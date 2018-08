Hele fjorten år etter den første De Utrolige kommer Pixar og regissør Brad Bird endelig med en frisk, sprek og oppfinnsom oppfølger. Toeren er et hjertelig gjensyn med superheltfamilien Utrolig.

Den fortsetter nøyaktig der den første sluttet og inneholder den samme miksen av leken humor og energisk action, kombinert med blikkene på hverdagslig familieproblematikk som noen og enhver kan kjenne seg igjen i.

Jeg har på følelsen av å ha blitt fortalt denne historien før, så originaliteten er ikke like sterk her som i den første filmen. De Utrolige 2 er likevel strålende underholdning, med et innhold som treffer alle aldersgrupper.

Helen/Elastika får ny motorsykkel i “De utrolige 2”. (Foto: ©2018 Disney•Pixar. All Rights Reserved)

Superhelter er forbudt

Familien Utrolig greier å stoppe Undergraveren, som dukket opp helt på slutten av den første filmen, men de store ødeleggelsene dette forårsaker får konsekvenser. Superheltaktivitet blir igjen gjort ulovlig og familien Utrolig må motvillig innstille seg på å leve et normalt liv.

Det byr på visse utfordringer og de blir derfor interesserte når milliardæren Winston Deaver lanserer en plan for å endre samfunnets og myndighetenes holdning til superhelter. Imidlertid vil han at bare Helen/Elastika skal ta opp kampen mot superskurken Skjermslaveren, som forsøker å ødelegge superhelters image en gang for alle.

I mellomtiden blir det opp til Bob/Herr Utrolig å takle datteren Volettas hormonelle temperament, hjelpe Dash med uforståelige mattelekser og tøyle lille Jack-Jacks blomstrende superkrefter. Og ja, Frozone er også med!

Anmeldelse: Effektene i Skjelvet overgår alt man har sett før i norsk film



Filmen forteller historien i et forrykende tempo, der flere konflikter rokeres om hverandre i et smart manus med en klar indre logikk.

På overflaten får vi en rekke actionfylte sekvenser med høy fart, spreke påfunn, glitrende animasjon og et dynamisk lydspor som virkelig setter lydanlegget på store prøver.

Bak dette ser man også tematikk om blant annet foreldres forhold til sine barn, utfordringer rundt oppdragelse, kommunikasjon i et parforhold, politisk elitisme og forbilders ansvar og innflytelse i samfunnet.

Brad Birds manus greier å formidle noen vesentlige tanker, ideer og sannheter pakket inn i en handlingsmettet superhelt-historie med høy underholdningsfaktor.

Bob/Herr Utrolig leser nattahistorie for Jack-Jack i “De utrolige 2”. (Foto: ©2018 Disney•Pixar. All Rights Reserved)

Halsbrekkende og lattervekkende

Noe av det aller morsomste i denne filmen er å oppdage lille Jack-Jacks superkrefter, som han ikke har helt kontroll over. De manifesterer seg uforutsigbart, og gjerne på svært uheldige og upassende tidspunkt.

Dette forårsaker halsbrekkende og lattervekkende situasjoner som er imponerende uttenkt og gjennomført av Brad Bird og hans hær av dyktige animatører.

I det hele tatt er alle filmens scener godt komponert og lekkert visualisert. Klimakset er en lang og komplisert spenningssekvens som kanskje har et litt enkelt mål, men måten de kommer seg dit på, er morsom nok.

Anmeldelse: Pia Tjeltas prestasjon i Blindsone er helt ekstrem

Winston og Evelyn Deavor vil gjerne hjelpe Familien Utrolig og andre superhelter i “De utrolige 2”. (Foto: ©2018 Disney•Pixar. All Rights Reserved)

De Utrolige 2 ser helt fantastisk ut. Det stilmessige videreføres selvsagt fra den første filmen, med moderne teknologi satt inn i et retrounivers der tidlig 1960-tall ser ut til å være inspirasjonskilden.

Dette er et deilig filmunivers å være i, med store underholdningsmuligheter og med morsomme figurer man kan engasjere seg i.

Mange foretrekker å se slike animasjonsfilmer på originalspråket, men De Utrolige 2 er så dyktig dubbet til norsk av blant andre Atle Antonsen, Lisa Tønne og Jeppe Beck Laursen, at jeg aldri følte på savnet av Craig T. Nelson, Holly Hunter eller Bob Odenkirk.

Til slutt er det bare å komme med en liten bønn: Kjære Pixar, ikke la det gå fjorten år til vi får se De Utrolige 3!