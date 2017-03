Kampen mot minuttene

Torontos stolthet Aubrey Graham, bedre kjent som Drake, reiser for tiden rundt i Europa med The Boy Meets World Tour. På lørdag slapp han More Life, som ifølge kanadieren ikke er et alminnelig album eller en mixtape, men snarere en spilleliste – ”a collection of songs that become the soundtrack to your life”.

More Life ble presentert for første gang i oktober, da han slapp den populære singelen ”Fake Love” – dette ble den eneste sangen fra prosjektet som er sluppet på forhånd. Med hele 22 låter har Drake skapt et omfattende verk med en drøss gjesteartister og produsenter. Kanye West, Young Thug, 2 Chainz, PARTYNEXTDOOR og Travis Scott er bare noen av dem.

Spillelisten er en samling med et bredt spekter av låter i forskjellige sjangre. Her får man smakebiter fra Drakes ulike stadier opp gjennom årene, fra hiphop til R&B, dancehall, trapp og afrobeat. Allsidigheten fører til at prosjektet tross varigheten ikke glir over i å bli for banalt. Dette er en spilleliste som kan falle i smak hos mange.

Den samme avslappende afrobeaten som du hører i ”Too Good” går igjen i låten ”Get It Togheter”, gjestet av den britiske 19-åringen Jorja Smith. Det er en lett versjon av den sørafrikanske produsenten Black Coffees houselåt ”Superman”. Drake kommer med noen små innspill her og der, men overrekker store deler av showet til Smith, som bidrar med en deilig, mørk sangstemme ikke ulik Rihannas.

«Fake Love»:

I kontrast til den optimistiske tittelen på ”albumet” avsluttes det hele med låten ”Do Not Disturb” , hvor den svenske jenta Snoh Aalegras vokal er samplet. I den sterke låten trekker Drake frem en dyster tid i livet sitt: ”I was an angry youth while I was writing VIEWS/Saw a side of myself that I just never knew”.

Drake er en artist som lenge har eksperimentert med forskjellige sjangre, og dette er noe jeg syns han mestrer meget godt. Likevel blir dette i lengste laget. I stedet for å lage et album med færre og mer fokuserte sanger, serverer han en halvveis gjennomført spilleliste, og Drake på sitt aller beste er ikke representert på More Life. Han lar også gjesteartistene få vel mye plass, og blir selv litt diskré oppi det hele.

Aliese Isungset Agbota