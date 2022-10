– Jeg har lyst til å slåss

19. til 23. oktober er det nok en gang klart for «P3aksjonen» fra Solsiden i Trondheim.

Karsten Blomvik (27) fra «P3morgen», Arianrhod «Arian» Engebø (28) fra «StudioP3», samt duoen Anna Nor Sørensen (26) og Henning Bang (21) fra «P3ligaen», har fått æren av å lede den 100 timer lange spinnville innsamlingsaksjonen.

Av disse fire er det kun Arian som har vært med før. Hun debuterte under fjorårets innsamling.

Forventer fryktelige ting

De tre nye programlederne forteller at de alle takket ivrig «ja» til oppdraget – før de helt innså hva de skulle være med på.

DÅPEN: Det første Arian ble utsatt for som ny programleder i fjor, var å bli dynket i spaghetti. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Mens både Anna og Henning nå begynner å innse at det kommer til å bli ganske vilt, har Karsten (27) en egen teknikk for å holde nervene i ro.

– Jeg er veldig god til å dytte vekk ting som jeg vet kommer til å gjøre vondt før det skjer. Så jeg velger å overse komplett at jeg kommer til å bli utsatt for helt fryktelige ting, helt frem til det skjer, forteller komikeren fra Rogaland.

«100 timer uten grenser»

… er årets motto for «P3aksjonen». Sammen med TV-aksjonen skal også P3s sending samle inn penger til Leger uten grenser.

Dette samler de inn penger til: Pengene fra TV- og «P3aksjonen» går i år til Leger uten grensers arbeid i Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Der skal organisasjonen: forebygge epidemier

behandle både kjente og ukjente sykdommer

vaksinere befolkningen Mer info om TV-aksjonen 2022 finner du her: TV-aksjonen 2022 | Blimed – TV-aksjonen NRK 2022

Mens Leger uten grenser står på beinhardt for å gjøre jobben sin, er de fire programlederne fast bestemt på å gjøre alt de kan for å samle inn så mye penger som mulig.

Tidligere år har programledere strukket seg langt for å motivere seere til å donere, noe årets nye gjeng også akter å gjøre.

– Hvis en stygg makeover eller å møte min største frykt kan bidra til å spre informasjon om glemte sykdommer og hvor mange vaksiner man får for en hundrings, så gjør jeg det med glede, forteller Anna (26).

LEGEHJELP: Årets utgave av TV-aksjonen og «P3aksjonen» går til Leger uten grenser. Foto: Vincenzo Livieri, Leger uten grenser

I 2021 samlet «P3aksjonen» inn 8.475.931 kroner, og målet er å samle inn enda mer i år.

– Vi synes det er helt fantastisk å kunne støtte en organisasjon som så kompromissløst står på barrikadene for å redde liv. De er så ekstremt beinharde på at alle skal ha hjelp uansett, forteller Stian Kallekleiv, prosjektleder for «P3aksjonen».

– Ulike frykter

Ingen vet hvilke utfordringer som kommer: Alt kan skje i løpet av det 100 timer lange showet. For eksempel ble Henrik Farley, Martin Lepperød, Adelina Ibishi og Arian svimerket under fjorårets sending.

REDD: En ukomfortabel Arian byr på standup foran NTNU-studentene under «P3aksjonen» 2021. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

Allikevel er det standup-showet Arian (28) måtte gjøre, som hun i dag husker som aller verst:

– Jeg er litt redd for at de skal få meg til å gjøre det igjen.

Henning opplyser om at han er redd for maur og blodprøver. Anna liker ikke trange steder og er spent på om det røde håret hennes fortsatt vil være rødt når aksjonen er ferdig. Karsten har lagt ned ett veto på hva han absolutt ikke blir med på: å fjerne øyenbrynene.

– Alle de andre sa mer enn én ting, så jeg lurer på hva som skjer med meg, forteller han om veto-sjansen.

Drømmer i oppfyllelse?

Heldigvis er det ikke sånn at programlederne kun går og kvier seg til det de har i vente. Både Karsten, Anna, Henning og Arian har noen håp om hva de skal få mulighet til å gjøre:

Karsten: – Jeg har pitchet inn at jeg har lyst til å slåss i en MMA-kamp, fordi jeg har aldri blitt slått i fjeset eller fått bank – så da kan jeg få det for veldedighet.

Anna: – Jeg kunne tenkt meg å lage en spontan ginger-festival i Trondheim og se hvor mange vi kan samle på Torget!

Arian: – Jeg vil at vi skal kose oss og ha det hyggelig og forhåpentligvis samle inn masse, masse penger til en veldig, veldig god sak.

Henning: – Hvis det er noen som helst mulighet til å bli skutt ut av en kanon, så har jeg veldig lyst til det.

Foto: Tom Øverlie, Helene Mariussen

– Jeg har ikke snøring på hvordan man skulle fått det til rent praktisk, innrømmer Henning og legger til:

– Jeg tipper HMS-ansvarlig kommer til å legge ned veto med én gang og si at det på ingen måte går an å skyte ut en liten gutt av en kanon. Men jeg har så lyst, så lyst – jeg tror ikke du skjønner hvor mye!

100 timer = 4 dager og 4 timer

– Jeg vil jo si at det er det viktigste og det varmeste P3 gjør i løpet av et år. Jeg synes det er en stor ære og privilegium å ta del i det på den måten jeg får nå. Jeg har jo i mange år vært bøssebærer selv hjemme i Larvik der jeg er fra, så nå blir det å være bøssebærer på steroider, forteller Anna.

Programlederne skal være sammen i over fire dager, uten å vite helt hva som kommer. Midt på Solsiden i Trondheim skal de sitte i et studio som ser ut som et «glassbur». Med så mange timer foran seg er det godt å ha en klar motivasjon og en god gjeng rundt seg.

«GLASSBUR»: I fjor så Martin Lepperød seg nødt til å ta en tur på den andre siden av glassveggen. Der møtte han publikum uten en tråd. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

– Jeg gleder meg veldig til å være i buret med den gjengen som vi er. Jeg liker dem alle veldig godt, og så ser jeg veldig opp til dem. Så jeg føler meg veldig heldig som får være med en sånn gjeng, sier aksjonens yngste og ferskeste programleder, Henning (21).

«P3aksjonen» starter klokken 19.00 den 19. oktober, og avsluttes klokken 23.00 den 23. oktober. Da avsluttes også TV-aksjonen.

Du kan lytte til alle de 100 timene live i radioen din på NRK P3 eller i appen NRK Radio. Eller du kan se på galskapen: Det blir livestream på P3.no og i NRK TV.

Om du vil være bøssebærer, kan du gå inn her: Hjem | Blimed – TV-aksjonen NRK 2022.

