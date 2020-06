10 serier vi gleder oss til i sommer

Lovecraft Country

Jonathan Majors og Jurnee Smollett-Bell spiller to av hovedrollene i HBOs kommende storserie «Lovecraft Country». (Foto: HBO Nordic)

Brennende kors, glefsende monstre og en gammel Wilson Pickett-slager er blant ingrediensene i det som virker å bli sommerens viktigste og mest spennende serie.

«Lovecraft Country» er en skrekkdramaserie fra HBO satt til tiden da segregeringslover og åpenlys rasisme gjaldt i flere amerikanske delstater.

Serien er basert på en roman med samme navn av Matt Ruff, som utforsker trefningspunktet mellom Jim Crow-æraen i USA og forfatteren H. P. Lovecrafts skrekkhistorier.

Handlingen følger hovedpersonen Atticus Black som reiser gjennom sørstatene på 1950-tallet på leting etter sin far. En reise hvor han møter både sosialpolitiske grusomheter, og faktiske monstre.

Misha Green («Underground») har hovedansvaret for manus, og storheter som Jordan Peele («Get Out») og J.J Abrahms («Star Wars») er med som produsenter.

Jonathan Majors spiller hovedpersonen Atticus, og «The Wire»-veteranen Michael K. Williams spiller hans far.

Hvor: HBO Nordic

Når: I løpet av august

Ted Lasso

Jason Sudeikis spiller treneren Ted Lasso. (Foto: Apple TV +)

Alle som er glad i engelsk fotball og amerikanske komiserier bør holde et øye med «Ted Lasso».

Serien handler om en amerikansk trener, med bakgrunn i amerikansk fotball, som reiser til England for å bli trener for et Premier League-lag i London.

Ted Lasso er en rollefigur vi har sett tidligere, i en serie humoristiske reklamefilmer som ble laget av NBC for å promotere deres Premier League-sendinger. Den gangen var Lasso trener for Tottenham, denne gangen står det i synopsisen på IMDB: «It’s not Tottenham Hotspur!»

Komiker Jason Sudeikis («Horrible Bosses» , «Son of Zorn») gjentar tittelrollen og serieskaper Bill Lawrence («Scrubs») står bak – vi sier bare heia fotball.

Hvor: Apple TV +

Når: 14. august

Cursed

Katherine Langford spiller hovedrollen i en feministiske gjenfortelling av legenden om Arthur. (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Når har vi i Filmpolitiet noensinne sagt nei, takk, til et episk eventyr? Aldri, det er helt riktig!

Denne sommeren kommer Netflix med sin vri på fortellingen om Arthur, Merlin og sverdet i stenen. Eller nærmere bestemt Frank Miller og Thom Wheeler sin feministiske gjenfortelling av legenden om Arthur.

«Whosoever wields the Sword of Power shall be the one true King», heter det i legenden, men hva hvis sverdet egentlig valgte en dronning?

Kildematerialet denne serien er basert på gjør oss umiddelbart interessert! Når tegneserien «Cursed» hopper fra papir til skjerm, er det i tillegg med «13 Reasons Why»-stjerna, Katherine Langford i hovedrollen.

Vi gleder oss stort til å se henne i rollen som Nimue, en ung druide med skremmende krefter, og muligens Excaliburs rettmessige mester.

Hvor: Netflix

Når: «Kommer i sommer» i følge strømmegiganten

The Fugitive

Filmen «The Fugitive», med Harrison Ford i hovedrollen, var en av de mest innbringende kinofilmene i 1993.

Den var basert på en populær TV-serie skapt av Roy Huggins fra 1960. Den var en intens konspirasjonsthriller med luftig action og gripende spenningsjag. Og den ble nominert til sju Oscar-priser, deriblant for beste film.

I 2020 skal historien om den uskyldig dømte helten som må flykte for å bevise sin uskyld tilbake til den lille skjermen.

