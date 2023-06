Happy Valley S3

PÅ NRK TV FRA 2. JUNI: Når «Happy Valley» vender tilbake etter syv år, er det med en avskjed som gir både gåsehud og blanke øyne.

Det var i 2014 vi først fikk øynene opp for denne kraftprestasjonen av en krimserie fra BBC og AMC, skapt av Sally Wainwright («Gentleman Jack», «Scott & Bailey) med Sarah Lancashire i hovedrollen som politibetjent Catherine Cawood i Vest-Yorkshire.

Wainwright og Lancashire er krimkrutt sammen og har satt en gullstandard for bransjen. Det er vanskelig å tenke seg for eksempel «Mare of Easttown» uten «Happy Valley»-innflytelse.

SKULLE DET DUKKE OPP FLERE LIK …: Lancashire som Catherine i sine vante gevanter. Foto: James Stack, Lookout Point/BBC

Gjennom to sesonger har vi sett Catherine handlekraftig hamle opp med skurker spesielt og idioter generelt på jobb, og bearbeide sorg, tap og kompliserte familieforhold på hjemmebane.

(For dem som skulle slite med å huske hva som skjedde i sesong 1 og 2, har BBC laget en egen oppsummering du kan se her.)

Traumer fra tidligere

For 16 år siden mistet Catherine datteren til selvmord etter at hun ble voldtatt og gravid som 17-åring. Mannen Catherine holder ansvarlig, Tommy Lee Royce (James Norton), har hun jaktet for å få fengslet. Søsteren hennes Clare (Siobhan Finneran) er tørrlagt rusmisbruker, og sammen oppdrar de Catherines barnebarn Ryan (Rhys Connah) så godt de kan.

UNG VOKSEN: Rhys Connah som Ryan. Serieskaperne ventet på at han skulle bli tenåring før siste sesong. Foto: Lookout Point/BBC

Mot slutten av sesong 2 så vi hvordan Catherine var bekymret for Ryan og hans nysgjerrighet overfor faren i fengsel. Nå er Ryan blitt 16 år, og Catherine skal snart gå av med pensjon og reise på selvrealisering til Himalaya. Først er det bare noen flere forbrytelser å få ryddet opp i.

Som vanlig er alt knyttet til alle i Calder Valley også i sesong 3. Et lik dukker opp som kan knyttes til Tommy Lee Royce, kona (Mollie Winnard) til Ryans brutale fotballtrener Bob (Mark Stanley) får problemer med piller, og deres nabo, apotekeren Faisal (Amit Shah), sliter med trusler fra den lokale mafiaen.

Balansekunst

Serieskaper Wainwright balanserer mesterlig krimelementene, spenningen og cliffhangerne med de personlige dramaene rundt Catherine. Wainwrights rollefigur er en vanlig kvinne som gjør ekstraordinære ting, og er en av de beste hovedrollene på TV som også er kvinne – og politi.

SØSTRE: Siobhan Finneran som Clare og Sarah Lancashire som Catherine. Sistnevnte liker fremdeles fargerike strikkeskjerf i sesong 3. Foto: Lookout Point/BBC

Det største dramaet ligger ofte i de «minste» scenene, selv om Catherine ennå ikke har sluttet med å forfølge forbrytere til fots til blodet spruter. En av sesongens aller sterkeste scener består likevel av to søstre som snakker lavmælt sammen på kafé. Den vil gi deg frysninger.

Skuespillerstyrke

Selvsagt hadde ikke «Happy Valley» funket uten Sarah Lancashire, som føles fusjonert med Catherine Cawood. Hun er både tøff og myk, rasende intelligent og forhastet i konklusjoner – og empatisk og fordomsfull på samme tid. Alt dette formidler Lancashire med den største naturlighet, og finalesesongen burde sikre henne en ny BAFTA-pris for rollen.

TVILSOMME TYPER: James Norton som Tommy Lee Royce har fremdeles evnen til å omgås kriminelle elementer i siste sesong. Foto: Lookout Point/BBC

Også Finneran som Clare fortsetter likefrem og bunnsolid uten dramatikk-mimikk. Norton som Tommy Lee Royce er så slesk, truende og sjarmerende at man får lyst til å brekke seg og sende fengsel-fanmail simultant.

Perfekt farvel

At forbrytelser og hverdagsliv går hånd i hånd med grønne sletter, slitne mursteinsbygg og en håndfull sauer, er vi etter hvert vant med. At Catherine er besatt av Royce, og omvendt, er vi vant med. Likevel oppleves ikke «Happy Valley» sesong 3 som repetitiv.

Det er lenge siden det har vært så tilfredsstillende å se tre sesonger utfolde seg på skjermen og takke for seg.

SER FREMOVER: Catherine Cawood er snart i havn med pensjonisttilværelsen, hun må bare fikse et par forbrytelser først i sesong 3 av «Happy Valley». Foto: Lookout Point/BBC

Denne serien var angivelig hele tiden tenkt som tre sesonger, og serieskaperne ventet med vilje lenge med siste del for å la Connah som Ryan rekke å bli tenåring. Wainwright har i flere intervjuer også snakket om hvordan Lancashire påvirket henne til å endre slutten etter første utkast, som andre var fornøyde med.

Resultatet fremstår som et perfekt farvel. Det har vært lenge å vente – men verdt det. Og nå får dere unnskylde meg mens jeg går og griner litt til!

Alle 6 episodene kommer fredag 2. juni på NRK TV. Også sesong 1 og 2 blir da tilgjengelig. Sesong 1 og 2 ligger også på Britbox/TV 2 Play.