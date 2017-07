Filmpolitiets GoT-pod: Vi gleder oss til S07! Filmpolitiets GoT-pod: Vi gleder oss til S07! Sigurd og Marte er spente før oppstarten av sesong 7 av Game of Thrones. De diskuterer den nyeste traileren og fabler om hva de tror kommer til å skje. Kommer det til å dukke opp isdrager? Blir Tyrion dragerytter? Får vi biologisk krigføring i Westeros denne sommeren? Og viktigst av alt – har vi seriens mest hjerteknusende episode i vente? Vi svarer på spørsmål fra lytterne, og koser oss med spenningen frem mot sesongstart! Last ned | Publisert 13.07.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod:-vi-gleder-oss-til-s07

07.07.2017 Den nye Spider-Man er sprudlende og sjarmerende 07.07.2017 Den nye Spider-Man er sprudlende og sjarmerende Spider-Man: Homecoming er en sprudlende og sjarmerende film. Vi anmelder filmen og setter den inn i Marvels store filmunivers. Snowfall er en lovende serie om da crack kom til LA og South Park har bestemt seg for å ignorere president Trump i neste sesong. Vi snakker også GoT, Castlevania og siste nytt om den neste filmen fra Harry Potter-universet. Last ned | Publisert 07.07.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.07.2017-den-nye-spider-man-er-sprudlende-og-sjarmerende

30.06.2017 It Comes At Night er en skremmende thriller 30.06.2017 It Comes At Night er en skremmende thriller Velkommen til en ny podcast fra Filmpolitiet. I dag anmeldes disse filmene: "It Comes At Night" er en skremmende thriller som engasjerer. "Grusomme meg 3" byr på småslem humor i en familievennlig innpakning. "My Cousin Rachel" reddes av Rachel Weisz i tittelrollen. "The House" er en feilslått komedie, bare full av tull og tøys. Netflix-filmen "Okja" er et stort og bredt eventyr med litt ujevn satire Og "Fra balkongen" er et filosofisk essay om livet, som er både morsom og lekende. Den anmeldes, og regissør Ole Giæver forteller om ideen bak filmen. I tillegg anmeldes spillet "Crash Bandicoot N.Sane Trilogy", som gamle fans vil sette stor pris på. Programleder er Birger Vestmo. Last ned | Publisert 30.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.06.2017-it-comes-at-night-er-en-skremmende-thriller

23.06.2017 Vi tar farvell med SKAM 23.06.2017 Vi tar farvell med SKAM "Transformers: The Last Knight" innfrir forventningene, så lenge de ikke er særlig høye. "All Eyez On Me" er et skuffende hiphop-portrett om rapperen Tupac Shakur. "Drøm søtt!" er en sentimental italiensk film om sorg, som ikke klarer å vekke følelser. "Cézanne & Zola" er verken gripende eller medrivende om vennskapet mellom maleren og forfatteren. Og "Whitney: Can I Be Me" er en sørgelig og severdig dokumentarfilm om Whitney Houstons liv og død. I tillegg skal vi snakke om seriene "SKAM", "Twin Peaks" og "GLOW", samt spillet "Get Even". Last ned | Publisert 23.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.06.2017-vi-tar-farvell-med-skam

16.06.2017 I Am Not Your Negro er en brennaktuell historieleksjon 16.06.2017 I Am Not Your Negro er en brennaktuell historieleksjon "Wonder Woman" er virkelig vidunderlig. "Prinsesse Mononoke" er en kompromissløs animasjonsfilm. "I Am Not Your Negro" er en brennaktuell historieleksjon. "Siste kveld med jentene" er en forglemmelig komedie. Og "Meticulously Ridiculous" er et ujevnt stand-up-show fra T.J. Miller. Dette er filmene og tv-programmet som anmeldes i dag. Du får også høre hvem vi mener vant spillmessa E3 i Los Angeles! Last ned | Publisert 16.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.06.2017-i-am-not-your-negro-er-en-brennaktuell-historieleksjon

09.06.2017 Wonder Woman og OITNB er topp underholdning 09.06.2017 Wonder Woman og OITNB er topp underholdning Wonder Woman er en engasjerende og underholdende superheltfilm. Tom Cruise spiller Tom Cruise på skattejakt i The Mummy og Kaptein Supertruse byr på masse herlig underbuksehumor. Hvis du liker høy hastighet skal vi anmelde både bilspillet Dirt 4 og actionserien Taken. Vi skal også til fengsel hvor 13 rykende ferske episoder av Orange Is the New Black slippes på Netflix i dag. Og så skal vi snakke E3, og hvilke nye storspill vi forventer fra EA , Nintendo, Sony, Ubisoft og resten av bølingen under spillmessen som begynner til helgen. Last ned | Publisert 09.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.06.2017-wonder-woman-og-oitnb-er-topp-underholdning

Filmpolitiets GoT-pod - sesong 7 trailerprat Filmpolitiets GoT-pod - sesong 7 trailerprat Winter is coming, men det gjør sommer'n også. Og det betyr ny sesong av Game of Thrones! Sigurd og Marte diskuterer den nye traileren for serien i sesongens første episode av Filmpolities GoT-pod, en trailerspesial. Kommer Jaimie til å ta livet av Cersei, lever Jorah fortsatt og er Gendry tilbake? Disse og mange andre spørsmål diskuteres i podkasten, som absolutt ikke er spoilerfri sone! Last ned | Publisert 02.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---sesong-7-trailerprat

02.06.2017 - Baywatch- er totalt uten originalitet 02.06.2017 - Baywatch- er totalt uten originalitet Tenåringsdramaet "Everything, Everything" er flere hakk for glatt, sterilt og tannløst. Det barske slåssespillet "Tekken 7" gir deg adrenalinkick og såre tomler. Den nye "Baywatch"-filmen er et bevis på at ikke all 90-talls-nostalgi er verdt bryet. Britiske "The Sense of an Ending" er et sympatisk seniordrama. Og animasjonsfilmen "Milo – Månens vokter" er et vakkert eventyr med stor oppfinnsomhet. Last ned | Publisert 02.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.06.2017---baywatch---er-totalt-uten-originalitet

26.05.2017 Twin Peaks er tilbake! 26.05.2017 Twin Peaks er tilbake! Det nærmer seg Gullpalme-utdeling, vi gir deg våre 5 favoritter fra årets Cannes-festival. Vi har også møtt stjerner som Elle Fanning, Elisabeth Moss og Jeremy Renner på festivalen. Det blir diskusjon om hva som egentlig foregår i den nye Twin Peaks-sesongen. Vi har sjekket hva to norske regissører har fått til med Johnny Depp i Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge og så har vi sett den kommende sesongen av Orange Is the New Black - det er bare å glede seg. Vi skal selvfølgelig også skravle masse om den første traileren til Game of Thrones og gi deg alt du trenger å vite om det ferske slåssespillet Injustice 2 samt Netflix-premieren War Machine. Last ned | Publisert 26.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.05.2017-twin-peaks-er-tilbake

19.05.2017 Vi er på plass i Cannes! 19.05.2017 Vi er på plass i Cannes! Vi er på plass i Cannes, Birger har siste nytt fra verdens ledende filmfestival. Alien: Covenant er ukas premierefilm, det blir anmeldelse og intervju med skuespillerne Katherine Waterson, Billy Crudup og Michael Fassbender. Vi har sett den kommende sesongen av House of Cards, som desverre er ganske kjedelig. Det er ikke dokumentarserien The Keepers som er uhyggelig true crime på Netflix. Spillet The Surge er solid science fiction, og når du først hjemme foran skjermen: Morten Tyldums Passangers er ute i butikken nå. Last ned | Publisert 19.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.05.2017-vi-er-pa-plass-i-cannes

12.05.2017 Alien: Covenant og intervju med Ridley Scott 12.05.2017 Alien: Covenant og intervju med Ridley Scott "Alien: Covenant" er hard sci-fi-horror som yter "Alien"-sagaen rettferdighet. Regissør Ridley Scott og skuespiller Michael Fassbender forteller hvorfor vi fremdeles fascineres av "Alien"-universet, 38 år etter den første filmen. Den norske filmen "DRIB", regissert av Kristoffer Borgli, er herlig satire om reklamebransjen. Og "King Arthur: Legend of the Sword" er et bare delvis vellykket forsøk på å lage underholdning av et stykke britisk mytologi. I tillegg anmeldes premierfilmene "Sieranevada", "De første skal bli de siste" og "Danserinnen", samt sesong 2 av tv-serien "Master of None". Last ned | Publisert 12.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.05.2017-alien:-covenant-og-intervju-med-ridley-scott

05.05.2017 Vi snakker med høyaktuelle Kurt Russel 05.05.2017 Vi snakker med høyaktuelle Kurt Russel Delvis norske Richard Storken er en helstøpt underholdningsfilm, Min arbiske vår er stillferdig og fornøyelig, The Shack er surealistisk kristenpropaganda og Frantz er en vakker film om minner og krig. Vi anmelder det kule norske indiespillet World to the West og det svenske spillet Little Nightmares. OG! Birger Vestmo har møtt selveste Kurt Russel i London. Han har mye kult å avsløre om både Fast & Furious 8 og Guardians og the Galaxy vol. 2! Last ned | Publisert 05.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.05.2017-vi-snakker-med-hoyaktuelle-kurt-russel

28.04.2017 Guardians of the Galaxy Vol 2 er et fornøyelig romeventyr! 28.04.2017 Guardians of the Galaxy Vol 2 er et fornøyelig romeventyr! "Raw" er en sterk splatterthriller. "Guardians of the Galaxy vol. 2" er et fornøyelig romeventyr. "Det kommer en dag" er et solid historisk barnehjemsdrama. Og "Your Name" er en smellvakker japansk animasjonsfilm. Det er premierefilmene som anmeldes i denne podcasten. I tillegg har vi sett to nye, gode serier, nemlig den dystre og brutale nytelsen "The Handmaid's Tale" og "American Gods", som er et fyrverkeri av blodig fantasirikdom. Du får også møte én regissør og sju (!) filmstjerner fra "Guardians of the Galaxy Vol. 2" som vi har møtt i London, nemlig James Gunn (regi), Chris Pratt (Peter "Star-Lord" Quill), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Kurt Russell (Ego), Pom Klementieff (Mantis), Michael Rooker (Yandu) og Karen Gilllan (Nebula)! Programleder er Birger Vestmo. Last ned | Publisert 28.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.04.2017-guardians-of-the-galaxy-vol-2-er-et-fornoyelig-romeventyr

21.04.2017 Fargo S03 åpner sterkt! 21.04.2017 Fargo S03 åpner sterkt! Hevnthrilleren "Underverden" er en vassen dansk machosalat. HBO-serien "Veep" har virkelig funnet seg selv i sin sjette sesong. "Den lykkeligste dagen i Olli Mäkis liv" har noe andre boksefilmer ikke har. Hver scene er en nytelse i den første episoden av "Fargo" sesong 3. Izer Alius regidebut "Fluefangeren" viser lovende takter, selv om den er uforløst og famlende. Sesong 3 av "The Leftovers" på HBO er seriens beste. Den norske skrekkfilmen "Lyst" smeller til med noen gyselig gode grøss. Den første sesongen av Netflix-serien "Girlboss" er rotete og middelmådig. Og Terrence Malicks eksperimentelle "Song to Song" har en handling som er nesten uutholdelig banal. Alt dette skal anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet, der vi også får besøk av skuespillerne Jeppe Beck Laursen og Ole Christoffer Ertvaag, som er aktuelle i sesong 2 av BBC-serien "Det siste kongeriket", som nå går på NRK TV. Last ned | Publisert 21.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.04.2017-fargo-s03-apner-sterkt

14.04.2017 Fast & Furious 8 er en overdrevent stor actionfilm 14.04.2017 Fast & Furious 8 er en overdrevent stor actionfilm "Fast & Furious 8" er på alle måter en overdrevent stor actionfilm. "The Boss Baby" starter lovende, men ender opp som en skuffelse. "Get Out" er en morsom, spennende og original skrekkthriller. 2Going In Style" er en generisk ranskomedie. "Hjartasteinn" er en nydelig oppvekstfilm og Løvetannbarn er en sår og stemningsfull animasjonsfilm. Dette er påskepremierene som anmeldes i denne podcasten fra Filmpoliti, der Kristofer Hivju i et lengre intervju skal fortelle hvordan han lærte seg å slåss før innspillingen av "Fast and Furious 8", og du får dommen over de første episodene av "Better Call Saul" sesong 3. Last ned | Publisert 14.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.04.2017-fast-&-furious-8-er-en-overdrevent-stor-actionfilm

07.04.2017 Get Out er en morsom og original skrekkfilm 07.04.2017 Get Out er en morsom og original skrekkfilm Vi har sett ALL påskekrimmen og vet hva du bør se på TV i ferien! Og så har vi selvsagt sjekket kinopremierene! "Get Out" er en morsom og original skrekkthriller. Anders Baasmo Christiansen spiller mesterlig i "Hoggeren", og vi har møtt regissør Jorunn Myklebust Syversen . "Hjartasteinn" er en nydelig oppvekstskildring fra Island. Dette er filmene som anmeldes i dag. Vi har også sett de to første episodene av "Prison Break" sesong 5, vi har testa Playstation-spillet "Persona 5" og Kristofer Hivju skal avsløre hvilken filmstjerne som hadde den største traileren på settet til neste ukes premierefilm, "Fast and Furious 8"! Programleder er Birger Vestmo. Last ned | Publisert 07.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.04.2017-get-out-er-en-morsom-og-original-skrekkfilm

31.03.2017 - Ghost in the Shell- er vakker sci-fi! 31.03.2017 - Ghost in the Shell- er vakker sci-fi! "Ghost in the Shell" boltrer seg i futuristiske stilgrep. "Æresborgeren" er skarp og sorthumoristisk. "Free Fire" er en kul gangsterkomedie. "Little Men" er et velspilt og rørende drama. Og "Smurfene: Den hemmelige landsbyen" er et sjarmerende, men tamt eventyr. I tillegg til disse premierefilmene anmeldes serien "13 Reasons Why", som kan være en av årets viktigste, selv om den kanskje ikke er blant de beste. Og så skal vi diskutere den nye teaseren til sesong 7 av "Game of Thrones"! Last ned | Publisert 31.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#31.03.2017---ghost-in-the-shell---er-vakker-sci-fi

24.03.2017 - CHiPs – Crazy Patrol- er en møkkafilm 24.03.2017 - CHiPs – Crazy Patrol- er en møkkafilm "Life" er en spennende sci-fi-thriller om funn av nytt liv på en romstasjon. Den svenske filmen "Kjempen" er sosialrealisme og «underdog»-komedie i skjønn forening. Storspillet "Mass Effect: Andromeda" er en storslagen romopera, men mangler den siste finpussen. Den norske barnefilmen "Oskars Amerika" har haltende skuespill i smellvakre omgivelser. "CHiPs – Crazy Patrol" er en møkkafilm med lave ambisjoner og homofobisk humor. Naturdokumentaren "Pingvinenes marsj 2" har enda mer spektakulære bilder enn den første. Og "Power Rangers" byr på kule superhelter, men kjedelig action. Og så har vi siste nytt fra Star Wars-land, og gode nyheter til de som elsker lavbudsjettsfilmer fra 80-tallet! Last ned | Publisert 24.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.03.2017---chips-–-crazy-patrol---er-en-mokkafilm

17.03.2017 Skjønnheten og Udyret er et fint eventyr, men overskygges av originalen. 17.03.2017 Skjønnheten og Udyret er et fint eventyr, men overskygges av originalen. "Skjønnheten og Udyret" er et fint eventyr som overskygges av originalen. Serien "Iron Fist" er en skuffelse fra Netflix og Marvel. "Patriots Day" er en svulstig heltefilm fra virkeligheten med et godt actiondriv. "Ishavsblod – De siste selfangerne" er en god dokumentarfilm som gir et utskjelt yrke en oppreisning. "Elven" er en såpete krimserie som skjemmes av dårlig dialog "Moderne kvinner" er underholdende og underfundig. "Kvinne, ukjent" er et humant og moralsk utfordrende drama. Og "United States of Love" er en gråtrist og ubehagelig film fra kjærlighetens kjeller. Det er det som anmeldes i denne podcasten. Du får også høre Emma Watson fortelle om det å synge og spille Belle i "Skjønnheten og Udyret", mens regissørene Trude Berge Ottersen og Gry Elisabeth Mortensen forteller om båtturen som ble til dokumentarfilmen "Ishavsblod". God lytting! Last ned | Publisert 17.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.03.2017-skjonnheten-og-udyret-er-et-fint-eventyr,-men-overskygges-av-originalen.

10.03.2017 Kong: Skull Island er stor og dum, men underholder! 10.03.2017 Kong: Skull Island er stor og dum, men underholder! "Skull: Kong Island" er en stor og dum film med udiskutabel underholdningsverdi. "Hidden Figures" er en publikumsfriende feelgood-historie fra virkeligheten. "Sameblod" er en gripende historie med en gnistrende god hovedrolle. "Tungeskjærerne" er et koselig, men kunstig besøk i nordnorsk fiskekultur. Og den iranske Oscar-vinneren "En handelsreisende" er bevegende og engasjerende. Dette er filmene som anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet! Dessuten sjekker vi hvordan det går med Martes anmeldelse av Nintendo Switch og det nye Zelda-spillet "Breath of the Wild", som hun er midt i skriveprosessen til, og du får høre hvorfor den svenske regissøren Amanda Kernell måtte til Norge for å finne hovedrolleinnehaveren i "Sameblod", nemlig Lene Cecilia Sparrok. Last ned | Publisert 10.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.03.2017-kong:-skull-island-er-stor-og-dum,-men-underholder

03.03.2017 - Logan: The Wolverine- er en av tiårets sterkeste superheltfilmer! 03.03.2017 - Logan: The Wolverine- er en av tiårets sterkeste superheltfilmer! "Logan: The Wolverine" er en av tiårets sterkeste superhelt-filmer! "Nocturama" er en stillferdig, men intens thriller. Martin Scorseses "Silence" er et sterkt drama om Guds taushet. "Aquarius" er en varm film med Sonia Braga i en praktfull hovedrolle. Margreth Olins "Barndom", er en nydelig dokumentar om barns evne til fantasi og lek. "Elle" er en lekker og raffinert film med feministiske undertoner. Og "Det er bare verdens undergang" er et klaustrofobisk familiedrama. Vi har også møtt Hugh Jackman fra "Logan: The Wolverine", som skal forteller hvorfor dette er siste film med superhelten og vi har møtt filmens regissør James Mangold, som forteller hvordan han hentet inspirasjon fra westernfilmer. Fra "Det er bare verdens undergang" har vi intervjuer med filmstjerna Marion Cotillard og regissør Xavier Dolan, som forteller om vanskelige familieforhold, mens skuespillerne Gaspard Ulliel, Lea Seydoux og Natalie Baye avslører hvordan det er å spille for en så ung regissør som Xavier Dolan. I tillegg har vi sett serien "Feud: Bette and Joan", en morsom skildring av feiden mellom to Hollywood-ikoner og vi har testa spillet "Torment: Tides of Numenera", som er oppslukende som en god bok. Last ned | Publisert 03.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.03.2017---logan:-the-wolverine---er-en-av-tiarets-sterkeste-superheltfilmer

24.02.2017 - La La Land- er musikalsk drømmeri man lett blir revet med av! 24.02.2017 - La La Land- er musikalsk drømmeri man lett blir revet med av! Den 14 x Oscar-nominerte filmen "La La Land" er et musikalsk drømmeri som man lett kan la seg rive med av. "Horizon Zero Dawn" er et strålende rollespill med tidenes flotteste spillverden. Arild Andresens gode drama "Hjertestart" kan by på nok en sterk hovedrolle fra Kristoffer Joner. "The Bye Bye Man" er en skuffende svak skrekkfilm som ikke burde blitt satt opp på kino. "T2 Trainspotting" er et varmt og bittersøtt gjensyn med figurene fra den originale filmen fra 1996. Og "Fist Fight" er en grovkorna komedie uten brodd. Dette er filmene og spillet som anmeldes i denne podcasten. Du får også møte Kristoffer Joner fra "Hjertestart" og fra "T2 Trainspotting" får du høre fra regissør Danny Boyle og skuespiller Ewen Bremner, bedre kjent som "Spud". Programleder er Birger Vestmo. Last ned | Publisert 24.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.02.2017---la-la-land---er-musikalsk-drommeri-man-lett-blir-revet-med-av

17.02.2017 The Great Wall er så harmløs at det blir kjedelig 17.02.2017 The Great Wall er så harmløs at det blir kjedelig I dagens fullspekka sending får du blant annet anmeldelser av Matt Damons eventyr i Kina, The Great Wall, den norske komedien Det norske hus. Marte har kosa seg med animasjonsperlen Eventyr i Arktis, og Andreas Hadsel Osvik anmelder storspillet For Honor. Birger kommer også innom for å oppsummere Filmfestivalen i Berlin. Hva var det beste på Berlinalen?! I tillegg får du anmeldelser av Jackie, HBO-serien Big Little Lies og Sniper Elite 4. Last ned | Publisert 17.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.02.2017-the-great-wall-er-sa-harmlos-at-det-blir-kjedelig

17.02.2017 Filmpolitiets Berlinale-spesial! 17.02.2017 Filmpolitiets Berlinale-spesial! Denne spesialpodcasten fra Filmpolitiet skal handle om Berlinalen, en av Europas viktigste filmfestivaler, som startet forrige torsdag og avsluttes denne helgen. Du får høre om noen av de antatt viktigste filmene som er vist og møte noen av de som har laget dem: "Fra balkongen", ".Oskars Amerika", "Richard Storken", produsent Kristine Knudsen, "Django", "T2 Trainspotting", regissør Danny Boyle, "Final Portrait", skuespiller Armie Hammer, "Una mujer fantástica", "The Other Side of Hope" og regissør Ari Kaurismäki. Denne sendingen har også gått på P2. Programleder er Birger Vestmo. Last ned | Publisert 17.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.02.2017-filmpolitiets-berlinale-spesial

10.02.2017 Fifty Shades Darker er kjedelig romantisk drama - med sex 10.02.2017 Fifty Shades Darker er kjedelig romantisk drama - med sex Dette er litt av en underholdningsuke! Helgas kinopremierer er den erotiske Fifty Shades Darker, Oscar-nominerte Moonlight, actioneksplosjonen John Wick: Chapter 2, indifavoritten Paterson og den gøyale Lego Batman filmen. Krydre den kaken med den glimrende superheltserien Legion, det utdaterte TV-comebacket til 24, det norske vikingspillet The Frostrune og samuraieventyret Nioh. Ja, da er det bare å ta desserten på filmfestivalen i Berlin, hvor Birger Vestmo er for å se både norske håp og internasjonale tungvektere. Last ned | Publisert 10.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.02.2017-fifty-shades-darker-er-kjedelig-romantisk-drama---med-sex

03.02.2017 Disneyfilmen - Vaiana- er en familievennlig fulltreffer! 03.02.2017 Disneyfilmen - Vaiana- er en familievennlig fulltreffer! Disney-filmen "Vaiana" er en familievennlig fulltreffer med fengende musikk og fantastisk animasjon. Nyinnspillingen av tv-serien "MacGyver" er et makkverk "Rings" er en litt skuffende og ganske unødvendig grøsser. "Gold" har Matthew McConaughey i hovedrollen, men han er til liten nytte. "Fanget i nettet" belyser godt det betente forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Og Drew Barrymore er kul i zombiekomiserien "Santa Clarita Diet". I tillegg til disse anmeldelsene får du også møte de to viktigste norske stemmene i "Vaiana", nemlig Nora Gjestvang og Jeppe Beck Laursen. Last ned | Publisert 03.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.02.2017-disneyfilmen---vaiana---er-en-familievennlig-fulltreffer

27.01.2017 Resident Evil 7 er en skrekkelig bra spillopplevelse 27.01.2017 Resident Evil 7 er en skrekkelig bra spillopplevelse Vin Diesel er parodisk tøff i premierefilmen xXx: Return of Xander Cage. Resident Evil 7: Biohazard er en skrekkelig spillopplevelse – og det er positivt ment. Serien This Is Us er et velspilt og vanedannende familiedrama på TV3. The Rules for Everything er sannsynligvis årets mest originale norske film. Kings Bay er dagens andre norske premiere - en fin thriller med stive replikker. Spillet Gravity Rush 2 byr på underholdende gravitasjonslek i høyt tempo. Og så skal du få dommen over premieren på ungdomsserien Riverdale, som slippes på Netflix senere i dag. Last ned | Publisert 27.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.01.2017-resident-evil-7-er-en-skrekkelig-bra-spillopplevelse

20.01.2017 Live By Night, Split og rapport fra TIFF 20.01.2017 Live By Night, Split og rapport fra TIFF Filmpolitiet gir deg siste nytt og ferske anmeldelser fra film, spill og tv. Det er et drøss med premierefilmer denne uka og du skal blant annet få høre anmeldelser av M. Night Shyamalans nyeste thriller «Split», Ben Afflecks gangsterfilm «Live By Night», russiske «Disippelen», dramafilmen «Jeg, Daniel Blake» og Marcus og Martinus-filmen «Sammen om drømmen». Marte styrer spakene i studio og Birger er på plass på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Derfra skal du skal få høre intervju med regissørene av dokumentaren «Ishavsblod – De siste selfangerne». Last ned | Publisert 20.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.01.2017-live-by-night,-split-og-rapport-fra-tiff

13.01.2017 The Autopsy of Jane Doe, med regissørbesøk 13.01.2017 The Autopsy of Jane Doe, med regissørbesøk Kun to filmer har premiere på kino denne uka. Begge skal anmeldes, både The Autopsy of Jane Doe og En gatekatt ved navn Bob. Den ene er en deilig guffen skrekkthriller regissert av André Øvredal, som skal fortelle hvordan han kom over manuset til filmen, og hvordan han har jobbet for å gjøre den så skummel som mulig. Den andre filmen forteller den virkelige historien om uteligger og hans gatekatt, basert på en populær serie bøker. Fra TV-fronten ser vi sesongstarten av den sjette runden med Homeland på TV2 Zebra og Sumo og den første sesongen av Den onde greven på Netflix. Og jeg anmelder Gimme Danger, den Jim Jarmusch-regisserte dokumentarfilmen om Iggy and the Stooges, som slippes på Blu-ray, DVD og digital strømming førstkommende mandag. Last ned | Publisert 13.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.01.2017-the-autopsy-of-jane-doe,-med-regissorbesok

06.01.2017 - Assassin's Creed- er årets første kalkun 06.01.2017 - Assassin's Creed- er årets første kalkun "Assassin's Creed" er årets første kalkun. "Collateral Beauty" er et ujevnt drama. "Lion" er basert på en utrolig historie. Og "Manchester by the Sea" er et nesten perfekt drama. Det er kinofilmene som anmeldes i dag. Vi har også sett på seriepremierene. Starten på fjerdesesongen av "Sherlock" overbeviser ikke hundre prosent. "Taboo" er et mørk og mystisk spenningsdrama som viser lovende takter. Og dokumentaren "Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds" er en vakker og usminket avskjed for to høyt elskede filmstjerner. Du skal også få møte to andre filmstjerner, nemlig Michael Fassbender og Marion Cotillard, som spiller i "Assassin's Creed", og vi spår hvem som vinner de viktigste Golden Globe-prisene natt til mandag. Last ned | Publisert 06.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.01.2017---assassin's-creed---er-arets-forste-kalkun

30.12.2016 Dette gleder vi oss til i 2017! 30.12.2016 Dette gleder vi oss til i 2017! Vi minnes Carrie Fisher som gikk bort i romjula, og vi anmelder romjulspremierene Passengers, Perfekte fremmede og Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant. Birger, Sigurd og Marte prater om hvilke filmer, spill og serier de gleder seg til i 2017. Også får du Sigurds anmeldelse av den nye serien Saknad som har premiere på C More 1. januar. Last ned | Publisert 30.12.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.12.2016-dette-gleder-vi-oss-til-i-2017