Den veldig lille skjermen faktisk. For det er den ferske strømmetjenesten Quibi, som kun lager korte episoder til mobile plattformer, som skal vise oss denne thrilleren i sommer.

Narcos-stjernen Boyd Holbrook spiller tittelrollen, og Kiefer Sutherland spiller politimannen som jager.

Kan bli en perfekt serie å skvise inn på lyse sommerkvelder dette. Episodene til Quibi er på under ti minutter.

Hvor: Quibi – Strømmetjeneste kun tilgjengelig på mobile plattformer

Når: I løpet av juni

LANCE

Amerikanske ESPN har laget en ny toepisoders dokumentar om Lance Armstrong. (Foto: ESPN)

Den tidligere proffsyklisten Lance Armstrong har begeistret fans, og skuffet fans.

Han ble historisk da han vant Tour de France sju ganger på rad, men karrieren endte i skam da han ble tatt for doping, og fratatt medaljene.

Det er en velkjent historie, men når ESPN nå kommer med sin dokumentarserie «LANCE», så er vi klare for å høre historien en gang til.

Gjennom sine «30 for 30»-dokumentarer, som inkluderer «O.J.: Made in America», «The Two Escobars» og årets store dokumentarbegivenhet «Michael Jordan – Den siste dansen» (sistnevnte i samarbeid med Netflix), så har den amerikanske sportskanalen satt en ny standard for idrettsdokumentaren.

Noen ganger er portrettene hyllende og historiske, andre ganger er de analytiske og ser sammenhenger som kaster nytt lys på velkjente historier.

Det skal bli veldig fascinerende å se hvordan en så sterk personlighet som Lance Armstrong vil se ut gjennom deres linser.

NRK har også sikret seg rettighetene til «Be Water» – ENPS sin dokumentarfilm om kampsortlegenden og skuespilleren Bruce Lee. Den tilhører også «30 for 30»-serien og vil bli tilgjengelig gjennom NRKs dokusommer.

Hvor: NRK TV

Når: 19. juni

Dark S03

I sommer får vi den tredje og siste sesongen av den tyske Netflix-serien «Dark». (Foto: Netflix)

Den tyske Netflix-serien «Dark» har i to sesonger utforsket tidsreiser, familiehemmeligheter og et mysterium som spenner over flere generasjoner.

Det er en serie som fenger som familiedrama og som skaper grubleglede rundt fysikkteorier og fantasyelementer.

Det som først så ut til å være en tysk Netflix-vri på «Stranger Things», med en ung vennegjeng i en småby på 80-tallet som utgangspunkt, har vokst seg til å bli en særegen og velspilt serie med noen helt unike visuelle løsninger.

Avslutningen får vi i sommer. Da kommer den tredje og siste sesongen.

Vi krysser fingrene for at vi blir litt klokere på hva i huleste som egentlig har foregått i småbyen Winden.

Hvor: Netflix

Når: 27. juni

I’ll Be Gone In the Dark

Komiker og skuespiller Patton Oswalt var gift med nå avdøde Michelle McNamara. Forfatteren av boka «I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer». (Foto: HBO Nordic)

Det er flere nye true crime-serier på menyen i sommer.

Dplay har fylt på med serier om både Jeffrey Dahmer, The West Memphis Three og Harvey Weinstein. og NRK byr på danske «Drapet på Emilie Meng» og svenske «Militærligaen».

Men den vi ser mest frem til, er «I’ll Be Gone In the Dark».

Serien er basert på forfatter og true crime-entusiast Michelle McNamaras jakt etter The Golden State Killer.

McNamara døde i 2016, men hennes ektemann (skuespiller Patton Oswalt) og skribentene Paul Haynes og Billy Jensen fikk satt sammen boken hennes «I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer» i 2018.

To måneder etter at boken kom ut ble det gjort en arrestasjon i saken.

Denne dokumentarserien forteller om Michelle McNamaras jakt, og hvordan hun brukte nattetimene til å etterforske The Golden State Killer – en mann som skal ha stått bak 13 drap, over 50 voldtekter og 100 innbrudd i California fra 1974 til 1986.

