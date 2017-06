Gjengangerne

– D et er et sjansespill. Det er en stor overgang fra lukket fengsel til friheten.

Et forsøk på frihet

Tilbakefallsprosenten i Norge er imponerende lav.

Men hvor enkelt er det egentlig å gå fra kriminell til lovlydig?

Oslo fengsel, 18. mars 2017. Det er Prebens siste dag som innsatt, og inne på cella i Oslo fengsel ruller han seg en røyk. De klærne som ikke allerede er pakket ned, ligger pent brettet sammen i en hylle – klare for løslatelse. Røyken stiger opp i sola som presser seg gjennom gittervinduet.

– Det er ikke noe kult å sitte her. Det er bare tap. Tap av penger, frihet og samvær med venner og familie.

Preben er født og oppvokst på vestkanten i Oslo og havna i fengsel for første gang allerede som 16-åring. Da sonet han en dom for butikkran. Denne gangen har han sonet for vold og kjøring i påvirket tilstand, uten førerkort. Men nå har han fått nok.

– Det skal bli deilig å bli en fri mann igjen.

Preben begynte å ruse seg tidlig. Egentlig har han aldri hengt sammen med «vanlige» mennesker, sier han. Den utagerende livsstilen skapte reaksjoner, særlig fra barndomsvennene hans. Da reagerte Preben med sinne.

Innsatte som løslates fra fengsel beskriver ofte at de blir møtt av «samfunnets kalde skulder» på utsida. Det er vanskelig å få seg jobb og leilighet, og mange føler nok at folk rundt dem blir skeptiske når de forteller om fortida si. Da Preben skulle på visning tidligere i vinter, for å skaffe seg leilighet før løslatelsen, hadde han planen klar: Han utga seg for å være en fyr fra Lillehammer som nettopp hadde blitt kasta ut av dama si.

– Jeg dro noen løgner. Huseieren visste ikke at jeg kom fra fengselet. Jeg ville starte på nytt, og da er det jo naturlig at man får penger fra NAV. Huseieren mistenkte ingenting, sier Preben.

Selv om han ikke vil gi fengselet æren for de nye framtidsplanene sine, har han ordna seg en jobb i løpet av soningen, gjennom Røde Kors. Det er viktig å ha noe konstruktivt å gjøre når han slipper ut.

– Jeg har gått ut før, men denne gangen har jeg jobb og bolig som venter på meg. Det er forskjellen fra forrige gang. Jeg har veldig gode odds for at det skal gå bra, men det er et sjansespill.

Preben har både leilighet, jobb og penger i lommeboka når blir en fri mann – men han vil ikke gi noe av æren til fengselet. Dette har han klart selv. Foto: Ola Solheim

Helst ville han ha tatt overgangen til frihet via en åpen anstalt eller overgangsbolig, forklarer Preben. Han kjenner fallgruvene som venter ham der ute altfor godt.

– Du må unngå det du gjorde før. Du skal ikke bare endre venner, du skal endre hele tankemønsteret ditt. Hele dritten. Du skal kunne gå forbi en dør hvor det står masse penger. Hvis du ser NOKAS forlate en åpen minibank, skal du ringe og gi beskjed om det, sier Preben.

– Jeg tror ikke jeg hadde klart å la være å ta de millionene.

Egentlig drømmer han om et roligere liv, hvor jaget etter penger og rus ikke er i fokus. Problemet er at dette er det eneste livet han kjenner til. Nå føles det godt å ta tak i ting, synes han – særlig fordi han har klart det på egen hånd.

– Jeg gidder ikke å gi noe creds til fengselet. Jobben som blir gjort og den framtida du lager, den lager du selv. Fengselet hjelper deg med permisjoner og sånne ting, men det er opp til deg selv. Jeg har fått permisjon for å gå på visning, men jeg har gjort meg fortjent til den permisjonen. Det er jeg som har ordna alt rundt NAV, penger og livsopphold. Alt er klart. Jeg går ut i morgen med ti lapper på kontoen.

Det er vel da det skjer en forandring? Når du tar tak i ting selv?

– Du får se positive resultater ut fra valgene du tar. Det motiverer meg til å fortsette denne stilen.

Forrige gang han slapp ut tok det ikke lang tid før han kom tilbake. Egentlig skulle han sitte i varetekt over sommeren, men ble plutselig løslatt etter ni uker.

– Jeg hadde ikke noe sted å gå til, ingen plass å bo og ingen penger. Jeg fikk et par tusenlapper av familien, og så måtte jeg bo litt her og der hos venner. Det tok syv dager før jeg ble pågrepet for narkotika. Det var til eget bruk og salg.

For å ha råd til å leve?

– Ja, man må jo ha et levebrød – ikke sant?

Planen er at P3 Dokumentar skal møte Preben igjen på utsida, når han har begynt i den nye jobben sin og fått organisert seg litt. Det skal imidlertid vise seg at lite går som planlagt.

Skrytetallet

De som løslates fra norske fengsler kommer ikke tilbake. Dette er inntrykket resten av verden har av Norge. Det skal ikke mer til enn et kjapt Google-søk for å bekrefte dette. Et typisk treff vil da være en artikkel fra for eksempel Business Insider, som viser at Norge har en av verdens laveste tilbakefallsrater med sine 20 prosent. Dette blir så sammenlignet med USA, hvor 76,6 prosent av de innsatte som løslates kommer tilbake innen fem år.

– Det mest brukte og mest siterte tallet på tilbakefall er nå 20 prosent, sier Ragnar Kristoffersen.

Han forsker på tilbakefall for Kriminalomsorgens utdanningssenter, og bidro til den nordiske «Retur»-rapporten som kom i 2010, hvor 20 prosent-tallet kommer fra. Her sammenlignet man tilbakefallet i Norden, og Norge kom klart best ut når man så på tilbakefallet i kriminalomsorgen.





Nyere målinger av tilbakefallet viser at gjennomsnittet i løpet av to år ligger på rundt 20 prosent. Det bekrefter det samme som den sju år gamle rapporten viser, opplyser Kiminalomsorgen til P3 Dokumentar.



Ragnar Kristoffersen gikk likevel selv ut i media da rapporten kom – det var ganske meningsløst å legge så stor vekt på et gjennomsnittstall, mente han. Han forklarer hvorfor.

– Det skyldes blant annet at Norge lenge har gitt fengselsstraff til flere førstegangsdømte. Denne gruppa har lavere risiko for tilbakefall, og dermed drar de snittet ned.

I Norge har vi også hatt tradisjon for å gi fengselsstraff for lovbrudd som du i andre land ofte bare får bot for – for eksempel råkjøring. Folk som er i fengsel for å kjøre for fort, havner sjelden bak murene igjen – og drar på den måten ned det gjennomsnittlige tilbakefallet. Det samme gjelder promilledømte uten en kriminell fortid.

Det blir fort mye tall og metode når man snakker tilbakefall, og man får forskjellig prosent alt etter hvordan man regner. Hvis det bare er voldsdømte som tas med i regnestykket, blir tallet høyt. Dersom man ser på alle som sitter inne, blir tallet lavere.