23.12.2016 Lille julaften! 23.12.2016 Lille julaften! Nå er det jul, jul , jul! I dagens sending får du anmeldelser av julas premierefilmer «Passengers», «Dyrene i Hakkebakkeskogen», «Min pappa Toni Erdmann» og «Why Him». Birger, Sigurd og Marte kårer de beste filmene, spillene og TV-seriene fra året som har gått, og du kan si din mening om våre topplister på P3.no/filmpolitiet. Til slutt ringer vi jula inn med våre anbefalinger over hva du bør få med deg på TV! Last ned | Publisert 23.12.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.12.2016-lille-julaften

16.12.2016 Rogue One leverer, og vi har møtt stjernene! 16.12.2016 Rogue One leverer, og vi har møtt stjernene! I denne podcasten retter vi søkelyset mot ukas eneste premierefilm, "Rogue One: A Star Wars Story". Dette er den første enkeltstående filmen fra Star Wars-universet og anmeldes til en femmer på terningen. Som eneste norske mediehus har NRK møtt både regissør Gareth Edwards og skuespillerne Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn og Forest Whitaker. De skal fortelle om sine erfaringer fra Star Wars-universet. Du får også høre hvorfor "The OA" på Netflix er en spirituell mysterieserie som ikke klarer å gripe. Og vi har testet Super Mario Run som nå er sluppet løs for iPhone! Last ned | Publisert 16.12.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.12.2016-rogue-one-leverer,-og-vi-har-mott-stjernene

09.12.2016 - Hacksaw Ridge- er voldsomt krigsdrama om ikke-vold 09.12.2016 - Hacksaw Ridge- er voldsomt krigsdrama om ikke-vold "Hacksaw Ridge" er et voldsomt krigsdrama. "Office Christmas Party" er en politisk ukorrekt rølpekomedie. "Bleed For This" er en underholdende boksefilm. "The Last Guardian" er en vakker og unik spillopplevelse. "Dirk Gently’s Holistic Detective Agency" er en fantasirik, men mest irriterende serie. Og premierefilmen "Evolution" er en gåtefull fabel med stilsikre bilder. Vi skal også oppsummere sesong 1 av engasjerende "Westworld", uten å spoile noe, vi skal snakke om "Skam" sesong 4, uten å spoile noe, og vi skal diskutere "Rogue One: A Star Wars Story", uten å spoile så mye. Last ned | Publisert 09.12.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.12.2016---hacksaw-ridge---er-voldsomt-krigsdrama-om-ikke-vold

02.12.2016 The Accountant er en ujevn, men severdig thriller 02.12.2016 The Accountant er en ujevn, men severdig thriller Disse premierefilmene anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet: "The Accountant" er en ujevn, men severdig thriller. "A Monster Calls" er en vond og visuell monsterfilm. Skrekkthrilleren "Shelley" virker som en uferdig historie. "Syng" er en hyggelig animert sangkonkurranse. "The Girl On The Train" mangler den store nerven. "Vildanden" viser at Henrik Ibsens tragedie fremdeles beveger. Og "Den magiske juleesken" er en frisk og julete barnefilm. Du får også høre hvilke spill som vant de gjeveste prisene under nattens The Game Awards, og vi skal fortelle om nye spennende norske tv-serier som er underveis! Last ned | Publisert 02.12.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.12.2016-the-accountant-er-en-ujevn,-men-severdig-thriller

25.11.2016 Elendige Bad Santa 2 25.11.2016 Elendige Bad Santa 2 "Allierte" er et lekkert krigsdrama som mangler ekte følelser. "Gilmore Girls: A Year in the Life" er et hyggelig comeback, men har en del rust i maskineriet. "Neon Bull" er en het, dirrende og stemningsfull film om moderne cowboyer i Brasil. "Bad Santa 2" er en smakløs julegrøt klint sammen av restene fra originalfilmen. I denne podcasten får du også høre den brasilianske regissøren Gabriel Mascaro fortelle hvordan han skapte bånd mellom mennesker og dyr i "Neon Bull", og vi bringer deg nyheter fra film, spill og serieverden! Last ned | Publisert 25.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.11.2016-elendige-bad-santa-2

18.11.2016 Frydefulle Fabeldyr 18.11.2016 Frydefulle Fabeldyr Fabeldyr og hvor de er å finne er frydefull underholdning. Etter stormen er et herlig lite drama. Dishonored 2 er en seier for spillegleden. Nocturnal Animals er vond og severdig. Serien No Tomorrow er en sjangertraust rom-com. De forviste er et godt trekantdrama. Og Yarden er kunstferdig svensk sosialrealisme. Det er filmene, spillet og serien som anmeldes i dag. Dessuten skal Fabeldyr-skuespillerne Eddie Redmayne og Katherine Waterston avsløre sine triks med tryllestaven, J.K. Rowling skal fortelle hvorfor Newt Scamander/Salmander Fisle ble en egen filmfigur, mens regissør David Yates forteller nøyaktig hvor nervøs han er når filmen skal ut i verden. Last ned | Publisert 18.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.11.2016-frydefulle-fabeldyr

11.04.2016 - Snekker Andersen og julenissen- er en gammelmodig film 11.04.2016 - Snekker Andersen og julenissen- er en gammelmodig film Denis Villeneuves "Arrival" er en smart, tankevekkende og voksen science fiction-film, kanskje sjangerens beste på lenge. TVserien "Animal Kingdom" er en lettbent surfebrettversjon av bikerserien "Sons of Anarchy". David Mackenzies "Hell or High Water" er et svært tilfredsstillende Texas-drama som setter våre moralske syn på prøve. "Kampen om fjordane" er en engasjert, men ujevn dokumentarfilm om kampen mot monstermastene i Hardanger. "Call of Duty: Infinite Warfare" ligner på sine forgjengere, men spillet er ikke dårlig Og "Snekker Andersen og Julenissen" er en nostalgisk julefilm som viser at denne Prøysen-historien hadde hatt godt av en oppdatering. Dessuten diskuterer vi viktige serienyheter om "Stranger Things", "Game of Thrones" og "Big Bang Theory"! Last ned | Publisert 11.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.04.2016---snekker-andersen-og-julenissen---er-en-gammelmodig-film

04.11.2016 Doctor Strange har overbevisende kvaliteter 04.11.2016 Doctor Strange har overbevisende kvaliteter "Doctor Strange", en ny Marvel-film med overbevisende kvaliteter. Serien "The Crown" er et britisk epokedrama som er elegant i alle ledd. "Deepwater Horizon" er en eksplosiv katastrofefilm fra virkeligheten. "Train To Busan" er en melodramatisk zombiefilm fra Sør-Korea. "Bone Tomahawk" er en brutal western som anbefales, men ikke for sarte sjeler. Meryl Streep synger grufullt i den morsomme historien om "Florence Foster Jenkins". Og HBO går tilbake til røttene med det oppslukende krimdramaet "The Night Of", som nå er ute på Blu-ray og DVD. Last ned | Publisert 04.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.11.2016-doctor-strange-har-overbevisende-kvaliteter

28.10.2016 Supervention 2 er fantastisk flott 28.10.2016 Supervention 2 er fantastisk flott Kinoaktuelle "Supervention 2" en fantastisk flott skifilm, og vi får besøk av filmskaperne for å snakke om ski- og snowboardfilmsjangeren. Tom Cruise duger fremdeles som actionstjerne i "Jack Reacher: Vend aldri tilbake". Og skrekkfilmen "Blair Witch" ligner veldig på sin forgjenger, og har lite nytt å tilby. På TV er hip hop-komedien Atlanta er en ny favoritt. Sesongstarten på The Walking Dead har skapt debatt, og norske Frikjent er ufrivillig morsom i sin sesong nr 2. Og så kommer endelig det norske plattformspillet Owlboy! Marte Hedenstad har spilt det, og hun digger det. Du får også høre Birger Vestmos dom over regissør Andre Øvredals kommende skrekkfilm "The Autopsy of Jane Doe. Birger har både sett filmen og møtt regissøren på skrekkfilmfestival. Last ned | Publisert 28.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.10.2016-supervention-2-er-fantastisk-flott

21.10.2016 Inferno viser at konseptet er tynnslitt! 21.10.2016 Inferno viser at konseptet er tynnslitt! "Dagen i morgen", sølvbjørnvinner fra Berlin, med Isabelle Huppert i hovedrollen, er en fransk film i aller fineste forstand. "Inferno", den tredje filmen om Robert Langdon, basert på Dan Browns bøker, viser tydelige tegn til å være et tynnslitt konsept. Den brasilianske filmen "Ikke kall meg sønn" er et forstandig drama om en ung gutt som blir satt i en helt spesiell familiesituasjon. Animasjonsfilmen "Trolls" er et fargerikt, men forutsigbart eventyr. Den norske dokumentaren "Barneraneren" er et interessant portrett av en ung Oslo-gutt og hans sosiale utfordringer, men filmens form er problematisk. Og den amerikanske komedien "Masterminds" er en idiotfilm med vitser av laber kvalitet. Last ned | Publisert 20.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.10.2016-inferno-viser-at-konseptet-er-tynnslitt

14.10.2016 - Børning 2- har flere biler, mer fart og tøffere stunts 14.10.2016 - Børning 2- har flere biler, mer fart og tøffere stunts "Børning 2" har flere biler, mer fart og tøffere stunts. "Havet brenner" er en smertelig tidsriktig dokumentar. "American Honey" er en av årets aller beste filmer. "Swiss Army Man" er morsom og forfriskende ukonvensjonell. Og den britiske serien "Kalde føtter" gjør comeback etter 13 år. Jeg anmelder sesongpremieren. Dessuten skal Hallvard Bræin fortelle hvorfor "Børning 2" ble innspilt på vinterføre. Skuespillerne Nina Husøy og Marie Blokhus snakker om klining og kjøring. Andrea Arnold forteller hvordan hun tok tempen på USA før innspillingen av "American Honey" og Daniel Radcliffe snakker om sin merkverdige rolle som lik i "Swiss Army Man". Last ned | Publisert 14.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.10.2016---borning-2---har-flere-biler,-mer-fart-og-toffere-stunts

07.10.2016 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 07.10.2016 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Tim Burton viser seg igjen som en visuell eventyrforteller i premiereklare «Miss Peregrine's Home for Peculiar Children». Jeg anmelder filmen, Burton skal fortelle hvorfor han falt for boka den er basert på, og skuespillerne Eva Green, Asa Butterfield og Ella Purnell skal fortelle hvorfor de elsket å jobbe med den legendariske regissøren. Ellers anmeldes den norske dokumentaren «Med hjertet i dansen», den amerikanske dokumentaren «Weiner», den franske filmen «Marguerite» og Woody Allens siste verk, «Café Society», samt Sarah Jessica Parker-serien «Divorce» som starter på HBO Nordic på mandag. Last ned | Publisert 08.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.10.2016-miss-peregrine's-home-for-peculiar-children

30.09.2016 Snowden og Oliver Stone 30.09.2016 Snowden og Oliver Stone "Snowden" er et godt fortalt drama om varsleren Edward Snowden. "Westworld" er en smart og visuelt lekker western-sci-fi-serie. "Don't Breathe" er en tøff thriller som ikke slipper taket. "Absolutely Fabulous: The Movie" er tam, kjedelig og unødvendig. "Luke Cage" er en visuelt interessant serie med sterke film noir-elementer. "The Girl With All the Gifts" er et kult og annerledes zombiedrama. "Peter og Dragen" er et svært ufarlig og barnevennlig eventyr fra Disney. Og "Storkene" er basert på en middelmådig ide, og har blitt en middelmådig animasjonsfilm. Dette er det som anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet. I tillegg forklarer regissør Oliver Stone i et lengre intervju hvorfor han ville dramatisere Edward Snowdens historie, Jennifer Saunders og Joanna Lumley forteller hvorfor de ville gjenopplive sine figurer fra "Absolutely Fabulous", og du får vite hva som skjedde på tidenes første Nordiske Seriedager som ble arrangert i Oslo denne uken. Last ned | Publisert 30.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.09.2016-snowden-og-oliver-stone

23.09.2016 Erik Poppe om Kongens Nei 23.09.2016 Erik Poppe om Kongens Nei Vi får besøk av regissør Erik Poppe, som forteller om sin nye film Kongens nei. Vi anmelder premierefilmene Kongens Nei og The Magnificent Seven og prater om seriepremierene Nobel, Easy, Lethal Weapon og Aber Bergen. Birger Vestmo er på filmfestival i Bergen og har møtt skaperne av musikkdokumentaren Northern Disco Lights om norsk elektro, og St. Thomas-dokuen Burn The Place You Hide. Last ned | Publisert 23.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.09.2016-erik-poppe-om-kongens-nei

Filmpolitiets Emmy-spesial 2016 Filmpolitiets Emmy-spesial 2016 Kommer «Game of Thrones» til å å slå «Frasier» og bli historisk som den mest prisvinnende serien i Emmy-historien? Vil nykommeren «Mr. Robot» klare å danke ut «GoT»-sluggeren og stikke av med prisen for beste dramaserie? Vi håper det! I Filmpolitiets Emmy-spesial dykker vi ned i de nominerte og diskuterer, teoriserer og spår hvem vi håper, eller tror, kommer til å vinne priser i år. Last ned | Publisert 16.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-emmy-spesial-2016

16.09.2016 Kongens nei er en god historieleksjon som ikke føles som en 16.09.2016 Kongens nei er en god historieleksjon som ikke føles som en I dagens sending triller Marte Hedenstad terning på «Bridget Jones' Baby: Alle gode ting er tre», Birger anmelder den norske storfilmen «Kongens nei», som skildrer hvordan kongefamilien og regjeringen måtte flykte fra Oslo 9. april 1940, og hvordan Kong Haakon ble stilt et tysk ultimatum. Sigurd Vik har sett den etterlengtede HBO-serien «Westworld», som har norske Ingrid Bolsø Berdal i en sentral rolle, og kommer også innom for å gi sin dom over potdramedien «High Maintenance». Last ned | Publisert 16.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.09.2016-kongens-nei-er-en-god-historieleksjon-som-ikke-foles-som-en

09.09.2016 Flott debut av Ruby Dagnall i filmen Rosemari! 09.09.2016 Flott debut av Ruby Dagnall i filmen Rosemari! Sully er et velspilt flydrama med Tom Hanks. Rosemari er ujevn, men Ruby Dagnall gjør en fantastisk debut. Sausage Party er grisete matporno fra Seth Rogen. Morgan er en effektiv liten sci-fi-thriller med Kate Mara. Kubo og det magiske instrumentet er en av årets beste animasjonsfilmer. Og Suburra er en forfriskende god og annerledes mafiafilm fra Italia. På TV-fronten får du høre at Better Things sesong 1 treffer rett i trivselssenteret. Mens fra spillfronten felles dommen over den siste spillutvidelsen fra World of Warcraft, som heter Legion. OG du får et lengre intervju med to nøkkelpersoner fra premierefilmen Rosemari, nemlig regissør Sara Johnsen og gjennombruddsjenta Ruby Dagnall. Last ned | Publisert 09.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.09.2016-flott-debut-av-ruby-dagnall-i-filmen-rosemari

02.09.2016 Nerve tar internettliv og delekultur på kornet. 02.09.2016 Nerve tar internettliv og delekultur på kornet. Filmen Nerve tar internettliv og delekultur på kornet. Serien O.J. – Made In America er en bauta innen true crime-sjangeren. Cave er en spennende og klaustrofobisk grottethriller. Det nye spillet i Deus Ex-serien byr på lite nytt, men er fortsatt god underholdning. Magnus gir et interessant bilde av verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen. Ben-Hur er et sjelløst spetakkel og en unødvendig remake. Og den svenske krimkomiserien Swedish Dicks er slappe greier. Du får også møte regissøren av dokumentaren Magnus. Han heter Benjamin Ree og skal fortelle hvordan han fikk innpass hos sjakkgeniet. Last ned | Publisert 02.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.09.2016-nerve-tar-internettliv-og-delekultur-pa-kornet.

26.08.2016 Oppdrag Dory er en ny perle fra Pixar! 26.08.2016 Oppdrag Dory er en ny perle fra Pixar! Filmpolitiet gir deg siste nytt og ferske anmeldelser fra film, spill og tv. I dagens sending triller Marte Hedenstad terning på komedien «Mike og Dave trenger damer», Birger anmelder «Oppdrag Dory» og Trond Viggo Torgersen, som har stemmen til Nemos pappa i filmen, kommer på besøk! Sigurd Vik kommer innom for å gi deg sin dom over sesong to av «Narcos», også har han sett den guatemalske filmen «Ixcanul». Last ned | Publisert 26.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.08.2016-oppdrag-dory-er-en-ny-perle-fra-pixar

19.08.2016 Star Trek Beyond er en helt grei romopera. 19.08.2016 Star Trek Beyond er en helt grei romopera. Star Trek Beyond er en grei romopera, men engasjerer bare så vidt over middels. I det kreative spillet Grow Up er roboten B.U.D ute på nye eventyr. Serien Bedrag er en ny dansk finansthriller i nordisk noir-sjangeren. War Dogs er en småmorsom film om våpenhandel. Og Bound er et vakkert spill, som ikke helt klarer å leve opp til sine kunstneriske ambisjoner. Last ned | Publisert 19.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.08.2016-star-trek-beyond-er-en-helt-grei-romopera.

12.08.2016 The Shallows er renskåren haispenning 12.08.2016 The Shallows er renskåren haispenning Premierefilmen The Shallows er en brukbart spennende haithriller. Dataspillet No Man's Sky er en ensom og fascinerende spillopplevelse. Hip Hop-serien The Get Down har et kult rollegalleri, men en ujevn beat. Blu-ray- DVD- og strømme-aktuelle Batman: The Killing Joke er en ujevn animasjonsfilm fra DC Comics. Og premierefilmen The Lobster er et absurd drama med gjennomført god satire. I tillegg blir det nyheter om Star Wars, Skam og et intervju med Colin Farrel. Last ned | Publisert 12.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.08.2016-the-shallows-er-renskaren-haispenning

05.08.2016 Suicide Squad er overraskende kjedelig og humørløs! 05.08.2016 Suicide Squad er overraskende kjedelig og humørløs! I ukas sending får du Birgers dom over «Suicide Squad», som er overraskende kjedelig og humørløs! Marte mener spillet «I am Setsuna» er en nydelig hyllest til 90-tallets japanske rollespill. Birger synes Viggo Mortensen gjør sin beste rolle på lenge i «Captain Fantastic», og «SVK – Store Vennlige Kjempe» har blitt en fin eventyrfilm. I tillegg til ukas anmeldelser skal Viggo Mortensen fortelle om hvordan det var å spille mot seks barn i «Captain Fantastic», og Steven Spielberg snakker om hvor viktig Roal Dahls «SVK» har vært for ham og hans syv barn. Last ned | Publisert 05.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.08.2016-suicide-squad-er-overraskende-kjedelig-og-humorlos

29.07.2016 Matt Damon gjør et velkomment comeback som Jason Bourne! 29.07.2016 Matt Damon gjør et velkomment comeback som Jason Bourne! Matt Damon gjør et velkomment comeback som Jason Bourne i "Jason Bourne". "Looking: The Movie" er en tilfredsstillende avslutning på en vakker serie. "Everybody Wants Some!!" er en morsom college-komedie med skyhøy nostalgifaktor. "Bad Moms" er stappfull av billige bloggpoenger om samfunnets perfeksjonsjag. "Truman" er en vakkert drama om livet og døden. Og så har du kanskje hørt om "Stranger Things" i sommer? Du får et gjenhør med vår anmeldelse av serien. Last ned | Publisert 29.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.07.2016-matt-damon-gjor-et-velkomment-comeback-som-jason-bourne

Filmpolitiets GoT-pod - Fan Theory Watch-orama Filmpolitiets GoT-pod - Fan Theory Watch-orama Klarer du ikke å ta ferie fra Game of Thrones? IKKE VI HELLER!!! Marte, Andreas og Sigurd har fått innboksen full av fanteorier og spørsmål, og gyver løs med fakta, kuriosa og et par ville gjetninger om sesong 7. Blir det søskenkrangling? Hvem er den beste sverdkjemperen i Westeros? Og hvem får lov til å ri på dragene? Here be spoilers! Last ned | Publisert 22.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---fan-theory-watch-orama

22.07.2016 Ny Ghostbusters er morsom 22.07.2016 Ny Ghostbusters er morsom Ghostbusters er ikke en veldig nødvendig reboot, men filmen ganske morsom. Lights Out er enkel og effektiv skrekk og Vice Principals er en knallgod, men lite lattervekkende komedie fra HBO. Og så kommer Urørt-programleder Eirik Havelin innom for å dele sine seriefavoritter! Last ned | Publisert 22.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.07.2016-ny-ghostbusters-er-morsom

15.07.2016 Stranger Things skinner i nostalgitåka 15.07.2016 Stranger Things skinner i nostalgitåka The Legend of Tarzan er for mye neve og for lite hjerte. Istid 5 er Armageddon i slapstickversjon og serien Stranger Things inviterer til retrofest i kjellerstua. Vi anmelder også Pokemon Go, videoklare Deadpool og serien Mr.Robot sesong 2. Vi får også besøk av Niklas Baarli som tipser om sine seriefavoritter, og så får du 3 tips til kule ferske sommerspill. Last ned | Publisert 15.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.07.2016-stranger-things-skinner-i-nostalgitaka

08.07.2016 Flukten er en autentisk skildring av Stockholms underverden 08.07.2016 Flukten er en autentisk skildring av Stockholms underverden I dagens sending triller Marte Hedenstad terning på den svenske narkothrilleren Flukten, og anmelder science fiction-serien Killjoys. Sigurd Vik har sett Don't Tell Me the Boy Was Mad, og Tuva Fellman fra Juntafil og Hallo P3 kommer innom for å dele sine seriefavoritter! Last ned | Publisert 08.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.07.2016-flukten-er-en-autentisk-skildring-av-stockholms-underverden

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 10 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 10 – Now it begins. – No, now it ends. Sesongfinalen av Game of Thrones sjette sesong er kanskje den beste finalen i seriens historie. Andreas, Sigurd og Marte kaster seg ut i King’s Landing for oppsummere episoden og sesongen. Hvem får SHAME og drage-egg, og hva var det beste og verste med sesongen i sin helhet? Ukas podkast er muligens like lang som den kommende vinteren, så her er det mye deilig GoT-preik! Gjør deg klar for «The Winds of SPOILERS». Last ned | Publisert 01.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-10

01.07.2016 Independence Day: Resurgence er en sjarmløs actionfilm 01.07.2016 Independence Day: Resurgence er en sjarmløs actionfilm Independence Day: Resurgence er en ufokusert og sjarmløs actionfilm. The Survivalist er klaustrofobisk god, men lander for nært sjangerklisjéene og Phantom Boy er en superheltfilm. Om kreft. Vi snakker også om Game of Thrones og lar P3s egen Jørn Kaarstad fortelle om sine favorittserier og komme med 3 serietips til sommeren. Last ned | Publisert 01.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.07.2016-independence-day:-resurgence-er-en-sjarmlos-actionfilm

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 9 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 9 Andreas, Sigurd og Marte er alle enige om at ukas «Game of Thrones»-episode var episk, og vi diskuterer dumdristighet, driftige damer og dødelige dyr. Kommer Cersei til å dø? Kommer Tommen omsider til å dø? Eller er det kanskje ingen som stryker med i neste episode? Vi tenner litt wildfire for å spå fremtiden til King’s Landing. Nå er det klart for Battle of the spoilers! Last ned | Publisert 24.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-9

24.06.2016 - Under sanden- er et imponerende etterkrigsdrama! 24.06.2016 - Under sanden- er et imponerende etterkrigsdrama! Premierefilmen "Under sanden" er et imponerende etterkrigsdrama. "The Magicians" sesong 1 på HBO har et magisk potensial. Kinopremieren "Småfugler" er en ny islandsk filmperle. "Martyrs" er en ikke spesielt vellykka skrekkfilm. Spillet "Mighty No. 9" lever ikke opp til sin spillhistoriske arv. Og HBO går tilbake til sine røtter med det oppslukende krimdramaet "The Night Of". Alt dette anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet, der skuespillerne Roland Møller og Joel Basman forteller om sine roller i "Under sanden", og selveste Kristofer Hivju forteller om den krevende innspillingen av denne ukas utrolige episode av "Game of Thrones", der Tormund Giantsbane virkelig fikk bruk for sine krefter. Last ned | Publisert 24.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.06.2016---under-sanden---er-et-imponerende-etterkrigsdrama

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 8 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 8 «I choose spoilers»! Var episode åtte den dårligste i «Game of Thrones» sin sjette sesong? Sigurd, Andreas og Marte diskuterer episoden, deler ut SHAME og DRAGE-EGG, og svarer på spørsmål fra lytterne. Hvilke spinoff-serier ønsker vi oss fra GoT, pisser serieskaperne på fanteoriene, og hva gjør vi om L+R=J slettes ikke er sant likevel? Vi ror oss en tur ut på elva for å finne ut hvilke fanteorier som holder vann! Last ned | Publisert 17.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-8

17.06.2016 Orange Is the New Black er tilbake 17.06.2016 Orange Is the New Black er tilbake Tryllefilmen Now You See Me 2 har lite overbevisende trylletriks. Sesong 4 av Orange Is The New Black skrur opp temperaturen. Thomas Vinterbergs Kollektivet er 70-tallsmimring som burde engasjert mer. Henrik Martin Dahlsbakkens Sensommer er en stemningsfull spenningsfilm. Mens hverken Dwayne Johnson eller Kevin Hart presterer på sitt beste i Central Intelligence. Alt dette skal anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, der du også får de viktigste nyhetene fra den store spillmessa E3, som nettopp er avsluttet i Los Angeles. I tillegg skal Trolljeger-regissør André Øvredal fortelle om sine kommende filmprosjekter, mens Sensommer-regissør Henrik Martin Dahlsbakken forteller hvorfor han gir ut to spillefilmer og én kortfilm på bare ett år. Last ned | Publisert 17.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.06.2016-orange-is-the-new-black-er-tilbake

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 7 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 7 Bli med til «Spoiler Island»! I ukas podkast diksuterer Andreas, Sigurd og Marte den syvende episoden av «Game of Thrones», sesong seks, og kårer den nye dronninga av GoT. Ravnebrev fra lytterne flommer inn og vi svarer etter beste evne. Kommer Cersei til å ende opp som «The Mad Queen», hva var det EGENTLIG som skjedde med Arya, og hvor bør man dra på ferie hvis man er «Game of Thrones»fan? Ukas SHAME og ukas Drage-egg deles selvfølgelig også ut, og vi brenner litt kongeblod for å finne ut av hvem som stryker med i neste episode! Last ned | Publisert 10.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-7

10.06.2016 «Buddy cop»-spesial 10.06.2016 «Buddy cop»-spesial Actionfilmen The Nice Guys har premiere og Birger Vestmo har møtt hovedrolleinnehaver Russell Crowe og regissør Shane Black. Vi har også snakket med Nicolas Winding Refn som er kinoaktuell med The Neon Demon. Vi anmelder kinofilmene Alt det vakre, skrekkfilmen The Conjuring 2, serien The People v. O. J. Simpson og spillet Mirror’s Edge Catalyst. Og så besøker vi Grimstad, hvor kortfilmfestivalen er godt i gang. Last ned | Publisert 10.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.06.2016-«buddy-cop»-spesial

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 6 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 6 A Dance With Spoiler Dragons! I ukas GoT-pod blir det høylytt diskusjon om hva som er bra og hva som er dårlig i den sjette episoden av Game of Thrones, sesong 6. Andreas, Sigurd og Marte er IKKE enige! Men SHAME og drage-egg deles likevel ut til slutt. Kan Bran styre de døde? Hvor utspekulert er egentlig Margaery? Og hvem er det som får ri på dragene til slutt? Vi svarer på spørsmål fra lytterne og diskuterer fanteorier! Last ned | Publisert 03.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-6

03.06.2016 Money Monster er en spennende finansthriller 03.06.2016 Money Monster er en spennende finansthriller Money Monster er en spennende finansthriller. Outcast sesong 1 byr på dølle demoner. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 er fargesprakende action uten innhold. Gode skuespillere kjemper mot klisjeer i det romantiske dramaet Et helt halvt år. Animasjonsfilmen Robinson Crusoe har en svak duft av rett-på-DVD. A Perfect Day er mørk, sår og morsom om Bosnia-krigens etterdønninger. Og sesong 2 av serien Powers mangler styrke i skuespillet. Vi får også besøk av suksessforfatter Jojo Moyes, som har skrevet både boka og filmmanuset til premierefilmen Et helt halvt år. Last ned | Publisert 03.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.06.2016-money-monster-er-en-spennende-finansthriller

