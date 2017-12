Serienerder og kalenderentusiaster går en morsom adventstid i møte hvis de blir med TVNorge og et stjernelag av norske komikere til hotell Blodfjell.

På tampen av et år som har sett norsk mørk spenningskrim vinne internasjonal Emmy for Mammon 2, er det aldeles topp timing å lage en parodikalender som leker seg med nordisk noir og skandinaviske etterforskere.

Det starter med en knallgod pilotepisode som sprudler av artige ideer og overspilte rollefigurer, og som krydres av litt deilig dansk stjerneskinn. Her etableres også et enkelt og sjangersmart rammeverk for den blodige kalenderen.

Men til tross for noen herlig typete typer så er ikke alle hotellgjestene like godt skrudd sammen. Det gir noen ujevne episoder som, selv på knappe 12 minutter, kjennes litt langdryge.

Svein Soot (Trond Fausa Aurvåg) og Nana Soot (Ine Jansen) er veldig skandinaviske etterforskere i Jul i Blodfjell. (Foto: TVNorge)

Et blodig arveoppgjør

Gamle Konrad Soot (Ragnar Holen) har invitert hele storfamilien til å feire adventstiden på hans ærverdige, men noe nedslitte, hotell Blodfjell. Han har også kokt opp en god porsjon motivasjon. Den barnløse mannen er nemlig døende, og den eneste måten å arve en del av formuen er å være med på julefeiringen helt fram til 24. desember.

Grådige slektninger sier jo ikke nei takk til millioner. Selv ikke når det begynner å dukke opp lik, sånn ca. ett om dagen, og en blodtørstig morder herjer blant arvingene.

Her har manusforfatterne Kjetil Indregard, Christopher Pahle og Martin Zimmer blandet sammen en drapsgåte som låner mye fra Agatha Christies And Then There Were None (Ti små negerbarn) og sper på med litt hotellskrekk og sjangerknep fra skandinavisk krim. Sistnevnte inkluderer bokstavrim i etterforskerens navn, strikkegenser, muligens et lite hint av asberger syndrom og en morderjakt med sånn omtrent 24 finter – minst.

Her er det mye som treffer godt. Ine Jansen og Trond Fausa Aurvåg spiller herlige karikaturer. Atle Antonsen, Lene Kongsvik Johansen, Fridtjov Såheim og Jon Øigarden holder sedvanlig høyt nivå på sine lastefulle figurer. Og så skinner Kevin Vågenes ekstra godt i denne buketten og klarer igjen å gjøre det så gjenkjennelig at det røsker i både latter- og irritasjonsmuskelen.

Julestjerne går også til Amir Amadeus Asgharnejad som leverer noen av de morsomste scenene som den noe opportunistiske hjemmehjelpen Ivar.

Atle Antonsen får lov til å spille på sine styrker som brautende og drøy type med robust ego.(Foto: TVNorge)

Litt kjedelig i de svakeste episodene

Selv om det er mye som fenger på Blodfjell, så er det noen luker som skuffer. Et par av sidesporene som våre detektiver må etterforske, er av typen tørr klementin i julestrømpa. Og et par av rollefigurene har signaturtrekk som er så slitte at de blir til gnagsår når de skal dominere en hel episode.

Her er det selvfølgelig mye personlig smak som spiller inn. De figurene og vitsene som får meg til å himle med øynene, er kanskje de samme som får lattertårene til å trille hos andre. Og som i nyere norsk skrekkfilm er det ikke alltid lett å skille hva som er bevisste forsøk på teit referansehumor, og hva som bare er late klisjeer. Uansett – selv om en har tvillinger på rollelisten, så må en ikke leke The Shining.

Nissene på loven blir et naturlig referansepunkt for Jul i Blodfjell. Både i stil, type humor og med et par overlappende skuespillere. I den sammenligningen er ikke julekrimmen helt på samme nivå. Både fordi Nissene på Låven hadde en helt fantastisk tjukk gavesekk å ta fra da de radbrekket den ganske ferske realitysjangeren i 2001, men også fordi rollegalleriet på låven hadde noen stjernetreff som Blodfjell ikke matcher.

Likevel er dette akkurat den julekalenderen jeg vil ha i år. Nordisk noir har begynt å bli en noe utvannet sjangersekk de siste årene. Og selv om den fremdeles leverer noen godbiter, så er det jo veldig fint å lage en god parodi før sjangeren rekker å parodiere seg selv. Det klarer Jul i Blodfjell med lekenhet og treffsikkerhet. Og så får vi en fin dash adventstemning mellom slagene også.

Denne anmeldelsen er basert på 12 av 24 episoder.

Jul i Blodfjell har premiere på TVNorge og vises gratis på Dplay fra 1. desember kl. 19.30