Filmfestivalen i Cannes (NRK): – Jeg tror ikke jeg har fortalt dette før, sier Penélope Cruz når hun møter NRK på toppen av et hotell på Croisetten. Hun har en MeToo-relatert historie å fortelle om da hun skulle gjøre sin første Hollywood-film på 1990-tallet.

– Jeg blir ofte spurt om jeg har opplevd situasjoner med maktmisbruk. Jeg hadde gjort mange tester til en stor film, sier ikke for hvem, men hadde ikke gjort film i Amerika før, så dette var veldig viktig for meg. Jeg hadde lest et manus, men da jeg kom dit, ga de meg noen papirer å signere, og en ny nakenscene de hadde lagt inn, sier Cruz.

Penélope Cruz deltar på filmfestivalen i Cannes med åpningsfilmen “Everybody Knows”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

– Jeg spurte hvorfor de ikke ga meg dette 24 timer tidligere, så jeg kunne avgjøre det før jeg gikk på flyet. Mannen sa at det var fordi jeg hadde sagt tidligere at jeg ikke ville gjøre en nakenscene, så han foretrakk å fortelle meg det ansikt til ansikt.

– Det var fire personer fra filmselskapet der sammen med regissøren. De sa at jeg ikke kunne gjøre prøvefilmingen uten å signere. Jeg ringte agenten min og andre i filmselskapet for å fortelle at dette var respektløst og urettferdig. Jeg signerte ikke og gjorde ikke filmen, for det var åpenbart fra de møtene hvordan jeg kom til å bli behandlet.

Fikk større selvtillit

– Jeg var i begynnelsen av 20-åra og følte meg ikke klar til å gjøre slike scener av private årsaker, sier Cruz, som gjorde vendereis og dro hjem til familien i Spania.

– Å se ut av vinduet på det flyet var et øyeblikk jeg følte jeg kom til å være stolt av resten av livet.

– Tror du at det hjalp eller skadet karrieren din?

– Det hjalp meg! Den følelsen var uvurderlig. Jeg kan ikke spørre meg selv om jeg mistet en mulighet. Jeg fikk større selvtillit og vissheten om at gode ting vil skje deg om du stoler på instinktet og hjertet ditt, sier Cruz.

Hun fikk siden nye sjanser i flere Hollywood-filmer som blant andre All The Pretty Horses, Blow, Kaptein Corellis mandolin, Vanilla Sky og Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

Penélope Cruz spilte mot sin daværende kjæreste Tom Cruise i “Vanilla Sky” i 2001. (Foto: United International Pictures)

Kritisk til lav kvinneandel

Nå spiller hun en av hovedrollene i regissør Asghar Farhadis Everybody Knows, som åpnet filmfestivalen i Cannes. Den deltar i hovedkonkurransen, og kjemper dermed om den gjeve Gullpalmen, som en jury ledet av Cate Blanchett skal dele ut neste helg.

Av de 20 kandidatene er kun tre regissert av kvinner, og Penélope Cruz stiller seg kritisk til den lave kvinneandelen bak kamera i filmbransjen.

– I noen territorier er andelen kvinnelige regissører bare 7 prosent, og det er ingen grunner for denne latterlige forskjellen. Det er ikke en jobb der man trenger større muskler. Mye må forandres.

– Noen steder er det bedre, som i Frankrike, men det er fremdeles langt unna 50/50. I andre områder, som i USA, er andelen lavere. Det er flaut, sier Cruz, som ikke utelukker at hun selv kan ende opp som regissør av en spillefilm.

Penélope Cruz er sammen med ektemannen Javier Bardem på filmfestivalen i Cannes. (Foto: AFP PHOTO / Anne-Christine POUJOULAT)

Vil regissere selv

– Det har vært min drøm siden jeg var ei lita jente. Da jeg var 16 år spurte jeg Pedro (Almodovar, red. anm) om han ville gitt sin velsignelse om jeg forsøkte. Han sa at hvis jeg følte det slik, så måtte jeg gjøre det. En dag er jeg kanskje modig nok.

– Det ville blitt en liten, spansk historie om det som er viktigst for meg, nemlig mellommenneskelige relasjoner, men jeg har ikke funnet den rette historien ennå, sier Penélope Cruz.

Everybody Knows får norgespremiere i november.