Filmpolitiets GoT-pod Episode 5 Filmpolitiets GoT-pod Episode 5 Sigurd, Andreas og Marte gir deg en podkast som er dark and full of spoilers! I Ukas Game of Thrones-pod diskuterer vi den femte episoden av sesong seks, og tar for oss spørsmål og fanteorier fra lytterne. Går vi mot tidenes tvekamp? Kommer Bran til å rive ned veggen? Og får vi se Benjen Stark igjen? Vi deler ut både skam og drage-egg, og prøver selvfølgelig å gjette på hvem som stryker med i neste episode! Last ned | Publisert 27.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod-episode-5

27.05.2016 Warcraft: The Beginning er hardtslående og effektfull fantasy! 27.05.2016 Warcraft: The Beginning er hardtslående og effektfull fantasy! Premierefilmen Warcraft: The Beginning er hardtslående og effektfull fantasy. Bloodline sesong 2 mangler nerven fra førstesesongen av serien. Kinopremieren Alice Through The Looking Glass er fantasirik og fargesprakende. Overwatch er et glimrende førstepersons skytespill. Den nye filmen Den lille prinsen er et nydelig eventyr som treffer voksne best. Serien Roots er en gripende generasjonskildring i ny drakt. Og serien Lady Dynamite leker med sitcom-klisjeer med vekslende hell. I denne podcasten fra Filmpolitiet får du også møte Andrea Riseborough, som er fersk i rollen som Evangeline i Bloodline sesong 2. Last ned | Publisert 27.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.05.2016-warcraft:-the-beginning-er-hardtslaende-og-effektfull-fantasy

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 4 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 4 Den fjerde episoden av Game of Thrones, sesong 6, kan skilte med den beste matflørtingen siden Lady og Landstrykeren. Sigurd, Andreas og Marte diskuterer flørtingen, fanteorier og bedriver lett blodmagi for å se hva som kanskje skjer i neste episode! Last ned | Publisert 20.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-4

20.05.2016 Intervju med Russel Crowe 20.05.2016 Intervju med Russel Crowe Cannes er full av stjerner, og Birger Vestmo har truffet flere av dem. Det blir intervju med Russel Crowe, Marion Cotillard og Anders Danielsen Lie. Vi får høre om årets beste festivalfilmer og om et par festivalskandaler. På kino denne uken vender X-Men tilbake i Apocalypse. Og så er vi skuffede spionfilmfans som ikke likte "Our Kind Of Traitor" veldig godt. TV-serien Preacher likte vi derimot veldig godt. Og så kommer den gamle skytespillfavoritten Doom tilbake i et splitter nytt spill - vi har anmeldelsen klar. Last ned | Publisert 20.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.05.2016-intervju-med-russel-crowe

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 3 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 3 Hva skjer hvis Tommen dør? Kommer Cersei til å sette fyr på King's Landing? Marte, Sigurd og Andreas gir deg en spoilerfylt prat om episode 3 av Game of Thrones, sesong 6. Hva skjer nå, og hvem møter en voldsom død i neste episode? Vi diskuterer, teoriserer og svarer på spørsmål fra lytterne. Last ned | Publisert 13.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-3

13.05.2016 Birger er i Cannes 13.05.2016 Birger er i Cannes Birger Vestmo er i Cannes og raporterer fra vårens store filmfestival. Regissør Hans Petter Moland har laget krim for danskene. Vi anmelder "Flaskepost fra P" og får filmskaperen på besøk. Islandske "Historien om den sjenerte giganten" er ukens vakreste på kino, og så får du vår dom over "Angry Birds"-filmen. Hvis du er glad i middelalder og musikaler er kanskje serien "Galavant" noe for deg. Vi har sett nærmere på den sjangerblandingen Last ned | Publisert 13.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.05.2016-birger-er-i-cannes

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 2 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 2 Hvem er egentlig white walkersene, og hvem vil at Tommen skal dø? Marte, Sigurd og Andreas gir deg en spoilerfylt prat om episode 2 av Game of Thrones, sesong 6. Hva skjer videre, og hvem kreperer i neste episode? Vi diskuterer, teoriserer og svarer på spørsmål fra lytterne. Last ned | Publisert 06.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-2

06.05.2016 Uncharted 4: A Thief’s End 06.05.2016 Uncharted 4: A Thief’s End Det står både kanibalisme,politisk maktkamp og skattejakt på plakaten i dagens sending. Buldrekongen Nathan Drake er tilbake og vi anmelder Uncharted 4: A Thief’s End. Netflix-serien Marseille er en såpete fransk maktkamp. På kino har komediene Mothers Day og Bad Neighbours 2, animasjonsfilmen Marnie - min hemmelige venninne og skrekkfilmenThe Green Inferno premiere - vi har sett alle fire. Last ned | Publisert 06.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.05.2016-uncharted-4:-a-thief’s-end

Filmpolitiets GoT-pod - Episode 1 Filmpolitiets GoT-pod - Episode 1 Hvem er egentlig den røde kvinnen? Sigurd og Marte gir deg en spoilerfylt prat om episode 1 sesong 6, og ser frem mot episode 2. Hva skjer videre nå, og hvem er nestemann ut til å dø? Lytternes fanteorier diskuteres og vi deler ut SHAME og drageegg til de som fortjener det! Last ned | Publisert 29.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiets-got-pod---episode-1

29.04.2016 Captain America: Civil War 29.04.2016 Captain America: Civil War Marte Hedenstad gir sin dom over sesongpremeiren av Game of Thrones, og får besøk av professor Anne Gjelsvik som har skrevet om seriens kvinner i boken "Women of Ice and Fire". Birger Vestmo gir sin dom over Marvels nyeste storfilm Captain America: Civil War, og du får høre fra kapteinen selv, Chris Evans. Det blir også anmeldelser av serien "Younger", spillet "Star Fox Zero" og filmene "Special Correspondents" og "Lykkelig i 24 timer". Last ned | Publisert 29.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.04.2016-captain-america:-civil-war

Game of Thrones-spesial – hva skjer i sesong 6 Game of Thrones-spesial – hva skjer i sesong 6 Her blir det spoilere! Sigurd og Marte gleder seg til sesong seks av Game of Thrones. Det blir bokprat, diskusjoner, fanteorier og sladder fra både Westeros og Essos. Last ned | Publisert 23.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#game-of-thrones-spesial-–-hva-skjer-i-sesong-6

22.04.2016 Pyromanen er en kinoopplevelse som gjør inntrykk 22.04.2016 Pyromanen er en kinoopplevelse som gjør inntrykk Det nærmer seg premiere på sesong 6 av Game of Thrones, og vi diskuterer hva vi gleder oss til og hvordan det ligger an i Westeros og Essos om dagen. Ukens store norske premierefilm er Pyromanen. Den blir anmeldt, og vi har besøk av regissør Erik Skjoldbjærg som forteller om hvorfor han valgte å lage en pyromanfilm basert på virkelige hendelser. Vi anmelder også kinofilmene Idol, The Boss og I Skyggen av kvinner. Og vi har sett nærmere på den kommende sesongen av komiserien Silicon Valley. Last ned | Publisert 22.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.04.2016-pyromanen-er-en-kinoopplevelse-som-gjor-inntrykk

15.04.2016 Jungelboken er en fortreffelig eventyrfilm! 15.04.2016 Jungelboken er en fortreffelig eventyrfilm! Jungelboken er et fortreffelig eventyr. El Clasico scorer på sjarmerende figurer. Huset gjør deg garantert skremt. Og Where To Invade Next er morsom og lærerik. I tillegg til disse premierefilmene skal du også høre vår foreløpige dom over storspillet Dark Souls III og anmeldelsen av sesong 2 av serien The Unbreakable Kimmy Schmidt. Dessuten får du to lengre intervjuer i denne podcasten. Regissør Halkawt Mustafa skal fortelle hvordan han fikk ideen til El Clasico og regissøren av Huset, Reinert Kiil, sier hva han har savnet i moderne skrekkfilm. Last ned | Publisert 15.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.04.2016-jungelboken-er-en-fortreffelig-eventyrfilm

08.04.2016 Hardcore er et skikkelig adrenalinrush av en actionfilm! 08.04.2016 Hardcore er et skikkelig adrenalinrush av en actionfilm! Actionfilmen Hardcore gir et skikkelig adrenalinrush! James Franco spiller strålende i tidsreiseserien 22.11.63. Atle Antonsen gjør en fin figur i sin første dramatiske hovedrolle i Grand Hotel. Det er gøy å manipulere tiden i storspillet Quantum Break. The Huntsman: Winter's War er spektakulær, men mangler magi. El Club er et provoserende drama om slemme prester. Vi skal også innom andresesongene av seriene Outlander og Fear The Walking Dead i denne utgave av Filmpolitiet! Last ned | Publisert 08.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.04.2016-hardcore-er-et-skikkelig-adrenalinrush-av-en-actionfilm

01.04.2016 Gods of Egypt er et makkverk av en film! 01.04.2016 Gods of Egypt er et makkverk av en film! Eddie The Eagle er et hoppteknisk mareritt, Gods of Egypt er et makkverk, The Boy er gammeldags grøsser, Den franske forbindelsen er solid narkokrim og Min datter, min søster er et interessant drama. Ukas kinopremierer anmeldes altså, men vi har også sett noen tv-serier. The Path er et fengende religionsdrama, Lucifer er teit, men morsomt, og vi har sett Mammon i både polsk og tsjekkisk versjon. Filmpolitiet sendes hver fredag kl 1102-1300 på NRK P3, programleder er Birger Vestmo. Last ned | Publisert 01.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.04.2016-gods-of-egypt-er-et-makkverk-av-en-film

18.03.2016 Påskefilmene anmeldes! Og noen serier. 18.03.2016 Påskefilmene anmeldes! Og noen serier. I dag er det påskeslipp på kino. Vi anmelder 6 av premierene i dag, nemlig den tredje filmen i Divergent-serien, som heter Allegiant, det bibelske dramaet Risen, den new zealandske splatterfilmen Deathgasm, animasjonsfilmen Kung Fu Panda 3, den amerikanske thrilleren Secret In Their Eyes og det norske nachspieldramaet Det som en gang var. Dessuten får du vite hvilke påskekrimmer du bør følge på tv-skjermen i år, vi anmelder det nye Hitman-spillet, og Hugh Jackman og Taron Egerton skal fortelle om sitt forhold til skihopp. De har nettopp vært på Norges-besøk i forbindelse med den kommende filmen Eddie The Eagle. Last ned | Publisert 18.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.03.2016-paskefilmene-anmeldes-og-noen-serier.

11.03.2016 Oscar-vinneren Spotlight 11.03.2016 Oscar-vinneren Spotlight Spotlight er en viktig og engasjerende Oscar-vinner. A Bigger Splash er et underholdende drama med strålende skuespill. 10 Cloverfield Lane holder deg på pinebenken med spennende sci-fi. Carol er elegant og sofistikert om forbudt kjærlighet. På seriefronten anmeldes Bosch sesong 2, mens fra spillfronten felles dommen over The Division. Kosmorama internasjonale filmfestival arrangeres i Trondheim akkurat nå. Derifra kommer regissør Patrik Syversen og skuespiller Silje Storstein, som nettopp i går hadde verdenspremiere på filmen "Det som en gang var", og filmskaperne bak black metal-dokumentaren Blackhearts, som har verdenspremiere i kveld! Last ned | Publisert 11.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.03.2016-oscar-vinneren-spotlight

04.03.2016 London Has Fallen er enkel og hardbarka action 04.03.2016 London Has Fallen er enkel og hardbarka action London Has Fallen er enkel og hardbarka action. Presidentfruen Claire Underwood er i sitt ess i den nye sesongen av House of Cards. Welcome To Norway er smart, morsom og underfundig. Hail, Caesar er Coen-brødrenes fornøyelige hyllest til det gamle Hollywood. The Legend of Zelda: Twilight Princess er et magisk eventyrspill. Og The 5th Wave er en dårlig kopi av bedre filmer! Dette og mere til i denne podcasten fra Filmpolitiet! Last ned | Publisert 04.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.03.2016-london-has-fallen-er-enkel-og-hardbarka-action

26.02.2016 Grimsby er morsomst når den er grovest! 26.02.2016 Grimsby er morsomst når den er grovest! Dette er innholdet i denne podcasten fra Filmpolitiet: Komedien Grimsby med Sacha Baron Cohen er morsomst når den er som grovest. Animasjonsfilmen Zootropolis er trygg og kjent underholdning fra Disney. Spillet Far Cry Primal byr på spektakulære spillopplevelser i steinalderen. Det svenske kor-dramaet Så og på jorden har for mye mas. Oscar-nominerte Mustang er vakker om søsterskap og opprivende om tvangsekteskap. Og Fuller House er en seriedinosaur som Netflix ikke skulle ha vekket til live. Vi skal også spå hvem som vinner de viktigste Oscar-prisene natt til mandag, og diskutere noen av ukas mest interessante nyheter på film- og serie-fronten. Last ned | Publisert 26.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.02.2016-grimsby-er-morsomst-nar-den-er-grovest

19.02.2016 Room er et varmt, rørende og spennende drama med godt skuespill! 19.02.2016 Room er et varmt, rørende og spennende drama med godt skuespill! Den fire ganger Oscar-nominerte filmen Room byr på enestående samspill mellom Brie Larson og lille Jacob Tremblay. Den første episoden av Better Call Saul sesong 2 forteller fargerikt om hverdagens ulidelige gråhet Kjærligheten er morsom, sær og klein i Judd Apatows nye serie Love. Ungarske Sauls sønn er en utrolig intens og opprørende Holocaust-film, med ekstreme inntrykk. Ben Stiller har vekket til live en av sine gamle figurer i Zoolander 2, en komedie fra moteindustrien. Lattermusklene treffes bare av og til. Og VIKINGS sesong 4 er et fengende historisk actiondrama som har blitt penere og blodigere. Dette er noe av det du får høre mer om i denne podcasten fra Filmpolitiet! Last ned | Publisert 19.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.02.2016-room-er-et-varmt,-rorende-og-spennende-drama-med-godt-skuespill

12.02.2016 Deadpool er morsom og bitende sjangersatire! 12.02.2016 Deadpool er morsom og bitende sjangersatire! Dette får du høre mer om i denne podcasten fra Filmpolitiet: Superheltfilmen Deadpool er morsom og bitende sjangersatire. HBO-serien Vinyl er et engasjerende og storslått musikkdrama. Unravel er en vakker spillperle som fikk Filmpolitiets anmelder til å grine. Birkebeinerne er et snøfylt actioneventyr basert på Norgeshistorie. Regissør Nils Gaup avslører Veiviseren-referansene i filmen, mens Kristofer Hivju forteller om sin Birkebeiner-bromance med Jacob Oftebro. Chick flick'en How to be single er søt, morsom og sjarmerende. Spillet Xcom 2 er en altoppslukende kamp for menneskeheten. Og premierefilmen Trumbo er en velspilt Hollywood-historie. Last ned | Publisert 12.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.02.2016-deadpool-er-morsom-og-bitende-sjangersatire

05.02.2016 Hivju debuterer i Beck 05.02.2016 Hivju debuterer i Beck Vi anmelder kinofilmene Den Danske Piken, Love (3D), 13 hours: The Secret Soldiers of Benghazi og Tordenskjold og Kold. Erlend Loe kommer også på besøk for å snakke om manuskriptet til filmen om krigshelten Tordenskjold. I tillegg ser vi på Kristofer Hivjus debut i krimserien Beck og den nye skandinaviske krimserien Black Widows. På spillfronten har vi testet This War of Mine: The Little Ones og Gravity Rush Remastered. Last ned | Publisert 05.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.02.2016-hivju-debuterer-i-beck

29.01.2016 The Assasin er et mesterverk 29.01.2016 The Assasin er et mesterverk Anmeldelser av Oscar-nominerte The Big Short, som er strålende underholdning om finanskrisa. Popcornactionfilmen Ride Along 2, mesterverket The Assassin og den trønderske skrekk-mockumentaryen Grendel. I tillegg blir det anmeldelse av Mulder og Scullys comeback til X-filene. Last ned | Publisert 29.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.01.2016-the-assasin-er-et-mesterverk

22.01.2016 The Revenant er så kroppslig at det gjør vondt! 22.01.2016 The Revenant er så kroppslig at det gjør vondt! I dagens sending får du blant annet anmeldelser av to Oscar-nominerte filmer: The Revenant og Steve Jobs. Birger Vestmo er på Tromsø Internasjonale Filmfestival, derfra får du blant annet høre intervju med regissøren av den nye norske skrekkfilmen Huset, og anmeldelse av den høyaktuelle flyktningfilmen Middelhavet. Luther er tilbake på norske TV-skjermer og du får høre Sigurd Viks dom over de to spesialepisodene. Vi anmelder også Mannen fra Snåsa og Pixars nye film Den gode Dinosaur! Last ned | Publisert 22.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.01.2016-the-revenant-er-sa-kroppslig-at-det-gjor-vondt

15.01.2016 Creed er en absolutt godkjent boksefilm! 15.01.2016 Creed er en absolutt godkjent boksefilm! Creed – The Legacy of Rocky er et absolutt godkjent boksedrama. Daddy's Home er en litt for snill, trygg og kjedelig komedie. Og Jakob Oftebro spiller gnistrende godt i den danske filmen Gullkysten. Det er premierefilmene som skal anmeldes i denne podcasten. Vi skal også minnes Alan Rickman, Jakob Oftebro forteller om innspillinga av Gullkysten i Ghana, du får dommen over tv-serien Billions, vi skal synse om Oscar-nominasjonene, som ble annonsert i går ettermiddag, og du får til slutt et lengre intervju med skaperne bak Netflix-serien Making a Murderer, nemlig Moira Demos og Laura Ricciardi. Last ned | Publisert 15.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.01.2016-creed-er-en-absolutt-godkjent-boksefilm

08.01.2015 The Hateful Eight 08.01.2015 The Hateful Eight Quentin Tarantino har ikke mista grepet! I dag er det premiere på The Hateful Eight! Den vises i 70mm i Oslo. Du får høre hvorfor dette gamle formatet er bedre enn digital kino. Making a Murderer imponerer på Netflix. Vi diskuterer hvorfor denne dokumentarserien river oss med. Skjærgården er en ny norsk skrekkfilm, dessverre uten skrekk. Tale of Tales er en stilistisk og interessant eventyrfilm for voksne. HBO-serien The Shannara Chronicles er en forslitt fantasyhistorie. Og vi spår hvem som vinner de viktigste Golden Globe-prisene natt til mandag. Last ned | Publisert 08.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.01.2015-the-hateful-eight

25.12.2015 Julas store premieredag på kino 25.12.2015 Julas store premieredag på kino Velkommen til en av årets største filmdager! Tradisjonen tro er 1. juledag en viktig premieredag på kino. I år med hele 10 splitter nye filmer på plakaten. I dagens utgave av Filmpolitiet anmeldes Joy, Point Break, In The Heart Of The Sea, Macbeth, Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa, 45 år og Det helt nye testamente. I tillegg skal vi snakke om julefilmer, gi deg TV-tips og diskutere hvilke spill som kan samle familien i romjula. Last ned | Publisert 25.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.12.2015-julas-store-premieredag-pa-kino

18.12.2015 Star Wars: The Force Awakens er filmen Birger Vestmo har drømt om! 18.12.2015 Star Wars: The Force Awakens er filmen Birger Vestmo har drømt om! Star Wars: The Force Awakens er Star Wars-filmen Birger Vestmo har drømt om! Daisy Ridley, John Boyega og Gwendoline Christie, som spiller Rey, Finn og Captain Phasma, forteller om sitt forhold til Star Wars-filmene. Regissør J.J. Abrams har lest Rian Johnsons manus til den NESTE Star Wars-filmen, og letter bittelitt på sløret. Hele redaksjonen (Birger, Marte og Sigurd) har sett Star Wars: The Force Awakens, og diskuterer den - fullstendig uten spoilers. Den svenske julekrimserien Modus begynner på TV2 på søndag. Den treffer med stemningen, men bommer med skurken. Vi skal oppsummere året og fortelle deg hvilke filmer, spill og serier vi likte best i 2015! Du får et gjenhør med anmeldelsen av Vacation, som denne uka kom ut på Blu-ray, DVD og strømming. Og helt til slutt i denne podcasten, diskuterer redaksjonen fritt og hemningsløst om Star Wars: The Force Awakens MED MANGE SPOILERE! Last ned | Publisert 18.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.12.2015-star-wars:-the-force-awakens-er-filmen-birger-vestmo-har-dromt-om

11.12.2015 He Named Me Malala er snill og grei dokumentar om den modige aktivisten. 11.12.2015 He Named Me Malala er snill og grei dokumentar om den modige aktivisten. He Named Me Malala er en snill og grei dokumentar om gjett hvem! Jeg anmelder filmen, mens Malala selv skal fortelle når hun sist kunne slappe skikkelig av. Dette er også ukas eneste kinopremiere, men du får også dommen over action-sci-fi-thrilleren Self/less med Ryan Reynolds som har premiere på Blu-ray/DVD/strømming. Du får også førsteinntrykk av det gigantiske japanske rollespillet Xenoblade Chronicles X, anmeldelse av førstesesongen av Transparent, vår mening om gårsdagens Golden Globe-nominasjoner, og om du har lyst til å vinne et Star Wars vaffeljern, må du også følge godt med i dagens utgave av Filmpolitiet! Last ned | Publisert 11.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.12.2015-he-named-me-malala-er-snill-og-grei-dokumentar-om-den-modige-aktivisten.

04.12.2015 Etterskjelv er en knallsterk debut. 04.12.2015 Etterskjelv er en knallsterk debut. I denne utgaven av Filmpolitiet anmeldes premierefilmene Etterskjelv, Truth, Life in a fishbowl og Snoopy og Charlie Brown: Knøttene-filmen. På spillfronten feller vi dommen over Tom Clancy's Rainbow Six: Siege og Star Wars Battlefront. Og fra tv-ruta anmeldes Netflix-spesialen A Very Murray Christmas og sesong 1 av The Muppets på TVNorge. Dessuten skal regissøren av Etterskjelv, Magnus von Horn fortelle om mordsaken som inspirerte ham til å skrive og regissere sin debutfilm. Last ned | Publisert 04.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.12.2015-etterskjelv-er-en-knallsterk-debut.

27.11.2015 Bridge of Spies er et spennende spiondrama fra Steven Spielberg! 27.11.2015 Bridge of Spies er et spennende spiondrama fra Steven Spielberg! Bridge of Spies er et spennende spiondrama fra Steven Spielberg. Gåsehud er familievennlig skrekk med Jack Black. By The Sea er traurig samlivsdrama med Angelina Jolie Pitt og Brad Pitt. Og Himmelen over Havanna er et fint drama om cubansk gjenforening. I tillegg til disse premierefilmene får du høre om tv-serien Deutschland '83, en spennende og lekker spionserie full av herlig 80-talls pop, og den norske dramakomedien Maniac, som slippes på TV2 Sumo 1. desember. Du får også tips om noen av de beste brettspillene du kan laste ned nå i november. Last ned | Publisert 27.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.11.2015-bridge-of-spies-er-et-spennende-spiondrama-fra-steven-spielberg

20.11.2015 Mockingjay Part 2 er den beste Hunger Games-filmen! 20.11.2015 Mockingjay Part 2 er den beste Hunger Games-filmen! The Hunger Games: Mockingjay Part 2 er seriens beste. Every Thing Will Be Fine er et interessant og stemningsfullt drama om forsoning. The Program er et kompetent drama om Lance Armstrongs dopingskandale. Burnt med Bradley Cooper er et kokkedrama med sløve kniver. Og Søstre er en japansk feelgood-film med avslappende effekt. Dette er premierefilmene som anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, der du også får serieanmeldelser av Jessica Jones fra Netflix og The Flash sesong 2 fra Max, og Tommy Wirkola forteller hvordan det var å regissere Clenn Close og Willem Dafoe i sin kommende film What Happened To Monday. Last ned | Publisert 20.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.11.2015-mockingjay-part-2-er-den-beste-hunger-games-filmen

13.11.2015 Johnny Depp er bedre enn filmen han spiller i, Black Mass. 13.11.2015 Johnny Depp er bedre enn filmen han spiller i, Black Mass. Johnny Depp er bedre enn filmen han spiller i, Black Mass. Julekongen – Full rustning er god nok for småbarnsfamiliene. Andrew Garfield viser hva som bor i ham i dramaet 99 Homes. Mia Madre er en trist, men likevel morsom film om døden. Dokumentarfilmen Søsken til evig tid: Amerikareisa er en kontrastfylt reiseskildring. Lara Croft er tøffere enn noensinne i spillet Rise of the Tomb Raider. Og Marte elsker det postapokalyptiske storspillet Fallout 4. Dessuten skal Sven fra Heia Fotball si sin mening om den nye dokumentaren om Cristiano Ronaldo, som heter…Ronaldo! Last ned | Publisert 13.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.11.2015-johnny-depp-er-bedre-enn-filmen-han-spiller-i,-black-mass.

06.11.2015 Jem and the Holograms er en mislykket 80-talls-revival. 06.11.2015 Jem and the Holograms er en mislykket 80-talls-revival. Filmpolitiet sender hver fredag kl 11-13 på P3. Programleder er Birger Vestmo. Jem and the Holograms er en mislykket oppdatering av tegneserien fra 80-tallet. Elser – 13 minutter fra Hitler er et vellykket krigsdrama om et mislykket bombeattentat. Dheepan er en sterk historie med aktuell migrasjonstematikk som bakteppe. Og den norske filmen Hevn er et spennende drama om gamle synder på Vestlandet. Disse fire premierefilmene skal under lupen i denne podcasten, der vi også anmelder sesong 1 av Netflix-serien Master of None, sesong 1 av Cmore-serien Flesh And Bone og sesong 2 av FEM-serien How to get away with murder. Dessuten får du vite hvilke brettspill som utmerker seg nå for tida, så gjør deg klar for en rikholdig podcast! Last ned | Publisert 06.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.11.2015-jem-and-the-holograms-er-en-mislykket-80-talls-revival.

