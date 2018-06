Ocean’s 8 må finne seg i å stå i skyggen av et par av sine forgjengere, spesielt Ocean’s 11. Danny Oceans ånd hviler over denne filmen i mer enn en forstand, selv om det nå handler om hans søster.

Resultatet er en mildt underholdende ransfilm, som tidlig signaliserer en høy usannsynlighetsgrad. Man forstår at hovedpersonene kan komme seg ut av enhver situasjon, fordi filmen ikke opererer i et virkelighetsnært univers.

Derfor blir Ocean’s 8 aldri særlig spennende, samtidig som Sandra Bullock og Cate Blanchett spiller flate og uinspirerte hovedroller.

Debbie (Sandra Bullock) og Lou (Cate Blanchett) rekrutterer moteskaperen Rose (Helena Bonham Carter) i “Ocean’s 8”. (Foto: SF Studios)

Samler team for å stjele diamantsmykke

Debbie Ocean (Sandra Bullock) slipper ut av fengsel og går umiddelbart i gang for å samle et ransteam, som blant annet inkluderer kompanjongen Lou (Cate Blanchett), heleren Tammy (Sarah Poulson) og hackeren Nine Ball (Rihanna).

Målet er et fantastisk diamantsmykke som Cartier har hatt innelåst i et hvelv i 50 år.

De legger en intrikat plan for å få moteskaperen Rose Weil (Helena Bonham Carter) til å designe en kjole til kjendisen Daphne Kluger (Anne Hathaway) og få låne smykket til en stor galla i New York, der de kan stjele det.

Anmeldelse: Hereditary er en av årets skumleste og smarteste grøssere

Som i de tidligere Ocean’s-filmene, har både planlegging og gjennomføring en viss underholdningsfaktor. De færreste av oss ønsker å utføre kriminelle handlinger, men det kan likevel være interessant å se det utført på film.

Det glipper imidlertid når man forstår at alt avhenger av sammenhenger og tilfeldigheter som umulig kunne ha vært planlagt, og som aldri ville latt seg gjøre i virkeligheten.

Ocean’s 8 er en ransfantasi som har en altfor selvgod og skråsikker tone, og ville kanskje fungert bedre som en ren komedie, der hovedfigurene hadde hatt fritt rom til å snuble, feile og klosse det til.

I stedet kalkuleres det med at vi skal la oss imponere av damenes planlegging og gjennomføring av ranet, uten større utfordringer underveis.

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Poulson, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling og Awkwafina i “Ocean’s 8”. (Foto: SF Studios)

Stramme i maska

Filmen har et sympatisk og variert persongalleri, der jeg liker mange av bifigurene, som Rihannas hacker Nine Ball, Sarah Poulsons heler Tammy og Mindy Kaling i rollen som juveleksperten Amita.

De jeg liker minst, er pussig nok Sandra Bullock og Cate Blanchett i hovedrollene. De er merkelig kalde, stive og stramme i maska, både bokstavelig talt og i overført betydning. Filmen kunne virkelig ha trengt hovedfigurer med mer sjarm, humor, utstråling og hjertevarme.

Anmeldelse: Sweetbitter er et helt greit restaurantdrama

Ocean’s 8 er pent skrudd sammen av regissør Gary Ross (Pleasantville, Seabiscuit, The Hunger Games), som holder handlingen gående pent og pyntelig, uten store dødpunkter eller unødvendige sidespor.

Det er ikke direkte kjedelig å se denne filmen, men den imponerer heller ikke med underholdning av spesielt høy kvalitet.

De to viktigste hovedrollene er altså for bleike, og det er alt for mange små detaljer i ransplanen deres som avslører at dette er et rent fantasiprodukt, noe som legger en demper for både moroa og spenninga.

Ocean’s 8 har for så vidt et persongalleri med potensial, men det er tvilsomt om vi får se noe mer til dem.