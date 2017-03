− Jeg forbanner skjebnen min for at jeg er født i feil land.

− Jeg flyktet fra Afghanistan for å unngå å bli drept. Nå strever jeg for å få lov til å bli, men jeg klarer ikke slå fra meg følelsen av at strevet er meningsløst.

– J eg har kjempet for å komme hit. For å overleve, og for å bli en del av det norske folk.

Vinn eller forsvinn

Majid Khalili vil heller dø enn å reise tilbake til Afghanistan.

3. januar 2017: På Røros stasjon står en mørkhåret gutt og venter på toget sørover. Han står lutet framover. Hendene er dypt plantet i lommene på den brune boblejakka, som ikke skjuler hvor mager han er.

Navnet til denne gutten er Majid Khalili. Han er 17 år, i alle fall ifølge seg selv. UDI mener at han er 20 år, og dette er en av grunnene til at han har fått avslag på asylsøknaden sin. Likevel bor han fortsatt på mottaket for mindreårige asylsøkere på Røros. Han har i hvert fall bodd her fram til i dag.

Det var i går Majid tok avgjørelsen som ledet ham til denne togstasjonen. Han sitter på rommet sitt på mottaket da han plutselig ser en politibil utenfor vinduet. Angsten setter seg i brystet. Han prøver å sove, men hver gang han døser av, blir han vekket av mareritt. Han drømmer om politiet, at han blir henta og tatt med til transittmottaket på Trandum.

Mottaket for mindreårige asylsøkere på Røros. Majid flyttet hit høsten 2016, etter at hans forrige mottak i Lillesand ble lagt ned. Foto: Frid K. Hansen

Majid har sett andre få avslag, sett dem forsvinne før myndighetene rekker å returnere dem til hjemlandet. Selv har han valgt å anke, men akkurat nå er han usikker på om det er et riktig valg. «Hva skal du gjøre nå? Skal du bare sitte her og vente på at politiet kommer og henter deg?», spør han seg selv.

Det er da han finner ut at han ikke orker mer, orker ikke å sitte her på mottaket og vente på ankebehandlingen. Den neste tanken er formulert nesten som en kommando: «Du må stikke av!»

Fast i hjelpeløsheten

27. desember 2016: På en seng i en leilighet på Flatåsen i Trondheim sitter Majid og fikler med hendene sine. Han har slektninger som bor her, og nå har han tilbrakt juleferien sammen med dem. Datoen er symbolsk. Om det ikke var for at Majid anket avgjørelsen, skulle han ha blitt returnert til Afghanistan i dag – tredje juledag.

− Jeg har kjempet for mine drømmer. Kjempet for å komme hit og overleve. Bli en del av det norske folk. Men nå er framtida så utydelig, og det «drives me crazy».

Majid snakker bemerkelsesverdig godt norsk, med tanke på at han bare har vært halvannet år i Norge. Han prøver seg på både trøndersk og nordnorsk, og synger låtene til favorittbandet Vamp på haugesundsdialekt. Det gode språkøret gjorde at han allerede høsten 2016 – etter mindre enn ett år i Norge – begynte i en vanlig norsk førsteklasse på Røros videregående skole. Et smil brer seg over ansiktet til Majid når han snakker om medelevene.

− Vi var seks gutter og fjorten jenter i klassen, og det syntes jeg var litt flaut. Det er jo fortsatt litt sånn at jeg blir stum hvis en jente hører på mens jeg snakker, sier han og fniser.

Tross flauheten klarer Majid seg godt på skolen. Til jul får han 6 i matte, 5 i engelsk og 4 i norsk. Han begynner å drømme om at han en gang skal bli fysiker. Så kommer svaret på asylsøknaden, og alt blir svart. Majid slutter på skolen på dagen, har ikke lyst til å stå opp av senga, orker ikke tanken på mat.

− Jeg sitter fast i en slags hjelpeløshet. Det er ingenting jeg kan gjøre. Jeg må bare vente.

Majids historie

Det er flere grunner til at Majid har fått avslag på asylsøknaden sin. For det første har aldersundersøkelsen vurdert Majid til å være 20 år, ikke 17 − som han selv sier at han er. Dernest mener UDI historien hans ikke er troverdig.