30.10.2015 Spectre er Daniel Craig-epokens beste James Bond-film! 30.10.2015 Spectre er Daniel Craig-epokens beste James Bond-film! Specter er Daniel Craig-epokens beste Bond-film. The Park fra norske Funcom er et nifst, men litt uforløst skrekkspill. Ash vs Evil Dead er den tøffeste seriestarten på årevis. Halo 5 er et teknisk imponerende spill. Gjengangerne sesong 2 er et fascinerende zombiedrama. The Babadook er en genuint skremmende film. Sangen fra havet er en sterk filmopplevelse for både store og små. Og Det siste kongeriket er et voldelig, fornøyelig og spennende vikingdrama. Alt dette skal anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet. Dessuten skal regissør Sam Mendes fortelle hvilke elementer som må være med i en Bond-film, mens Daniel Craig skal avsløre hvorfor Bond må ligge med så mange damer! Last ned | Publisert 30.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.10.2015-spectre-er-daniel-craig-epokens-beste-james-bond-film

23.10.2015 Paranormal Activity: The Ghost Dimension blir nesten parodisk skrekk 23.10.2015 Paranormal Activity: The Ghost Dimension blir nesten parodisk skrekk I dag får du høre hvorfor Paranormal Activity The Ghost Dimension så vidt unngår å være en parodisk skrekkfilm, hvorfor Drømmen om MGP jr er litt for blass for kino og hvorfor dialogen er den fremste kvaliteten ved premierefilmen Mistress America. Dessuten diskuterer vi den nye Star Wars-traileren, Back To The Future Day og du får anmeldelser av tv-serien Code Black og det nye storspillet Assassins Creed Syndicate. Last ned | Publisert 23.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.10.2015-paranormal-activity:-the-ghost-dimension-blir-nesten-parodisk-skrekk

16.10.2015 Guillermo Del Toro leverer lekre grøss i Crimson Peak 16.10.2015 Guillermo Del Toro leverer lekre grøss i Crimson Peak Filmpolitiet har sendefri på P3 denne uka på grunn av P3-aksjonen, men en podcast får du likevel! Her anmeldes premierefilmene Crimson Peak, Doktor Proktors tidsbadekar, Legend, Høst og Taxi Teheran, samt Netflix-filmen Beasts Of No Nation. Du får også et intervju med sistnevnte films regissør, Cary Joji Fukunaga og den unge hovedrolleinnehaveren Abraham Atta. Last ned | Publisert 16.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.10.2015-guillermo-del-toro-leverer-lekre-gross-i-crimson-peak

09.10.2015 Villmark 2 er en klaustrofobisk og uhyggelig skrekkfilm 09.10.2015 Villmark 2 er en klaustrofobisk og uhyggelig skrekkfilm Dette er kinopremierene som anmeldes i dag: Den norske skrekkfilmen Villmark 2 er klaustrofobisk og uhyggelig. Sprudlende fortellerglede redder et litt kjedelig eventyri Pan. The Walk med Joseph Gordon-Levitt er høytsvevende underholdning. Luc Besson-produserte The Transporter Refueled er en mislykket actionfilm. Mens danske Frank og Casper fremdeles er ganske morsomme i Klovn Forever. Fra TV-fronten anmeldes premieren på The Walking Dead sesong 6, premieren på Homeland sesong 5 og de fire første episodene av Fargo sesong 2. Last ned | Publisert 09.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.10.2015-villmark-2-er-en-klaustrofobisk-og-uhyggelig-skrekkfilm

02.10.2015 The Martian underholder fra start til slutt 02.10.2015 The Martian underholder fra start til slutt The Martian underholder fra start til slutt. Louder Than Bombs berører uten å rope høyt. The Intern er nesten konfliktløs. Unfriended er en tidsriktig skjermthriller, og Sunshine Superman er god dokumentar om BASE-hoppingens stamfar. Dette er kinopremierene som anmeldes i dagens Filmpoliti. Men vi ser også på skjerm. TV2-serien Okkupert er gledelig ambisiøs, sesong 2 av HBO-serien The Leftovers har blitt litt forvirrende og sær, mens spillet Heroes Of Might And Magic 7 er tregt og gammelmodig. I tillegg har vi møtt Ridley Scott, Jessica Chastain, Kate Mara, Chiwetel Ejiofor, Kristen Wiig og Sean Bean fra The Martian! I denne podcasten får du alle intervjuene i (nesten) sin helhet. Last ned | Publisert 02.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.10.2015-the-martian-underholder-fra-start-til-slutt

25.09.2015 Knutsen & Ludvigsen byr på animert festaften 25.09.2015 Knutsen & Ludvigsen byr på animert festaften "Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin" er en tegnefilm med sjarm, humor og musikalitet. "Pawn Sacrifice" er en underholdende film om sjakklegenden Bobby Fischer. FIFA 16 lever opp til forventningene. Serien Empire skinner videre i sin andre sesong. Og Birger har møtt dokumetnarfilmskaperen Linda Steinhoff på filmfestivalen i Bergen, hvor hun er aktuell med filmen "Voldtatt". Og så er det anmeldelser av "Min lille søster" og "Sicario" og flere intervjuer fra Bergen Internasjonale Filmfestival. Last ned | Publisert 25.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.09.2015-knutsen-&-ludvigsen-byr-pa-animert-festaften

18.09.2015 Everest er et nervepirrende klatredrama med svimlende fjellscener 18.09.2015 Everest er et nervepirrende klatredrama med svimlende fjellscener The Maze Runner: Ildprøven er en spennende oppfølger! Everest er et nervepirrende klatredrama. Den fjerde og siste sesongen av Dag viser at dette fremdeles er en av Norges beste og viktigste komiserier. Mens en annen TV2-serie, Hæsjtagg, er pute-TV som blir litt kjedelig i lengden. Dette anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet, der du også får et 17 minutter langt intervju med Dag-skaper Øystein Karlsen og skuespiller Rolf Lassgård (Ernst). Her får du blant annet vite hvorfor fjerdesesongen blir den siste. Dessuten skal vi spå hvilke serier som stikker av med de viktigste Emmy-prisene natt til mandag. Last ned | Publisert 18.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.09.2015-everest-er-et-nervepirrende-klatredrama-med-svimlende-fjellscener

11.09.2015 Wendyeffekten er morsom, men litt tam om politi og røvere på Bøler. 11.09.2015 Wendyeffekten er morsom, men litt tam om politi og røvere på Bøler. Wendy-effekten er morsom, men også litt tam om politi og røvere på Bøler i Oslo. Der vindane møtes er et stilsikkert og gripende mesterverk fra Estland. The Gift er en fin liten thriller med en gjennomgående ubehagelig følelse. Og Forza Motorsport 6 er et fantastisk bilspill, som er best når regnet øser ned. Dette er denne ukas anmeldelser i Filmpolitiet, der Linn Skåber skal fortelle om tittelfiguren hun spiller i Wendyeffekten, vi får besøk av den 27 år gamle regissøren bak Der vindane møtes, Marrti Helde, og vi skal servere noen spennende nyheter fra filmfronten. Last ned | Publisert 11.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.09.2015-wendyeffekten-er-morsom,-men-litt-tam-om-politi-og-rovere-pa-boler.

04.09.2015 The Man From U.N.C.L.E. er stilistisk spionaction med retrofølelse. 04.09.2015 The Man From U.N.C.L.E. er stilistisk spionaction med retrofølelse. I dag anmeldes to premierefilmer. The Man From UNCLE er stilig spionaction med retrofølelse fra regissør Guy Ritchie. En natt i Berlin er et vågestykke av de sjeldne, filmet i én eneste tagning. Og Blu-ray og DVD-aktuelle Cobain: Montage of Heck er et brutalt intimt møte med mannen bak myten. Tre spill skal under lupen. Det nye Mad Max-spillet er post-apokalyptisk action for alle med sans for never og nitro. Trine 3: The Artifacts of Soul er underholdende hjernetrim i et vakkert spillunivers. Du får også førsteinntrykk av storspillet Metal Gear Solid 5: Phantom Pain Fra seriefronten anmeldes to av sommerens store overraskelser fra USA. UnREAL er smart, mørkt og morsomt om realitybransjens vemmelige kynisme. Mens Mr. Robot er en intens og velskrevet hackerthriller med en strålende Rami Malek i hovedrollen. Last ned | Publisert 07.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.09.2015-the-man-from-u.n.c.l.e.-er-stilistisk-spionaction-med-retrofolelse.

28.08.2015 Bølgen er en spennende og underholdende katastrofe! 28.08.2015 Bølgen er en spennende og underholdende katastrofe! I denne podcasten tar vi Bølgen! Norges første katastrofefilm skal anmeldes, Kristoffer Joner avslører hva han ikke er flink til, Ane Dahl Torp forteller om sin største frykt og regissør Roar Uthaug sier hvor lenge han han ønsket å lage katastrofefilm. Bølgen er ikke den eneste premierefilmen. We Are Your Friends er overraskende underholdende med Zac Efron som DJ, Charlize Theron spilles dessverre hovedrollen i elendige Dark Places, Kvinnen i gull med Helen Mirren og Ryan Reynolds mangler den nødvendige nerven. Og fra TV-fronten anmeldes Netflix-serien Narcos, et kruttsterkt krimdrama om den colombianske kokainbransjens barndom. Mens Will Ferrells lattervekkende miniserie «The Spoils Before Dying» begynner på C More fredag kveld. Last ned | Publisert 28.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.08.2015-bolgen-er-en-spennende-og-underholdende-katastrofe

21.08.2015 Pixar er tilbake i praktslag med Innsiden ut! 21.08.2015 Pixar er tilbake i praktslag med Innsiden ut! Pixar er tilbake i praktslag med Innsiden ut. Straight Outta Compton er velspilt og underholdende fra California-rappens oppvekst Dokumentaren Pøbler er en interessant sosial studie av ungdommer på jobbkurs. Idas Dagbok er en rå, engasjerende og opplysende dokumentar om kampen mot psykisk lidelse. Hitman: Agent 47 er snacks for spillfans og actionentusiaster. Mens skrekkfilmen Sinister 2 er for snill om slemme barn. I tillegg til disse premierefilmene anmeldes de to første episodene av serien Fear The Walking Dead, spinoffen til The Walking Dead, som starter mandag på HBO Nordic. Regissøren av Innsiden ut, Pete Docter, forteller hvordan hans egen datter ga ham ideen til filmen, Pøbel-regissør Kari Anne Moe forteller hvorfor hun ville dokumentere Pøbelprosjektet i Oslo og Ida Storm forteller hvorfor hun valgte å stå frem med sin psykiske lidelse i Idas dagbok. Last ned | Publisert 21.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.08.2015-pixar-er-tilbake-i-praktslag-med-innsiden-ut

14.08.2015 Trainwreck er en hjertevarm komedie med skarp humor 14.08.2015 Trainwreck er en hjertevarm komedie med skarp humor Trainwreck er hjertevarm komedie med skarp humor. Eden er en god skildring av fransk house-miljø på 90-tallet. Japanske Kikis Budservice er en skuffende nyinnspilling av tegnefilmen. Disse filmene har norgespremiere i dag. Vi skal også synse om den nye HBO-serien Show Me A Hero, spillet Beyond Ice og diskutere viktige nyheter fra seriefronten. Stikkord her er Deadwood, Xena og Fear The Walking Dead. Last ned | Publisert 14.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.08.2015-trainwreck-er-en-hjertevarm-komedie-med-skarp-humor

07.08.2015 Amy, dokumentaren om Amy Winehouse, er fantastisk og opprørende! 07.08.2015 Amy, dokumentaren om Amy Winehouse, er fantastisk og opprørende! Musikken er bedre enn handlinga i høstens første norske film, Dryads – Girls Don’t Cry. Superheltfilmen Fantastic Four er en gedigen skuffelse. Pixels er enda verre. Vacation blekner mot originalen, Hjelp vi må på ferie. Mens Amy er en fantastisk og opprørende dokumentarfilm om Amy Winehouse. Dette er premierefilmene som anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, der vi også ser på ukas viktigste nyheter fra film og spill-fronten. Og litt TV. Last ned | Publisert 07.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.08.2015-amy,-dokumentaren-om-amy-winehouse,-er-fantastisk-og-opprorende

31.07.2015 Mission: Impossible er topp popkornunderholdning 31.07.2015 Mission: Impossible er topp popkornunderholdning Tom Cruise er tilbake med fartsfylte stunts som Ethan Hunt i den femte "Mission:Impossible"-filmen. Han får selskap på kino av Thomas Vinterbergs vakre filmatisering av kjærlighetsromanen "Far from the Madding Crowd". I dag er det også premiere på den stjernespekkede serien "Wet Hot American Summer". Vi ser nærmere på både serien, og filmen den er basert på. Vi ser også fram mot spillhøsten. Last ned | Publisert 31.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#31.07.2015-mission:-impossible-er-topp-popkornunderholdning

24.07.2015 Ant-Man er vittig og velspilt 24.07.2015 Ant-Man er vittig og velspilt Det er en bitteliten superhelt på det store kinolerretet i helga, vi har sett nærmere på Marvels Ant-Man. Vi gir deg også dommen på kinopremierene Paper Towns og The Gallows. Og siden det er sommerferie gir vi deg tips til gamle sommerblockbustere det er kult å trekke fram fra glemselen. Det blir også anmeldelser av helgas videopremierer. Last ned | Publisert 24.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.07.2015-ant-man-er-vittig-og-velspilt

Filmpolitiet 17.07.2015 Høvdinger - Marte slakter! Filmpolitiet 17.07.2015 Høvdinger - Marte slakter! I dagens sending får du Martes slakt av den nye norske filmen Høvdinger, du har kanskje fått med deg at Jon Carew spiller gangster i den. Sigurd Vik anmelder stonerkomedien Ted 2, og vi skal selvsagt også ta en prat om Emmy-nominasjonene som kom på torsdag. Marte stiller også Sigurd til veggs - han spoler i TV-serier, og er det greit, egentlig? Last ned | Publisert 17.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-17.07.2015-hovdinger---marte-slakter

10.07.2015 The Little Death - australsk sexkomedie 10.07.2015 The Little Death - australsk sexkomedie Ukas eneste kinopremiere er den australske sexkomedien «The Little Death», som er en lettbeint film om seksuell frustrasjon, fetisjer og dysfunksjonelle parforhold. Sigurd anmelder TV-filmen «7 Days in Hell», som ligger i HBO Nordic, og vi finner også ut hva han mener om «Between» nå som hele sesong 1 av serien er ute i Netflix. Du får nyheter fra Comic-Con og vi tar en prat om hvilke serier du bør se i sommer. Last ned | Publisert 10.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.07.2015-the-little-death---australsk-sexkomedie

03.07.2015 Magic Mike XXL er en strippefilm som ikke handler om noe 03.07.2015 Magic Mike XXL er en strippefilm som ikke handler om noe Magic Mike XXL er en strippefilm som ikke handler om noe som helst. Minions viser at de små gule skapningene fra Grusomme meg er best som sidekicks. Theeb – Ulven er et skarpt og stilsikkert ørkendrama. Yoshi’s Wooly World er et veldig søtt, variert og koselig plattformspill. Dette og mere til skal anmeldes i dagens Filmpoliti. Vi skal også diskutere ukas viktigste nyheter innen film og spill, gi deg noen gode Blu-ray-, DVD-, og strømmetips, OG avsløre hvem som skal regissere sesong 6 av Game Of Thrones. Last ned | Publisert 03.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.07.2015-magic-mike-xxl-er-en-strippefilm-som-ikke-handler-om-noe

26.06.2015 Terminator+Maggie=Arnold-bonanza! 26.06.2015 Terminator+Maggie=Arnold-bonanza! Arnold Schwarzenegger er hovedrollen i begge kinopremierene denne uka - «Terminator Genisys» og «Maggie». Hør Birgers dom! Marte har møtt selveste George. R. R. Martin, og tar en prat med «Game of Thrones»-forfatteren om forskjeller fra bøker og TV-serie, dårlig samvittighet og når han blir ferdig med å skrive serien. I tillegg hører du anmeldelsen av «Batman: Arkham Knight», og Sigurd Vik kommer innom for å gi den sin dom over den nye TV-komedien Fresh of the Boat! Last ned | Publisert 26.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.06.2015-terminator+maggie=arnold-bonanza

19.06.2015 Entourage er mer et fenomen enn en film 19.06.2015 Entourage er mer et fenomen enn en film Entourage er mer et fenomen enn en film, men er morsom! Fallout Shelter er et bra nettbrettspill – men bare i et par timer. Mummitrollet på Rivieraen er en kjærlighetserklæring til Tove Janssons figurer og univers. United Passions, historien om FIFA, er en real drittfilm. Og vi har sett de første episodene av de nye HBO-seriene Ballers, True Detective 2 og The Brink. (SPOILER ALERT!) Dessuten skal vi diskutere avslutningen på Game Of Thrones sesong 5 (gjentar: SPOILER ALERT!), og fortelle om de viktigste nyhetene fra spillmessa E3. Last ned | Publisert 19.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.06.2015-entourage-er-mer-et-fenomen-enn-en-film

12.06.2015 Jurassic World er herlig dinosaurunderholdning. 12.06.2015 Jurassic World er herlig dinosaurunderholdning. Ukas store kinoeventyr er Jurassic World, den er veldig god underholdning. Det er også en fantastisk TV-helg med både Orange Is the New Black S03 og Empire på skjermen. Birger Vestmo har tatt turen til kortfilmfestivalen i Grimstad. Der har han blant annet sjekket ut en skatefilm fra Lofotens vakre natur. Og så minnes vi skuespiller Sir Christopher Lee som gikk bort i forrige uke. Last ned | Publisert 12.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.06.2015-jurassic-world-er-herlig-dinosaurunderholdning.

05.06.2015 Melissa McCarthy leverer latter til godkjent karakter i actionkomedien Spy. 05.06.2015 Melissa McCarthy leverer latter til godkjent karakter i actionkomedien Spy. Filmpolitiet sendes fredager kl 1102-1300 på NRK P3. Programleder er Birger Vestmo. Spy leverer latter til godkjent karakter. Insidious 3 er en grøsser light for lettskremte. Det elleville nøttekuppet har en ujevn historie og svak humor. Kung Fury er en latterfest for de som elsker 80-tallsaction. Heroes Of The Storm er en sterk utfordrer i verdens mest populære spillsjanger. Splatoon er et helsprøtt, fargesplattende skytespill for hele familien. Og Orange Is The New Black sesong 3 er fremdeles et fengslende godt selskap! Last ned | Publisert 05.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.06.2015-melissa-mccarthy-leverer-latter-til-godkjent-karakter-i-actionkomedien-spy.

29.05.2015 Katastrofefilmen San Andreas imponerer visuelt, men sliter med storyen. 29.05.2015 Katastrofefilmen San Andreas imponerer visuelt, men sliter med storyen. Filmpolitiet sendes hver fredag kl 11 på P3. Programleder: Birger Vestmo. Katastrofefilmen San Andreas har imponerende effekter, men sliter med storyen. Serien Sense8 er et ambisiøst sci-fi-eventyr, men drukner i for mange rollefigurer. The Breakfast Club føles fremdeles tidsriktig og relevant etter 30 år. Nå er den ute i jubileumsutgave på Blu-ray. Dette er bare noe av det du får servert i denne podcasten fra Filmpolitiet! Last ned | Publisert 29.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.05.2015-katastrofefilmen-san-andreas-imponerer-visuelt,-men-sliter-med-storyen.

22.05.2015 Trier i Cannes 22.05.2015 Trier i Cannes Birger er i Cannes hvor han har sett den norske gullpalmekandidaten "Louder than bombs" og intervjuet regissør Joachim Trier. Han har også møtt Pixar-filmskaperen Pete Docter som snakker om sin ferske animasjonsfilm "Innsiden ut". Rune har spilt "The Witcher 3: Wild Hunt", Marte har sett Disneyfilmen "Tomorrowland" på kino og Sigurd har sett den ferske serien "Between". Last ned | Publisert 22.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.05.2015-trier-i-cannes

15.05.2015 Mad Max time! 15.05.2015 Mad Max time! Birger Vestmo er i Cannes og raporterer fra pressekonferansen til Mad Max og har møtt Emma Stone for en prat. Vi anmelder Mad Max: Fury Road, gir deg en innføring i Mad Max-universet og ser nærmere på Tv-serien The Strain. Vi prater også Minecraft dokumentaren Into the Nether og actionfilmen Taken 3. Last ned | Publisert 15.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.05.2015-mad-max-time

08.05.2015 Chihiro og heksene med norsk tekst er terningkast 6 08.05.2015 Chihiro og heksene med norsk tekst er terningkast 6 Vi har møtt både M. Night Shyamalan og Matt Dillon som er aktuelle med serien Wayward Pines. Den anmelder vi sammen med premierefilmene Chihiro og heksene, While We're Young, Sommer i Toscane og Hot Pursuit. Og på bonussporet diskuterer vi hint og fanteorier i Game of Thrones. Last ned | Publisert 10.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.05.2015-chihiro-og-heksene-med-norsk-tekst-er-terningkast-6

24.04.2015 Avengers: Age Of Ultron er overlesset digital moro! 24.04.2015 Avengers: Age Of Ultron er overlesset digital moro! Avengers: Age Of Ultron er morsom og underholdende, men man blir litt koko I hodet av den. Jeg anmelder filmen, og du får møte regissør Joss Whedon. Andre premierefilmer skal også anmeldes. Mannen som reddet Paris er et interessant drama om kampen mellom fornuft og galskap. Jordens Salt er en dokumentar med bilder som brenner seg fast til netthinnen. Og dokumentaren Cobain: Montage of Heck er et brutalt møte med Kurt Cobain. I tillegg har vi sterke nyheter fra film og serie-fronten, blant annet en sjokknyhet for fans av Grey’s Anatomy! Last ned | Publisert 24.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.04.2015-avengers:-age-of-ultron-er-overlesset-digital-moro

17.04.2015 It Follows er stilsikker og skremmende skrekkfilm! 17.04.2015 It Follows er stilsikker og skremmende skrekkfilm! Filmpolitiet sendes fredager kl 11-13 på NRK P3. Programleder: Birger Vestmo. Skrekkfilmen It Follows er både ekstremt stilsikker, gjennomgående angstfylt, herlig pirrende og deilig skremmende. Will Ferrell er kjent for sine hysteriske komedier, der spøken som regel dras litt for langt, men han er likevel morsom i Get Hard. Den franske filmen Gemma Bovery har et morsomt utgangspunkt, men fine figurer vandrer ut i et klisjétungt såpelandskap. Den norske dokumentarfilmen Ballettguttene er en fin og varm skildring av tre gutter gjennom fire år med dans. Og den bemerkelsesverdige dokumentarfilmen Citizenfour forteller intenst og skremmende om varsleren Edward Snowden. I dagens Filmpoliti anmeldes også det bloddryppende spillet Mortal Kombat X, vi skal snakke om den nye teaseren for Star Wars The Force Awakens, og vi diskuterer denne ukas mest interessante serier, blant annet VEEP, Game of Thrones og Justified. Last ned | Publisert 17.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.04.2015-it-follows-er-stilsikker-og-skremmende-skrekkfilm

10.04.2015 Game Of Thrones S05 starter godt! 10.04.2015 Game Of Thrones S05 starter godt! Filmpolitiet sendes hver fredag kl 11-13 på NRK P3. Programleder er Birger Vestmo. Tre premierefilmer anmeldes i denne podcasten: Highschoolfilmen The DUFF griper ikke tidsånden skikkelig. Ex Machina er spennende og intelligent science fiction. Mens A Most Violent Year er et solid og engasjerende drama. Vinneren av Filmpolitiets Cosplaykonkurranse er kåret. Du får høre hvem som vant, og hvorfor. Maktbalansen i Game Of Thrones er i ferd med å endre seg. Vi har sett de to første episodene av sesong 5, som starter kl 03.00, natt til mandag. Vi har møtt Charlie Cox fra Netflix-serien Daredevil, som lanseres i dag. Han visste ikke at han skulle spille blind da han møtte på audition. Noen av spillbransjens største navn har gått sammen for å lage Pillars Of Eternity, et skikkelig old school rollespill som vi har testet. Du får også høre arkivanmeldelsen av Being John Malkovich fra 2001. Den sendes fredag 10.4 kl 23.10 på NRK2. Og redaksjonen diskuterer noen av ukas viktigste nyheter fra film og seriefronten, blant annet David Lynch sin exit fra den kommende sesongen av Twin Peaks. Last ned | Publisert 10.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.04.2015-game-of-thrones-s05-starter-godt

03.04.2015 Daredevil er årets beste serie så langt 03.04.2015 Daredevil er årets beste serie så langt TV-serien Daredevil får terningkast 6! Det blir masse tips til god påskekrim. Vi får besøk av den rappkjefta komikeren Ricky Gervais, og vi anmelder iZombie og prater hjernespising med serieskaperen Rob Thomas. Last ned | Publisert 04.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.04.2015-daredevil-er-arets-beste-serie-sa-langt

27.03.2015 Fast & Furious 7 er et monster av en actionfilm! 27.03.2015 Fast & Furious 7 er et monster av en actionfilm! Fast & Furious 7 er et monster av en actionfilm. Annie plages av dårlige biroller og lite spenning. De nærmeste er et godt drama med fantastisk hovedrolle. Into The Woods er flott, men kjedelig. The Second Best Marigold Hotel har et hjertelag som ikke kan fornektes. Dirk Ohm er en uengasjerende spillefilmdebut. Og Asterix: Byplanleggeren mangler eventyrlyst og dramatikk. Disse påskefilmene anmeldes i dag. Du får også høre Nikolaj Coster-Waldau fortelle hva vi kan forvente av Game Of Thrones sesong 5, Rune har testa spillet Bloodborne og du får høre hvordan du kan vinne Filmpolitiets Cosplay-konkurranse! Last ned | Publisert 27.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.03.2015-fast-&-furious-7-er-et-monster-av-en-actionfilm

20.03.2015 Insurgent virker ikke helt gjennomtenkt. 20.03.2015 Insurgent virker ikke helt gjennomtenkt. Shailene Woodley er god i Insurgent, men denne oppfølgeren virker ikke helt gjennomtenkt. Sean Penn gir The Gunman mer tyngde enn den fortjener. Hjem er en kloning av mange andre tegnefilmer. Selma er en viktig og velspilt historietime om borgerrettighetskamp i USA. Og Brødre er en nydelig skildring av norsk barndom. Dette er filmene som anmeldes i denne podcasten. Men vi har mer på lager! Storspillet Battlefield: Hardline lanseres i dag. Rune kommer med sine førsteinntrykk. Han har også spilt og anmeldt Final Fantasy Type 0 HD. Du får i tillegg møte to av skuespillerne i den premiereklare Netflix-serien Bloodline, Kyle Chandler og Ben Mendelsohn. Last ned | Publisert 20.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.03.2015-insurgent-virker-ikke-helt-gjennomtenkt.

