Vil fjerne skammen fra liggelista

– Jeg er en like bra person om jeg har pult 100 eller 10.

Jenny sjekker hvilke stjernetegn ons-ene har, Philip bruker lista for å veksle mellom liggestillinger og Celine vil fjerne skammen fra antallet hun har hatt sex med.

Liggelista er like omdiskutert som den er variert, men hva er grunnen til at man har den? Og kan den bidra til mer åpenhet rundt sex – eller skaper den bare trøbbel?

P3.no har snakket med fire unge mennesker som har liggeliste, og som er åpne om den i P3-serien «Mobilflørt».

Kritisert for antall sexpartnere

Liggelista til Celine Stadtler (25) består kun av navn, og ofte deler hun erfaringene med venninner.

– De skal vite alt fra størrelse til hvor bra sex det var.

Oversikten har blitt viktig, men ikke kun for å dele erfaringer.

– Mange tenker at man er hore hvis man har ligget med mer enn ti. Da tenker jeg: Er det ikke bra at vi vet hva vi gjør?

ÅPEN: Celine håper at hennes åpenhet kan bidra til å fjerne skammen rundt antallet man har ligget med. FOTO: David Leverin

Lista har blitt en påminnelse om at hun ikke skal skamme seg over antallet seksualpartnere, noe som hun opplever at noen av guttene rundt henne ikke godtar.

– De sier at det ikke er bra og at kvinner skal være en lås, jomfru, liksom, påstår Celine.

Det fikk hun blant annet erfare da et serieklipp fra «Mobilflørt» ble publisert på en privat konto på TikTok, med flere negative kommentarer:

«hun er for the streets. 37 er lissom 300 i guttelista»

«Word. 37 er ganske grovt, spesielt i den alderen.»

– Hvorfor i helvete har det noe å si? Jeg er en like bra person om jeg har pult 100 eller 10, sier Celine.

– Vi er i 2021. Vi skal ikke bli dømt fordi man har ligget med mange.

KUN NAVN: Celine skriver kun opp navnene på liggelista. Skjermdump: Celine Stadtler / Nordisk Film TV

Oversikt over posisjoner

For Philip Eskildsen (20) er lista derimot en praktisk oversikt over liggestillinger.

– Når du er skeiv, så får man alltid spørsmålet om du er «top» eller «bottom».

Det betyr som regel at du enten foretrekker å være den som gir («top») eller den som mottar («bottom») en seksuell handling. Noen liker begge deler, og da kaller de seg «vers» eller «versatile».

– Jeg synes det er gøy å holde en oversikt så jeg kan «even it out» og variere litt, ettersom jeg er verse.

I tillegg tror han lista gir bedre selvtillit for noen.

– Det kan være en confidentbooster, og så er det innimellom et tidsfordriv.

Han opplever også at noen i det homofile miljøet bruker liggelistene for å unngå at man ligger med de samme.

PRAKTISK: Philip bruker liggelista til å ha oversikt. Foto: Philip Eskildsen

Kan fjerne tabuet

Psykolog og tidligere programleder i NRK-programmet «Trekant» Benjamin Silseth tror liggelista kan skape en mer åpen samtale om sex, uavhengig av tallet.

– Jeg tror at liggelister kan bidra til å dempe tabuet. Sex er en del av identiteten vår, og vi må ikke glemme eller undergrave det.

Liggelista blir et verktøy som åpner opp for snakke om seksualitet, tror han.

– Det er med på å normalisere det å ha sex og at man kan dele seksuelle erfaringer som andre kan kjenne seg igjen i.

Silseth håper også at de ekte historiene vil få større plass i samtalen.

– Vi ser ikke de rare seksuelle opplevelsene. Sex er kropp, ulike væsker – det er rart, og så blir det fint. Det tror jeg vi trenger å se mer av. Man trenger mer enn den lille seksualundervisningen som er i dag.

– Hvorfor tror du noen har behov for å lage liggelister?

– Noen er mer opptatt av å se erfaring over tid og kanskje bli litt bedre kjent med seg selv, og særlig hvis noe funka jævlig bra.

I tillegg har lista også en praktisk funksjon. Hvis man får en kjønnssykdom, har man god kontroll på hvem man skal varsle, tror Silseth.

FRIGJØRENDE: Psykolog Benjamin Silseth tror liggelista har flere positive, men også noen negative sider. Foto: Fenomen Folk

Ikke del navn

– Det som kan være problematisk med liggelister, er om de begynner å «rate» hverandre og snakke stygt om hverandre, understreker psykolog Silseth.

Han mener vi bør være varsomme når vi deler detaljer om andres seksuelle erfaringer med andre, uten deres samtykke.

– Vanligvis så er sex noe som skjer mellom to personer.

