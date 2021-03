Ivie – «Nothing For You»

Det var den internasjonale kvinnedagen denne veka, og menneske av alle kjønn sette fokus på likestilling og markerte dagen med respekt, verda over. Utdatert vås, skrik enkelte, men skal ein gå etter denne låten norske Ivie slapp før helga, er markeringa framleis høgst relevant. Eg vel å tru Ivie.

Trass i å vere fersk for oss dødelege, vart låten først til seint i 2017, som eit utløp for kjensler og frustrasjonar knytt til #metoo. Ein mørk og atmosfærisk synth set ei nesten paranoid stemning, og er eit solid bakteppe når Ivie viser at dette er frustrasjonar ho heilt tydeleg har kjent på lenge. Leveringa er sylskarp, og linja «drop your name on Twitter, make you wish you never had done it» burde gjere mang ein slibrig gubbe redd.

Presist, velretta og sannsynlegvis nødvendig. Det er laga mange feminist-anthems, men slett ikkje alle er like hardtslåande som «Nothing For You».

Sjur Systad Tyssen, anmelder