13.03.2015 Eventyret om Askepott er storslagent og overdådig 13.03.2015 Eventyret om Askepott er storslagent og overdådig Eventyret om Askepott er en storslagen hyllest til det gamle eventyret. Will Smith underholder som svindler i Focus. Den tilfeldige rockestjernen er en gavepakke til Kaizers Orchestra-fans. James Gandolfini skinner i sin aller siste film, The Drop. Og den argentinske Oscar-kandidaten Wild Tales er mørk, morbid og morsom. Disse premierefilmene anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, der vi også spør regissøren av premierefilmen Svenskjævel, Ronnie Sandahl, hva han synes om uttrykket partysvenske. Dessuten skal vi snakke om de kommende filmene Frost 2 og Star Wars: Rogue One, og vi skal diskutere at Liam Neeson påstår at han skal slutte som actionstjerne. Filmpolitiet sendes fredager kl 11-13 på NRK P3. Programleder: Birger Vestmo Last ned | Publisert 13.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.03.2015-eventyret-om-askepott-er-storslagent-og-overdadig

06.03.2015 Chappie: Neill Blomkamp er robotfilmens Tarantino! 06.03.2015 Chappie: Neill Blomkamp er robotfilmens Tarantino! Chappie viser at regissør Neill Blomkamp er robotfilmens Tarantino. Enkeltelementene er bedre enn helheten i spillet Screamride. Paul Thomas Anderson gjør deg høy i nykter tilstand med filmen Inherent Vice. Shiftlings er det første norske spillet som har funnet veien til Playstation 4 og Xbox One. Og Reese Witherspoon spiller rått og godt i premiereklare Wild. Dette er filmene og spillene som anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, der det i tillegg skal handle om sesong 3 av House Of Cards. Kevin Spacey skal fortelle om parallellene mellom serien og den virkelige verden. Vi skal også snakke om filmer som har blitt vist og ting som har skjedd under den pågående filmfestivalen Kosmorama i Trondheim, blant annet Kanonprisene, som ble delt ut i går kveld. Last ned | Publisert 06.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.03.2015-chappie:-neill-blomkamp-er-robotfilmens-tarantino

27.02.2015 Kingsman er skamløst underholdende agentaction! 27.02.2015 Kingsman er skamløst underholdende agentaction! Kingsman: The Secret Service er skamløs underholdende agentaction med Colin Firth. House Of Cards sesong 3 er fremdeles velspilt og underholdende, men har mista ett av sine beste kort. Den norske dokumentarfilmen Drone er provoserende og tankevekkende om dronekrig. Og serien Frikjent, som starter på TV2 på mandag, er et interessant karakterdrama. Dessuten får Filmpolitiet besøk av to karer fra Frikjent, nemlig hovedrolleinnehaver Nicolai Cleve Broch og regissøren Geir Henning Hopland. Og vi MÅ snakke litt om årets Oscar-utdeling. Last ned | Publisert 27.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.02.2015-kingsman-er-skamlost-underholdende-agentaction

20.02.2015 Oscar-verdig Julianne Moore i Still Alice 20.02.2015 Oscar-verdig Julianne Moore i Still Alice Julianne Moore seiler opp som Oscar-favoritt i premierefilmen Still Alice. TV-figuren SvampeBob Firkant gjør seg overraskende godt som kinofilm. The Woman In Black 2 – Angel Of Death har mye skrekk, men er gruelig kjedelig. J uliette Binoche og Kristen Stewart spiller godt sammen i Sils Maria. I dag slippes det vakreste spillet vår anmelder noensinne har testa på PS4. Men har The Order 1886 mer enn en pen fasade? Disse titlene anmeldes i dagens Filmpoliti, der vi også skal diskutere ukas store nyheter, blant annet Neill Blomkamps Alien-film, og vi spår hvem som vinner de viktigste Oscar-prisene natt til mandag. Last ned | Publisert 20.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.02.2015-oscar-verdig-julianne-moore-i-still-alice

13.02.2015 Fifty Shades Of Grey overrasker positivt! 13.02.2015 Fifty Shades Of Grey overrasker positivt! Filmpolitiet sendes fredager kl 11-13 på P3. Programleder: Birger Vestmo Film: Fifty Shades of Grey fungerer overraskende godt på kino. Natt på museet: Gravkammerets hemmelighet reddes av lun humor. Phoenix strekker troverdigheten. Menneskelig kapital er en fiffig konstruert flettverksfilm. Starred Up er et iskaldt og intenst fengselsdrama. Spill: Evolve er årets første storspill og innfrir akkurat. Mens i Total War: Atilla kan du slippe løs din indre krigsherre. Serie: Bosch er en god, hardkokt politiserie. Og vi har møtt Bob Odenkirk fra Better Call Saul. Han er overrasket over den gode mottagelsen som de to første episodene har fått. Last ned | Publisert 13.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.02.2015-fifty-shades-of-grey-overrasker-positivt

06.02.2015 Er Birdman allerede årets beste film? 06.02.2015 Er Birdman allerede årets beste film? Det er hele fem kinopremiere denne uka, du skal få høre anmeldelser av blant annet Matrix-skapernes nyeste film «Jupiter Ascending», familiefilmen «Sauen Shaun», de Oscar-nominerte filmene «The Theory of Everything» og «Birdman», også skal du få høre hvordan det gikk da Marte intervjuet Michael Keaton om hans rolleprestasjon i «Birdman». Du får også anmeldelse av eventyrspillet «Life is Strange», og Sigurd Viik kommer innom for å ta en prat om tv-seriene som har premiere i februar. Last ned | Publisert 06.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.02.2015-er-birdman-allerede-arets-beste-film

30.01.2015 Jake Gyllenhaal er skummelt god i Nightcrawler! 30.01.2015 Jake Gyllenhaal er skummelt god i Nightcrawler! Jake Gyllenhaal spiller skummelt godt i den mørke thrilleren Nightcrawler. Vampyrene har fått sin Spinal Tap. What We Do In The Shadows har premiere i dag. Disney og Marvels Big Hero 6 er godt animert, men har litt kjedelig skurkegalleri. Angelina Jolie imponerer som regissør med krigsdramaet Unbroken. Og Irenes to liv er stilsikker, men uengasjerende om barmhjertighetsdrap. I tillegg til filmanmeldelser har vi også testet Grim Fandango Remastered, som er en oppfrisket versjon av en gammel spillklassiker. Du får dommen over den britiske tv-serien Fortitude som starter på NRK1 på søndag. Og redaksjonen skal diskutere denne ukas mest spennende saker fra film, spill og tv-fronten. Last ned | Publisert 30.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.01.2015-jake-gyllenhaal-er-skummelt-god-i-nightcrawler

23.01.2015 American Sniper og Leviathan 23.01.2015 American Sniper og Leviathan To store Oscar-filmer anmeldes i dag; Clint Eastwoods American Sniper er nominert i bøtter og spann, mens den russiske kandidaten til beste utenlandskefilm heter Leviathan. Den svenske premierefilmen Gentlemen og hackerthrilleren Blackhat skal også under lupen. Vi ser om Black Sails sesong 2 er verdt å følge med på, og deler våre første inntrykk av den siste sesongen med Justified. Last ned | Publisert 23.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.01.2015-american-sniper-og-leviathan

16.01.2015 Foxcatcher og TIFF 2015 16.01.2015 Foxcatcher og TIFF 2015 Vi anmelder ukens fire premierefilmer; Foxcatcher, Timbuktu, Staying Alive og Paddington. Tre tv-serier går under lupen; Togetherness, Looking S02 og The Flash. Birger Vestmo har reist til Tromsø Internasjonale Filmfestival og snakker med filmskaperne bak Brødre, Stup, Meet Me in Montenegro og Himmelen over Havanna. Last ned | Publisert 16.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.01.2015-foxcatcher-og-tiff-2015

09.01.2015 Whiplash er tøff og Taken 3 er så som så! 09.01.2015 Whiplash er tøff og Taken 3 er så som så! Trommefilmen Whiplash er ukens beste premierefilm, Liam Neeson bør pensjonere seg snarest etter Taken 3, I Origins er en litt annerledes science fiction-film, mens Timothy Spall glitrer i Mr. Turner. Vi snakker også om mulige Golden Globes-vinnere, og anbefaler/fraråder ferske Bluray-filmer. Last ned | Publisert 09.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.01.2015-whiplash-er-toff-og-taken-3-er-sa-som-sa

02.01.2015 Film-, spill- og serieåret 2015 02.01.2015 Film-, spill- og serieåret 2015 Marte Hedenstad styrer spaken, og vi ser fremover mot hva som kommer av film, spill og tv-serier i 2015. Filmpolitiets overkonstabel Birger Vestmo tar en pause i juleferien, og kommer innom sammen med Rune Håkonsen, for å ta en prat om hva vi gleder oss mest til i år. Du får møte Filmpolitiets splitter nye redaksjonsmedlem Sigurd Vik, i tillegg får du også anmeldelse av årets første kinopremiere, eventyrfilmen Seventh Son. Last ned | Publisert 02.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.01.2015-film-,-spill--og-seriearet-2015

19.12.2014 Exodus skuffer, The Imitation Game overbeviser! 19.12.2014 Exodus skuffer, The Imitation Game overbeviser! Ridley Scott skuffer meg med det ujevne bibeleposet Exodus: Gods and Kings, som har premiere i dag. The Imitation Game har premiere 1. juledag, og jeg skjønner godt hvorfor den nevnes i prissammenheng. Morten Tyldum forteller hvordan han endte opp med å regissere filmen med Benedict Cumberbatch i hovedrollen. Jeg anmelder romjulas mest actionfylte eventyr, nemlig Madagskarpingvinene. Og vi i Filmpolitiet avslører hva vi synes var de ti beste filmene og spillene i 2014. OBS: Dette er årets siste podcast fra Filmpolitiet! Neste kommer 2. januar. God jul og godt nytt år! Last ned | Publisert 19.12.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.12.2014-exodus-skuffer,-the-imitation-game-overbeviser

12.12.2014 Hobbiten: Femhærerslaget en fin avrunding av eventyret! 12.12.2014 Hobbiten: Femhærerslaget en fin avrunding av eventyret! Hobbiten – Femhærerslaget er en fin avrunding på eventyret. Birger anmelder filmen, redaksjonen diskuterer trilogien i 40 minutter, og skuespillerne Richard Armitage, Orlando Bloom, Luke Evans og Ian McKellen deler sine følelser ved reisens slutt. Netflix-serien Marco Polo har premiere i dag. Skuespillerne i serien forteller hva de synes om regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg, mens sistnevnte forteller hvordan de fikk jobben med å regissere de to første episodene da den femte Pirates of the Caribbean-filmen ble utsatt. Han gir også en rapport om forberedelsene til innspillingen av Pirates of the Caribbean 5, som starter innspillingen i februar. Og to dataspill er testet og funnet verdig. Du får anmeldelser av bilspillet The Crew og actioneventyret Lara Croft and the Temple of Osiris. Last ned | Publisert 12.12.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.12.2014-hobbiten:-femhererslaget-en-fin-avrunding-av-eventyret

05.12.2014 Dansker kan også lage western! The Salvation anmeldes. 05.12.2014 Dansker kan også lage western! The Salvation anmeldes. TO westernfilmer har kinopremiere denne uka. Mads Mikkelsen er tøff hevner i The Salvation, mens Tommy Lee Jones er lavmælt cowboy i The Homesman. Begge filmene anmeldes. Det skjer også med premierefilmen Le Weekend, bilspillet The Crew og Nintendos slåssespill Super Smash Bros. Den siste Hobbiten-filmen, Femhærerslaget, har premiere kommende onsdag. Vi har møtt regissør Peter Jackson, som forteller hvordan han skal komme seg videre etter 17 år i Midgard. Og på torsdag ble tittelen på den 24. Bond-filmen avslørt, nemlig Spectre. Vi får besøk av Bond-ekspertene John Berge og Lars Johnsrud, som skal synse om det vi nå vet om denne filmen. Last ned | Publisert 05.12.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.12.2014-dansker-kan-ogsa-lage-western-the-salvation-anmeldes.

28.11.2014 Solid spill av Robert og Robert i The Judge! 28.11.2014 Solid spill av Robert og Robert i The Judge! Robert Downey Jr. og Robert Duvall spiller solid i The Judge. Den første teaseren til Star Wars episode 7 kommer i dag. Vi diskuterer hva vi kanskje får se. Netflix-serien Marco Polo tegner til å bli et storslagent historisk eventyr. Vi har sett de første 6 episodene. Little Big Planet 3 er en herlig og kreativ spillopplevelse. 71 er en spennende thriller om bortkommen soldat i Belfast. Fasandreperne er dansk krim som underholder, til tross for en åpenbar løsning. Fortellingen om Prinsesse Kaguya er et eventyr som tar pusten fra deg. Og du får dommen over spillutvidelsen World Of Warcraft – Warlords of Draenor. Last ned | Publisert 28.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.11.2014-solid-spill-av-robert-og-robert-i-the-judge

21.11.2014 Mockingjay Part 1 er god, Far Cry 4 er fantastisk! 21.11.2014 Mockingjay Part 1 er god, Far Cry 4 er fantastisk! The Hunger Games: Mockingjay Part 1 har god nerve og en klar politisk undertone. Far Cry 4 er ett av årets aller beste actionspill. The Captive er en kidnappingsthriller som setter din konsentrasjonsevne på prøve. Alexander And The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day er en slitsom komedie. Dragonage: Inquistion er et enormt spilleventyr. Wetlands er en frekk tysk film om underliv og kroppsvæsker. The Good Lie er fint og pent om sudanske flyktninger. Og Roy Anderssons En due satt på en gren og funderte over tilværelsen er en av årets største filmopplevelser! Last ned | Publisert 21.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.11.2014-mockingjay-part-1-er-god,-far-cry-4-er-fantastisk

14.11.2014 Dum&Dummere 2 og Assassin's Creed: Unity 14.11.2014 Dum&Dummere 2 og Assassin's Creed: Unity Humoren har gått ut på dato i Dum og dummere To. Utburd – myten våkner er en god studentfilm med beskjedent budsjett. Og 20000 Days On Earth er en gudegave til Nick Cave-fans. Foruten disse premierefilmene, skal det også handle om tre store spill. Du får førsteinntrykk av World Of Warcraft – Warlords Of Draenor, samt anmeldelser av Assassins Creed Unity og Halo Master Chief Collection. Last ned | Publisert 14.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.11.2014-dum&dummere-2-og-assassin's-creed:-unity

07.11.2014 Interstellar er herlig, undrende sci-fi! 07.11.2014 Interstellar er herlig, undrende sci-fi! Interstellar er herlig, undrende sci-fi! Raketten er et visuelt slående eventyr. Nånting måste gå sønder er fin om ung seksualitet og identitet. Love, Rosie er forutsigbar romantikk, mens Bokstrollene er mørk og sjarmerende stop-motion! Dette er premierefilmene som anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, der vi også bedømmer spillet Call Of Duty: Advanced Warfare, den spillbaserte tv-serien Halo: Nightfall og vi diskuterer tittelen på Star Wars episode 7, som ble avslørt torsdag kveld: The Force Awakens! Last ned | Publisert 07.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.11.2014-interstellar-er-herlig,-undrende-sci-fi

31.10.2014: Halloweenfilmer! 31.10.2014: Halloweenfilmer! Det er Halloween! Motorsagmassakeren relanseres på kino og vi ser nærmere på skrekkfilmen The Quiet Ones. Bjørn Sundquist er strålende i Her er Harold, du får også møte den legendariske skuespilleren i ukens sending. Rune har spilt både Sunset Overdrive og Bayonetta 2, samt møtt Ubisoft-sjefen for en prat om spillfremtiden. Last ned | Publisert 31.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#31.10.2014:-halloweenfilmer

24.10.2014 Tøft, mørkt og brutalt med Brad Pitt i Fury! 24.10.2014 Tøft, mørkt og brutalt med Brad Pitt i Fury! Fury med Brad Pitt er en mørk og brutal krigsfilm. Den svenske Oscarkandidaten Turist er regissør Ruben Ôstlunds blikk på en maskulin krise. Bjørnøya er en frisk dokumentar som vekker reiselysten. Og Miraklene i Toscana er vakker og stemningsfull. I tillegg til disse filmpremierene anmeldes de nye spillene Drømmefall Kapitler og The Legend of Korra. Ragnar Tørnquist fra Red Thread Games gir oss en liten innføring i hvordan et spill som Drømmefall Kapitler blir til. Kristofer Hivju og Lisa Loven Kongsli forteller om sine figurer i Turist. Og ekstremsportbrødrene Inge, Markus og Håkon Wegge forteller hvorfor de dro til Bjørnøya for å surfe og lage film. Last ned | Publisert 24.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.10.2014-toft,-morkt-og-brutalt-med-brad-pitt-i-fury

17.10.2014 Operasjon Arktis er familievennlig spenning fra det kalde nord! 17.10.2014 Operasjon Arktis er familievennlig spenning fra det kalde nord! Velkommen til en ekstra lang utgave av Filmpolitiets podcast, 1 time og 13 minutter! Unge skuespillere imponerer i den norske familiefilmen Operasjon Arktis. Fransk humor treffer ikke i premiereklare Familiekaos. Og den islandske artisten Bjørk kan nå oppleves på kino i konsertfilmen Biophilia Live. Du får dessuten møte regissør Grethe Bøe-Waal og skuespillere Kaisa Gurine Antonsen og Kristofer Hivju fra Operasjon Arktis. Festivalsjef Morten Haagensen forteller om den pågående skrekkfilmfestivalen Ramaskrik i Oppdal. Regissør Astrid Thorvaldsen snakker om sin nye film som vises på Ramaskrik, nemlig Utburd - Myten våkner. Rune har testet spillet Alien: Isolation, vi snakker om Aksel Hennies rolle i Ridley Scotts neste sci-fi-film, The Martian og vi diskuterer Warner Bros og DC Comics sin nye slagplan med en rekke superheltfilmer frem mot 2020! Last ned | Publisert 17.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.10.2014-operasjon-arktis-er-familievennlig-spenning-fra-det-kalde-nord

10.10.2014 Snowpiercer er en forfriskende sci-fi-film! 10.10.2014 Snowpiercer er en forfriskende sci-fi-film! Marte er programleder for dagens sending, som inneholder anmeldelser av Snowpiercer, Skumringslandet, Flink pike, A Most Wanted Man og Kråkeungen. Du får spillanmeldelse av racingspillet Driveclub til PS4, og Rune anmelder dokumentarfilmen Jodorowsky's Dune som vises under Film fra sør. I tillegg får du anmeldelse av skrekkfilmen Annabelle, helt på tampen! Last ned | Publisert 10.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.10.2014-snowpiercer-er-en-forfriskende-sci-fi-film

03.10.2014 Gone Girl oser av stil, klasse og kvalitet! 03.10.2014 Gone Girl oser av stil, klasse og kvalitet! Disse premierefilmene anmeldes i dag: Gone Girl oser av stil, klasse og kvalitet. En trettimeters reise er sjarmerende og tilknappet matporno. Pakistansk æreskultur får kjørt seg i Haram, mens Dracula Untold lider av akutt blodmangel. Regissøren av Gone Girl, David Fincher, forteller hvorfor han liker ubehag på film. Regissøren av Haram, Ulrik Imtiaz Rolfsen, sier hvorfor han kan lage filmer med innhold som andre nordmenn ikke tør røre. Og så har vi anmeldelser av to store spill, Middle-Earth: Shadow Of Mordor og Forza Horizon 2. Last ned | Publisert 03.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.10.2014-gone-girl-oser-av-stil,-klasse-og-kvalitet

26.09.2014 Kaptein Sabeltann og FIFA 15! 26.09.2014 Kaptein Sabeltann og FIFA 15! Vi møter festivalsjefen til Bergen Internasjonale Filmfestival og brødrene Wegge som viser sin dokumentar på festivalen. Du får høre mer fra Ane Dahl Torp og gjengen bak Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Last ned | Publisert 26.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.09.2014-kaptein-sabeltann-og-fifa-15

19.09.2014 Liam Neeson er beintøff i A Walk among the Tombstones! 19.09.2014 Liam Neeson er beintøff i A Walk among the Tombstones! Marte styrer spakene i studio, og gir deg ferske anmeldelser av ukas kinopremierer. Ungdomsfilmen «The Maze Runner» prøver å ta opp kampen mot «The Hunger Games», Chlöe Grace Mortes overbeviser ikke i «If I Stay» og Liam Neeson er beintøff i «A Walk Among the Tombstones». På spillfronten er Rune Håkonsen skuffa over «NHL 15», og «Hyrule Warriors» er ikke spesielt imponerende. Last ned | Publisert 19.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.09.2014-liam-neeson-er-beintoff-i-a-walk-among-the-tombstones

12.09.2014 Scarlett Johansson overbeviser som intelligent drapsmaskin i Lucy! 12.09.2014 Scarlett Johansson overbeviser som intelligent drapsmaskin i Lucy! Regissør Luc Besson tar et steg tilbake med Lucy, som er i riktig retning. Jakten på Berlusconi gir dårlige odds for latter. Frøken Julie av Liv Ullmann er like nydelig laget som den er opprivende. Og effektene er det eneste som er bra med katastrofefilmen Into The Storm. Dette er de fire kinopremierene som skal anmeldes i dag. På spillfronten har Rune testet et av høstens største lanseringer, nemlig Destiny for Playstation 4. Morten Tyldum forteller om livet som het Oscar-kandidat for The Imitation Game, Atle Antonsen, Odd Magnus Williamson og Edvard Schultheiss fra Jakten på Berlusconi tar tempen på norsk komedie, mens Jessica Chastain forteller hvordan det var å jobbe med Liv Ullmann på Frøken Julie. Last ned | Publisert 12.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.09.2014-scarlett-johansson-overbeviser-som-intelligent-drapsmaskin-i-lucy

05.09.2014 Sin City 2 leverer varene! 05.09.2014 Sin City 2 leverer varene! Vi anmelder premierefilmene Sin City: A Dame to Kill For, And So It Goes, Tusen bitar og To dager, en natt. Spillene The Sims 4 og Ryse: Son of Rome går under lupen. Mens Birger Vestmo er på filmfestivalen i Toronto og rapporterer hjem. Last ned | Publisert 05.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.09.2014-sin-city-2-leverer-varene

29.08.2014 Filmen Beatles er pen, pyntelig og tam. 29.08.2014 Filmen Beatles er pen, pyntelig og tam. Premierefilmen Beatles er pen, pyntelig og tam, sier jeg i min anmeldelse. Produsenten mener kritikken er uberettiget. Klaustrofobe bør kanskje holde seg unna skrekkthrilleren As Above So Below, selv om jeg mener at den store skrekken uteblir. Fly 2: Brann og redning er litt større og bedre enn eneren. I neste uke kommer oppfølgeren til ett av tidenes mest solgte spill, The SIMS 3. Vi skal høre hvordan The SIMS 4 er modernisert for 2014. Last ned | Publisert 29.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.08.2014-filmen-beatles-er-pen,-pyntelig-og-tam.

22.08.2014 Å se The Expendables 3 er som å bli slått med slegge! 22.08.2014 Å se The Expendables 3 er som å bli slått med slegge! The Expendables 3 er som å bli slått med slegge to timer i strekk. Lykke på italiensk er en vakker skildring av ny fattigdom. What If er en koselig komedie med en naturlig Daniel Radcliffe. Boyhood er en enestående oppvekstfilm som gjør meg yr av begeistring. Mens Let’s Be Cops er den dårligste filmen kollega Rune Håkonsen har anmeldt. Så man kan trygt si at dagens premierefilmer er av varierende kvalitet. Vi loser deg gjennom tilbudet, spår hvem som vinner de viktigste Emmyprisene natt til tirsdag, presenterer høstens mest spennende spill, og mye mer! Last ned | Publisert 22.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.08.2014-a-se-the-expendables-3-er-som-a-bli-slatt-med-slegge

15.08.2014 Børning er lekker underholdning med slapt manus. 15.08.2014 Børning er lekker underholdning med slapt manus. Børning har kanskje et litt slapt manus, men er lekker og fartsfylt underholdning! Step Up All Inn byr på spektakulær dans i en nummende naiv historie. Og Still Life lar Eddie Marsan skinne i hovedrollen, selv om slutten ødelegger litt. Dommen over disse tre premierefilmene faller i dagens utgave av Filmpolitiet, der vi også får rapport fra den store spillmessa Gamescom i Tyskland, vi spår hvem som vinner de viktigste Amanda-prisene i morgen kveld og du får to hete Blu-ray-tips! Last ned | Publisert 15.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.08.2014-borning-er-lekker-underholdning-med-slapt-manus.

08.08.2014 Vanvittige kampscener i The Raid 2! 08.08.2014 Vanvittige kampscener i The Raid 2! I dag skal jeg fortelle hvorfor The Raid 2 er en blodig tøff gangsterfilm, mens regissør Gareth Evans skal forklare hvordan det er å lage tøffe actionfilmer i Indonesia. Teenage Mutant Ninja Turtles er tilbake. Jeg skal synse om hvorfor dette er en uinspirert og unødvendig nyinnspilling. Ballettguttene er en ny norsk dokumentarfilm som du nå kan se i NRKs nett-tv. Regissør Kenneth Elvebakk er gjest. Jeg anmelder Belle, et solid britisk kostymedrama med raseproblematikk som tema. Og den franske filmstjerna Marion Cotillard forteller hvorfor hun utfordret seg selv til å spille italiensk prostituert i den Blu-ray og DVD-aktuelle filmen Blood Ties. Last ned | Publisert 08.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.08.2014-vanvittige-kampscener-i-the-raid-2

01.08.2014 Guardians Of The Galaxy er imponerende underholdning! 01.08.2014 Guardians Of The Galaxy er imponerende underholdning! Guardians Of The Galaxy er Marvels Star Wars! Premierefilmen viser en imponerende evne til å underholde. Jeg anmelder filmen, hovedrolleinnehaver Chris Pratt avslører hva han gjorde da han fikk rollen, og regissør James Gunn forklarer hvorfor en vaskebjørn er filmens hjerte. Hercules er en morsom og velgjort popcornfilm fra Dwayne Johnson og regissør Brett Ratner, som har fått norsk hjelp foran kamera fra Aksel Hennie, Ingrid Bolsø Berdal og Tobias Santelmann. Sistnevnte kommer på besøk etter at jeg har anmeldt filmen. Sesong 4 av The Killing legges ut på Netflix i dag. Du får anmeldelsen av de fire første av de seks episodene, og i tillegg får du dommen over Woody Allens siste film, Magic In The Moonlight. Last ned | Publisert 01.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.08.2014-guardians-of-the-galaxy-er-imponerende-underholdning

25.07.2014 Styr unna Sex Tape! 25.07.2014 Styr unna Sex Tape! Marte kjører Filmpoliti-bilen i dag, og anmeldelser av ukas premierefilmer Den tyske legen, og komedien Sex Tape står på plakaten. Du får anbefalinger på filmer du kan se i Nett-TV, siste nytt på filmfronten, og Rune Håkonsen kommer rett fra London for å gi deg sitt førsteinntrykk av Guardians of the Galaxy! Last ned | Publisert 25.07.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.07.2014-styr-unna-sex-tape

18.07.2014 Planet of the Apes er teknisk imponerende 18.07.2014 Planet of the Apes er teknisk imponerende Marte Hedenstad styrer Filmpolitiet-skuta, og masse gode filmanbefalinger står på plakaten. Det ligger mye bra film i NRKs Nett-TV om dagen, og Marte har plukket frem noen du absolutt bør se. Anmeldelser av ukas kinopremierer blir det også: Dawn of The Planet of The Apes, Begin Again - Forelsket i New York, The Trip to Italy og The Purge: Anarchy, får sin dom. Last ned | Publisert 18.07.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.07.2014-planet-of-the-apes-er-teknisk-imponerende

11.07.2014 Transformers: Age of Extinction er latterlig spektakulær! 11.07.2014 Transformers: Age of Extinction er latterlig spektakulær! Rune, Marte og Birger anmelder ukens premierefilmer, samt det nye Transformers-spillet (hint: DÅRLIG)! Og vi tar en tur i arkivet for å høre Leonardo DiCaprio snakke om den legendariske strand-/sommerfilmen The Beach. Last ned | Publisert 11.07.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.07.2014-transformers:-age-of-extinction-er-latterlig-spektakuler

04.07.2014 Dragetreneren 2 tar eventyret på alvor 04.07.2014 Dragetreneren 2 tar eventyret på alvor Rune anmelder ukens fem premierefilmer: Deliver Us From Evil, Vic+Flo, Walking On Sunshine, Yves Saint Laurent og Dragetreneren 2! Last ned | Publisert 04.07.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.07.2014-dragetreneren-2-tar-eventyret-pa-alvor

27.06.2014 22 Jump Street - billig, men gøy! 27.06.2014 22 Jump Street - billig, men gøy! Channing Tatum og Jonah Hill er tilbake som klønete politietterforskere i 22 Jump Street, og Woody Allen spiller hallik i Fading Gigolo. Du får et gjenhør med anmeldelsen av Død Snø 2, som er ute på Blu-ray og DVD, og du skal få høre et intervju med regissør Tommy Wirkola om innspillingen av filmen. Mange storfilmer som står på plakaten i juli og august og vi i Filmpolitiet-redaksjonen forteller om hvilke filmer vi gleder oss mest til i sommer. Last ned | Publisert 27.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.06.2014-22-jump-street---billig,-men-goy

20.06.2014 Sabotage med Arnold er for det meste bare stygg. 20.06.2014 Sabotage med Arnold er for det meste bare stygg. Actionfilmen Sabotage med Arnold Schwarzenegger er for det meste bare stygg. Zac Efron er drittsekk med glimt i øyet den romantiske komedien That Awkward Moment. Og belgiske Torden & Magi er en haltende animasjonsfilm om husdyrenes hemmelige liv. Dette er de tre premierefilmene som anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet. Dessuten får jeg besøk av vinnerene av Filmpolitiets Kortfilmpris som ble delt ut mandag, nemlig Aaslaug Vaa og Anders Øvergaard, som regisserte Sing Lingeling. Vi ser tilbake på Game Of Thrones sesong 4 og fremover mot True Blood sesong 7, ser på årets Amanda-nominasjoner og avslører hvilke sommerfilmer vi gleder oss mest til. Last ned | Publisert 20.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.06.2014-sabotage-med-arnold-er-for-det-meste-bare-stygg.

