– Jeg fikk rollen på grunn av min bakgrunn som basketballspiller, sier Joonas Suotamo (31).

Den 2,08 meter høye mannen fra Matinkylä i Finland gjester Oslo for å snakke om rollen som den ikoniske og hårete wookien Chewbacca i Solo: A Star Wars Story, som har verdenspremiere 23. mai.

– De ringte det finske basketballforbundet på jakt etter en to-metring med blå øyne. De visste om meg, og satte meg i kontakt med castingen. Det var slik det begynte.

Det var nok ikke tilfeldig at forbundet tenkte på Suotamo. Ved siden av å spille basketball tok han nemlig dramatimer på ungdomsskolen i Espoolahti i Finland, og studerte senere skuespill på Pennsylvania State University i USA, før han returnerte til Finland og ble profesjonell basketballspiller.

Han Solo (Alden Ehrenreich) og Chewbacca (Joonas Suotamo) i en scene fra “Solo: A Star Wars Story”. (Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm via AP)

Fikk opplæring av den originale “Chewbacca”

Hans første opptreden i Star Wars-universet var i The Force Awakens (2015), der han var reserve for den originale Chewbacca-skuespilleren, Peter Mayhew. Star Wars-veteranen var nemlig dårlig til beins, så Suotamo trådte inn der Chewie skulle gå eller løpe. Under innspillingen fikk han god opplæring av Mayhew.

– Vi hadde en uke lang wookie-treningsleir. Det var som en basketball-trening før en stor kamp. Vi så videoklipp og analyserte hva han gjorde, jeg ytret mine meninger og han kunne si “du burde heller gjøre det på denne måten”.

– Jeg lærte hvordan jeg skulle gå med brystet høyt hevet, hvordan jeg skulle bevege hodet og det spesielle ganglaget som Chewbacca har, sier Suotamo, som overtok rollen for fullt fra og med The Last Jedi (2017).

– Men når du er inne i en drakt, hvordan kan du spille? Hvilke metoder kan du benytte deg av?

– Det er slik som Charlie Chaplin og de andre i stumfilm-æraen gjorde. Rian Johnson, regissøren av The Last Jedi, ba meg studere storhetene fra den perioden. Det hjalp meg mye, for det handler om å forenkle, men også uttrykke noe, som et ønske eller frykt, gjennom dine bevegelser.



Gjør ting vi ikke har sett ham gjøre før

I den kommende Solo: A Star Wars Story får vi se hvordan Chewbacca møter den unge Han Solo (Alden Ehrenreich) og blir hans co-pilot i det ikoniske romskipet Millenium Falcon.

– Var det annerledes å spille en yngre Chewie i denne filmen enn da du spilte ham i The Last Jedi?

– Jeg tenkte ofte at jeg måtte finne nye måter å spille ham på, for han må gjøre ting vi ikke har sett ham gjøre før. Vi kommer til å se at han er litt annerledes, men når det gjelder Chewbaccas alder, så er han rundt 200 år gammel i alle disse filmene, så han har ikke blitt noe særlig yngre og bevegelsene er derfor stort sett de samme.

Chewbacca (Joonas Suotamo). Beckett (Woody Harrelson), Qi’Ra (Emilia Clarke) og Han Solo (Alden Ehrenreich) i en velkjent cockpit i “Solo: A Star Wars Story”. (Foto: The Walt Disney Company)

Joonas Suotamo spiller altså Chewbacca for andre gang i Solo: A Star Wars Story (tredje, om man tar med vikarinnsatsen i The Force Awakens). Etter all sannsynlighet står han også på rollelista når Episode IX starter innspillingen senere i år, nok en gang med J.J. Abrams som regissør. Finnen er overveldet over å være en del av Star Wars-sirkuset.

– Jeg våkner opp hver dag og rister på hodet. Vel, kanskje ikke HVER dag, men av og til. Jeg ser på ansiktene til fansen at det er en “big deal” for dem. Jeg vet at det er viktig, men blir påminnet om det så ofte når jeg møter fans fra hele verden.

– Det er en vidunderlig greie, og jeg hadde aldri kunnet forestille meg å ha å ha sånn flaks. Jeg føler meg heldig og velsignet ved å få lov til å spille denne figuren, sier Joonas Suotamo.

Solo: A Star Wars Story har verdenspremiere 23. mai, men vises aller først under filmfestivalen i Cannes 15. mai.