«Insecure» er en av de friskeste og beste seriene der ute om dagen. Sesong 4 byr på mer av den samme kvaliteten vi har fått servert de siste tre årene, pluss litt ekstra. Serien har blitt mer raffinert og sofistikert i den nyeste sesongen, mer stilsikker og mer treffsikker. Det til tross for at livene til seriens figurer er rotete og kompliserte som alltid. Sesong 4 av «Insecure» byr på flere ærlige skildringer av vennskap, forhold og arbeidslivet, mens Issa (Issa Rae) finner ut av #voksenting. Vi kommer ikke helt foruten litt Lawrence-Issa-problematikk i denne sesongen heller. Deres relasjon har modnet sammen med figurene og serien. Jay Ellis og Issa Rae spiller godt som ex-er som prøver å komme seg videre. (Foto: Merie W. Wallace/HBO Nordic) Multitalentet Issa Rae Issa Rae har skapt, skrevet og spiller selv hovedrollen i denne originale dramakomedien om å finne ut av livet. Multitalentet viser sesong etter sesong at hun har en evne til å kapre oppmerksomhet gjennom et ektefølt manus og skarp humor. «Insecure» roper ikke høyt, men har en bærende stemme som gjør at du blir dratt inn og vil få med deg hvert eneste ord. I de tidligere sesongene har Issa vært gjennom kjærsteproblemer, jobbproblematikk og ustødige bosituasjoner. Elementer av dette dukker opp i den nye sesongen, men den tar også et steg inn i et nytt territorium. I sesong 4, stiller serien noen seriøse spørsmål om vennskap og hva det vil si å gli fra hverandre. Sårt gjenkjennelig er det når serien portretterer forandring slik den gjør. Når seriens figurer vokser, har det konsekvenser for relasjonene mellom dem. I forrige sesong måtte både Issa og bestevenninnen Molly (Yvonne Orji), ta oppgjør med seg selv og sine egne handlingsmønstre. Nå må de ta oppgjør med hverandre. Når man har vært venner lenge, kan det være lett å se den man alltid har sett, og ikke den personen den andre prøver å være. Dette blir et stort problem for Issa (Issa Rae) og Molly (Yvonne Orji) i den nye sesongen av «Insecure». (Foto: Merie W. Wallace/HBO Nordic) Vemodig «Honestly, I don’t fuck with Molly anymore». Hele serien begynner med at Issa innrømmer dette i telefonen til en ukjent samtalepartner. Så blir vi med tilbake i tid for å se hva som har skjedd de siste fire månedene. Små konflikter, passiv-aggressive kommentarer og unødvendig hakking, springer ut av manglende kommunikasjon. Figurene føler begge at de har vokst, men synes ikke at den andre anerkjenner det. Dette er så godt fremstilt at det gjør meg vemodig. Los Angeles-estetikken er med på gi en sterk følelse av nostalgi. «Insecure» gjør at jeg lengter etter noe jeg ikke helt vet hva er. Kanskje er det gamle vennskap, Los Angeles eller en hverdag som ikke er min egen. Hvis du lurer på om den nye sesongen holder mål med resten av serien, så er svaret at den absolutt gjør det – om ikke enda litt til. Humoren, relasjonsskildringene, samfunnskommentaren og råheten gjør at «Insecure» fortsetter å være en av de beste seriene som lages om dagen. Anmeldelsen er basert på 5 av 10 episoder. Sesong 4 av har premiere 13. april på HBO Nordic.

Om SERIEN Insecure

Slippdato: 12.04.2020

Sesong: 4

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: Issa Rae, Larry Wilmore

Sjanger: Drama, Komedie



