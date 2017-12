The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan i The Marvelous Mrs. Maisel. (Foto: Amazon Prime Video).

The Marvelous Mrs. Maisel kom som en liten lykkepille på tampen av serieåret med snert i replikken, et herlig rollegalleri, fantastiske kostymer og en tidskoloritt som begeistret oss.

Serien handler om Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) som går fra lykkelig perfeksjonisthusmor til egenrådig «stand up»-komiker. Dette skjer i 1958, ikke langt unna perioden vi så i første sesong av Mad Men, men der Don Drapers New York var kaldt og trist, er Mrs. Maisels New York et levende og fargerikt sted fullt av muligheter.

ANMELDELSE: The Marvelous Mrs. Maisel – En sprudlende serie

The Marvelous Mrs. Maisel gir en smak av Broadway i hvordan byen skildres og ikke minst akkompagneres av musikallåter, storbandmusikk og jazz.

Serien er lettsett, bingevennlig og kjempemorsom, men vær obs – det er tross alt skaperen av Gilmore Girls som har laget dette. Så hvis du blir sliten av vittige rollefigurer som snakker fort og mye, så bør du kanskje dosere ut denne kvikke komiserien i porsjoner.

The Marvelous Mrs. Maisel ligger ute på Amazon Prime i Norge.

Game of Thrones S07

Vi ble dratt mellom spektakulære høydepunkt og noen forvirrende skuffelser i den syvende sesongen av Game of Thrones.(Foto: HBO)

Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at en redaksjon som har sin egen GoT-podkast har Benioff og Weiss sin fantasygigant på favorittlisten.

Vi har riktignok blitt skuffet flere ganger av årets sesong. Uten forfatter George R. R. Martins møysommelig oppbygde rammeverk, har både rollefigurer, fiksjonslogikk og ikke minst handlingstråder skapt både frustrasjon og oppgitthet blant redaksjonens medlemmer.

Men vi elsker jo det likevel. Og med lassevis av penger, et av de beste rollegalleriene i TV-verden og noen enkeltepisoder fra himmelen, så har det vært en fryd å følge gjengen i Westeros og Essos også denne gangen.

ANMELDELSE: Game of Thrones S07 – En ujevn sesong med store høydepunkter

Det er som Marte sier i anmeldelsen vår:

Episoder som “Dragonstone” og “The Spoils of War” står igjen som noen av seriens aller beste. Førstnevnte er seriens beste sesongåpning og sistnevnte står til terningkast seks. De visuelle effektene er så gode at dragers eksistens blir til virkelighet med den største selvfølge, og små lommer av lunhet og varme gjør at hjertet mitt banker ekstra for flere av rollefigurene.

Hver episode sees flere ganger og diskuteres i timevis med venner og kolleger. Det betyr at de, til tross for min frustrasjon, gjør noe riktig.

I løpet av sesongen har jeg grått, skreket, jublet og ledd. Jeg har hoppet opp og ned i sofaen og bitt negler. For på sitt beste er den syvende sesongen av Game of Thrones fantastisk god, det er bare så synd at serien skal ha så hersens dårlig tid.

Game of Thrones ligger ute på HBO Nordic i Norge.

Skam S04

Sana (Iman Meskini) var frontfiguren i en helt nydelig avsluttende sesong på en av de beste norske TV-seriene noensinne. (Foto: NRK P3)

Skam skal til USA, Skam er blitt eget universitetsfag og Skam vant prisen for beste dramaserie under nordiske seriedager i år.

Sjeldent har en serie klart kunsten å treffe så innmari godt med både form og innhold. Dramaet fenget, rollefigurene ble våre venner og den geniale måten serien ble sluppet på gjorde at vi gikk og tenkte på serien hver eneste dag.

Skam-kjærligheten vår har bygd seg opp siden sesong 1, og sesong 4 var en herlig – og litt vemodig – krone på verket. Det var fantastisk å endelig få bli med på innsiden av tøffe Sana (Iman Meskini) – en rollefigur vi har elsket hele veien.

Dette var også en sesong som virkelig skrudde til relasjonene i gjengen og ga oss gjenkjennelige venneproblemer med nerve, sårhet og relevans. Vi fikk gode gulrotskrelletips, velskrevne benksamtaler og et drivende spennende manus om svik og hatkontoer. Og det å se kosegruppa overvinne sjalusi og usikkerhet, og komme sterkere ut på andre siden, var rett og slett helt vidunderlig skjermunderholdning.

SE SERIEN I NRK NETT-TV: SKAM

The Deuce

The Deuce er akkurat det epokedramaet som 70-tallets New York fortjener. Velspilt og full av herlige rollefigurer. (Foto: Netflix)

The Deuce er akkurat det epokedramaet som 70-tallets New York fortjener.

Satt mellom halliker, prostituerte, mafiabosser, korrupte politifolk og slitne filmregissører får vi en drivende god miljøskildring av de forholdene som gjorde det mulig for pornoindustrien å blomstre opp rundt Times Square.

Det hele er fengslende godt skapt og skrevet av David Simon og George Pelecanos, som begge var sentrale skapende krefter bak både The Wire og Treme.

