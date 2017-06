Veibomba i Almar

Den eldste av de fire, Trond Bolle, har bestemt seg for at dette er hans siste opphold i Afghanistan. Nå holder det, har han sagt til familien sin.

De norske soldatene skal, sammen med internasjonale styrker, hindre at landet blir brukt som fristed for internasjonal terrorisme. Dessuten skal de bidra til å bygge opp det afghanske samfunnet. Da Christian setter seg på flyet i 2006, har han vært i Forsvaret i seks år. Hjemme på Sørlandet sitter mamma Anne, som føler seg sikker på at sønnens valg er reflektert og veloverveid. Christian og de andre vet hva de holder på med, tenker hun.

I desember 2001 lander de aller første norske spesialsoldatene på afghansk jord. På dette tidspunktet er Afghanistan det femte fattigste landet i verden. Krigen har herja siden 1970-tallet, og Taliban styrer over 95 prosent av landet. Med Talibans samtykke blir Afghanistan brukt som base for planlegging av terrorhandlinger.

– Han hadde en beundringsverdig ro over seg, i alt han gjorde. Jeg vet nesten ikke hva som skulle til for å vippe ham av pinnen, sier Anne.

Trond vil at Bjørg skal bli med ham og reisefølget hans videre i deres båt, men det kan hun ikke. Istedenfor bytter de musikken sin med hverandre – det var kassetter det gikk i den gangen – og Bjørg hører på den om og om igjen, helt til båndene i kassetten er slitte og svake. Noen få dager etter at de begge er tilbake i Norge, møtes de igjen.

På Toten, i et stort gårdshus, sitter Bjørg Gjestvang. Det er snart 25 år siden hun var på seiltur i Hellas sammen med noen venner. Underveis blir de tvunget til å ta inn på en liten øy, da et plutselig uvær ødelegger de opprinnelige planene deres.

– Det er vel den hardeste utdanningen du får i Norge. Jeg er veldig stolt over at han ble marinejeger, sier Freddy.

Etter hvert lærer Trond hvordan han skal ta igjen når storebrødrene var på krigsstien – og snart er det ikke bare dem han slåss med. Lensmannen er ofte på døra for å spørre etter ham, men Trond klarer som regel å snike seg unna. Han er ganske flink til sånt. Og selv om han åpenbart er tiltrukket av fysiske kamper, har han også en glødende interesse for krigshistorie. Han sluker alt han kommer over av litteratur om spesialsoldater.

Freddy Bolle sitter i sofaen sin på Vestby, bare noen kilometer fra barndomshjemmet. De var fire brødre som vokste opp her, og Trond var den yngste av dem. Det lange, lyset håret hans er bare én av grunnene til at han ofte blir utsatt for brødrenes utspekulerte rampestreker. Men de leker sammen også. I skogen graver de ned skatter, leker gjemsel og krig.

Kommentaren fra Simen sitter i ham lenge. Han fortsetter å presse soldatene sine på samme måte som før, for nå vet han at minst én i gjengen skjønner poenget med de tøffe treningsøktene.

Ytterbøl har også ansvaret for å trene opp Simen Tokle, som kommer fra Ballangen. De unge soldatene kjøres hardt, mange av treningsrundene er beintunge, og Ytterbøl kan kjenne at han ikke er spesielt populær. Gutta er slitne og lei.

Andreas klager aldri under øvelsene, selv ikke når det er så kaldt ute at fingrene hans skifter farge. Og hvis Ytterbøl spør om han fryser, er svaret bestandig det samme: «Neida, jeg er bare litt blå. Det går fint!».

– Ideelt sett skal man ha flere års erfaring før man går over i et sånt fag, men Andreas… han var et supertalent. Han var egentlig irriterende god, sier Ytterbøl og ler.

– De ble i et bakhold på en sånn måte at de ikke klarte å bevege seg. Dermed var de helt avhengige av at vi andre klarte å komme inn fra en annen vinkel, slik at kontakten ble brutt, sier Ytterbøl.

Han (som for ordens skyld blir kalt Ytterbøl i resten av denne saken) møter navnebroren sin på begynnelsen av 2000-tallet, mens de begge er unge soldater i Forsvaret. De finner tonen umiddelbart, blir gode venner, og i 2009 reiser de ned til Afghanistan for en ny runde med jobbing – sammen. Oppholdet blir slett ingen enkel affære.

I utgangspunktet vet hun lite om hva Tronds yrke går ut på, men snart lærer hun at «jobben i militæret» slett ikke er for pyser. Trond utmerker seg raskt, og trives best i felt, ute blant gutta. Han blir en av de første norske soldatene som får reise til Afghanistan etter terrorangrepet i USA 11. september 2001.

– Trond var svært dedikert i jobben sin. Han likte best å være ute i felt, han ville ikke sitte inne og skrive doktriner, forteller Rolf Inge Roth, tidligere sjef i Marinejegerkommandoen.

