I år har vi lagt inn en ekstra utfordring for finalistene i forkant av showet – kunsten å vise seg fram for verden. For å overleve i dagens musikkbransje er det viktigere enn noensinne å være synlig for publikum. Derfor vil en jury – bestående av godt etablerte navn i norsk musikkliv – gi artistene ukentlige oppdrag som handler om nettopp dette.

Med låten «Du vet ingenting» greier Tromsø-sekstetten Lüt å forene politisk engasjement med feststemt, melodiøs og velspilt punk som vil få ethvert rockehjerte til å hikke av fryd. Bandet ser opp til Karpe Diem og danser helst til glætt Nashville-country, men deres eget univers og lydbilde baserer seg på alt fra hardcore til stort anlagt klassisk rock, satt sammen med et overskudd vi nærmest må tilbake til tidlig Kvelertak for å finne maken til.

«Du vet ingenting» synger de, men det er lettere å føle at man vet alt når man vandrer gatelangs med Lüt på øret, for dette er oppbyggende til tusen. Krakilsk vokal, stor gitarlyd og nikk til både The Hives og Kvelertak.

Det er ikke engang et halvt år siden den unge Nesodden-artisten Emma Jensen kun viste musikken sin til de aller nærmeste. På tross av dette fremstår den ferske produsenten, låtskriveren og musikeren allerede som en fiks ferdig artist, og sangen «Closer» går inn i en allerede tettbefolket sjanger med særpreg (sjekk gitarsoloen!), meloditeft og en oppbygning som lag for lag avdekker en strålende poplåt. Blant fansen finner vi produsent Carl Louis fra CLMD.

Urørt mener:

Til tross for at første øving som Pom Poko var for under fem måneder siden, overbeviser de med et utrolig tydelig uttrykk. Live er de en fest, musikken er gjennomført gøy og tar deg med inn i et sammensurium av sjangere blandet sammen på en upretensiøs og naivistisk måte.



Profil på Urørt

Les mer om Pom Poko