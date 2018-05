Filmfestivalen i Cannes (NRK): – Gullpalmen må gå til en film som har alt: skuespillet, regien, foto, manus og det fantastiske mannskapet som har gjort alt mulig. Det er forhåpentligvis en film som vil være i juryens tanker også etter festivalen, sier Cate Blanchett.

Den straks 49 år gamle australske skuespilleren er årets juryleder på filmfestivalen i Cannes, og har dermed mye av makta når det gjelder hvilken film som stikker av med Gullpalmen om en og en halv uke.

Hun slo igjennom i rollen som dronning Elizabeth I i Shekhar Khapurs Elizabeth i 1997, og har siden vært sett i blant annet Ringenes herre, The Aviator, Indiana Jones og krystallhodeskallens rike, Blue Jasmine (som hun vant Oscar for) og Carol.

Blanchett og resten av juryen møtte verdenspressen bare noen timer før festivalen braket løs med åpningsfilmen Everybody Knows av Asghar Farhadi, ett av de 20 bidragene juryen skal vurdere i løpet av de nærmeste dagene.

Hele Cannes-juryen på ett brett: Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Cate Blanchett, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve, og Andrey Zvyagintsev. (Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Håper på flere kvinner

Kun tre av kandidatene i hovedkonkurransen i Cannes er regissert av kvinner: Lazarro felice av Alice Rohrwacher, Capernaum av Nadine Labaki og Girls Of The Sun av Eva Husson.

– Ville jeg likt å se flere kvinner i konkurransen? Absolutt! Forventer jeg at det skal skje i fremtiden? Jeg håper det. Men vi jobber med det vi har foran oss de neste to ukene.

– Jeg vurderer ikke filmskapere etter hvor de kommer fra eller hvilket kjønn de har. Vi ser på filmene vi har foran oss, sier Cate Blanchett.

Juryleder Cate Blanchett slår av en prat med jurymedlem Kristen Stewart mens fotografene knipser. (Foto: AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI)

Ikke tilfeldig at hun er juryleder

Det er kanskje ikke tilfeldig at Blanchett fikk jobben som juryleder nettopp i år. Hun har aktivt støttet metoo- og timesup-kampanjene, mens Cannes-festivalen på sin side har i forkant av årets festival fått kritikk for å virke lite interesserte i å kommentere problematikken.

Å gi Blanchett dette ærefulle oppdraget kan kanskje være med på å bøte på skaden, selv om hun forsøkte å skille mellom #metoo og filmene på programmet.

– Jeg tror at en varig kvalitetsforandring må det skje gjennom spesifikke handlinger, ikke gjennom generaliseringer. Vi må adressere ujevnheter og urettferdigheter. Den kreative bransjen er ikke ulik andre bransjer rundt om i verden.

– Vil det ha direkte konsekvenser for årets festivalfilmer, 6-9 måneder etter #metoo? Nei, det er flere kvinner i konkurransen, men de er ikke der fordi de er kvinner, men på grunn av kvaliteten på filmene, og vi vurderer dem som filmskapere, som seg hør og bør, sier Blanchett.

Hovedjuryen møtte pressen i Cannes bare noen timer før festivalen startet. (Foto: Laurent EMMANUEL)

5 kvinner og 4 menn

Juryen for hovedprogrammet består av flere kvinner enn menn. Dette er medlemmene:

Den amerikanske regissøren, produsenten og manusforfatteren Ava DuVernay er kjent for det historiske dramaet Selma, krimdokumentaren 13th og barnefilmen A Wrinkle In Time.

Khadja Nin er en artist fra Burundi, bosatt i Europa, og lager afrikansk-inspirert popmusikk med afro-cubanske rytmer. Hun er også ambassadør for Unicef.

Léa Seydoux er den franske skuespilleren som vant Gullpalmen sammen med motspiller Adèle Exarchopoulos for innsatsen i Abdelatif Kechiches Blå er den varmeste fargen i 2013. Siden har vi sett henne i The Grand Budapest Hotel, The Lobster og Bond-filmen Spectre.

Kristen Stewart er den amerikanske skuespilleren som er best kjent fra Twilight-filmene, men har i de senere årene beveget seg mer mot indiefilmer og festivalfavoritter som On The Road (2012), Clouds of Sils Maria (2014) og Personal Shopper (2016). I 2017 har hun også regissert to kortfilmer.

Chang Chen er en kinesisk skuespiller, kjent fra roller i Happy Together (1997), Snikende tiger, skjult drage (2000), 2046 (2004), The Grandmaster (2013) og The Assassin (2015).

Robert Guédiguian er en fransk filmskaper, og har blant annet laget Marie-Jo et ses deux amours (2002), Le Promeneur du Champ de Mars (2004), Le Voyage en Arménie (2007), Lady Jane (2008), L’armée du crime (2009), The Snows of Kilimanjaro (2011) og The House by the Sea (2017).

Denis Villeneuve er den kanadiske regissøren bak kritikerroste filmer som Polytechnique (2009), Nawals hemmelighet – Incendies (2010), Sicario (2015), Arrival (2016) og Blade Runner 2049 (2017).

Andreï Zvyagintsev er russisk regissør, kjent for Tilbake (2003), Elena (2011) og Leviathan (2014). Han deltok i fjorårets Cannes-festival med filmen Savnet.

Lørdag 19. mai skal de offentliggjøre hvem som vinner den gjeve Gullpalmen. På pressekonferansen i Cannes avslørte jurylederen at hun egentlig ikke er så interessert i priser.

– Jeg er ikke interessert i filmene som har vunnet priser, men de jeg har hørt rykter om. Jeg er ikke så fokusert på priser, jeg er mer opptatt av produksjonsprosessen. Litt rart, siden jeg leder juryen, smiler Cate Blanchett.