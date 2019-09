P3morgen gir seg

20. desember har Ronny, Silje og Markus sin siste sending med P3morgen.

Trekløveret har hatt trofaste morgenlyttere i en årrekke, men nå har gjengen tatt en felles avgjørelse om at de runder av eventyret om noen måneder.

Ronny Brede Aase har sittet hederlige ti år i P3morgen-programlederstolen. Silje Nordnes var utegående reporter i en årrekke før hun ble en av programlederne, og det samme gjelder for Markus Neby.

MORGENTRIOEN: Etter mye moro på morgenkvisten gir P3morgen seg om noen måneder. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter, NRK P3

Utvikles et nytt morgenkonsept

– Det er en tid for alt. Vi er så vanvittig takknemlige for alle de årene Ronny, Silje og Markus har stått opp sammen med folk i inn- og utland og gitt oss en varm og morsom start på dagen. Heldigvis er det fortsatt noen måneder igjen, sier Mats Borch Bugge, redaksjonsleder for radio og podkast i NRK P3 Oslo.

– Nelly Furtado oppsummerer det fint i tittelen på sin nydelige låt «All Good Things (Come To An End)», føyer redaksjonlederen til.

Det jobbes med å utvikle et nytt morgenkonsept som sørger for at det fortsatt er gøy å våkne opp med P3. Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby jobber alle i NRK og vil fortsette med det, men da i andre prosjekter.

Ronny, Silje og Markus oppsummerer det slik:

MED VERDENS BESTE KOLLEGAER: – Det kommer til å ta lang tid å fordøye alt, sier Markus. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

Markus:

P3morgen har vært jobben min, og nærmest mitt andre hjem, gjennom nesten hele 20-åra, så det føles litt uvirkelig å skulle slutte med det. Det er sårt og trist og skummelt. Men av en eller annen merkelig grunn føles det også riktig, uten at det er så lett å forklare hvorfor.

På en måte vil jeg ikke slutte, men så er det noe inne i meg som sier at det er riktig. Det kan kanskje minne litt om den følelsen det er å flytte hjemmefra. Jeg har utviklet meg og opplevd utrolig mye sammen med verdens beste kollegaer og verdens mest engasjerte lyttere over flere år, både på et underholdningsmessig plan og på et personlig plan. Tror ikke jeg hadde skifta en lyspære før jeg begynte i P3morgen, og her om dagen skiftet jeg fader meg noen spotter på badet! Jeg hadde nok heller aldri hatt Trine Skei Grande liggende på en feltseng i kollektivet mitt mens jeg oljemasserte henne, om det ikke var for P3morgen.

Det kommer til å ta lang tid å fordøye alt vi har opplevd, og årene mine i P3morgen kommer til å stå igjen som en fantastisk tid i livet mitt. Heldigvis er det jo ikke sånn at noen av oss slutter i NRK, og jeg håper at noen av lytterne vil følge med oss videre. Eksponeringsbehovet mitt er i alle fall fortsatt umettelig.

P3MORGEN HAR TRUMFET ALT: – Det føles riktig at vi tre gir oss sammen, sier Silje. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter, NRK P3

Silje:



Jeg elsker å starte dagen med Ronny, Markus og verdens beste lyttere. Jeg kan ikke tro hvor heldig jeg er som har fått lov til det i snart 10 år. Som et stort b-menneske har det vært utfordrende å få arbeidstiden til å fungere med resten av livet, men P3morgen har trumfet alt annet. Nå har jeg lyst til å gi meg mens leken er god og det føles riktig at vi tre gir oss sammen.

Etter nyttår blir det noen andre sin tur til å ta over stafettpinnen og leve drømmen, og våre elskede lyttere skal være i de beste hender. Selv skal jeg ta en pust i bakken, få ny giv og finne på noe nytt. Og sove masse.

STAS HVER MORGEN: – Det har vært en udelt ære å få lede morgenen på P3, forteller Ronny. Foto: Daniel Bansal Dahn, NRK P3

Ronny:

De ti siste åra har jeg stått opp sammen med P3 sine lyttere hver dag. Og det har, uten unntak, vært like stas og moro hver eneste morgen.

Det har vært en udelt ære å få lede morgenen på P3. Noe jeg på forhånd ikke en gang turte å drømme om å få oppleve. Nå er det på tide at noen andre får kjenne på den fantastiske følelsen av å vekke det unge Norge hver eneste dag. Så mange fine lyttere, så mange fine opplevelser og øyeblikk. Og verdens beste kollegaer. Tenk at jeg har fått lov til å bedrive tant og fjas, på riksdekkende radio, sammen med noen av de aller fineste folkene jeg kjenner. Det er jo ikke til å tro!

Det er en tid for alt, og nå er tida vår i drømmejobben snart over. Dette blir den siste høsten, men jeg kan love at det blir òg den beste. For nå skal vi fyre på, alt vi har, til 20. desember!

Her er noen minneverdige øyeblikk vi ikke glemmer fra P3morgen-tida:

TIX & Markus Neby – Sjeiken:



Ta en-potet/kom-igjen-Lavran (DJ Ronny remix):



P3morgen drar til London for å finne SKAM-William:



Nyinnspilling av «Grevinnen og hovmesteren» med Silje og Ronny:



Ronny drikker seg Air Baltic-full:



Silje kjenner på en ekstra vond følelse etter Orlando-terroren 💔💛💚💙💜:



Har du noen gode minner fra P3morgen de siste årene? Del dem med trioen i kommentarfeltet under!