Det kan i verste fall føre til mer skam om man ikke behandler seksuelle partnere med respekt, tror han.

– Jeg er for normaliseringen, men jeg ser også at det kan være utleverende og skambeleggende. Det er kjedelig å komme på en fest, og så er det noen som snakker om deg.

– Vi må snakke om seksualitet, men ikke tråkke over andres grenser.

Silseth oppfordrer derfor unge til å snakke om seksuelle erfaringer med utgangspunkt i seg selv og egne erfaringer, og være varsomme med å dele navn.

– Samtykke gjelder her også.

STJERNETEGN: Jenny sjekker hvilket stjernetegn hvert enkelt one night stand (ons) har. Foto: Nordisk Film TV

Koselig å mimre

Jenny Min Huse Dalen (20) bruker lista for å huske og lære av de seksuelle erfaringene.

– Jeg vil ikke glemme detaljene. Det er koselig å gå tilbake og mimre.

Hun rangerer opplevelsene og partnerne nøye og har jobbet hardt for å finne hvert enkelt ons sitt stjernetegn.

– Jeg gikk gjennom Facebook for å sjekke bursdagen deres.

– Hva fant du ut?

– Jomfruen er det tegnet jeg nå liker minst og er minst kompatibel med.

På lista skriver hun detaljert om hver opplevelse, blant annet om da en fyr kastet penger på henne – men hun deler sjelden lista med andre enn de aller nærmeste.

KOMMENTARER: Nicole Hansen får negative meldinger på TikTok på grunn av liggelista. Foto: Favian Hansen

«Æsj»

Nicole Hansen (21) er også blant dem som bruker liggelista aktivt. I likhet med Celine har hun fått mange negative tilbakemeldinger på antall sexpartnere – fordi hun er kvinne, tror hun.

På hennes private TikTok-konto har flere skrevet «æsj» og kalt henne «ekkel» i kommentarfeltet i et innlegg som handler om liggelista hennes. En kommenterer:

«Jeg har ikke ord for hvor mye jeg hater dette mennesket her.»

– Hvis en kvinne har ligget med mange, så er hun løs og slutty, men en gutt som gjør det, er konge, tror Nicole.

– Hva tenker du om kommentarene?

– Det går ikke inn på meg. Det viser bare hvor usikre de er på seg selv.

Hun har hatt liggeliste i omtrent et år, etter et fire år langt forhold. Liggelista har blitt et sted hun samler og deler erfaringer.

– Jeg deler lista med to venninner. Så hvis noen skal ligge med noen, så kan de gå inn og se hva jeg har skrevet.

DETALJERT: Nicole sin liggeliste. Skjermdump: Nordisk Film TV/Nicole Hansen

Hun rangerer opplevelsene og skriver detaljer om hver opplevelse.

«Omvendt banantiss» og «fette revna mæ» er blant det hun noterer.

– Hva om noen blir såret av at du har skrevet om dem?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men vi holder det for oss selv, og jeg vil ikke at den skal skape noen negative konsekvenser for andre.

Navnene på liggelista er derfor ikke noe hun deler utenfor vennegjengen.

– Jeg vil ikke bryte dem ned sånn at de ikke tør å eksperimentere.

Nicole vil derimot at liggelista skal bidra til at folk blir åpnere om seksualitet og opplevelser, ikke pålegge andre skam for antallet de har ligget med.

– Selv om man har ligget med mange, så har det ingenting å si for din verdi som menneske eller hvordan du er som person.

Utdatert tankegang

Psykolog Silseth tror negative holdninger rundt antall sexpartnere er vanlig.

– Enten du er gutt som visstnok har for lite sex, eller jente som visstnok har for mye sex.

– Vi forventer mer seksuell atferd hos gutter enn hos jenter. Kjønnsroller hersker fremdeles litt over oss: Gutta skal være tøffe og sterke, jentene skal være varme og følsomme.

Når man bryter med disse kjønnsrollene, reagerer ofte samfunnet, mener han.

– Når gutter gråter og viser følelser, opplever de i større grad negative reaksjoner fra samfunnet sammenlignet med jenter. Når jenter har flere seksuelle partnere, kan en tenke seg at det bryter med bildet samfunnet har av jenter, og de opplever i større grad negative reaksjoner sammenlignet med gutta som ligger med like mange.

– Det er jo en utdatert tankegang, mener jeg, men det tar tid å endre.

Kjønnsroller er likevel sosiale konstruksjoner som kan endres, understreker Silseth.

– Ingen skal oppleve å skamlegges for sin seksualitet, uavhengig av hvor aktiv eller passiv den er. Alle har en seksualitet i en eller annen form, og man skal få utøve den som man selv vil.

