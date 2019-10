– Det kan gå en kule varmt, det er helt klart. Vi har hatt våre diskusjoner, men hun er fantastisk, det må jeg bare si, sier regissør Joachim Rønning om samarbeidet med storstjerna Angelina Jolie på den nye Disney-filmen «Maleficent: Mistress of Evil».

I den første filmen fra 2014 fikk vi servert en ny versjon av det berømte eventyret om Tornerose, der den mørke feen Maleficent (Angelina Jolie) kaster en forbannelse over prinsesse Aurora (Elle Fanning). I motsetning til eventyret, er det ikke en kjekk prins som til slutt opphever forbannelsen.

I oppfølgeren ser vi hvordan forholdet mellom Maleficent og Aurora settes på prøve når Aurora forlover seg med prins Phillip av Alstead. Hans mor, Dronning Ingrith (Michelle Pfeiffer), har nemlig onde planer for Maleficent, som på sin side oppdager nye og ukjente familieforbindelser.

Angelina Jolie i «Maleficent: Mistress of Evil». (Foto: © Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

Ble fort vant til å jobbe med Jolie

«Maleficent: Mistress of Evil» er Angelina Jolies første hovedrolle siden 2015, og hun er også en av filmens produsenter. Joachim Rønning ble fort vant til å jobbe med superstjerna.

–Vi har jobbet sammen i to år, og det begynner med at vi sitter hjemme hos henne og jobber på manuset med manusforfattere. Barna hennes løper rundt, og jeg tror det er viktig for henne å normalisere dette så fort som mulig. Jeg har opplevd ofte med store stjerner at når du er i et arbeidsforhold, så gjør de det de kan for å få deg til å slappe av. Det går veldig fort over til en ganske normal arbeidssituasjon, der man diskuterer ideer, og så er man sammen nesten hver dag i to år.

– Hun er veldig opptatt av sin karakter, det er ingen andre som kjenner figuren like godt som henne, og det er fantastisk ressurs for meg som regissør. Vi jobber med alt fra vinkelen på hornene hennes til størrelsen på vingene og rødfargen på leppene. Det er timevis med dette, det stopper aldri, og hun er veldig hardtarbeidende, sier Joachim Rønning.

Skuespillerne Harris Dickinson, Sam Riley, Jenn Murray, Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor og Ed Skrein sammen med regissør Joachim Rønning på LA-premieren på “Maleficent: Mistress of Evil” 30. september 2019. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Alene-regissør på godt og vondt

Den norske regissøren er kjent for filmene «Bandidas», «Max Manus», «Kon-Tiki» og «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge», samt to episoder av tv-serien «Marco Polo», som han lagde sammen med Espen Sandberg. «Maleficent: Mistress of Evil» er hans første film som eneveldig regissør, og han merket overgangen.

– Det er på godt og vondt, vil jeg si. Espen og jeg var mer enn regi-makkere, vi møttes på barneskolen, vokste opp sammen i Sandefjord og lagde film fra vi var ti år gamle. Det er absolutt øyeblikk på dette prosjektet der jeg snur meg for å spørre ham om noe, og så er han ikke der, ikke sant?

– Så er det andre ting jeg synes er positivt, som at det er en annen flyt på filmsettet. Vår arbeidsmetode var å diskutere mellom oss foran monitor og snakke vårt hemmelige, norske språk, og folk følte seg litt utafor. Det har kanskje vært en liten befrielse å ha mer direkte kontakt med stab og skuespillere på settet og kunne bevege meg litt raskere, sier Rønning.

Regissør Joachim Rønning kom sammen med kona Amanda Hearst til den store premieren på «Maleficent: Mistress of Evil» i Los Angeles.(Foto: REUTERS/Phil McCarten)

Ble grepet av mor-datter-forholdet

«Maleficent: Mistress of Evil» er Joachim Rønnings andre Hollywood-oppfølger på rad, siden han og Espen Sandberg regisserte «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge» i 2017.

– Det er ikke det at jeg elsker å lage oppfølgere. Som filmskaper er det viktig å lage noe jeg føler er originalt, at jeg kan utvide universet og utvikle karakterene videre og komme med nye. Det jeg likte godt med den første filmen, og som overrasket meg litt, var hvor mye den grep meg. Spesielt mor-datter-forholdet mellom Maleficent og Aurora.

– Jeg er forelder selv til to tenåringsdøtre, og det var noe jeg kunne relatere meg til midt oppi dette fantastiske eventyret. Det var veldig viktig for meg å fortsette å utforske forholdet mellom de to, for det er det som står meg nærmest. Man kan ha så mye spetakkel som man orker, men hvis man ikke bryr seg om karakterene og klarer å relatere seg til dem, så spiller det jo ingen rolle.

Elle Fanning spiller prinsesse Aurora i «Maleficent: Mistress of Evil». (Foto: © Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

Flere prosjekter på blokka

Nordmannen vet ikke per i dag hva som blir hans neste film, men har flere interessante prosjekter på blokka, blant annet «Origin», som er skrevet av ham selv og broren Andreas Rønning.

– Jeg føler vel egentlig ikke at jeg er manusforfatter, jeg har for mye respekt for det yrket, men Andreas og jeg har alltid drodlet litt og skrevet ideer og så har vi skrevet noen filmer. Dette manuset ble Jerry Bruckheimer begeistret for (produsenten av blant annet «Pirates of the Caribbean»-filmene, «Armageddon», «Top Gun», «Black Hawk Down», «Bad Boys», «Flashdance», journ.anm.).

– Så solgte vi det til Paramount, og det er det vi holder på med nå. Selv om det er science fiction, føles det litt mer personlig for meg, siden det kommer fra oss.

– Vet du nå at «Origin» blir din neste film?

– Nei, og det er andre ting på tapetet som kanskje er nærmere.

– Du er ryktet som regissør av «Micro», basert på en bok av Michael Crichton?

– Ja, og det er veldig spennende! Det er Spielberg som produserer, og jeg er jo veldig fan av ham. Man må være heldig, jeg føler jo at det er et mirakel at noen filmer blir laget. Det er så mange «moving parts», som det heter.

Angelina Jolie poserer med a fan før premieren på «Maleficent: Mistress of Evil» i Los Angeles. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Skal ligge på sofaen

Først får vi se hvordan det går med «Maleficent: Mistress of Evil». Den første filmen kostet 180 millioner dollar og tjente inn 750 millioner dollar på kino. Oppfølgeren koster omtrent det samme, og spås en inntjening på ikke ubetydelige 50 millioner dollar i den toneangivende åpningshelgen i USA.

– Det blir jeg veldig fornøyd med. Oktober er egentlig en litt vanskelig kinomåned i USA. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men den ligger litt mellom skolestart og juleferie. Jeg tror Disney ser at den er litt mørkere enn en vanlig Disney-film og girer opp til Halloween, som er stort og blir stadig større over hele verden, så vi får se om de treffer blink.

Joachim Rønning har jobbet hardt og intenst i to år med «Maleficent: Mistress of Evil», og har planene klare for den nærmeste tiden.

– Det jeg skal gjøre de neste ukene er å bare ligge på sofaen og slappe av, fordi det har vært ganske hektisk de siste månedene!

– Men hvor lenge klarer du å ligge på sofaen før det klær i reginerven igjen?

– Jeg tror jeg skal klare en uke, ler Joachim Rønning.

«Maleficent: Mistress of Evil» har Norges- og verdenspremiere onsdag 16. oktober.