De neste åra pendler han mellom Norge og Afghanistan et uvisst antall ganger. Trond er en dyktig soldat. Han er god til å hente inn informasjon om opprørerne, og han har en unik evne til å løse uforutsette situasjoner. Også på hjemmebane har han en del å drive med: Han og Bjørg har fått to sønner sammen.

– Jeg var aldri redd når han var ute. Jeg tenkte rett og slett at han var udødelig, sier Bjørg.

Bare én tur til

Søndag 2. mai 2010 blir 16 norske soldater tatt i et bakholdsangrep i Afghanistan. Ni av dem blir skadet. Trond er hjemme i Norge når angrepet skjer, men nå må han reise ned til Afghanistan igjen – for å erstatte en av de sårede kollegene sine.

Etter ni år som Afghanistan-soldat har han mista litt troen på den norske innsatsen i landet, og egentlig har han ikke særlig lyst til å dra. Dette blir hans siste opphold, sier han til familien sin. Bare én tur til, så skal han gjøre noe annet – kanskje skrive en bok.

– Jeg merka jo at han ble mer og mer sliten etter hvert som årene gikk. Og han ble lei, for han følte at det de gjorde der nede ikke hjalp noe, sier Bjørg.

– Trond og jeg hadde en del kontakt når han var ute på oppdrag, men jeg var aldri redd, sier enken Bjørg Gjestvang. Foto: Nora Brønseth, NRK P3

Storebror Freddy legger også merke til at Trond var lei av Afghanistan-livet. «Jeg har lyst til å trappe ned», sa han flere ganger. Men planene blir aldri noe av. Like før han reiser ned til Afghanistan denne aller siste gangen, stikker han innom jobben til Freddy. Det pleier han aldri å gjøre.

– Han møtte meg ute på parkeringsplassen, og så fikk jeg en klem av ham. Det var helt sprøtt. Jeg har aldri fått en klem av ham noen gang, sier Freddy.

Og i slutten av mai, bare noen timer før avreise til Afghanistan, legger han armen rundt sønnen Håkon på ni år og ser mot kameraet. Det er litt rart, synes Bjørg. De pleier jo aldri å ta bilder på denne måten.

Før de setter seg inn i bilen og kjører mot flyplassen, drar Trond en vits hun skal huske resten av livet. «Du vet vel hva det betyr å ta sånne bilder», sier han. «Det betyr ulykke».

En mistenkelig motorsykkel

Søndag 27. juni skinner sola over militærleiren i Maymaneh. Klokka er bare åtte om morgenen, men temperaturen har bikka nesten 40 grader allerede. Seks pansra biler, lastet med ammunisjon, står klare til å kjøre ut av leiren. Trond Bolle, Christian Lian, Andreas Eldjarn og Simen Tokle sitter om bord i en av dem. Nå skal de bevege seg inn i et fattig område hvor få vestlige soldater har vært tidligere.

Trond leder oppdraget, sammen med en kollega. De har planlagt dette lenge.

På de sandete og slitte bilveiene i Afghanistan er faren for veibomber stor. Foto: Forsvaret

I den syvende bilen i rekka, en sivilbil, sitter den amerikanske bistandsarbeideren Stephen Smith. Han jobber for USAID, en bistandsorganisasjon som har jobba tett med de norske styrkene i Afghanistan.

Den første dagen går bra, til tross for en skuddveksling i nærheten av Ghalbala. De kjører videre mot «IED Hill», et område hvor risikoen for veibomber er høy. Om natta slår de leir på en høyde med god sikt over hele dalen, og soldatene bytter på å holde vakt. Tidlig neste morgen bærer ferden videre mot to nye landsbyer for å hilse på guvernørene der. Møtene går greit, men bistandsarbeider Stephen Smith kjenner at det ligger en ubehagelig spenning i lufta.

Alle vet at dette er et område hvor misnøye fort kan føre til opprørsaktiviteter, og det er lett for Taliban å rekruttere medlemmer her. Trond og de andre soldatene diskuterer hvilken vei som er tryggest å kjøre tilbake.

– Det er alltid en stor risiko når man drar inn og ut av et område. Når man først er inne, er man relativt trygg, for da blir man sett på som en gjest, forklarer Stephen Smith.

– Men når man drar ut igjen, er man sårbar.

De syv bilene kjører ut av området på de smale sandveiene. Støvet virvler så mye rundt dem at de ikke kan se de andre bilene i kolonna. Samtalen flyter over sambandet – alle soldatene gleder seg til å komme seg vekk fra «IED Hill». På vei ut av risikoområdet passerer bilene en mann på motorsykkel. Distriktsguvernøren i Faybrab-provinsen, som også sitter i bilen til bistandsarbeider Stephen, reagerer umiddelbart. «Det er en slem mann», sier han.

Den første bilen i rekka har også lagt merke til den mystiske personen på motorsykkel. Alle må gi lyd fra seg på sambandet med én gang, er beskjeden.

Fra den siste bilen i rekka, der Trond, Andreas, Simen og Christian sitter, er det helt stille.