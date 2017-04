Your Name er en fartsfylt, fengende og følelsesladd animasjonsfilm som blander en velkjent komedieoppskrift med en poetisk og filosofisk spenningshistorie.

­­»Kroppsbytte«-filmen, som har resultert i alt fra sjarmtroll som Big (1988) til parenteser som The Change-Up (2011), brukes her som en bro mellom det rurale Japan og storbyen Tokyo og blir en artig bakgrunn for masse gode High School-forviklinger, kjærlighetsdramatikk og finstemte møter mellom fysikkteoriens ytterpunkter og det overnaturlige.

Det hele er smellvakkert penslet ut over kinolerretet til en verden som både tar vare på nostalgien i Japansk animasjonskunst med bånd til Studio Ghiblis filmer, samtidig som den er kreativ og full av lekre påfunn i sitt moderne uttrykk.

Filmskaper Makoto Shinkai har skrevet og regissert en vakker, variert og stemningsfull film som spiller utmerket på skillet mellom tradisjoner, natur og moderne byliv. (Foto: Arthaus)

En lekker popmiks av tenåringsliv og skjebnens kraft

Tenåringsjenta Mitsuha (Mone Kamishiraishi) er fortvilt over det trauste livet i den rolige fjellbyen Itomori, og hun roper i frustrasjon ut at hun skulle ønske at hun var en gutt som bodde i Tokyo.

Det ønske går i oppfyllelse da hun våkner opp som gutten Taki (Ryûnosuke Kamiki). Hun tror først det hele er en drøm, men da hun oppdager at Taki også har vært i hennes kropp og gjort ting hun ikke husker – skjønner hun at det er snakk om virkelige kroppsbytter.

Det fører til et merkelig avstandsvennskap der både Mitsuha og Taki får utforske livet i ny kropp, i nye omgivelser og med nye venner. Men etter hvert går det opp for de to ungdommene at det kanskje er en større grunn til at det er akkurat de to som krysser inn i hverandres liv.

Makoto Shinkai har laget en film som er stappfull av begeistring for det sukkersøte. Det gjennomsyrer alt fra erketypiske tenåringsproblemer med kropp og vennskap, via det tyggegummipunkete soundtracket til Tokyos valpekaféer og fancy kaker. Det kunne blitt klissete og hult, men her serveres det med en oppriktighet og en kreativ snert som gjør at det bare blir forfriskende moro.

Taki Tachibana og Mitsuha Miyamizu bytter kropper når de sovner. Ikke helt som en drøm, men etter hvert oppdager de noen fordeler. (Foto: Arthaus)

Vakker slutt, men best i midten

Det er filmens midtparti som er den kuleste og beste delen av Your Name. Det er her Taki og Mitsuha virkelig finner ut av hvordan deres splittede liv kan brukes til begges fordel. Og vi serveres en sprudlende og smart fortalt montasjedans som virkelig suger oss inn til kjernen av hvorfor kroppsbytte som virkelighetsflukt er så herlig fascinerende.

Her klarer Makoto Shinkai også å skape så sterke bånd mellom publikum og fiksjonsverden at når filmen begynner å avsløre sine mer åndelige og alvorstunge sider, så er vi publikum fullt investert i både rollegalleri og handling.

Filmen mister litt tempo og finesse i slutten. Historien utvikler seg til å bli kraftfull, sår og vakker, men den går et par runder for mye før den avslører sine overraskelser.

Your Name er like fullt en vidunderlig animasjonsfilm som er magekriblende god underholdning og som serverer noen vakre livsbetraktninger. Forvent å få lyst på en Japan-tur når rulleteksten kommer, og ikke bli overrasket om du får lyst til å se filmen en gang til.