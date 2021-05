Sondre Justad (30) har hatt pause i snart to år. Den har han brukt til å dykke ned i barndomsminner.

«Sorry, men æ e ikke hjemme. Har ikke vært det på lang, lang tid», klang det i stua til Sondre Justad bare minutter tidligere da han, bandet og Musti spilte inn «Sorry» med «P3live».

– Låta handler jo om ikke å være hjemme i seg selv, så det er litt nice å gi låta motstand ved å være hjemme, sier artisten.

Hjemmet han referer til, er en toetasjes leilighet på Tøyen i Oslo med virveltrapp og studio på loftet – eller drømmekåken, som han sier selv. Den eier han sammen med kompis og gitarist Ketil Bjelvin. I tillegg bor Nicolay Svennæs på tangenter og kjæresten hans sammen med dem.

Det siste året har Sondre Justad gjort alt hjemmefra. Han har spilt inn «Sorry», musikkvideo, øvd på dansekoreografien, tatt pressebildene og vært i alle møter i denne leiligheten.

Derfor kjennes det naturlig for han å starte hjemme med denne låta etter den lange pausen.

I løpet av festivalsommeren 2019 fant Sondre Justad ut at han trengte en live-pause. Den gangen sa han til P3.no at det var altoppslukende å reise og holde konserter. Han sa også:

– Jeg går så inn i konsertene at det er vanskelig å kombinere med å lage ny musikk, finne en ny retning og et nytt gir. Og det har jeg lyst til.

En modig fyr

For å finne det nye giret og den nye retningen i musikken, dykket artisten ned i gamle videoer av seg selv fra barndommen.

FUNNET SEG SELV: Justad har brukt pausen til å finne ut hvem han var som barn og hvem han ønsker å være akkurat nå. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Der fant han det han omtaler som en nysgjerrig og modig fyr.

– Jeg fant en jævlig rå fyr jeg vil være mer lik. Jeg så nysgjerrigheten min som liten og hvor lite forutinntatt jeg var. Jeg føler at jeg har fått mer tak på de tinga i denne pausen. Jeg er ikke i mål, men jeg har kommet et stykke på vei til å finne tilbake til den barnlige naiviteten og nysgjerrigheten, forteller Justad.

Artisten mener han har hatt «sykt godt» av denne pausen, og at han har det bedre enn noen gang.

– Jeg tror covid har hjulpet meg til å ta det enda litt roligere, finne ut hvor jeg vil, utforske og leke mer musikalsk, forklarer han.

Sånn sett passet det godt at koronaåret havnet midt i pausen til Justad.

Sondre forteller at han ikke har det travelt. Nå tar han innspillinga i et nytt tempo.

– Jeg jobber med produsent Kalle når jeg er inspirert. Jeg har ingen strenge deadlines. Musikken kommer når den er klar, og vi er godt i gang.

Når han ikke har vært inspirert, har han blant annet badet og drukket vin. Den lange pausen har rett og slett gitt Justad mer rom til å utforske musikken.

Men den rolige tilværelsen har gjort det mer uvant å opptre.

Stressa og nervøs

– Jeg var litt stressa og nervøs i starten, og så begynte jeg å kose meg. Jeg elsker å spille!

Det er lenge siden Justad har spilt med «gutta» slik han gjorde i dag. Han forteller at de sjelden jammer, selv om de har bodd sammen i over ett år.

Se Sondres nordnorske cover av «When the party’s over».

De har alle hvert sitt studio i leiligheten, og derfor går de gjerne hver til sitt for å jobbe. Justads studio finner vi på loftet i andre etasje.

Det er der han står nå. Han kikker ut av vinduet, over takene og helt til Barcode.

– Jeg elsker den spotten her!

Tøyen elsker han også, litt sånn i Mustis ånd.

Han forteller at det hjalp på nervøsiteten rundt live-spillingen å være hjemme i sin egen stue. Her har han tross alt blitt svært vant til å være.

– Det har vært kjempefint å vite at uansett hvor lenge jeg må være «stuck» her, så har jeg venner rundt meg.

Distraksjoner overalt

Justad har alltid drømt om å bo i et kollektiv med masse venner slik han gjør nå. Da han spolte tilbake til barndommen, innså han hvor viktig det er for han å ha plass, lytte og være en god venn.

– Det er distraksjoner overalt. Jeg skal alltid videre, men det siste året har fått meg til å stoppe opp litt.

Sondre går videre, forbi soverommet sitt og opp på terrassen.

SLAPPE AV: Sola skinner fra morgen til kveld på takterrassen til Justad. Her har han slappet mye av det siste året. Foto: Jonathan Vivaas Kise

– «Æ fær» jo litt hit og dit og søker nye inntrykk, og det håper jeg at jeg alltid vil gjøre. Jeg har kanskje funnet en tryggere kjerne i meg selv som jeg alltid kan komme tilbake til. Kanskje …

Et perspektiv til

Sist lofotværingen slapp en låt, var i 2019. Da ga han ut «Fontena på Youngstorget» som ble nominert til årets låt av P3 Gull.

Denne gangen har han fått mer tid enn vanlig til å nyte låtslippet og lese meldingene han får fra fansen.

– Det har vært skikkelig stas å slippe ny musikk. Jeg har alltid syntes det, men denne gangen har det gått så lang tid siden sist.

Da han jobba med «Sorry», var han sikker på at noe mangla.

– Jeg kjente at låta mi hadde godt av et perspektiv til.

Justad fikk høre Mustis debutalbum «Qoyskayga» rett før hun slapp det i 2020. Han digga albumet, og han digga henne. Herfra var veien kort til et samarbeid.

Justad sendte låta over til Musti, som for øvrig bare holder til et par-tre minutter unna leiligheten hans. Ikke lenge etter trappet hun opp til loftsstudioet og la verset.

– Det var helt magisk og som om alt falt på plass. Da Musti la det verset, kjente jeg at sangen var komplett.

Sondre Justad har ikke planlagt hvor veien går videre, men forteller at han har et par planer for 2021. Hva planene går ut på, holder ha tett til brystet.

– Det som skjer, det skjer – og det er ganske nice.

