PÅ DISNEY+ FRA 21. JUNI: Samuel L. Jackson er i storslag når han får boltre seg i hovedrollen som den kule, værbitte og replikksterke spionsjefen Nick Fury i «Secret Invasion».

ANMELDELSE: Spider-Man: Across the Spider-Verse – Sprudlende superheltkunst

Marvel-serien følger opp hendelser og rollefigurer fra «Captain Marvel» (2019), og det er lurt å ha sett «Avengers»-filmene for å henge med, men her ligger handlingen nærmere spionsjangeren enn stjernesprakende superheltaction.

EN SMAK AV KALD KRIG: Nick Fury (Samuel L. Jackson) må ty til gamle spiontriks i en serie som låner mye fra klassisk etterretningsspenning med røtter i den kalde krigen. FOTO: Marvel Studios

Med politisk dobbeltspill, hemmelige møter, avlytting, terrorplaner og kaos i internasjonale forbindelser, har serieskaper Kyle Bradstreet («Mr. Robot») satt opp en spionthriller med smak av den kalde krigen.

Samtidig smaker også serien godt av velkjente popkorngleder. Her er det rikelig med kjente fjes fra tidligere MCU-filmer. Det er humør i både fornærmelser og actionscener. Og Nick Fury er for meg ganske så topp underholdning når han får være gretten gammel underdog i et etterretningsspill han mestrer bedre enn de fleste.

*Spoileradvarsel: Nedenfor avsløres litt av handlingen fra tidligere MCU-filmer og etableringen av «Secret Invasion».*

En flyktninghistorie

Fra filmen «Captain Marvel» vet vi at det finnes romvesen fra planeten Skrullos på jorden. De er formskiftere, og kan endre sitt utseende til å se ut som hvem de vil.

Skrull-folket er på jorden som krigsflyktninger, og de har hjulpet Nick Fury tidligere, men en radikal gruppe ønsker nå å ta over jorden som en ny hjemplanet. Den planen går ut på å sette jordens stormakter opp mot hverandre, og inkluderer terrorangrep, infiltrering av politiske ledere og noen personlige oppgjør.

BRITISK SPION: Olivia Colman er vittig og farlig som den britiske MI6-agenten Sonya Falsworth. FOTO: Marvel Studios

I kjernen av «Secret Invasion» ligger en flyktninghistorie, og det gir både emosjonell slagkraft og sårhet til denne historien. Etter bare to episoder er det for tidlig å se hvor dypt det laget vil gå gjennom serien, men det etableres flere perspektiver som gir engasjerende nyanser til konfliktene.



Vi får se hvordan brutte løfter fra S.H.I.E.L.D. har skapt sinne. Vi møter foreldre som fortvilt ser ungdommens frustrasjoner ende i destruktiv kampvilje. Og vi ser hvor tungt det veier å konstant holde sin identitet og kultur skjult for omverden.

ANMELDELSE: The Idol – For forelsket i eget speilbilde

Jeg synes måten de personlige oppgjørene, hvor Nick Furys bånd til både Skrull-lederen Talos (Ben Mendelsohn) og de yngre Skrull-kreftene, er flettet godt inn som drivstoff til historien.

Det gjør «Secret Invasion» til en serie som står stødig på egne ben. Samtidig som Nick Furys sentrale rolle som agentsjef gjør det lett å hekte på både handling og rollefigurer fra det øvrige MCU. Fraværet av de største og mest smadreglade superheltene blir også naturlig forklart.

En glimrende rolleliste

«Secret Invasion» bruker både tid og noen vel enkle klisjeer på å plassere sitt superheltkjente galleri i spionthrillerens sjangerdrakt. Og det er ikke alle de fantasirike bitene som tar overgangen fra verdensrom til russiske bakgater like lett.

Men for oss som sluker alt fra «The Americans» til «Homeland», er det spennende å se MCU bryne seg på alvorlige tema som terrorisme, «falsk flagg»-operasjoner og skjøre internasjonale forbindelser.

Og mye av grunnen til at jeg synes det fungerer såpass lovende og godt etter to episoder, er den aldeles glimrende rollelisten med både gamle og nye favoritter.

VELSPILT SPIONTHRILLER: Emilia Clarke og Ben Mendelsohn er to av de mange dyktige skuespillerne som gjør «Secret Invason» til en meget velspilt superheltspionserie. FOTO: Marvel Studios

Ben Mendelsohn, Don Cheadle, Cobie Smulders og Martin Freeman er alle MCU-kjenninger som passer godt til «Secret Invasions» mer dialogbaserte og alvorlige tone. Spesielt førstnevnte er sentral i å gi serien et bankende hjerte som virkelig kjenner vekten av konfliktene.

Så er det jo en dobbel attraksjon i at Olivia Colman og Emilia Clarke debuterer i Marvels superheltunivers. De to tidligere dronningene fra henholdsvis «The Crown»/«The Favorite» og «Game of Thrones» har begge sentrale roller hvor de får spilt på sine styrker.

Coleman spiller Sonya Falsworth som med humør og farlig snert i replikken trekker britiske MI6 inn i etterretningsspillet som en viktig aktør. Clarke har en mer alvorstung rolle som et av Krull-barna som har vokst opp på jorden som flyktning.

ANMELDELSE: Lucky Hank – Artig som arbeidsplasskomedie

«Secret Invasion» er slett ikke uten teite innslag og forutsigbare vendinger. Og selv om jeg synes serien finner seg til rette i både spiondrakt og med et mer alvorlig tema, så har ikke serien virkelig skrudd til stolkantspenningen etter to episoder. Så her er det håpet og forventningen om at Nick Fury skal ta noen reale innersvinger som skaper begeistring for innledningen.

For med Samuel L. Jacksons fulle og hele karisma (og kledelige «I’m too old for this shit»-holdning) til rådighet, så er potensialet for en «Nick Fury mot alle odds»-serie ganske så høyt og herlig i min bok.

«Secret Invasion» har premiere på Disney+ onsdag 21. juni med ukentlige episoder. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på 2 av 6 episoder.