13.06.2014 The Fault In Our Stars er en kalkulert tåredrypper 13.06.2014 The Fault In Our Stars er en kalkulert tåredrypper Birger Vestmo anmelder premierefilmene The Fault In Our Stars, Anyboy og Det er meg du vil ha. Rune Håkonsen og Marte Hedenstad ser på hva som har kommet ut av spillmessa E3. Og kortfilmkonkurransen går inn i sin siste helg. Last ned | Publisert 13.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.06.2014-the-fault-in-our-stars-er-en-kalkulert-taredrypper

06.06.2014 Edge Of Tomorrow er en eneste stor effektfest! 06.06.2014 Edge Of Tomorrow er en eneste stor effektfest! Edge of tomorrow er en eneste stor effektfest. Cathedrals of culture er interessant om arkitektur. Transcendence skjemmes av en kjedelig Johnny Depp, mens Kule kryp er en overraskende god animasjonsfilm. I tillegg til disse filmpremierene anmeldes sesong 2 av Orange Is The New Black. To av seriens stjerner, Taylor Schilling og Danielle Brooks, forteller om sesongen som starter I dag, mens Margreth Olin skal fortelle hvordan det var å jobbe med 3D for første gang i sitt segment av Cathedrals of Culture. Sist, og definitivt ikke minst, lanserer vi Filmpolitiets Kortfilmpris 2014! Last ned | Publisert 06.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.06.2014-edge-of-tomorrow-er-en-eneste-stor-effektfest

30.05.2014 Watch Dogs var verdt ventetiden! 30.05.2014 Watch Dogs var verdt ventetiden! A million ways to die in the west er flau og feilkalkulert westernkomedie. Maleficent er en klassisk eventyrfilm med en interessant vri. Heart Of Lightness - Søvnløs i Lofoten er en morsom metafilm med Ibsenske kvaliteter, og Violette er et troverdig bilde av en kompleks forfatter. Dette er de fire premierefilmene som anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet. På spillfronten anmelder vi endelig storspillet Watch Dogs, samt formidler førsteinntrykk av det norske indiespillet Among the sleep. Last ned | Publisert 30.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.05.2014-watch-dogs-var-verdt-ventetiden

23.05.2014 Cannes-spesial! + X-Men: Days of Future Past 23.05.2014 Cannes-spesial! + X-Men: Days of Future Past Marte Hedenstad styrer spakene. Birger Vestmo har akkurat kommet hjem fra Filmfestivalen i Cannes, og kommer innom som gjest for å snakke om hvordan det har vært å menge seg med stjernene i Frankrike. Vi skal få høre intervjuer fra Cannes, med blant andre Kristofer Hivu, Mads Mikkelsen og Sylvester Stallone - i tillegg får du spillanmeldelser av Wolfenstein: The New Order og Transistor, og anmeldese av ukas kinopremiere X- MEN: Days of Future Past. Last ned | Publisert 23.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.05.2014-cannes-spesial-+-x-men:-days-of-future-past

16.05.2014 Godzilla er en ekte monsterblockbuster 16.05.2014 Godzilla er en ekte monsterblockbuster Rune anmelder Gareth Edwards' Godzilla, mens Marte ser på premierefilmen Gloria. Birger Vestmo rapporterer hjem fra filmfestivalen i Cannes, mens Mario Kart 8 får toppscore. Last ned | Publisert 16.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.05.2014-godzilla-er-en-ekte-monsterblockbuster

09.05.2014 Bad Neighbours er rå voksenhumor med substans! 09.05.2014 Bad Neighbours er rå voksenhumor med substans! Seth Rogen og Zac Efron byr på rå voksenhumor med substans i Bad Neighbours. Anna Odell tar bitende oppgjør med egne mobbere i Gjenforeningen. Og Paul W.S. Anderson gir oss guilty pleasure-fest med kalkun-lukt i Pompeii. Foruten anmeldelse av disse premierefilmene skal du også få høre hvorfor spillet The Amazing Spider-Man 2 er nok en mislykket spillifisering av en kinofilm, du får møte Seth Rogen og Zac Efron på filmsettet til Bad Neighbours, Anna Odell forteller hvordan det var å møte gamle klassekamerater før innspillingen av Gjenforeningen og Filmbonanzas Vegard Larsen og jeg skal dele våre forventninger til den nært forestående filmfestivalen i Cannes. Last ned | Publisert 09.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.05.2014-bad-neighbours-er-ra-voksenhumor-med-substans

02.05.2014 Brick Mansions er skikkelig irriterende å se på! 02.05.2014 Brick Mansions er skikkelig irriterende å se på! Brick Mansions er den siste filmen Paul Walker rakk å fullføre før han døde. Dessverre er den dårlig. Mye bedre er Alexander Paynes Oscar-nominerte drama Nebraska, med en storspillende Bruce Dern i hovedrollen. Mens The Other Woman med Cameron Diaz er chick flick med stor c og f, både på godt og vondt. Dette er filmene som anmeldes i dagens Filmpoliti, der du også får møte den svenske regissøren Anna Odell, som er på Norgesbesøk med filmen Gjenforeningen. Bruce Dern skal lovprise sin Nebraskaregissør Alexander Payne, vi anmelder spillet Child of Light og diskuterer denne ukas annonsering av Star Wars-skuespillerne! Last ned | Publisert 02.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.05.2014-brick-mansions-er-skikkelig-irriterende-a-se-pa

25.04.2014 The Amazing Spider-Man 2 gir full pupp! 25.04.2014 The Amazing Spider-Man 2 gir full pupp! The Amazing Spider-Man 2 fortsetter i det solide sporet fra eneren. Walesa er en god polsk historieleksjon, med noen rare virkemidler. De umoralske er outsiderfilm som ikke overbeviser, og Venus In Fur er interessant teaterlek fra Roman Polanski. I denne sendingen skal vi også servere førsteinntrykk fra det kommende storspillet Watch Dogs for Playstation 4, Sven og Tete fra P3-podcasten Heia fotball skal avsi dommen over det nye spillet 2014 FIFA World Cup Brazil, og du får høre om motorsykkelspillet Trials Fusion er like bra som sine forgjengere. Last ned | Publisert 25.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.04.2014-the-amazing-spider-man-2-gir-full-pupp

11.04.2014 Divergent er ok sci-fi-thriller for young adult-publikum! 11.04.2014 Divergent er ok sci-fi-thriller for young adult-publikum! Fem påskefilmer anmeldes i dag. Divergent, Rio 2, Opprørske oldemødre, The Lunchbox og Ida. Du får også dommen over LEGO: The Hobbit for Playstation 4, du får høre at innspillingen av Star Wars episode 7 allerede er i gang og Birger skal avsløre hvem som vant Amandusfestivalens publikumspris. Last ned | Publisert 11.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.04.2014-divergent-er-ok-sci-fi-thriller-for-young-adult-publikum

04.04.2014 Darren Aronofskys Noah er bibelsk fantasy! 04.04.2014 Darren Aronofskys Noah er bibelsk fantasy! I dag skal tre kinopremierer anmeldes. Natt til 17. er en gledelig god ungdomsfilm. Noah er bibelsk fantasy, et steinkast unna Tolkien og Glassdukkene er alt for tam og snill krim. Dessuten skal Filmpolitiets Game Of Thrones-gærning, Marte Hedenstad, gi dommen over de to første episodene av sesong 4, som har premiere på mandag. Spillskaper Ragnar Thørnqvist skal fortelle om det nye prosjektet Draugen, og regissøren av Natt til 17., Eirik Svensson, er gjest! Last ned | Publisert 04.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.04.2014-darren-aronofskys-noah-er-bibelsk-fantasy

28.03.2014 Captain America: The Winter Soldier er et eksplosivt høydepunkt! 28.03.2014 Captain America: The Winter Soldier er et eksplosivt høydepunkt! Captain America: The Winter Soldier er et eksplosivt høydepunkt i Marvel-serien. Den norske filmen Elsk meg er et modig og krevende prosjekt om kjærlighet på godt og vondt. Hayao Miyazakis siste film som regissør, Vinden stiger, er fin, men burde hatt en sterkere historie. Og Heli er en rystende beretning fra narkokartellenes Mexico. Dette er premierefilmene du får høre anmeldelser av i denne utgaven av Filmpolitiet. Her skal også det nye spillet Towerfall anmeldes, redaksjonen forteller hvorfor vi har elsket Hayao Miyazakis filmer, Julia Wildschut forteller hvordan det var å spille en variant av seg selv i Elsk meg og du får høre hvordan du kan stemme frem vinneren av Amandusfestivalens publikumspris! Last ned | Publisert 28.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.03.2014-captain-america:-the-winter-soldier-er-et-eksplosivt-hoydepunkt

21.03.2014 The Grand Budapest Hotel — En herlig film fra en herlig filmskaper! 21.03.2014 The Grand Budapest Hotel — En herlig film fra en herlig filmskaper! Marte styrer spakene, og ukas kinopremierer Non-stop og The Grand Budapest Hotel står på plakaten. Rune Håkonsen kommer innom for å snakke om Titanfall, og du skal få spillanmeldelser av Infamous: Second Son og Metal Gear Solid V. Last ned | Publisert 21.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.03.2014-the-grand-budapest-hotel-—-en-herlig-film-fra-en-herlig-filmskaper

14.03.2014 - Need For Speed- er best med gassen i bånn! 14.03.2014 - Need For Speed- er best med gassen i bånn! «Need for Speed» er best når gassen trampes i bånn. «Permafrost» er nordnorsk indiefilm som mister den røde tråden. «Doktor Proktors prompepulver» er fargerik underholdning for de minste. Og «Saving Mr. Banks» er en søt og sentimental Disney-historie, bokstavelig talt. Dette er premierefilmene som anmeldes i dag. Kollega Rune Håkonsen skal gi deg sine førsteinntrykk av spillkonsollen Xbox One, Regissør John Sullivan forteller om inspirasjonen bak premierefilmen «Permafrost» og selveste Robert Rodriguez, regissøren bak blant annet «Desperado» og «Sin City», skal fortelle om den nye Netflix-serien basert på en annen av hans filmer, nemlig «From Dusk Till Dawn». Last ned | Publisert 14.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.03.2014---need-for-speed---er-best-med-gassen-i-bann

07.03.2014 300: Rise of an Empire er et verdig kapittel i 300-universet! 07.03.2014 300: Rise of an Empire er et verdig kapittel i 300-universet! 300: Rise of an Empire er ikke like god som forgjengeren, men er likevel et verdig kapittel i 300-universet. Sorg og glede er en uventet oppløftende film om en dyp personlig tragedie. Og den norske kinomusikalen Ta meg med er en fin feiring av Jan Eggum og Halvdan Sivertsens musikk. I dag blir det også anmeldelse av årets kanskje drøyeste spill, nemlig South Park: The Stick of Truth og den nye TVNorge-serien Neste sommer som starter søndag. Piper Kerman gjester Krimfestivalen i Oslo denne helga. Hun skal fortelle historien bak sin selvbiografiske bok Orange is the new black, som har blitt en suksessrik Netflix-serie. Last ned | Publisert 07.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.03.2014-300:-rise-of-an-empire-er-et-verdig-kapittel-i-300-universet

28.02.2014 Alle premierene får terningkast 5! 28.02.2014 Alle premierene får terningkast 5! Fem filmer får terningkast 5 her i Filmpolitiet i dag. American Hustle er en herlig retrofilm, Blind er en helt spesiell filmopplevelse, Om hester og menn er forfriskende original, Inside Llewyn Davis er umiskjennelig Coen-brødrersk og Sightseers byr på blodig britisk campinghumor. I tillegg skal to debuterende regissører forklare bakgrunnen for filmene deres, nemlig Eskil Vogt om Blind og Benedikt Erlingsson om Om hester og menn. Vi feller også dommen over de tre første episodene av Vikings sesong 2 og det nye storspillet Thief. Og selvfølgelig skal vi spå hvem vi tror stikker av med de gjeveste Oscar-prisene natt til mandag. Last ned | Publisert 28.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.02.2014-alle-premierene-far-terningkast-5

2102.2014 Dallas Buyers Club, Kraftidioten, RoboCop og Winter's Tale! 2102.2014 Dallas Buyers Club, Kraftidioten, RoboCop og Winter's Tale! Marte styrer spakene i dagens sending. Du får anmeldelser av ukas kinopremierer: Dallas Buyers Club, Robocop, Winter's Tale og Kraftidioten, samt et intervju med Stellan Skarsgård om hans rolle i sistnevnte. Rune, Andreas og Marte diskuterer "fenomenet Matthew McConaughey", og hans reise fra solbrun kjekkas til dyktig karakterskuespiller. På spillfronten får du høre en sniktitt av den nye actionspillet Titanfall, og ikke minst Runes dom over Donkey Kong Country: Tropical Freeze! Last ned | Publisert 21.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#2102.2014-dallas-buyers-club,-kraftidioten,-robocop-og-winter's-tale

14.02.2013 Død Snø 2, Tommy Wirkola, LEGO filmen, Her! 14.02.2013 Død Snø 2, Tommy Wirkola, LEGO filmen, Her! Intervjuer med Stellan Skarsgård, Hans Petter Moland, Eskil Vogt, Jakob Oftebro. Anmeldelse av Jonze sin Her. OG intervju med Kevin Spacey og Robin Wright Penn. Last ned | Publisert 14.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.02.2013-dod-sno-2,-tommy-wirkola,-lego-filmen,-her

07.02.2014 Anchorman 2, House of Card S02, Berlinalen! 07.02.2014 Anchorman 2, House of Card S02, Berlinalen! Vi snakker om de beste norske tv-seriene fra 2000-tallet, anmelder også Som far, så sønn og tar en tur innom Wes Anderson i Berlin. Last ned | Publisert 07.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.02.2014-anchorman-2,-house-of-card-s02,-berlinalen

31.01.2014 The Wolf of Wall Street - overraskende morsomt fra Martin Scorsese! 31.01.2014 The Wolf of Wall Street - overraskende morsomt fra Martin Scorsese! Dette er en stor dag for kinofans! To Oscar-nominerte filmer og en norsk Sundance-film har norgespremiere i dag. Jeg anmelder Martin Scorseses overraskende morsomme The Wolf of Wall Street med Leonardo DiCaprio, Steve McQueens rystende 12 Years a Slave med Chiwetel Ejiofor i hovedrollen og Søvngjengeren med blant andre Gitte Witt og Christopher Abbot foran kamera. Dessuten skal Sondre Lerche fortelle om musikken som han og Kato Ådland har laget til sistnevnte film, og du får høre om seks nye spennende norske filmer som er på gang. Last ned | Publisert 31.01.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#31.01.2014-the-wolf-of-wall-street---overraskende-morsomt-fra-martin-scorsese

24.01.2014 Lars Von Triers Nymphomaniac sjokkerer! 24.01.2014 Lars Von Triers Nymphomaniac sjokkerer! Jack Ryan: Shadow Recruit er en A4-thriller med overraskende få overraskelser. Delivery Man er en varm komedie som dessverre roter seg bort i kleine klisjeer. Nymphomaniac er en krevende øvelse å se, signer the one and only Lars Von Trier. Dette er premierefilmene som anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, hvor vi også skal høre fra Sundance Film Festival, der norske regissører har vært i aksjon, og du får dommen over det Kickstarter-finansierte dataspillet Broken Age. Last ned | Publisert 24.01.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.01.2014-lars-von-triers-nymphomaniac-sjokkerer

17.01.2014 TIFF og Sundance + Mandela og Lone Survivor! 17.01.2014 TIFF og Sundance + Mandela og Lone Survivor! Birger er på filmfestival i Tromsø, mens Filmbonanza-programleder Vegard har reist til USA og Sundace. Du får møte filmskaperne Even G. Benestad, August B. Hanssen og Hisham Zaman. Filmene Mandela: Veien til frihet, Det regner kjøttboller 2, Boktyven, Lone Survivor, Kvinnen i buret og Brev til kongen, anmeldes. Last ned | Publisert 17.01.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.01.2014-tiff-og-sundance-+-mandela-og-lone-survivor

10.01.2014 God start på det norske filmåret med Amnesia og Kule kidz gråter ikke! 10.01.2014 God start på det norske filmåret med Amnesia og Kule kidz gråter ikke! «Amnesia» er en tett liten thriller med gode skuespillerprestasjoner. Pia Tjelta og Christian Rubeck forteller om en dyster innspilling. «47 Ronin» er en helt ordinær film, mye skyldes Keanu Reeves sitt uengasjerende spill. Mens «Kule kidz gråter ikke» er en herlig rørende film om et vanskelig tema. Regissør Katarina Launing kommer for å fortelle hvordan hun taklet historien om jenta som får kreft. I tillegg ser vi på søndagens Golden Globe-utdeling og vi diskuterer de nye tv-seriene «Sleepy Hollow», «True Detective», «Broadchurch» og tredjesesongen av «Girls». Last ned | Publisert 10.01.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.01.2014-god-start-pa-det-norske-filmaret-med-amnesia-og-kule-kidz-grater-ikke

03.01.2014 Paranormal Activity: The Marked Ones er ikke skummel nok! 03.01.2014 Paranormal Activity: The Marked Ones er ikke skummel nok! Godt nytt år og velkommen til 2014s første podcast fra Filmpolitiet. Årets første premierefilm er Paranormal Activity: The Marked Ones, som anmeldes. Vi skal også synse om Sherlock sesong 3 episode 1 som vises på NRK1 i kveld, og Game of Thrones sesong 3, som starter på NRK3 i morgen. Vi skal se fremover, og fortelle hvilke filmer, spill og serier vi gleder oss mest til i 2014. Og dagens gjester er brødrene bak tv-serien Mammon, Vegard S. Eriksen og Gjermund S. Eriksen. Last ned | Publisert 03.01.14 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.01.2014-paranormal-activity:-the-marked-ones-er-ikke-skummel-nok

20.12.2013 Kill Buljo 2 er skamløst rølpete crazykomedie! 20.12.2013 Kill Buljo 2 er skamløst rølpete crazykomedie! Årets siste norske premiere er også den mest rølpete. Jeg anmelder Kill Buljo 2, mens hovedrolleinnehaver Stig Frode Henriksen og regissør Vegar Hoel skal fortelle om innspillingen i Thailand. Premierefilmene Prisoners, Fortiden, Walking With Dinosaurs og tv-serien Top Of The Lake skal også anmeldes, samt Lars Von Triers kommende sjokkfilm «Nymphomaniac». Last ned | Publisert 20.12.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.12.2013-kill-buljo-2-er-skamlost-rolpete-crazykomedie

13.12.2013 Høydepunktene står i kø i Hobbiten: Smaugs ødemark! 13.12.2013 Høydepunktene står i kø i Hobbiten: Smaugs ødemark! Hobbiten er tilbake, og hjertelig takk for det! Smaugs ødemark er nemlig et skikkelig filmeventyr som er bedre enn forgjengeren. Lore er et sterkt drama om dagene etter Hitlers død. Og Enough Said er et morsomt og trist gjensyn med avdøde James Gandolfini i en komedie om voksen kjærlighet. I tillegg til ukas nye filmer anmeldes Teslagrad, en fengslende spillopplevelse med store utfordringer. Vi får også besøk fra det norske selskapet som har laget Teslagrad, nemlig Rain Games i Bergen. Last ned | Publisert 13.12.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.12.2013-hoydepunktene-star-i-ko-i-hobbiten:-smaugs-odemark

06.12.2013 Morsom dommedag i This Is The End! 06.12.2013 Morsom dommedag i This Is The End! I denne podcasten anmeldes ukas eneste premierefilm, This Is The End. Dessuten får du intervjuer med Stellan Skarsgård, Charlotte Gainsbourg og Stacy Martin fra Lars Von Triers kommende film, Nymphomaniac. Paul Walkers siste film, Hours, anmeldes, og Super Mario 3D World får terningkast 6! Last ned | Publisert 06.12.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.12.2013-morsom-dommedag-i-this-is-the-end

29.11.2013 Playstation 4 får terningkast 4! 29.11.2013 Playstation 4 får terningkast 4! En film med både Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger ville vært en våt actiondrøm for 25 år sida. Nå spiller de sammen i Escape Plan, men filmen er dessverre ingen drøm. The Grandmaster er den nye filmen til den kinesiske regissøren Wong Kar Wai, og byr på drømmende og kontemplativ kung fu, men ikke en engasjerende historie. Og Thanks For Sharing er en grei romantisk komedie som forteller søtt og enkelt om sexavhengighet. Det er de tre premierefilmene som skal under lupen i denne podcasten fra Filmpolitiet, der vi også feller dommen over Playstation 4, som lanseres i dag, samt det nye PS4-spillet Killzone: Shadow Fall! Last ned | Publisert 29.11.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.11.2013-playstation-4-far-terningkast-4

22.11.2013 The Hunger Games: Catching Fire lider av oppfølgersyndromet! 22.11.2013 The Hunger Games: Catching Fire lider av oppfølgersyndromet! Katniss Everdeen er tilbake i The Hunger Games: Catching Fire. Hør hvorfor jeg synes filmen lider av oppfølgersyndromet. Julian Assange og WikiLeaks er i fokus i filmen Den femte statsmakt. Jeg forteller hvorfor den bare er mildt engasjerende. Jeg skal også forklare hvorfor premierefilmen Last Vegas nærmest gjør narr av sine skuespilleres kvaliteter, og hvorfor Fremmed ved sjøen er en original fransk thriller der eksplisitt sex hever kvaliteten. Men jeg tør påstå at det største vi skal ta for oss i dagens Filmpoliti, er den forestående lanseringen av Playstation 4. Vi har testa konsollen den siste uka, og gir våre førsteinntrykk i dag, samt full anmeldelse av Playstation 4-spillet Knack. Last ned | Publisert 22.11.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.11.2013-the-hunger-games:-catching-fire-lider-av-oppfolgersyndromet

15.11.2013 Sekser til The Act of Killing! 15.11.2013 Sekser til The Act of Killing! Terningkastene 3, 4, 5 og 6 skal deles ut i denne podcastutgaven av Filmpolitiet. Sekseren går til The Act of Killing, en uforglemmelig dokumentar. Femmeren til Philomena med Judi Dench og Steven Coogan. Fireren går til Blå er den varmeste fargen, årets gullpalmevinner fra Cannes, som ikke gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Treeren går både til den bleike remaken av skrekkfilmen Carrie og til Ridley Scotts tamme krimdrama The Counselor. Du får også høre et 15 minutter langt intervju med regissør Joshua Oppenheimer, der han blant annet forteller hvordan han fikk indonesiske massemordere til å gjenskape egne ugjerninger i The Act of Killing, mens svenske Lukas Moodyson forteller hvorfor han er tilbake i et lystig hjørne i premierefilmen Vi er best! Last ned | Publisert 15.11.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.11.2013-sekser-til-the-act-of-killing

08.11.2013 Flåklypa på kino og Blu-ray! 08.11.2013 Flåklypa på kino og Blu-ray! I dag skal mye handle om Flåklypa her i Filmpolitiet. Jeg anmelder den nye kinofilmen Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa OG den nye Blu-ray-utgaven av klassikeren Flåklypa Grand Prix. Ellers anmeldes premierene Gravity, Bad Grandpa og Ender’s Game. og ikke minst ukas store dataspill, Call of Duty: Ghosts! I tillegg får du høre om American Horror Story: Coven er verdt å sjekke ut på Fox, og regissør Rasmus Sivertsen skal fortelle om sin nye Flåklypa-film! Last ned | Publisert 08.11.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.11.2013-flaklypa-pa-kino-og-blu-ray

01.11.2013 - Thor: The Dark World- er ei diger norrøn skrøne! 01.11.2013 - Thor: The Dark World- er ei diger norrøn skrøne! «Thor: The Dark World» er ei digger norrøn skrøne! “Jobs” forteller en for enkel historie om Apple-sjefen. Saudiarabiske «Den grønne sykkelen» er mer viktig enn god. Og det blir skrekk og gru ganger tre, når vi anmelder Halloween-premierene «The Purge», «You’re Next» og «Indisious: Chapter 2»! Vi skal også se på spill i denne podcasten: «Assassins Creed 4: Blackflag» er ett skritt tilbake for den populære spillserien, «Batman: Arkham Origins» lever heller ikke opp til forventningene, mens «Battlefield 4» er nesten fantastisk. I tillegg til alt dette, skal filmregissør Rasmus Sivertsen fortelle om åpningssekvensen av Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa, som har premiere neste fredag. Du kan nemlig se de første fire minuttene akkurat nå på P3.no/filmpolitiet. Last ned | Publisert 01.11.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.11.2013---thor:-the-dark-world---er-ei-diger-norron-skrone

25.10.2013 2 Guns har nok av tvister til å holde historien frisk! 25.10.2013 2 Guns har nok av tvister til å holde historien frisk! Denzel Washington og Mark Wahlberg er skyteglagade i den nye premierefilmen 2 Guns, Svein André Hofsø er annerledes filmhelt i Detektiv Downs, det blir storslagen natur i skifilmen Supervention og vi blir med på Metallicas siste sprell i Metallica: Through the Never. Last ned | Publisert 25.10.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.10.2013-2-guns-har-nok-av-tvister-til-a-holde-historien-frisk

18.10.2013 Captain Phillips er en fryktinngytende neglebiter! 18.10.2013 Captain Phillips er en fryktinngytende neglebiter! Captain Phillips er en fryktinngytende neglebiter fra virkeligheten. Juliette Binoche stråler i Erik Poppes sterke film Tusen ganger god natt. Ben Affleck opplever et tilbakeslag i den svake premieren Runner Runner. Simon Pegg går på pub mens verden går under i halvmorsomme The World’s End. Og Joseph Gordon-Levitt er hekta på nettporno i sin interessante regidebut Don Jon. Disse fem premierefilmene anmeldes i dag. Det samme skjer med det episodebaserte dataspillet The Wolf Among Us og Nintendos Pokemon X og Y, OG vi har sett første episode av Marvel-serien Agents of SHIELD, som starter på norsk tv førstkommende mandag. I tillegg skal regissør Erik Poppe i et 25 minutter langt intervju blant annet fortelle hvorfor han måtte ut av Norge for å lage «Tusen ganger god natt». Last ned | Publisert 18.10.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.10.2013-captain-phillips-er-en-fryktinngytende-neglebiter

11.10.2013 About Time sjarmerer og frustrerer! 11.10.2013 About Time sjarmerer og frustrerer! Fire nye kinofilmer skal anmeldes i dag. Det blir bokstavelig talt tidløs romantikk i «About time», belgisk bluegrass i «Alabama & Monroe», fransk krimkomikk i «Farvel til mafiaen» og adelig dramatikk i «Diana». Du får også høre om Kenny Powers holder koken i sesong 4 av Eastbound and down, og om sesong 4 av The Walking Dead makter å holde på spenningen fra de tre første. I tillegg anmeldes dataspillet Beyond: Two Souls, som har Ellen Page og Willem Dafoe i hovedrollene. Last ned | Publisert 11.10.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.10.2013-about-time-sjarmerer-og-frustrerer

04.10.2013 Gåten Ragnarok: Imponerende godt laget! 04.10.2013 Gåten Ragnarok: Imponerende godt laget! Endelig har vi fått en skikkelig norsk eventyrfilm med action og spenning: Gåten Ragnarok! Formel 1-fans kan glede seg over filmen Rush og Matthew McConaughey spiller hovedrollen i Mud, en solid oppvekstfilm med fin miljøskildring. Vi skal også snakke om avslutninga på Breaking Bad, vi diskuterer problemene med GTA Online, og vi anmelder den nye HD-versjonen av The Legend of Zelda: Wind Waker og PS3-spillet Rain. Last ned | Publisert 04.10.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.10.2013-gaten-ragnarok:-imponerende-godt-laget

27.09.2013 The Butler er kalkulert Oscar-frieri! 27.09.2013 The Butler er kalkulert Oscar-frieri! The Butler er et kalkulert Oscar-frieri. Turbo er Småkryp pluss Biler minus Pixar. Og Snabba Cash Livet Deluxe er en vellykket avslutning på hard trilogi. Disse kinopremieren anmeldes i dag. På spillfronten ser vi på Disney Infinity og FIFA14, vi har sett Stephen Merchants nye tv-serie Hello Ladies og regissør Tommy Wirkola forteller om innspillingen av Død Snø 2, som ble avsluttet i går. Last ned | Publisert 27.09.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.09.2013-the-butler-er-kalkulert-oscar-frieri

20.09.2013 Grand Theft Auto 5 anmeldes! 20.09.2013 Grand Theft Auto 5 anmeldes! Årets desidert største spill er her! I denne podkasten anmeldes Grand Theft Auto 5, og vi ser på GTA gjennom seriens 16 år lange historie. To filmpremierer skal også anmeldes, nemlig We’re the Millers og Monica Z. Sistnevnte film er regissert av Per Fly, som skal fortelle hvorfor han ville lage film om den svenske jazzlegenden Monica Zetterlund. Dette intervjuet er en lengre versjon av det som ble sendt på radio. Last ned | Publisert 20.09.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.09.2013-grand-theft-auto-5-anmeldes

13.09.2013 White House Down er enda en Die Hard-kopi 13.09.2013 White House Down er enda en Die Hard-kopi Det er klart for årets andre Die Hard i Det hvite hus-film. Jeg anmelder White House Down. En kjent og kjær barndomsfigur er tilbake på kino. Jeg feller dommen over Hokus pokus Albert Åberg. Dessuten får jeg besøk av sistnevnte films regissør, Torill Kove, du får anmeldelser av spillene Puppeteer og NHL 14 og vi skal synse om Ricky Gervais sin nye Netflix-serie Derek. Last ned | Publisert 13.09.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.09.2013-white-house-down-er-enda-en-die-hard-kopi

