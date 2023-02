RELANSERING PÅ KINO 10. FEBRUAR 2023 (Denne anmeldelsen ble skrevet da 3D-versjonen ble lansert første gang i 2012):

Det forplikter når en film bærer navnet «Titanic». Regissør James Cameron innfridde heldigvis i 1997, og ble belønnet med publikumsrekorder og 11 Oscar-priser.

DEN HATTEN: Rose (Kate Winslet) ankommer kaia i åpningen av «Titanic». Foto: 20th Century Fox

Det er morsomt å konstatere at filmen hans holder mer enn mål 15 år senere. Nå er den konvertert til 3D, og er fortsatt en episk historie med alle elementer til en storslagen filmopplevelse.

Dette er stor dramatikk og intens kjærlighet satt i en fantastisk ramme med et skikkelig historisk sus over seg. Jeg elsket hvert sekund av dette gjensynet!

En forbudt romanse

Historien starter på et forskningsskip over stedet der Titanic sank i 1912. 100 år gamle Rose (Gloria Stuart) minnes sine opplevelser på skipets skjebnesvangre jomfrutur over Atlanterhavet og tar oss med tilbake.

Der er Rose (Kate Winslet) en ulykkelig overklassedame som nesten faller over bord, men blir reddet av Jack (Leonardo DiCaprio), en optimistisk livsnyter på tredje klasse.

Leonardo DiCaprio og Danny Nucci jubler i Titanic (Foto: SF Norge AS).

Det oppstår en forbudt romanse, som blant andre Roses kommende ektemann Cal Hockley (Billy Zane) vil gjøre alt for å stoppe. Og det er bare begynnelsen av dramatikken.

Skipet som ikke kunne synke nærmer seg nemlig et isfjell i den kalde aprilnatten.

En mektig opplevelse

Jeg hadde nesten glemt hvor stort inntrykk filmen gjorde i 1997. Det er bevegende å se ekte undervannsbilder av vraket på havets bunn.



Og det er en mektig opplevelse å se den svært så troverdige gjenskapningen av skipet. Optimismen, ambisjonene og troen på fremtiden er som hamret inn i skroget, maskinene og det overdådige interiøret om bord.

Sjokket er desto større når konsekvensene av kollisjonen med isberget bokstavelig talt synker inn hos persongalleriet.

Ungdommelig gnist og energi

Jeg hadde også nesten glemt hvor gode DiCaprio og Winslet er i denne filmen.

De er fremdeles solide skuespillere, men i Titanic har de en ungdommelig gnist og energi de ikke har like mye av lenger.

De er perfekte som filmens emosjonelle senter, og vi mister dem aldri, selv når den eksterne dramatikken når høydepunktet.

Lever et fullt liv

Jeg husker at noen kritiske røster satte spørsmålstegn ved filmens noe overfladiske kjærlighetshistorie, skildring av klasseforskjeller om bord og melodramatiske tendenser i skuespillet, men kunne filmen hatt større slagkraft? Neppe.

GALANT: Jack (Leonardo DiCaprio) ønsker Rose (Kate Winslet) velkommen i «Titanic». Foto: 20th Century Fox

James Cameron måtte nødvendigvis male med bred pensel med verdens mest kjente forlis som bakteppe. Han skrev en svært effektiv historie, der det er plass til et stort antall figurer, med egne særpreg og dedikerte funksjoner.

Vi får følge flere store og små interne kamper. Historiske fakta blandes kløktig inn i fiksjonen. Filmen lever et fullt liv fra start til slutt!

Tidløse kvaliteter

Jeg lar meg fremdeles imponere av filmens utseende. Alt fra kostymer og kulisser til dramatiske spesialeffekter kunne ikke blitt gjort stort bedre i dag, med unntak av noen litt for åpenbare digitale figurer på dekk i sekvensene der kamera flyr over skipet.

ROMANTIKK: Det brygger opp til store følelser mellom Jack (Leonardo DiCaprio) og Rose (Kate Winslet) i «Titanic». Foto: 20th Century Fox

Nå kan du se alt i 3D, og jeg er glad for å kunne melde at konverteringen åpenbart er gjort møysommelig, og at dette sannsynligvis er en av de bedre 3D-opplevelsene jeg har hatt på kino. Det var med på å gjøre gjensynet med Titanic særdeles kjærkomment.

3 timer og 7 minutter gikk unna på et blunk. Denne fantastiske filmen har tidløse kvaliteter som vil gjøre at stadig nye generasjoner vil oppdage den!

(P.S.: Til 25-årsjubileet relanseres 3D-versjonen i en remastret utgave med enda bedre billedkvalitet.)