Kjernen i Majids fortelling er en konflikt mellom faren og en lokal mulla, som eskalerer over flere år. Majid forteller at han selv blir utsatt for grov tortur, mens både broren, faren og svogeren blir drept. Dette gjør at Majid, moren, søsteren og hennes to barn til slutt flykter. De drar først til Kabul, deretter videre til Pakistan og Iran. Grensa mellom Iran og Tyrkia krysses sammen med mange andre flyktninger. Det er her det går galt, ifølge Majid. Noen skyter på dem, og i panikken som følger sier Majid at han mister kontakten med familien. Han prøver å finne dem igjen, men gir til slutt opp og reiser videre alene.

Det hvite arret som går nedover Majids mage, er ett av flere merker Majid sier stammer fra tortur han ble utsatt for som barn. Foto: Frid K. Hansen

I Tyrkia går han om bord i en gummibåt som tar ham over til Hellas. Deretter følger Makedonia, Serbia, Ungarn, Østerrike og Tyskland. Den 13. oktober 2015 går han på et tog i Sverige, krysser sin siste grense og går av på Oslo S. Han er framme, men vet ikke da at kampen for å få bli bare så vidt har begynt.

− Da jeg fikk beskjed om avslaget, sa advokaten at historien min er veldig uvanlig. Det er jeg enig i – men jeg opplevde dette. Trodde du at 22. juli kunne skje i Norge? Antagelig ikke, men det hindrer ikke at det faktisk skjedde.

Tror du at anken vil gi deg opphold?

− Jeg vet ikke, men i siste ende er håp det eneste jeg har igjen.

99 prosent får avslag

Det er egentlig ikke så overraskende at Majid fikk avslag på asylsøknaden sin. I oktober i fjor analyserte Aftenposten statistikk fra Eurostat, og konklusjonen var at 99 prosent av afghanske menn mellom 18 og 34 år fikk avslag det siste året. Det europeiske snittet ligger på 47 prosent.

Det er særlig i det siste at Norge har blitt strengere mot Afghanere.

− Det er verdt å peke på at den innstrammingen har skjedd i en periode der den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt ytterligere forverra, sier Kristian Berg Harpviken.

Han er direktør ved Institutt for fredsforskning og ekspert på Afghanistan. Berg Harpviken påpeker at Afghanistan er et av verdens fattigste land, preget av fire tiår med krig og ekstremt lite framtidsoptimisme.

− Hvis vi ser på statistikken, har sikkerhetssituasjonen gått fra ille til verre og verre, nærmest for hvert år som har gått siden tidlig på 2000-tallet, sier Harpviken.

Utlendingsdirektoratet har gjort en vurdering av situasjonen i Afghanistan der de konkluderer med at det i dag ikke er noen provinser som er så utrygge at ingen kan sendes tilbake dit. Harpviken sier det er forskjell på hva som kan argumenters for juridisk, og hva som er sunn fornuft.

− Jeg er ikke jurist, men det er ingen tvil om at sikkerhetssituasjonen i mange områder av Afghanistan er så dramatisk at det er svært vanskelig for folk å føle seg trygge.

Tror du vi sender tilbake folk som egentlig burde fått beskyttelse?

− Med en så voldsom returiver som man ser i Norge nå, er jeg ganske sikker på at vi også returnerer folk som har et godt begrunna behov for beskyttelse.

Harpviken forteller at den håpløse situasjonen i Afghanistan gjør at mange legger ut på en ny reise så snart de er returnert til hjemlandet. Andre går under jorda, eller stikker av til et annet europeisk land − før norske myndigheter rekker å sende dem ut.

«Du må stikke av nå!»

2. januar 2017: Det er søndag og siste dag av juleferien, men Majid har ikke lyst til å reise tilbake til Røros. En kvelende frykt legger seg over ham hver gang han tenker på mottaket. Majid krangler med slektningene sine, som sier det kan ødelegge for ankebehandlingen om han ikke drar tilbake. Til slutt gir han seg.

Vel framme på Røros ønskes Majid velkommen med julegaver fra de ansatte – sokker, godteri, gavekort på en frisørtime. Han kjenner seg litt roligere, og går på rommet sitt for å hvile. Det er da han ser en politibil utenfor vinduet. På et øyeblikk fester angsten grepet igjen. Majid ligger våken hele natta. Frykten for at politiet vil komme og hente ham, løsner ikke taket nok til at søvnen får slippe til. Det er da det dukker opp en stemme som forteller han hva han skal gjøre.