jeg har sett på kino på en god stund.

TIT-TEI: En ondsinnet demon står utenfor døra i «Evil Dead Rise». Foto: Warner Bros.

Den genuint skumle, groteske og forstyrrende historien er regelrett badet i blod og kroppsødeleggende handlinger.

Det må nesten være såpass, siden den slekter på Sam Raimis sjangerdefinerende «The Evil Dead» fra 1981 og Fede Alvarez sin overraskende gode nyinnspilling fra 2013.

Frydefulle gys

Den har kanskje ikke like mye til felles med oppfølgerne «Evil Dead II» (1987), «Army of Darkness» (1992) og tv-serien «Ash vs Evil Dead» (2015-2018), som blandet humor inn i skrekken med svært vellykkede resultater.



Cronin ser mer til originalen og holder seg dermed i det bekmørke hjørnet av sjangeren, der han viser god forståelse for dens krav til frydefulle gys og oppfinnsomme effekter.

Selv når blodspruten bokstavelig talt går over alle støvleskaft nær klimakset, har «Evil Dead Rise» en fandenivoldsk og morbidhumoristisk innstilling som gjør innholdet «spiselig», i hvert fall for godt vante sjangerelskere.

Slipper løs onde krefter

Etter et forspill ved en hytte i skogen, som til nå har vært den mest brukte arenaen i «Evil Dead»-filmer, flyttes handlingen til et leilighetskompleks i en nærliggende by.

Der besøker nygravide Beth (Lily Sullivan) sin nyseparerte søster Ellie (Alyssa Sutherland) og hennes tre barn, Bridget (Gabrielle Echols), Danny (Morgan Davies) og Kassie (Nell Fisher).

SKEPTISKE: Beth (Lily Sullivan) og tantebarna Bridget (Gabrielle Echols), Kassie (Nell Fisher) og Danny (Morgan Davies) ser på Ellie (Alyssa Sutherland) i «Evil Dead Rise». Foto: Warner Bros.

Når et jordskjelv ødelegger deler av bygningen, avdekkes et gammelt bankhvelv i kjelleren, der barna finner en mystisk bok og suspekte lydopptak, som «Evil Dead»-kjennere straks vil gjenkjenne.

Dette slipper onde krefter løs i bygningen, der både familien og deres naboer i etasjen er avskåret fra omverdenen. De må kjempe en ekstrem kamp mot demoner som kan ta over hvem som helst av dem, og bare kan bekjempes ved å ødelegge de besatte kroppene totalt.

Vedvarende mareritt

Innledningen i skogen er bare sånn passe godt utført, og lover ikke så godt, men når handlinga flytter seg til byen, får filmen en effektiv fremdrift og den nødvendige stemninga.

STIGER OPP: Ondskapen svever over en innsjø i «Evil Dead Rise». Foto: Warner Bros.

Lee Cronin, fotograf Dave Garbett, produksjonsdesigner Nick Bassett og resten av staben sørger for at filmen har en vedvarende marerittaktig atmosfære som innbyr til ubehag.

Den inneholder også noen morsomme vink til Sam Raimis originale visjoner, uten å overdrive bruken av innforståtte referanser.

Raimi og den store «Evil Dead»-stjerna Bruce Campbell står for øvrig oppført som executive producers av den nye filmen, mens seriens hovedprodusent gjennom mer enn 40 år, Rob Tapert, har samme funksjon her.

Ekstreme effekter

De dyktige skuespillernes prestasjoner skaper et bånd mellom figurene, både i positiv og negativ retning, som gjør at man ikke kan stille seg likegyldig til deres eventuelle skjebner.

BOOM: Beth (Lily Sullivan) bruker hagle mot ondskapen i «Evil Dead Rise». Foto: Warner Bros.

Og når skrekken slår ut i full blomst, er det med ekstreme, grufulle og kvalmefremkallende effekter som vil tilfredsstille selv de mest blodtørstige blant kinogjengerne.

«Evil Dead Rise» er derfor en vellykket skrekkfilm med en klar 18-årsgrense som absolutt bør overholdes!