06.09.2013 Vin Diesel overbeviser i ny Riddick-film 06.09.2013 Vin Diesel overbeviser i ny Riddick-film Anmeldelser av filmene Før Midnatt, One Directions konsertfilm, Riddick, De tøffeste gutta. Spillomtaler av Diablo 3 og Brother. Intervjuer med Christian Lo, Toni Vucic og Hisham Zaman. Last ned | Publisert 06.09.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.09.2013-vin-diesel-overbeviser-i-ny-riddick-film

30.08.2013 Aksel Hennie tar Pionér til bunns! 30.08.2013 Aksel Hennie tar Pionér til bunns! Michael Douglas gjør et fantastisk comeback i premierefilmen Mitt liv med Liberace. Og Aksel Hennie løfter Pionér til bunns. Begge premierefilmene anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, mens kollega Rune Håkonsen feller dommen over to nye spill, nemlig Saints Row IV og The Wonderful 101. Dessuten skal Michael Douglas og Steven Soderbergh dele sine minner om pianisten Liberace, Matt Damon avslører hvordan han taklet rollen som Liberaces elsker, Aksel Hennie forteller om livet som norsk filmstjerne og Lily Collins og Jamie Campbell Bower snakker om innspillingen av Skyggejegerne: Demonenes by. Last ned | Publisert 30.08.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.08.2013-aksel-hennie-tar-pionér-til-bunns

23.08.2013 Skyggejegerne er morsomt eventyrtøys! 23.08.2013 Skyggejegerne er morsomt eventyrtøys! I dag er det en stor dag i Fredrikstad, med festpremiere på Harald Zwarts nye film Skyggejegerne: Demonenes by. Men den har også vanlige norgespremiere i mange andre byer, og filmen anmeldes selvsagt i dagens Filmpoliti, som også får besøk av regissøren selv. I dag har også Kick-ass 2 premiere, og du får høre om vi i Filmpolitiet liker den like godt som den første. Og redaksjonen har testet flere spill under den pågående messa Gamescon i Tyskland. I dag skal du få vite hvilket som var det beste. Dette, og mere til, i denne podcasten fra Filmpolitiet. Last ned | Publisert 23.08.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#23.08.2013-skyggejegerne-er-morsomt-eventyrtoys

09.08.2013 Eili Harboe er en sann filmdrøm! 09.08.2013 Eili Harboe er en sann filmdrøm! Kyss meg for faen i helvete er den spreke tittelen på dagens norske premierefilm. I denne podcasten får du høre om innholdet er like sprekt, mens regissør Stian Kristiansen forteller hvorfor han kobler dramatiker Jon Fosse med romantisk komedie. På søndag starter siste sesong av tv-serien Breaking Bad i USA. I dagens filmpoliti får du møte Dean Norris, som spiller DEA-agenten Hank, og forteller om figurens utvikling gjennom de foregående sesongene. Birger Vestmo anmelder også de nye filmene RED 2, Grown Ups2, Blue Jasmine og Promised Land. Last ned | Publisert 09.08.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#09.08.2013-eili-harboe-er-en-sann-filmdrom

02.08.2013 Pacific Rim - effektfest fra Guillermo Del Toro! 02.08.2013 Pacific Rim - effektfest fra Guillermo Del Toro! Birger Vestmo anmelder Guillermo Del Toros effektfest Pacific Rim, Sandra Bullock og Melissa McCarthys buddy cop-komedie The Heat og Pixars etterlengtede oppfølgerfilm Monsteruniversitetet. I tillegg får du møte Liam James fra The Way Way Back og Rune Håkonsen anmelder Wii U-spillet Pikmin 3! Last ned | Publisert 02.08.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#02.08.2013-pacific-rim---effektfest-fra-guillermo-del-toro

26.07.2013 Hugh Jackman kvesser klørne i The Wolverine! 26.07.2013 Hugh Jackman kvesser klørne i The Wolverine! Hugh Jackman har kvesset klørne. I dag har The Wolverine premiere. Det samme har tryllefilmen Now You See Me og sommerkomedien The Way Way Back. Alle tre skal anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet. Vi i redaksjonen skal også diskutere nye Star Wars-rykter, krigen mellom Xbox og Playstation og regissøren av Now You See Me, Louis Leterrier, skal fortelle hvordan skuespillerne fikk trylletrening før innspillingen. Last ned | Publisert 26.07.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.07.2013-hugh-jackman-kvesser-klorne-i-the-wolverine

19.07.2013 Pornopung og R.I.P.D anmeldes! 19.07.2013 Pornopung og R.I.P.D anmeldes! «Pornopung»–regissør Johan Kaos gjester sendinga - og filmen anmeldes. Rune ser nærmere på «R.I.P.D» - og snakker med serieskaper Josef Yohannes. Last ned | Publisert 19.07.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.07.2013-pornopung-og-r.i.p.d-anmeldes

12.07.2013 Brad Pitt vs. zombies, World War Z anmeldes! 12.07.2013 Brad Pitt vs. zombies, World War Z anmeldes! En ny film har premiere i uke 28 - World War Z får terningkast 4. Seriene Revolution, Orange is the New Black, Dexter og nyinnspillingen av The Bridge skal også under lupen. Last ned | Publisert 12.07.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.07.2013-brad-pitt-vs.-zombies,-world-war-z-anmeldes

Er parodifilmen død? Terningkast 1 til Scary Movie 5! Er parodifilmen død? Terningkast 1 til Scary Movie 5! I dagens sending får du anmeldelser av ukas kinopremierer: The Lone Ranger, The Internship, Grusomme meg 2 og Scary Movie 5. Du skal få høre et intervju med regissør Gore Verbinski om den knallharde innspillingen av The Lone Ranger, og Rune og Andreas tar turen innom for å diskutere om parodifilmen er død! Last ned | Publisert 05.07.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#er-parodifilmen-dod-terningkast-1-til-scary-movie-5

Bodybuildernes hevn - Pain & Gain anmeldes Bodybuildernes hevn - Pain & Gain anmeldes Marte Hedenstad er sommervikar for Birger Vestmo og styrer spakene i studio. I sendinga får du anmeldelser av ukas kinopremierer Pain & Gain og The Bling Ring, også skal du få et gjenhør med anmeldelsene av A Good Day To Die Hard, Hitchcock og The Flight som kom på Blu-ray og DVD denne uka. Andreas Hadsel Opsvik kommer en tur innom for å fortelle om den nye Steven King-serien Under The Dome som begynner på TV2, og det nye Wii U-spillet Game and Wario, også skal vi snakke om noe veldig rart, nemlig at Sverige har innført skatteavgift på LAN! Last ned | Publisert 03.07.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#bodybuildernes-hevn---pain-&-gain-anmeldes

21.06.2013 Supermann er tilbake! Man of Steel anmeldes 21.06.2013 Supermann er tilbake! Man of Steel anmeldes Supermann er tilbake! Jeg anmelder Man of Steel. Svenskene har fått ny regissørstjerne, jeg anmelder Mikael Marcemains Call Girl. Du får også dommen over de to første episodene av True Blood sesong 6. Dessuten kommer Tommy Wirkola for å snakke om neste ukes Blu-ray-utgivelse av Hansel and Gretel Witch Hunters, og du får møte damene bak Festen - årets vinner av Filmpolitiets Kortfilmpris! Last ned | Publisert 21.06.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.06.2013-supermann-er-tilbake-man-of-steel-anmeldes

14.06.2013 After Earth skuffer, Jurassic Park imponerer! 14.06.2013 After Earth skuffer, Jurassic Park imponerer! After Earth skuffer, mens Jurassic Park imponerer. Begge premierefilmene anmeldes i dag. Vi skal også felle dommen over hele sesong 3 av Game of Thrones, og Blu-ray-aktuelle Zero Dark Thirty. I tillegg skal vi fortelle hvem som vant da konsollgigantene Sony, Microsoft og Nintendo presenterte sine nyheter på spillmessa E3, og du før høre hvordan du kan bli med i den kommende dokumentaren om Kaizers Orchestra, Den tilfeldige rockestjernen! Last ned | Publisert 14.06.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.06.2013-after-earth-skuffer,-jurassic-park-imponerer

07.06.2013 Epic ligner for mye på andre animasjonsfilmer! 07.06.2013 Epic ligner for mye på andre animasjonsfilmer! Tre nye filmer skal anmeldes i denne podcastutgaven av Filmpolitiet, nemlig den amerikanske animasjonsfilmen Epic, den franske matfilmen Bon Appetit, Hr. President og den norske hyttefilmen Å begrave en hund. På spillfronten skal vi anmeldele Playstations storsatsing denne sommeren, The Last of Us og du får høre hva vi kan vente oss av neste ukes store spillmesse i Los Angeles, E3. Fra TV-ruta skal vi forsøke å forklare reaksjonene på denne ukas sjokkepisode av Game of Thrones - uten å spoile noe som helst. I tillegg til alt dette skal du få høre om de fem kandidatene til Filmpolitiets Kortfilmpris 2013! Last ned | Publisert 07.06.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.06.2013-epic-ligner-for-mye-pa-andre-animasjonsfilmer

31.05.2013 The Hangover Part III skuffer stort! 31.05.2013 The Hangover Part III skuffer stort! The Hangover Part III, Only God Forgives, Broken og Stoker har norgespremiere I dag. Alle skal anmeldelse, noen skal hylles andre slaktes. Det skal også synses og menes om ukas store tv-comeback, nemlig Arrested Development sesong 4. Gåten Ragnarok var en av de norske filmene som var til salgs i Cannes, jeg møtte folka bak. Oscar-vinner Brenda Chapman har vært på barnefilmfestival i Tromsø denne uka, og etterlyser sterke filmkvinner. Og Nicolas Winding Refn skal fortelle hvorfor han foretrekker å jobbe med de samme folka når han lager film. Last ned | Publisert 31.05.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#31.05.2013-the-hangover-part-iii-skuffer-stort

24.06.2013 Gatsby! Fast & Furious 6! Cannes! 24.06.2013 Gatsby! Fast & Furious 6! Cannes! Leonardo DiCaprio takler en av litteraturens store skikkelser i Den store Gatsby. Vin Diesel takler en ikke fullt så innviklet figur i Fast & Furious 6. Produsentene av Død Snø 2 har invadert Cannes sammen med andre nordiske sjangerfilmer. Nicolas Winding Refn har gledet og ergret publikum på den franske rivieraen med sin nye film Only God Forgives. Og jeg skal fortelle hva som har vært mine beste filmøyeblikk under årets Cannes-festival. Dessuten skal vi synse og mene om Microsofts annonsering av den nye konsollen Xbox One og du får høre om en ny norsk svartmetall-thriller, som skal spilles inn i høst. I denne 1 time og 15 minutter lange podcasten får du også intervjuer fra Cannes som ikke ble sendt på radio. Last ned | Publisert 24.05.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.06.2013-gatsby-fast-&-furious-6-cannes

10.05.2013 Dommen faller over Star Trek Into Darkness! 10.05.2013 Dommen faller over Star Trek Into Darkness! Tre splitter nye kinopremierer skal under lupen i dag, nemlig Star Trek Into Darkness, The Big Wedding og En lady i Paris. Norske regissører er i vinden denne uka, vi diskuterer ryktene rundt Joachim Rønning, Espen Sandberg, Harald Zwart, Joachim Trier og Aleksander Nordaas. To nye fantastiske dataspill anmeldes i dag, nemlig Monaco: What’s yours is mine og Far Cry 3: Blood Dragon. Og så skal du få høre om den norske dokumentaren Nerdenes Hevn, der temaet er cosplay! Last ned | Publisert 10.05.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.05.2013-dommen-faller-over-star-trek-into-darkness

03.05.2013 Gerard Butler leker Die Hard i Det hvite hus i Olympus Has Fallen! 03.05.2013 Gerard Butler leker Die Hard i Det hvite hus i Olympus Has Fallen! Gerard Butler leker Die Hard i Det hvite hus i Olympus Has Fallen. Ingrid Bolsø Berdal skal spille mot Dwayne Johnson i Hercules. Vi vet MER om Grand Theft Auto 5 enn vi gjorde i går. Pelle Politibil på sporet viser at norsk animasjon er i stadig fremgang, og regissørene Rasmus A. Sivertsen og Rune Spaans kommer på besøk. Dette er noe av det som venter deg i dagens utgave av Filmpolitiet, der det også blir filmnytt om blant andre Steven Spielberg, Justin Timberlake og Jurassic Park 4. Last ned | Publisert 03.05.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.05.2013-gerard-butler-leker-die-hard-i-det-hvite-hus-i-olympus-has-fallen

26.04.2013 Iron Man 3 er rasende god underholdning! 26.04.2013 Iron Man 3 er rasende god underholdning! Er alle gode ting tre for Iron Man? Finn ut når jeg anmelder Tony Starks nye eventyr. Jeg har også sett Oscar-nominerte Rebell, som i likhet med Iron Man 3 har premiere i dag. På spillfronten kan du nå finne ut hvem som er sterkest av Batman og Supermann. De er to av superheltene du kan slåss med og mot i «Injustice: Gods among us», som Rune Håkonsen har testet. Fire Emblem: The Awakening er et rollespill som Andreas Hadsel Opsvik sier reduserer andre spill i sjangeren til emosjonelle sølepytter. Og to Oscar-vinnere er ute på Blu-ray og DVD. Du får Filmpolitiets dom over både Historien om Pi og Silver Linings Playbook! Last ned | Publisert 26.04.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.04.2013-iron-man-3-er-rasende-god-underholdning

19.04.2013 Stallone skyter mye og slår hardt i Bullet to the Head! 19.04.2013 Stallone skyter mye og slår hardt i Bullet to the Head! Sylvester Stallone gjør noe han kan, nemlig skyte vilt og slå hardt på film. Jeg anmelder Bullet in the head. En annen gammel kjenning, Roger Rabbit, er tilbake på Blu-ray. 25-års jubileumsutgaven av Hvem lurte Roger Rabbit er sett og bedømt. To splitter nye tv-serier skal også anmeldes, nemlig TVNorge-aktuelle Hannibal og Netflix-serien Hemlock Grove. Og du skal få høre hvilke filmer Filmbonanzas Vegard Larsen og jeg selv gleder oss til under årets filmfestival i Cannes. Programmet ble avslørt i går. Dette og mere til i denne ukens podcast! Last ned | Publisert 19.04.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#19.04.2013-stallone-skyter-mye-og-slar-hardt-i-bullet-to-the-head

12.04.2013 Tom Cruise leverer varene i Oblivion! 12.04.2013 Tom Cruise leverer varene i Oblivion! Tom Cruise vokter en ødelagt jordklode i Oblivion. Zombie forelsker seg i middagen i Warm Bodies. James Franco er skikkelig gangsta i Spring Breakers. Og vi skal ned i islandske farvann i filmen Dypet. Disse premierene anmeldes i dagens Filmpoliti, hvor vi også får besøk av den unge regissøren Ivar Aase, aktuell med lavbudsjettfilmen Blåtur, vi møter regissør Tommy Wirkola under innspillingen av de første scenene fra Død Snø 2 og skuespiller Jan Erik Madsen forteller om sin rolle i David S. Goyers nye tv-serie Da Vinci's Demons. Last ned | Publisert 12.04.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.04.2013-tom-cruise-leverer-varene-i-oblivion

05.04.2013 The Place Beyond The Pines er en sterk dramafilm 05.04.2013 The Place Beyond The Pines er en sterk dramafilm OBS! Ukens bonusspor er et uredigert intervju med regissør Derek Cianfrance, som inneholder viktige spoilere til filmen The Place Beyond the Pines. Du er herved advart. Ellers anmeldes både denne og skrekkfilmen Mama. Spillene LEGO City Undercover og Army of Two: The Devil's Cartel er under lupen. Last ned | Publisert 05.04.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.04.2013-the-place-beyond-the-pines-er-en-sterk-dramafilm

29.03.2013 Straks klart for mer Game Of Thrones! 29.03.2013 Straks klart for mer Game Of Thrones! Også denne påskeuka kan by på to nye filmer. I dagens Filmpoliti anmeldes G.I. Joe: Retaliation og The Host. Sistnevnte er basert på ei bok av Twilight-forfatter Stephenie Meyer. Hun forteller om overgangen fra vampyrer til romvesener. Datafesten The Gathering pågår akkurat nå i vikingskipet på Hamar. Filmpolitiet er til stede for å finne ut hva som skjer. 2. påskedag er det premiere på sesong 3 av Game Of Thrones. Vi anmelder de to første episodene, mens Kristofer Hivju forteller om sin rolle som Tormund Giantsbane. Dessuten anmelder vi ett av årets største dataspill, BioShock Infinite, og vi har vært i Stockholm for å se på Battlefield 4. Last ned | Publisert 29.03.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.03.2013-straks-klart-for-mer-game-of-thrones

22.03.2013 Påskefilmene er her! Vi anmelder 8 av 9. 22.03.2013 Påskefilmene er her! Vi anmelder 8 av 9. Raset av påskefilmer er over oss! I denne podcasten anmeldes 8 av dem, nemlig Jack The Giant Slayer, Eventyrland, Pitch Perfect, I Give It a Year, Stories We Tell, Kvartetten, Holy Motors og Croods (anmeldelsen av Kapringen kommer etter helga). I tillegg skal Arild Østin Ommundsen forklare hvordan Eventyrland ble laget uten filmcrew, Rune forteller hvorfor Gears Of War: Judgment er en frisk vri på en kjent spillserie, Andreas skal synse om Kevin Bacons nye tv-serie The Following, og sammen skal vi hylle Tommy Wirkola, som har hatt litt av en uke. Last ned | Publisert 22.03.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.03.2013-paskefilmene-er-her-vi-anmelder-8-av-9.

15.03.2013 Oz: The Great and Powerful er en perfekt start på eventyret! 15.03.2013 Oz: The Great and Powerful er en perfekt start på eventyret! Sam Raimi er tøff! Han har laget en direkte oppfølger til Trollmannen fra Oz, en av filmhistoriens største klassikere. Hva jeg synes om Oz;: The great and powerful, får du høre snart. Raimi skal også fortelle om respekten han hadde for oppgaven, og Michelle Williams og James Franco forteller om sine roller i filmen. Den norske filmen Jag etter vind er innspilt på norges kanskje vakreste sted. Jeg anmelder filmen, og vi har intervjuet regissør Rune Denstad Langlo, og skuespillerne Sven Bertil Taube og Tobias Santelmann. Dessuten skal to nye store spill anmeldes i denne podcasten, God of War Ascension og Sim City. Last ned | Publisert 15.03.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.03.2013-oz:-the-great-and-powerful-er-en-perfekt-start-pa-eventyret

08.03.2013 Lara Croft har endelig blitt et menneske! 08.03.2013 Lara Croft har endelig blitt et menneske! P3 feirer kvinnedagen med kvinnestemmer på radio - Marte Hedenstad styrer derfor skuta! Overkonstabel Birger Vestmo har sett Hitchcock, Cloud Atlas, og ikke minst Arnolds nyeste film The Last Stand. Rune Håkonsen kommer innom for å snakke om Lara Croft, spillhistoriens mest kjente heltinne, og vi skal få hans anmeldelse av Tomb Raider som kom ut denne uka. Vi får også besøk av Andreas Hadsel Opsvik som skal fortelle om den nye serien Vikings, og Maria Lindberg som skal gi deg noen tips om tv-serier med tøffe damer i hovedrollen. Selvfølgelig må vi også snakke om skandalen som er SimCity. Martin Aas kommer innom for å øse ut sin frustrasjon over teknologi som ikke fungerer. Last ned | Publisert 13.03.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.03.2013-lara-croft-har-endelig-blitt-et-menneske

01.03.2013 Filmen Victoria får Knut Hamsun til å virke utdatert. 01.03.2013 Filmen Victoria får Knut Hamsun til å virke utdatert. Knut Hamsuns Victoria er endelig klar for kino. Produsent John M. Jacobsen skal fortelle hvorfor dette har tatt ham 40 år, og jeg anmelder resultatet. Årets svenske Guldbagge-vinner, “Spise sove dø” har også premiere i dag. Den skal også anmeldes, og regissør Gabriella Pichler forteller hvordan hun fikk ideen til å lage film om arbeidsløs ungdom. Dessuten skal to store dataspill anmeldes, nemlig Crysis 3 og Metal Gear Rising, og vi skal høre om en litt merkelig kinesisk filmproduksjon på Sunnmøre, basert på dataspillet Death Of The Ancients. Last ned | Publisert 01.03.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.03.2013-filmen-victoria-far-knut-hamsun-til-a-virke-utdatert.

22.02.2013 Vi lader opp til Oscar-utdelingen! 22.02.2013 Vi lader opp til Oscar-utdelingen! Vi står foran årets største festhelg på filmfronten. Natt til mandag deles Oscar-prisene ut i Los Angeles. I dag får du høre hvordan du kan se alt direkte på NRK, og jeg skal spå hvem som vinner de viktigste prisene med Vegard Larsen fra Filmbonanza. Dessuten anmeldes premierefilmene Anna Karenina, Parker og The Master, vi diskuterer annonseringen av Sonys nye konsoll, Playstation 4, og du får førsteinntrykkene av det nye spillet Crysis 3! Last ned | Publisert 22.02.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.02.2013-vi-lader-opp-til-oscar-utdelingen

15.02.2013 God action, men svake skurker i Die Hard 5! 15.02.2013 God action, men svake skurker i Die Hard 5! A Good Day to Die Hard er ukas største kinopremiere. Jeg anmelder den, regissør John Moore forklarer hvorfor Bruce Willis ikke kan regisseres, og Willis selv forteller hvordan han ble actionhelt ved en tilfeldighet. Dessuten anmeldes de nye filmene Beautiful Creatures, Karsten og Petra blir bestevenner og Før snøen faller, vi ser på den nye Playstation-kontrollen, og tester spillet Aliens: Colonial Marines. Last ned | Publisert 15.02.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.02.2013-god-action,-men-svake-skurker-i-die-hard-5

08.02.2013 Zero Dark Thirty og Rive-Rolf under lupen! 08.02.2013 Zero Dark Thirty og Rive-Rolf under lupen! Zero Dark Thirty er filmen om jakten og drapet på Osama Bin Laden. Jeg anmelder filmen, mens regissør Kathryn Bigelow og hovedrolleinnehaver Jessica Chastain forklarer hvorfor autensitet var viktig for filmen. Ellers anmeldes premierefilmene Rive-Rolf og Stem nei, du får førsteinntrykk av det nye spillet Dead Space 3, redaksjonen diskuterer ukas Star Wars-nyheter OG jeg ser på klassikeren The Terminator i Arnold-HD på Blu-ray! Last ned | Publisert 08.02.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.02.2013-zero-dark-thirty-og-rive-rolf-under-lupen

01.02.2013 Endelig: Tommy Wirkolas Hansel and Gretel! 01.02.2013 Endelig: Tommy Wirkolas Hansel and Gretel! Tommy Wirkolas Hollywood-debut "Hansel and Gretel: Witch Hunters" er endelig klar for norske kinoer. I dag får du høre dommen, og Tommy forteller om kortfilmversjonen han lagde på filmskolen. "En som deg" er Eirik Svenssons debut som spillefilmregissør, med Espen Klouman Høiner i en av hovedrollene. Jeg anmelder, og de to nevnte herrer forteller hvordan filmen ble innspilt. Og "Jakten" er regissør Thomas Vinterbergs beste film siden Festen, med Mads Mikkelsen i en sterk hovedrolle. Vinterberg forteller hvordan et uventet besøk var utgangspunktet for filmen. Dessuten skal du få høre om annonseringen av annonseringen av Playstation 4, og om det kommende Sim City-spillet. Last ned | Publisert 01.02.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.02.2013-endelig:-tommy-wirkolas-hansel-and-gretel

25.01.2013 Denzel har trøbbel i Flight! 25.01.2013 Denzel har trøbbel i Flight! Denzel Washington er flykaptein med problemer i Flight. Tim Burton hyller skrekkfilmklassiker i Frankenweenie. Og John Hawkes og Helen Hunt viser alt i The Sessions. Dissse premierefilmene skal anmeldes i dag. Du får også møte en gjeng 17-åringer som har laget science-fiction-film i Oslo, og du får møte hovedrolleinnehaverne av den nye HBO-serien Banshee som forteller om seriens fysiske utfordringer. Vi skal også diskutere valget av J.J. Abrams som regissør av Star Wars 7, OG ryktene om den nye Xbox-konsollen Durango. Last ned | Publisert 25.01.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.01.2013-denzel-har-trobbel-i-flight

18.01.2013 Anmeldelser av Django Unchained og Les Misérables! 18.01.2013 Anmeldelser av Django Unchained og Les Misérables! Filmpolitiets overkonstabel Birger Vestmo har tatt turen til Tromsø for å se masse film på Tromsø internasjonale filmfestival. I dag er det derfor Marte Hedenstad som styrer spakene her i studio, men vi får oppdateringer fra Birger om TIFF. Det viktigste av alt i dag er kanskje filmanmeldelsene av ukas premierer - for i dag har nemlig Oscar-filmene Django Unchained og Les Misérables premiere, og du skal få høre Filmpolitiets dom i løpet av sendinga, også kommer Andreas Hadsel Opsvik innom for å snakke om den Netflix-eksklusive serien House of Cards. Last ned | Publisert 18.01.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#18.01.2013-anmeldelser-av-django-unchained-og-les-misérables

11.01.2013 Oscar-nominasjon til Kon-tiki! 11.01.2013 Oscar-nominasjon til Kon-tiki! Dette er en helt spesiell dag. Jeg tenker ikke på at det er dagen etter at Kon-tiki ble Oscar-nominert, ei heller på anmeldelsene av premierefilmene Silver Linings Playbook, Gangster Squad og Rust og bein. Jeg tenker heller ikke på at Jennifer Lawrence, Joachim Rønning og Espen Sandberg skal fortelle hvordan det føles å bli Oscar-nominert. Det jeg tenker på, er at Filmpolitiet faktisk har bursdag. I dag er det nemlig nøyaktig 15 år siden premieren, 11. januar 1998. Det skal selvsagt markeres. Last ned | Publisert 11.01.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.01.2013-oscar-nominasjon-til-kon-tiki

04.01.2013 Tom Cruise duger som Jack Reacher! 04.01.2013 Tom Cruise duger som Jack Reacher! Tom Cruise duger som Jack Reacher. Leatherface duger ikke i Texas Chainsaw 3D. Julie Delpy leker Woody Allen i 2 dager I New York. Og Naomi Watts og Ewan McGregor blir tatt av tsunamien i The Impossible. Årets første premierefilmer anmeldes i dagens Filmpoliti, som også får besøk av Nicolai Cleve Broch og Frank Kjosås fra NRKs nye dramaserie Halvbroren, og du får høre hvorfor 70mm-festivalen som starter i Oslo i dag er en helt spesiell filmfestival. Last ned | Publisert 04.01.13 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.01.2013-tom-cruise-duger-som-jack-reacher

21.12.2012 Julefilmene anmeldes! 21.12.2012 Julefilmene anmeldes! Vi er fire dager unna det store juleslippet på kino. 10 filmer har premiere 1. juledag, og de viktigste av dem anmeldes i dagens Filmpoliti. Det gjelder Historien om Pi, Searching for Sugar Man, Oppdrag Nemo 3D, Amour og Seven Psychopats. I tillegg forteller regissør Ang Lee hvorfor han ville filmatisere boka om Pi, og vi i Filmpoliti-redaksjonen skal gi deg noen bankers julegavetips innen film, spill og serier. Last ned | Publisert 20.12.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.12.2012-julefilmene-anmeldes

14.12.2012 Hobbiten - En uventet reise 14.12.2012 Hobbiten - En uventet reise En eneste film har premiere denne uka, men hvilken film! Vi har ventet i lengsel og spenning på Peter Jacksons retur til Midgard, og på onsdag var det endelig klart for verdenspremiere på Hobbiten: En uventet reise. I dag får du høre min anmeldelse av filmen, og hele Filmpoliti-redaksjonen skal diskutere den til vi blir gule og blåe. Dessuten skal du få høre hvilke filmer som ligger best an etter gårsdagens nominasjoner til den prestisjefulle prisen Golden Globe, jeg markerer at en av årets søteste filmer, Take This Waltz, er ute på DVD. Last ned | Publisert 14.12.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.12.2012-hobbiten---en-uventet-reise

07.12.2012 Sterkt om mobbing i Bully! 07.12.2012 Sterkt om mobbing i Bully! Velkommen til en splitter ny podcast fra Filmpolitiet. Filmer av ulik kvalitet har premiere denne uka, nemlig Bully, The Door, I siste spill og People like us. Følg med, så får du vite hvilke som er gode og hvilke som ikke er det. Vi har også sett den nye tv-serien Nashville og sesong 2 av American Horror Story, OG testet de nye Wii U-spillene ZombiU og New Super Mario! Last ned | Publisert 07.12.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.12.2012-sterkt-om-mobbing-i-bully

30.11.2012 Intenst i End of Watch! 30.11.2012 Intenst i End of Watch! Animert eventyr I De fem legendene. Intens politispenning i End of Watch. Og tragikomisk drama I Dark Horse. Dette er premierefilmene som skal anmeldes i dag. Vi har også prøvd de nye spillene Far Cry 3 og Ratchet & Clank: Q-force, og testet Nintendos nye konsoll Wii U, som slippes i dag. Dessuten skal vinnerne av Filmpolitiets Hobbit-tegnekonkurranse kåres i denne podcasten. Last ned | Publisert 30.11.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#30.11.2012-intenst-i-end-of-watch

16.11.2012 Over og ut for Twilight! 16.11.2012 Over og ut for Twilight! Så er det over. Bella, Edward og Jacob er historie. Den siste Twilight-filmen hadde premiere ved midnatt, og straks anmelder jeg Breaking Dawn – Part 2 Harald Zwart er nettopp ferdig med innspillingen av det som kan bli Twilights arvtager, Skyggejegerne. Han skal fortelle om den første teasertraileren som nå er ute på nettet. Årets største spillrelease er et faktum. På tirsdag flokket fansen seg til butikkene for å få tak i Call Of Duty: Black Ops 2. I dag skal det anmeldes. Og den svenske filmen Snabba Cash II er en barsk og tøff skildring av Sveriges skyggeside. Jeg anmelder, mens regissør Babak Janafi forteller hvordan han hentet inspirasjon fra sin egen oppvekst. Last ned | Publisert 16.11.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#16.11.2012-over-og-ut-for-twilight

26.10.2012 Hans navn er Bond. James Bond. 26.10.2012 Hans navn er Bond. James Bond. James Bond er endelig tilbake. I dag har Skyfall premiere, og du skal straks få min dom over filmen. Rune Håkonsen har testet Medal of Honor: Warfighter og spurt produsenten om dette spillets realisme. Snart får du se David Morrissey i tv-serien The Walking Dead på norske skjermer. Marte Hedenstad har snakket med ham om figuren The Governor. Jeg har anmeldt en av årets beste filmer, Beasts of the southern wild. Regissør Benh Zeitlin skal fortelle om kaoset som preget innspillingen. Og Margreth Olin forteller hvorfor hun har laget asylsøkerdokumentar De Andre, som Andreas Opsvik først anmelder. Last ned | Publisert 26.10.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#26.10.2012-hans-navn-er-bond.-james-bond.