Hvor: HBO Nordic

Når: 29. juni

POR B O POR H

Venninnene Hache and Belén (Marta Martín og Saida Benzal) kommer fra Madrids utkantstrøk, men flytter til hovedstadens hippeste nabolag. Og sånt kan jo bli ganske så morsomt. (Foto: HBO Nordic)

HBO Europe byr på spansk komedie i sommer.

«POR B O POR H» handler om to venninner, Hache and Belén, som egentlig kommer fra Madrids utkantstrøk, men som nå lever hipsterlivet i den kule bydelen Malasaña.

Kulturkrasj, vanskene ved å bare være seg selv og grensen mellom hva som er kult og ikke kult er sentrale elementer i denne situasjonskomedien.

Vi er selvsagt litt spent på om serien ler av eller med folk fra utkantstrøk, men dette er en komedie som virker å være relevant for de fleste av oss som av og til kanskje prøver å gjøre oss selv litt mer interessante enn vi muligens har dekning for.

Og en venninnekomedie som skal pirke bort hipsterfasaden i den spanske hovedstaden – denne gleder vi oss til.

Hvor: HBO Nordic

Når: I løpet av juli

The Good Lord Bird

Joshua Caleb Johnson-Lionel og Ethan Hawke spiller to av hovedrollene i «The Good Lord Bird». (Foto: NTB Scanpix, AP Photo, Chris Pizzello)

Joshua Caleb Johnson-Lionel og Ethan Hawke går i kampen mot slavehold i Kansas i miniserien «The Good Lord Bird».

Serien er basert på en roman med samme navn, og handlingen foregår under det som omtales som Bleeding Kansas – en serie blodige konfrontasjoner fra 1854 til 1861.

Ethan Hawke spiller John Brown, en mann som var sentral i disse oppgjørene – og dermed også sentral i opptaktene til den amerikanske borgerkrigen – som startet i 1861.

Joshua Caleb Johnson-Lionel spiller Onion, en ung slave som blir med og kjemper sammen med Brown.

Ut fra traileren å dømme så blir det mange høylytte taler, mye skyting, mye sta religionsmisbruk, en del humor og mye sinne.

Og det skjegget til Ethan Hawke hadde sklidd naturlig inn nord for veggen i «Game of Thrones».

Hvor: Usikkert

Når: USA-premiere på Showtime 9. august – vi tror den kommer raskt til Norge

The Luminaries

Eva Green spiller hovedrollen i The Luminaries som kommer på HBO Nordic allerede 21. juni. (HBO Nordic)

Nok en gang gjør Eva Green en rolle som mystisk, manipulerende kvinne, og det er en type rolle vi elsker å se Eva Green i.

Hun spiller spåkonen Lydia Wells i miniserien «The Luminaries», et epokedrama om gullrushet i New Zealand på 1860-tallet, ispedd en dæsj kjærlighet, mord, hevn og mystikk.

Ordet «luminary» kan bety både himmellegeme og en person som påvirker andre, og det kan se ut som dette dramaet fra BBC og TVNZ handler om begge deler. Her er det både mystikk knyttet til skjebne og stjernebilder, samt renkespill og intriger.

Miniserien er basert på en roman med samme navn av Eleanor Catton, ut ifra traileren å dømme har produsentene virkelig åpna lommeboka for produksjonsdesignet i dette kostymedramaeventyret.

Hvor: HBO Nordic

Når: 21. juni

Andre seriepremierer vi ser fram til i sommer, er «Partisan» (Viaplay 16. august), «Hanna» S02 (3.juli på Amazon Prime Video), «Limboland» (25.juni på Sumo), «Home Game» (26.juni på Netflix) «The Umbrella Academy» S02 (31. juli på Netflix), «Legion» S03 (20. juni på Viaplay), «P-Valley» (25. juli på C More) og «Ambassadøren» (30. august på Viaplay).