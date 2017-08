De er kanskje store på YouTube, men blir for små på kino. Prebz og Dennis: The Movie er ikke annet enn en samling banale sketsjer og kjedelige påfunn som kanskje ville ha fungert sånn passe i kort format på skjerm, men som mangler appell og underholdningsverdi på det store lerretet.

Hovedpersonene seiler riktignok på den samme sjarmen og humoren som har gjort dem store på nett, men det er ikke nok til å gjøre Prebz og Dennis: The Movie til mer enn stusselig underholdning som bare deres mest trofaste tilhengere vil sette pris på.

Martin Schanche, Preben Fjell og Dennis Vareide kjører bil på glattkjøringsbane i «Prebz og Dennis: The Movie» (Foto: North Sea Productions AS)

Mangler spontanitet

Filmen har en episodisk struktur uten en rød tråd. Det handler blant annet litt om guttas bakgrunn, litt om at Dennis prøver å få seg dame, litt om Prebens vekttap og litt om at Dennis ikke kan kjøre bil.

De fleste sekvensene virker åpenbart planlagte og mangler spontanitet. Ett eksempel er når Dennis går på date og får dialog fra sine kolleger på øret, en utbrukt idé som blant andre Thomas og Harald gjorde i Senkveld for 100 år siden, eller når Dennis og broren Ruben skal kappkjøre på en glattkjøringsbane, og stiller med biler som man umiddelbart forstår ikke kommer til å få så mye som en ripe i lakken.

Her står ingenting på spill. Da blir det ikke høy temperatur. Det blir det først når vi plutselig blir vitne til et ekte frieri, som selvsagt er en søt sekvens, men bryter med det falske og påtatte som gjennomsyrer resten.

Prebz og Dennis, samt deres sidekicks Ruben og Sondre, er fine fyrer med humoristiske holdninger, men det er noe som ikke helt stemmer når den morsomste personen i filmen viser seg å være rallycrosslegenden Martin Schanche, en mann som YouTube-stjernenes unge tilhengerskare sannsynligvis ikke vet hvem er.

Han dukker opp i en liksomsekvens der Dennis skal liksomlære å kjøre bil, med en stor logo i bilens fulle lengde som gjør det åpenbart at det ikke ligger an til noen sjuke stunts eller hårete situasjoner.

Dennis, Ruben og Sondre hjelper Preben med å bestige Ulriken i Bergen i «Prebz og Dennis: The Movie» (Foto: North Sea Productions AS)

Kjapp og billig produksjon

Prebz og Dennis spiller videre på sine YouTube-personligheter, som kanskje er en trygg tilnærming, men de forspiller dermed sjansen til å la fansen bli bedre kjent med dem. Den mest personlige delen av filmen handler om Prebens kamp for å bli kvitt kiloene.

Klimakset er en tur opp Ulriken i Bergen, men det brukes mest for å oppnå en komisk effekt og man får ikke inntrykk av hva dette betyr for Preben personlig, fordi han tilsynelatende er i rollen som Prebz gjennom det hele.

Prebz og Dennis: The Movie virker som en svært kjapp og billig produksjon, litt som de enkle snuttene de produserer for YouTube. Man kunne forvente at de tok flere steg oppover i kvalitet, men denne filmen ser ut til å være laget på sparebluss og med for dårlig billedkvalitet til å forsvare bruken av det bredeste kinoformatet.

Mot slutten trues vi med en toer, men da bør de heve ambisjonsnivået kraftig, og dessuten skynde seg før de blir for gamle og fansen mister interessen. Prebz og Dennis: The Movie vil ikke gi dem flere fans, snarere tvert imot. Det kan nemlig virke skuffende å betale over 100 kroner for en kinobillett for å se omtrent det samme som du kan se gratis på YouTube.