12.10.2012 Tidsreiser med logisk brist i Looper 12.10.2012 Tidsreiser med logisk brist i Looper Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis spiller samme figur i tidsreisefilmen Looper. Oliver Stone leker med blodig humor i narkothrilleren Savages. Dette er de to kinopremierene jeg skal anmelde i denne podcasten. På spillfronten anmeldes Xcom, Dishonored og Pokemon Black 2. På Blu-ray skal det synses om Snow White and the Huntsman og Indiana Jones: The Complete Adventures. Og i tillegg til dette har jeg snakket med regissør Scott Derrickson om hans kommende grøsser Sinister, mens regissør André Øvredal skal fortelle om sitt nye Hollywood-prosjekt, Enormous. Begge disse intervjuene er mye lengre enn versjonene som ble sendt på radio. Last ned | Publisert 12.10.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#12.10.2012-tidsreiser-med-logisk-brist-i-looper

05.10.2012 Taken 2 skuffer med svak action! 05.10.2012 Taken 2 skuffer med svak action! Dette er den dårligste premiereuka på lenge. Jeg har gitt samtlige nye filmer terningkast 3. Du får høre hvorfor når jeg anmelder Taken 2, Skvis og Hypnotisøren. Liam Neeson fortelle hva han bringer til bords som actionstjerne i Taken-filmene, Zahid Ali skal fortelle om sin hovedrolle i tv-serien Hellfjord, du får anmeldelser av World Of Warcraft-utvidelsen Mists Of Panderia og sesong 1 av tv-serien Shameless med William H. Macy. Sist, men ikke minst, skal vi fastslå hvilket av høstens to store fotballspill som er best: FIFA 13 eller PES 2013! Last ned | Publisert 05.10.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#05.10.2012-taken-2-skuffer-med-svak-action

28.09.2012 Dredd - hardbarka sci-fi-action for voksne! 28.09.2012 Dredd - hardbarka sci-fi-action for voksne! Dredd er ekstrem sci-fi-action for voksne. Flukt er norsk villmarksaction i flott natur. Utdrikningslaget er rølpekomedie med brudepiker. Hotel Transylvania er animert horror for barna. Og Barbara er Kontikis tyske Oscar-konkurrent. Dette er premiereanmeldelsene du får høre i dag. Du får også møte Ingrid Bolsø Berdal, som forteller hvordan hun forbedte seg til å spille skikkelig slem dame i Flukt. På spillfronten skal vi anmelde Borderlands 2 og World Of Warcraft-utvidelsen Mists Of Panderia OG vi skal markere at samtlige James Bond-filmer nå er samlet på Blu-ray i boksen Bond 50! Last ned | Publisert 28.09.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#28.09.2012-dredd---hardbarka-sci-fi-action-for-voksne

21.09.2012 Ubehagelig - 90 minutter- om partnerdrap. 21.09.2012 Ubehagelig - 90 minutter- om partnerdrap. «90 minutter» er en ubehagelig film om menn som dreper kvinner. «Det er bare fornavnet» er en fransk filmfarse som får fyken. Mens «Hope Springs» er en glatt film om eldresex som løftes av godt skuespill. Disse premierefilmene anmeldes i denne utgaven av Filmpolitiet, hvor vi også skal felle dommen over to årlige spillserier, nemlig NHL 13 og FIFA 13, og jeg skal fortelle deg nøyaktig hvor fra Titanic er på Blu-ray! Last ned | Publisert 21.09.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#21.09.2012-ubehagelig---90-minutter---om-partnerdrap.

14.09.2012 - ParaNorman- gir barn innføring i skrekk! 14.09.2012 - ParaNorman- gir barn innføring i skrekk! Fire ganske så forskjellige filmer har premiere i dag. Jeg anmelder ParaNorman, en stop-motion-animert grøsser for barn, Som du ser meg, norsk komidrama om hverdagslige konflikter og Mer eller mindre mann, norsk komidrama om en mann som har problemer med å takle voksenlivet. Marte Hedenstad har sett det storslåtte danske kjærlighetsdramaet En kongelig affære. Du får også møte produsenten av ParaNorman, Arianne Sutner, som skal fortelle om sin kjærlighet til stop-motion-animasjon. Regissør Dag Johan Haugerud forteller hvorfor Som du ser meg er stappfull av kvinner, men ikke er ment som en kvinnepolitisk ytring. Og Rune Håkonsen feller den endelige dommen over det massive MMO-spillet Guild Wars 2! Last ned | Publisert 14.09.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#14.09.2012---paranorman---gir-barn-innforing-i-skrekk

07.09.2012 Jeremy Renner god reserve for Matt Damon! 07.09.2012 Jeremy Renner god reserve for Matt Damon! The Bourne Legacy er en actionfilm. Tina & Bettina er en komedie. Lawless er et drama med litt action og litt komedie. Alle anmeldes i dagens Filmpoliti, hvor du også får høre Jeremy Renner forteller om bla bla bla, Odd Magnus Williamson og Henrik Thodesen avslører hvor lang tid de trenger for å sminke seg som Tina og Bettina, Harald Zwart rapporterer fra innspillingen av The Mortal Instruments: City of Bones i Canada, Rune gir sine førsteinntrykk av Guild Wars 2, Andreas har sett de første episodene av Boardwalk Empire sesong 2 og regissør Tommy Wirkola forteller om den første traileren til Hansel & Gretel: Witch Hunters! Last ned | Publisert 07.09.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#07.09.2012-jeremy-renner-god-reserve-for-matt-damon

31.08.2012 Litt skuffet over Pixars nye film. 31.08.2012 Litt skuffet over Pixars nye film. Dokumentarfilmen Til Ungdommen er en hyllest til generasjonens mot, kraft og vilje. Modig er Pixars nye helt greie film. Blu-ray-aktuelle The Raid: Redemption lykkes nesten som actionklassiker. Og spillet Darksiders 2 er røft, overdrevent og morsomt. Dette anmeldes i dagens Filmpoliti, hvor du også får møte Johanne Butenschøn Lindheim fra Til Ungdommen, du får en rapport fra filmfestivalen i Venezia, produsenten av FIFA 13 forteller om de nye funksjonene i det kommende spillet, og Iron Sky-regissør Timo Vuorensola skal fortelle hvordan det egentlig har gått med filmen, som nå er ute på Blu-ray. Last ned | Publisert 31.08.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#31.08.2012-litt-skuffet-over-pixars-nye-film.

24.08.2012 Episk og eventyrlig Kon-tiki! 24.08.2012 Episk og eventyrlig Kon-tiki! Denne podkasten er rimelig vannbasert. Før det første skal vi ut på en balsaflåte over Stillehavet i Kon-tiki. Vi skal spises av hai i Jaws på Blu-ray og vi skal kjempe mot aliens i havet i Battleship. Til gjengjeld er premierefilmen Albert Nobbs ganske tørr. Dessuten skal sjefen i Gearbox avsløre handlingen i dataspillet Borderlands 2 OG Filmpolitiet får besøk av selveste Crispin Glover, skuespilleren fra flere kjente filmer, som gjester Norge denne uka med sin performance "Crispin Hellion Glover’s Big Slide Show” Last ned | Publisert 24.08.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#24.08.2012-episk-og-eventyrlig-kon-tiki

17.08.2012 Sly og Arnold i The Expendables 2! 17.08.2012 Sly og Arnold i The Expendables 2! Gamle actionhelter fyrer løs i The Expendables 2. Ungdommer danser beina av seg i Step Up Revolution. Og egyptiske kvinner gjør opprør i 678 Kairo. Dette er de nye kinofilmene som anmeldes i dagens Filmpoliti. Vi er på spillmessa Gamescon i Køln, og du får rapporter fra Rune Håkonsen og Andreas Opsvik, som blant annet har testa Call of Duty: Black Ops 2! Last ned | Publisert 17.08.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#17.08.2012-sly-og-arnold-i-the-expendables-2

10.08.2012 Total Recall er nok en nyinnspilling vi ikke trenger! 10.08.2012 Total Recall er nok en nyinnspilling vi ikke trenger! Total Recall er nok en nyinnspilling vi ikke trenger. Ted er det morsomste jeg har sett på lenge. Tom Cruise imponerer som rockegud i Rock Of Ages, mens Michelle Williams og Seth Rogen sliter i Take This Waltz. Dette er premierefilmene som skal anmeldes I dagens Filmpoliti, der vi også forteller om Charlie Sheens nye tv-serie Anger Management, og gir deg filmnytt om blant annet Justice League, Doctor Who, Hangover 3 og ALF! Dette bør bli interessant! Last ned | Publisert 10.08.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#10.08.2012-total-recall-er-nok-en-nyinnspilling-vi-ikke-trenger

03.08.2012 Mel Gibson lager film igjen 03.08.2012 Mel Gibson lager film igjen Mel Gibsons Get the Gringo og Madagascar 3: Full rulle i Europa er under lupen. Vi ser på spillhøsten, snakker med produsenten bak Arme Riddere (som nå vises i Australia!) og plaprer om James Bond: Skyfall. Last ned | Publisert 03.08.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#03.08.2012-mel-gibson-lager-film-igjen

27.07.2012 Batman er tilbake 27.07.2012 Batman er tilbake Rune anmelder The Dark Knight Rises og Små hvite løgner. Marte ser nærmere på Woman in Black, mens Andreas slakter Jack & Jill. Vi får også besøk fra Filmjunkiene. Last ned | Publisert 30.07.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.07.2012-batman-er-tilbake

20.07.2012 Svett og hett fra Steven Soderbergh 20.07.2012 Svett og hett fra Steven Soderbergh Marte Hedenstad er programleder siden oversjefskonstabel Birger Vetsmo er på ferie. I dagens sending skal du få høre anmeldelser av steven Soderberghs nyeste film Magic Mike, med Channing Tatum i hovedrollen, og Will Ferrels spanske humordebut Casa de mi Padre. Du får et gjensyn med Young Adult, The Artist og Hugo, som kom på Blu-ray og DVD denne uka, og vi skal selvsagt også snakke om årets Emmy-nominasjoner. Last ned | Publisert 20.07.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.07.2012-svett-og-hett-fra-steven-soderbergh

13.07.2012 Vi kårer verdens beste superhelt! 13.07.2012 Vi kårer verdens beste superhelt! Vi anmelder superheltfilmen The Amazing Spider-Man og alieninvasjonfilmen Attack The Block . Du skal få høre hvordan det var for regissør Marc Webb å lage en film om Spider-Man, og vi skal ta en tur til nerdemessa Comic-Con, som gikk av stabelen i San Diego på onsdag. Nå får du også endelig vite om det er Superman eller Batman som stikker av med tittelen Verdens beste superhelt i Filmpolitiets superheltcup! Last ned | Publisert 13.07.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#13.07.2012-vi-karer-verdens-beste-superhelt

06.07.2012 Vill vampyraction med USAs president! 06.07.2012 Vill vampyraction med USAs president! Det er klart for en ny runde film og spill her på P3. I dag anmeldes premierefilmene Abraham Lincoln: Vampire Hunter og What To Expect When You’re Expecting. Vi har testet de nye spillene The Secret World og Inversion, du får møte den nye Spider-Man, Andrew Garfield, OG du skal få vite hvem som har gått til finalen i vår kåring Verdens beste superhelt! Last ned | Publisert 06.07.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#06.07.2012-vill-vampyraction-med-usas-president

29.06.2012 Istid 4 viker ikke fra suksessformelen! 29.06.2012 Istid 4 viker ikke fra suksessformelen! Jason Statham slår seg løs i Safe. Woody Allen tar oss med til den evige by i To Rome With Love. Og Manny, Sid og Diego er på nye eventyr i Istid 4: Kontinenter på avveie. Dommen over disse premierefilmene faller i dag. På spillfronten anmeldes Quantum Conundrum og The Ratchet & Clank Trilogy. Og så skal vi fortelle hvem som har gått til semifinalene i vår kåring Verdens beste superhelt! Last ned | Publisert 29.06.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#29.06.2012-istid-4-viker-ikke-fra-suksessformelen

22.06.2012 Flott LEGO-fest med superhelter! 22.06.2012 Flott LEGO-fest med superhelter! Batman møter Supermann, ikke på film, men i det nye spillet Lego Batman 2 – DC Super Heroes. Kåringen av verdens beste superhelt nærmer seg avgjørende kamper. I dag starter kvartfinalene. Pippi Langstrømpe er igjen aktuell, nå i et norskprodusert spill for Nintendo DS. OG to av mine favorittfilmer kom ut på Blu-ray denne uka, Den fabelaktige Amelie fra Montmartre og Evig solskinn i et plettfritt sinn. I tillegg får du et langt bonusspor, der Filmpoliti-redaksjonen oppsummerer de beste filmene vi har sett i første halvdel av 2012! Last ned | Publisert 22.06.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#22.06.2012-flott-lego-fest-med-superhelter

15.06.2012 Super paring av Channing Tatum og Jonah Hill 15.06.2012 Super paring av Channing Tatum og Jonah Hill Tre vidt forskjellige filmer skal anmeldes i dag, nemlig actionkomedien 21 Jump Street, kjærlighetsdramaet Weekend og eventyrfilmen Journey 2 – Den mystiske øya. Du får dessuten møte tospannet fra 21 Jump Street, Jonah Hill og Channing Tatum, og Weekend-regissør Andrew Haigh kommer på besøk. I morgen deles Filmpolitiets Kortfilmpris ut under kortfilmfestivalen i Grimstad. I dag presenterer vi de fem siste kandidatene, som du kan se og stemme frem på p3.no/filmpolitiet. I tillegg sjekker vi fremgangen i kåringen Verdens beste superhelt, vi diskuterer diskutable elementer i Prometheus og du får anmeldelser av DVD-aktuelle The Muppets! Last ned | Publisert 15.06.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#15.06.2012-super-paring-av-channing-tatum-og-jonah-hill

08.06.2012 Wes Anderson sjarmerer stort 08.06.2012 Wes Anderson sjarmerer stort I tillegg anmelder vi Snow White & The Huntsman og Woody Allen: A Documentary. Du får møte fem kortfilmskapere, vi snakker om spillmessa E3 og kåringen av Verdens beste superhelt går inn i sin siste fase. Programleder er Rune Håkonsen. Last ned | Publisert 08.06.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#08.06.2012-wes-anderson-sjarmerer-stort

01.06.2012 Prometheus innfrir langt på vei! 01.06.2012 Prometheus innfrir langt på vei! Endelig er Ridley Scotts første science fiction-film på 30 år premiereklar. I dagens filmpoliti anmelder jeg Prometheus, jeg spør Scott hvorfor han valgte Noomi Rapace som sin nye heltinne, hun forteller om overgangen fra Pål Sletaune til Ridley Scott, Michael Fassbender skryter av Noomi, mens Charlize Theron og Guy Pearce avslører hvordan Ridley Scott behandler sine skuespillere på filmsettet. I tillegg til dette anmeldes premierefilmen LOL, vi fortsetter kåringen av Verdens beste superhelt, vi starter avstemningen av Filmpolitiets Kortfilmpris 2012, forteller hva som skjer på spillmessa E3 i Los Angeles OG anmelder spillet Dragon’s Dogma. Last ned | Publisert 01.06.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#01.06.2012-prometheus-innfrir-langt-pa-vei

25.05.2012 Men in Black 3 og Cannes 25.05.2012 Men in Black 3 og Cannes Rune anmelder Men in Black 3 og Wide Blue Yonder. Birger er i Cannes og rapporterer fra verdens viktigste filmfestival. Marte anmelder Max Payne 3 og Andreas ser på Sorcery. Last ned | Publisert 25.05.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#25.05.2012-men-in-black-3-og-cannes

11.05.2012 Johnny Depp og Tim Burton skuffer! 11.05.2012 Johnny Depp og Tim Burton skuffer! Dette er hva vi gjør for deg i denne podcasten. Vi anmelder premierefilmene The Cabin in the Woods, Tor med hammeren, Dark Shadows og SuperClásico. Vi anmelder dataspillet Starhawk. Vi forteller om hvordan DU kan være med å vekke spillklassikeren Carmageddon til live. OG det er klart for neste steg i kåringen Verdens beste superhelt! Last ned | Publisert 11.05.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#11.05.2012-johnny-depp-og-tim-burton-skuffer

04.05.2012 Unge skuespillere imponerer i Tomboy! 04.05.2012 Unge skuespillere imponerer i Tomboy! Og hva skjer i denne podcasten? Jo: Jeg skal hedre de unge skuespillerne i premierefilmen Tomboy. Vi skal race rundt i dataspillet DiRT Showdown. Vi skal ytre vår begeistring for Game of Thrones sesong 2. Og Filmpolitiets kåring av verdens beste superhelt går mot slutten av innledende runde. Last ned | Publisert 04.05.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#04.05.2012-unge-skuespillere-imponerer-i-tomboy

27.04.2012 Lever The Avengers opp til hypen? JA!!! 27.04.2012 Lever The Avengers opp til hypen? JA!!! Dette blir et Filmpoliti preget av overmenneskene vi alle elsker, nemlig superhelter. Jeg anmelder en av vårens mest etterlengtede filmer, The Avengers, og du får intervjuer med skuespillerne Jeremy Renner, Scarlett Johansson og Samuel L. Jackson. Ellers anmelder jeg The Lady, filmen om Aung San Suu Kyi, også en slags superhelt. Vi i Filmpolitiet skal faktisk kåre tidenes beste superhelt. Det trenger vi din hjelp til. Og så får du stifte bekjentskap med en firbeint pelskledd superhelt. Jeg anmelder animasjonsfilmen En katt i Paris. Last ned | Publisert 04.05.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#27.04.2012-lever-the-avengers-opp-til-hypen-ja

20.04.2012 Ukas beste film går ikke på kino! 20.04.2012 Ukas beste film går ikke på kino! I dag anmeldelse kinopremierene "Ekstremt høyt & utrolig nært", "Tyrannosaur" og "The Rocka". Jeg skal anbefale en film som burde hatt premiere på kino, men går rett på Blu-ray/DVD, nemlig "Warrior". Du får Runes førsteinntrykk av det norske dataspillet "Naval War: Arctic Circle", fra "The Rocka" kommer Hans Bastian Borg og regissør Robert Næss, og du får møte den eneste nordmannen med film i årets Cannes-program, nemlig Morten Helgeland og hans animerte kortfilm "Slug Invasion"! Last ned | Publisert 20.04.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#20.04.2012-ukas-beste-film-gar-ikke-pa-kino

Filmpolitiet 13.04.2012 Filmpolitiet 13.04.2012 Vi skal i det våte element i dagens Filmpoliti. Jeg anmelder premierefilmene Battleship, Titanic 3D og Laksefiske i Jemen. Rune anmelder Steven Soderbergs Haywire og du får møte filmens tøffe heltinne, Gina Carano. Marte skal fortelle deg om kraften er følbar i Kinect Star Wars og jeg skal bedømme den nye Blu-ray-versjonen av filmklassikeren Casablanca! Last ned | Publisert 13.04.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-13.04.2012

Filmpolitiet 23.03.2012 Filmpolitiet 23.03.2012 Mange har lest The Hunger Games. Nå kommer filmen. Jeg forteller snart om den matcher forventningene. Dessuten anmeldes premierefilmene Lorax – Skogens vokter, The Best Exotic Marigold Hotel og Vi må snakke om Kevin. Fra sistnevnte film får du møte regissør Lynne Ramsay og skuespiller Ezra Miller, mens stemmene fra Lorax, Ed Helms, Taylor Swift og Danny Devito, skal forklare oss hvorfor barnebøkene til Dr. Seuss er så viktige for dem. På spillfronten får du dommen over FIFA Street og Kid Icarus Uprising. Last ned | Publisert 23.03.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-23.03.2012

Filmpolitiet 16.03.2012 Filmpolitiet 16.03.2012 Velkommen til nok et innholdsrikt dykk inn i filmens verden. I dag anmeldes premierene Nobels testamente, Hugo Cabret, Fuck up og Contraband. Stig Frode Henriksen kommer på besøk for å fortelle om den kommende innspillinga av Kill Buljo 2, Marte Hedenstad har møtt teamet bak Fuck Up og Rune Håkonsen har testa betaversjonen av spillet Diablo 3. I denne podcasten får du dessuten intervjuer med folka bak Nobels testamente, som ikke er blitt sendt på radio! Last ned | Publisert 16.03.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-16.03.2012

Filmpolitiet 09.03.2012 Filmpolitiet 09.03.2012 I dagens program skal vi til Mars, til syden, til fjells og på fest. Jeg anmelder nemlig premierefilmene John Carter, Scoreturen, Into The White og Project X. Du får også møte regissør Andrew Stanton og The Wire-stjerna Dominic West, som er aktuelle med John Carter. Og NRK har snakket med regissør Petter Næss, skuespiller Florian Lukas og Harry Potter-stjerna Rupert Grint om Into The White. I tillegg skal du få dommen over det nye store spillet Mass Effect 3, og sesong 1 av Game Of Thrones som nå er ute på Blu-ray og DVD. Last ned | Publisert 09.03.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-09.03.2012

Filmpolitiet 02.03.2012 Filmpolitiet 02.03.2012 Birger Vestmo er på Filmfest Oslo, mens Rune Håkonsen styrer sendinga. Hugo, The Devil Inside, Ambassadøren og Kompani Orheim er filmene som anmeldes, i tillegg til spillene SSX, Journey og Twisted Metal! <3 omg check it out! <3 Last ned | Publisert 02.03.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-02.03.2012

Filmpolitiet 24.02.2012 Filmpolitiet 24.02.2012 Det er klart for litt av et stjernetreff i dagens Filmpoliti. Denzel Washington og Ryan Reynolds i Safe House. Nicolas Cage I Ghost Rider 2. Sean Penn I This Must Be The Place, Ryan Gosling og George Clooney i Maktens menn og Jean Dujardin i Oscar-favoritten The Artist. Alle anmeldes. Oscar-utdelingen vises live på NRK1 og NRK.no natt til mandag. Filmbonanzas Vegard Larsen skal fortelle hva du får se. Dessuten får du høre om den nye Filmfest Oslo som starter kommende onsdag, Ricky Gervais sin nye tv-serie Life’s Too Short og vi feller dommen over Sonys nye håndholdte konsoll Playstation VITA. Last ned | Publisert 24.02.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-24.02.2012

Filmpolitiet 17.02.2012 Filmpolitiet 17.02.2012 Den norske filmen Thale tar tak i en flik av norsk folklore, nemlig huldra. Drew Barrymore forsøker å redde hvaler i familiefilmen Big Miracle. Chris Pine og Tom Hardy kjemper om Reese Witherspoon i This Means War, mens Charlize Theron spiller den bitchy skjønnheten som vender tilbake i Young Adult. Disse fire filmene anmeldes i Filmpolitiet i dag. Du får møte Thale-regissør Aleksander Nordaas og skuespiller Silje Reinåmo, Young Adult-regissør Jason Reitman og Rune Håkonsen anmelder det nye spillet Kingdoms Of Amalur: Reckoning. Last ned | Publisert 17.02.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-17.02.2012

Filmpolitiet 10.02.2012 Filmpolitiet 10.02.2012 Star Wars episode 1 Den skjulte trussel er ute i ny 3D-versjon. Gjør det filmen bedre? Den nye serien The River har hatt premiere. Er det verdt å ta turen nedover elva? Zombieserien The Walking Dead er straks tilbake på tv-skjermen. Hovedrolleinnehaver Andrew Lincoln forteller hvorfor helterollen hans er den kuleste jobben i byen. Og du kan bli med på innspillingen av filmmusikken til Tommy Wirkolas Hollywood-film Hansel And Gretel Witch Hunters. I tillegg anmeldes premierefilmene Pus med støvler, Blodig Alvor og Snøen på Kilimanjaro og de nye dataspillene Catherine og Final Fantasy 13 del 2. Last ned | Publisert 10.02.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-10.02.2012

Filmpolitiet 03.02.2012 Filmpolitiet 03.02.2012 Har Steven Spielberg laget tidenes vakreste hestefilm? Jeg anmelder War Horse. Hvordan blir spillet Mass Effect 3? Vi har vært i Stockholm og testet. Kristofer Hivju har fått rolle mot Will Smith i M. Night Shyamalans nye film. Han forteller hvordan. Filmpolitiet har vært i Stockholm for å teste det kommende storspillet Mass Effect 3. Og så anmeldes premierefilmene Jernkvinnen og Chronicle, samt det nye spillet SoulCalibur V. Last ned | Publisert 03.02.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-03.02.2012

Filmpolitiet 27.01.2012 Filmpolitiet 27.01.2012 Tom Cruise får actionelskere til å glise i Mission: Impossible – Ghost Protocol. Gary Oldman gjør en av sine beste roller i Muldvarpen. Og George Clooney takler død og utroskap på Hawaii i The Descendants. Disse tre premierefilmene anmeldes i dagens Filmpoliti. Du får også høre hvordan regissør Hallvar Witzø reagerte da kortfilmen hans Tuba Atlantic ble Oscar-nominert, vi skal kommentere de andre nominasjonene, og du får Filmpolitiets dom over to tv-aktuelle serier, nemlig Broen og Sherlock. Last ned | Publisert 27.01.12 | Del på Facebook Del på Twitter https://p3.no/filmpolitiet-podkast/#filmpolitiet-27.01.2012