10 tips til studenter i ny by

Flyttet hjemmefra for første gang? Her får du noen råd på veien.

Victoria Elisabeth Høye er 20 år og kommer fra Oslo. Hun har gått et år på folkehøgskole, og nå har hun flyttet til Bergen for å studere informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Jeg synes det er gøy å flytte hjemmefra og bestemme helt selv når det gjelder matlaging, økonomi og vask, sier Victoria.

Ola Gimse Estenstad er 19 år og kommer fra Melhus i Sør-Trøndelag. Han har flyttet hjemmefra for første gang, og skal begynne å studere medievitenskap i Oslo. Nå har han funnet seg til rette på sitt nyt rom, og gleder seg til å bli kjent med hovedstaden.

– Det vanskeligste med å flytte hjemmefra tror jeg blir å venne seg til en ny by, få nye venner og bli en mer ansvarlig ungdom. Og bo for seg selv er noe helt annet enn å bo med familien sin, sier Ola.

👻 Se Ola og Victoria flytte hjemmefra i videoen øverst i saken, og følg dem gjennom deres første dager som studenter på P3snap! 👻

Frihet og ansvar

Kristin Fredriksen er helsesøster i Sit, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Hun tror mange nye studenter vil synes det å planlegge tida vil være utfordrende.

– Å planlegge dagen din selv tror jeg kan bli en utfordring for mange. Det er ingen som drar deg opp om morgenen, ingen som handler og lager mat for deg, sier Kristin.

Å holde en god døgnrytme og et godt kosthold tror hun også kan være utfordrende for de som akkurat har flyttet hjemmefra.

Helsesøster Kristin Fredriksen i Sit tror den største utfordringen for nye studenter vil være å styre tida si. Foto: Kjersti Havdal, NRK P3

Ensom etter fadderuka

Isabelle Aimee Gabarro (24) og Maren Rotmo (26) jobber med prosjektet «God start» ved NTNU i Trondheim. Undersøkelser de siste årene har vist at svært mange studenter sliter med ensomhet. Målet med «God start» er å skape møteplasser for nye studenter slik at de kan skaffe seg et sosialt nettverk. Isabelle og Maren tror mange kan kjenne på en tomhetsfølelse etter at fadderuka er ferdig.

– Da er det ikke lenger noen utenfra som legger til rette for aktiviteter. Hvis du ikke har funnet venner i løpet av fadderperioden, kan terskelen være høy for å kontakte nye folk, sier Maren.

Husker dere hva dere slet med som ny student?

– For meg var det å flytte inn i et kollektiv med studenter jeg ikke kjente. Folk hadde helt forskjellig vaskerutiner. Av og til følte jeg at jeg måtte være sosial selv om jeg hadde mest lyst til å slappe av, forteller Isabelle.

Hun anbefaler alle kollektiv å lage en samarbeidsavtale.

– Sett dere ned sammen og skriv en avtale om hvordan dere ønsker å ha det i kollektivet, sier Isabelle.

Maren Rotmo (26) og Isabelle Aimee Gabarro (24) deler sine råd med nye studenter. Foto: Kjersti Havdal, NRK P3 Marens største utfordring som fersk student var å hanskes med sin først utleier.

– Jeg måtte sjekke i loven hvilke rettigheter jeg hadde som leietaker. Jeg måtte tåle å få litt kjeft, men likevel stå på kravene. Å stå opp for seg selv er noe som også følger med den nye tilværelsen som student, sier Maren.