ANMELDELSE: The Deuce – Grovt bra

Dialog, væremåter, realpolitikk og handlingstråder veves uanstrengt sammen på troverdig vis. Og det rike rollegalleriet gir dybde til en tematikk som treffer menneskers verste og beste sider.

The Deuce er ikke redd for å være ubehagelig. Det må den være når den kler gatas og pornoindustriens brutale kynisme naken foran kamera.

Men Simon og Pelecanos er også raus med hjertevarmen, og de har skapt en serie stappfull av kulhet, menneskelig drama, rå soulmusikk og en tidskoloritt som sender smaken av New York rett ut til publikum.

The Deuce ligger ute på HBO Nordic i Norge.

The Vietnam War (Vietnam)

En av de grundigste, nyanserte, og best komponerte krigsdokumentarene vi har sett noen gang.(Foto: National Archives and Records Administration, NRK)

Årets begivenhet blant dokumentarseriene var den grundige, nyanserte og innholdsrike Vietnam-serien som Ken Burns og Lynn Novick har satt sammen.

Med 10 solide episoder er dette en lærerik og fascinerende skildring av Vietnamkrigen. Her får vi masse bakgrunn, en detaljert gjennomgang av krigens begivenheter og vi får høre beskrivelser og opplevelser fra alle sider.

Jobben som ligger bak Geoffrey C. Wards manus er imponerende. Bruken av et knippe krigsveteraner som får fortelle sin historie er rett og slett glimrende. Det gir oss noen helt unike opplevelser og innblikk, samtidig som det låser opp noen vendinger som gjør at serien stadig overrasker med nye perspektiv.

Avsløringene om politikken bak krigen er hjerteskjærende vonde, skildringene av krigens grusomheter setter seg rett i mellomgulvet og det fantastiske soundtracket – gjennomsyret av relevant popmusikk – gir historien en popkulturell klangbunn som virkelig fanger Vietnamkrigens betydning for den verden vi lever i.

SE SERIEN I NRK NETT-TV: Vietnam

Godless

Jeff Daniels er uhyggelig god som den religionsdynkede og stormannsgale bandelederen Frank Griffin. (Foto: Netflix)

Godless er et blinkskudd av en westernserie som både skinner i sjangerdrakten og som svinger godt som spennende revolverdrama.

Den lille gruvebyen La Belle har mistet nesten alle sine menn i en ulykke. Sånne uheldige omstendigheter tiltrekker seg et digert gruveselskap som presser på for å kjøpe sølvgruven for en rimelig penge. Samtidig er den nådeløse banden til Frank Griffin ute på leting etter sin tidligere kollega Roy Goode, som gjemmer seg i traktene.

ANMELDELSE: Godless – Den beste serien fra ville vesten siden Deadwood

Legg til kyniske journalister, misforstått religion, raseskiller, ulike indianerstammer og noen ondskapsfulle typer som kunne ramlet rett ut av Nick Caves mordballader, så har du ingredienser nok til å skjønne hva slags gryte serieskaperne Scott Frank og Steven Soderbergh koker opp.

Jeff Daniels er uhyggelig god som den livsfarlige bandelederen Frank Griffin. Rollefigurens gudekomplekser og grusomheter gjør hans forvrengte selvbilde til et grotesk og fascinerende skue.

Selv om vi holder Deadwood noen hestehår over Godless (her er det jo ingen Al Swearengen i saloonen), så er dette innertier for westernfans. En støvete, mørk, lun og velbalansert præriereise som passer like godt til morgenkaffen som til kveldsdrinken.

Godless ligger ute på Netflix.

Legion

Noah Hawley komponerer kulisser, kostymer og karakterer til perfeksjon i Legion. (Foto: Fox)

Vi elsker serieskaper Noah Hawleys Fargo-serie. Mannen har en unik evne til å blande det kjente og det inspirerte og bygge smarte historier, fantastiske rollegalleri og visuell kulhet. Og han klarte det igjen når han tok tak i Marvel-figuren Legion og X-Men-universet og meislet ut en serie som virkelig klarte å skape sitt helt særegne univers.

Og for et lekkert univers det er! Bildekomposisjon, kostymer og kulisser er detaljerte og samstemte. Det gir serien en gjennomgående stemning som Hawley høster mye sårhet og kulhet fra når han treffer innertier på balansen mellom det hyggelige og det utrygge. Dette er en stilsikker og lekker psykologitime som borer i tema som angst, frykt og mestring av et kaotisk og usikkert sinn.

ANMELDELSE: Legion – Tar superheltserien til nye høyder

Serien er i konstant utvikling og det blir aldri for tydelig hvor vi skal ende opp. Dette er ikke en serie for den utålmodige TV-titter – her er det til tider både komplisert og krevende å følge med. Men for dem som investerer tid og hjernekraft i dette universet, er belønningen fantastisk.

Og den musikalske inspirasjonen da! Pink Floyd og David Bowie er bare perfekt selskap i denne lett psykedeliske sukkerklumpen av en superheltserie!

