– Jeg så filmen på et spesifikt punkt i livet mitt, der ideen om å bli en regissør ble født. Jeg begynte å forstå muligheten, fordi jeg likte å fortelle historier og skjønte at man kunne bruke film. Den er forbundet med mitt ønske om å bli en filmskaper. Det var der den flammende kjærligheten til kino startet, sier regissør Denis Villeneuve om 1982-klassikeren Blade Runner, forløperen til hans egen Blade Runner 2049.

Kanadieren har imponert kinogjengere de siste åtte årene med gode filmer som skoleskyting-dramaet Polytechnique, kidnappingsthrilleren Prisoners, narko-thrilleren Sicario og science fiction-filmen Arrival. At han endelig fikk laget sci-fi, var kanskje ikke så merkelig, all den tid Blade Runner gjorde et så stort inntrykk på den unge Villeneuve.

– Filmen kom på et tidspunkt der jeg var en totalt åpen, sårbar, ung tenåring som lette etter flotte kilder til inspirasjon og fantastiske filmer. Jeg var en stor sci-fi-fan og leste mange bøker og tegneserier, men det fantes ikke mange filmer. De fleste var B-filmer. Det var ikke mange som tok sci-fi seriøst. Det er en veldig kraftfull sjanger. Da jeg så Blade Runner fra en tematisk, fortellerteknisk og estetisk synsvinkel, blåste den meg av banen.

Intervju: Harrison Ford og Ryan Gosling om Blade Runner 2049: – God historiefortelling og heite stjerner!

Regissør Denis Villeneuve, executive producer Ridley Scott, Harrison Ford og Ryan Gosling under innspillingen av «Blade Runner 2049». (Foto: United International Pictures)

Ville ikke være vandal i kirken

Blade Runner ble regissert av legendariske Ridley Scott, som også er kjent for filmer som Alien, Gladiatoren og Kingdom of Heaven. Han er executive producer på Blade Runner 2049, og Denis Villeneuve ville gjerne ha hans velsignelse før han tok på seg regijobben.

– Fordi jeg ikke ville være vandalen i kirken. Hvis jeg skulle spraye maling på kirken ville jeg hatt eierens godkjenning og nøkler. Det var viktig fordi jeg visste at han var med ved prosjektets fødsel. Han hadde opprinnelig tenkt å regissere selv, men kunne ikke på grunn av problemer med tidsplanen. Jeg ville forsikre meg om at han syntes det var ok. Det var en forutsetning jeg la fra starten av, sier Villeneuve, som fikk Ridley Scotts helhjertede velsignelse.

Anmeldelse: Denis Villeneuves Arrival er smart, tankevekkende og voksen science fiction

Officer K (Ryan Gosling) tar med seg Joi (Ana de Armas) på en luftig kjøretur i «Blade Runner 2049». (Foto: United International Pictures)

– Hva var utfordringene med å videreføre visualiteten fra hans film over til din film?

– Ja, hvordan gjør man andres drømmer til dine? På mine tidligere filmer har jeg skapt mine egne og vært med fra starten. Denne gangen tok jeg noen andres gamle drømmer, og jeg måtte bruke tid for å finne min vei inn i historien. Å fordøye historien og universet var ingen kjapp prosess, sier Villeneuve.

Kommenterer vår egen virkelighet

Den første filmen forutså flere ting som har blitt realiteter, som overbefolkning, forurensning, store selskapers dominans og våre tette bånd til teknologi. Denis Villeneuve tror at vi også ser glimt av en mulig fremtid i Blade Runner 2049.

– Jeg tror det. Saken er at den første filmen var en slags eksistensiell prognose av 80-tallet inn i fremtiden. Men det er en forskjell mellom Blade Runner og virkeligheten. Det er ting som er profetiske, men det er en forskjell mellom Blade Runners 2019 og det som vil bli vårt 2019.

– Min Blade Runner 2049 er en projeksjon fra den første filmen, så det er et alternativt univers. Den retter seg etter geopolitiske, sosiologiske og tekniske lover som er annerledes enn våre. Men den poetiske avstanden gir en interessant mulighet til å kommentere vår egen virkelighet. Det er ting i filmen som jeg håper vil snakke til oss om hvordan vi lever i dag, sier Denis Villeneuve.

Blade Runner 2049 har Norgespremiere 5. oktober.