Legion ble vist på FOX og er å få kjøpt på DVD og Blu ray i Norge. Vi håper serien kommer på Viaplay etter hvert.

Rick and Morty S03

Sesongen var et fyrverkeri av skaperkraft og smart humor – og Pickle Rick er kanskje den beste animerte humorhalvtimen vi har sett. (Foto: Netflix, skjermdump)

Var ikke Pickle Rick bare den beste episoden på TV i 2017?

Rick and Morty er i hvert fall en smart, blodig og helsprø komiserie som er noe av det beste en kan se på skjerm.

Eventyrene til den geniale og nihilistiske bestefar Rick Sanchez og hans naive sønnensønn Morty Smith ble enda mørkere og morsommere i sin tredje sesong.

Rollefigurene fikk flere lag og nye relasjoner. Spesielt ble forholdet mellom Rick og datteren Beth utforsket på ypperlig vis. Her er er serien på sitt beste når den klarer å fange tunge og ektefølte sider ved et familieforhold, sette dem inn i en absurd og gjennomtenkt eventyrhistorie og dryle på med både innsikt og latterbrøl gjennom det hele.

Rick and Morty har den samme forfriskende følelsen av drøyhet som South Park hadde på sitt beste. Serieskaperne Justin Roiland og Dan Harmon drar den naturlig nok lenger enn de fleste andre på skjermen. De sneier innom akademiske høyder som ligger planeter bortenfor alt annet på TV, og de vinner referansehumorprisen for både kvantitet, kvalitet og originalitet.

Vi raper en lang og god en for Rick and Morty. Wubba lubba dub dub.

Rick and Morty vises på Netflix i Norge.

Mindhunter

Seriemorderen Edmund Kemper er sentral i begynnelsen av Mindhunter. Han spilles av Cameron Britton som virkelig skaper en variert og velartikulert rollefigur basert på den virkelige drapsmannen. (Foto: Netflix)

Høsten ble ekstra mørk og uhyggelig da Mindhunter dukket opp på Netflix i oktober. Basert på virkelige hendelser og personer tar serien tar for seg hvordan et lite miljø innad i FBI utviklet nysgjerrigheten for å bedre forstå hva som motiverer og driver metodiske seriemordere til sine grusomme og tilsynelatende tilfeldige drap.

For oss som elsker FBI-mytologi og er fascinert av krim fra virkeligheten, så er denne serien en velspilt og velskrevet godteriskål av velkjente navn og fiksjonsfigurer. David Fincher (Seven, Zodiac) har nok en gang bevist at han har et utmerket håndlag med å skape spenningsunderholdning av grufulle mordere.

I et amerikansk 70-tall sjokkert og preget av ondskapen til beryktede mordere som Charles Manson, Ted Bundy og Son of Sam er det interessant å se hvordan akademiske perspektiver og nye oppfatninger av menneskets psykologi tvang fram store og viktige endringer i FBIs håndtering og forståelse av den antatt «gale» seriemorderen.

Og prisen for beste tolkning av ubehagelig type må gå til Cameron Britton som skaper en karismatisk og velartikulert rollefigur basert på den virkelige seriemorderen Edmund Kemper. Dette er et imponerende portrett som virkelig fester seg i hjernebarken.

ANMELDELSE: Mindhunter – Et fascinerende stykke FBI-historie

Mindhunter vises på Netflix i Norge.

The Handmaid’s Tale

Vår favorittserie fra 2017 er The Handmaid’s Tale(Foto: Take Five/Hulu)

The Handmaid’s Tale har blitt diskutert i kantina, på bussen og på fest. Den har bydd på en av de mest uhyggelige framtidsvisjonene vi har sett på TV. Den har fyrt opp under diskusjoner om feminisme og religion, og den har klart å skape et visuelt uttrykk med en knallsterk signatur.

Dette er rett og slett både den beste og den viktigste serien vi har sett på skjermen i 2017.

Margaret Atwoods grunnhistorie om en framtid hvor kristne fundamentalister har tatt styringen i USA, og fruktbare kvinner holdes som sexslaver, har blitt en fengslende god fortelling med en glitrende Elisabeth Moss i hovedrollen.

Kostymer, musikk, fargepalett og visuell finesse er alt møysommelig ført sammen til en helhetlig og uttrykksfull serieverden. Og måten serieskaper Bruce Miller har klart å skape kontrast mellom Offereds indre monolog og det hun må gjøre er et av de smarteste og mest virkningsfulle grepene å skildre det forferdelige og undertrykkende samfunnet på.

Dette er en av de seriene vi ikke nødvendigvis vil anbefale for maratontitting. Den er så full av tankemat og visuell stimuli at det kan være godt å la føden synke litt mellom episodene. Det er også greit å advare mot at dette er ganske tung kost for både humøret og troen på framtiden. Men den svir fordi den er relevant, og den samfunnsbrodden har vi bare godt av å bli stukket med.

ANMELDELSE: The Handmaid’s Tale – En dyster nytelse

The Handmaid’s Tale vises på HBO Nordic i Norge.