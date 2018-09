Natt til mandag braker det løs. Den 70. utgaven av Emmy-utdelingen går av stabelen på ærverdige Microsoft Theater i Los Angeles, USA.

Vertene er komikerne Michael Che og Colin Jost fra Saturday Night Live. Og ekstra artig for oss her på berget: Kristofer Hivju og Ingrid Bolsø Berdal bidrar til å gjøre årets utdeling litt norsk. Både Game of Thrones og Westworld kjemper nemlig om de prestisjetunge prisen for beste dramaserie.

Komikerne Michael Che og Colin Jost er vertskap for den 70. utgaven av Emmy-utdelingen. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Men før showet er det jo kult å få sjekket ut og sett seg opp på de nominerte seriene, og vi i Filmpolitiet har gått gjennom alle de nominerte og valgt ut fem serier vi mener er verdt å bruke helga på.

Her hopper vi over de aller mest opplagte. Game of Thrones, The Crown, Curb Your Enthusiasm, The Handmaid’s Tale og Stranger Things trenger ingen nærmere introduksjon for norske seriefans. Vi har heller sett litt bak de største navnene og kommet opp med noen godbiter som ligger litt lenger ned i skåla. Dette er ikke våre vinnertips eller absolutte favorittserier blent de nominerte, men dette er alle kvalitetsserier som bør være perfekt oppladning til Emmy-festen natt til tirsdag.

Vi har også prioritert serier som er tilgjengelige for strømming i Norge. Det gjør at vi har måttet droppe titler som ikke har kommet til Norge ennå (som den saftige The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), samt favoritter som sesong 2 av den fantastiske komiserien Atlanta. Donald Glovers underfundige mesterverk er nominert til hele åtte priser for sin andre sesong. Serien er for tiden ikke tilgjengelig på TV, men den norske kanalen FOX skal vise den i sin helhet 6. oktober – så Atlanta-fans bør merke seg den datoen.

Hvis du også vil se Emmy-showet, så vises det på TV2 Sumo og TV2 Livstil i Norge natt til tirsdag. Sendingene starter 00:55 og selve utdelingen begynner 02:00. Vi i Filmpolitiet skal selvsagt holde oss våkne gjennom natten.

Killing Eve

Sandra Oh er knallgod som den nysgjerrige og lett besatte etterretningsagenten Eve Polastri. (Foto: HBO Nordic)

En av vårens absolutte seriegleder var den morsomme, lekre og spennende spionserien Killing Eve. En herlig annerledes serie som fenget både med glimrende rollefigurer, sort humor og noen skjønne og stemningsfulle øyeblikk.

Etterretningsagenten Eve Polastris (Sandra Oh) er i hælene på den mystiske leiemorderen Villanelle (Jodie Comer), og det utvikler seg etter hvert et helt spesielt forhold mellom de to. Jakten tar oss fra London, via Berlin til Russland og hele tiden balanseres klassisk spionspenning med en lun og magekriblende historie om våre hovedpersoner.

Musikken er fortreffelig, med flere popperler som skaper egne små rom av velvære i serieuniverset. Og så er det en fryd å være i selskap med både Sandra Oh og Jodie Comer. Finaleepisoden er også en av årets kuleste serieavslutninger.

Killing Eve er ikke nominert til beste dramaserie, men Sandra Oh er nominert for beste hovedrolle i dramaserie. Serien ligger ute på HBO Nordic og er på 8 episoder

Barry

Barry (Bill Hader) må balansere leiemorderyrket og en ny vennegjeng i den mørke komedien med samme navn. (Foto: HBO Nordic)

Vi kjører på nok en leiemorderserie. Denne gangen er det komiker Bill Hader som tar en slags omvendt Breaking Bad i serien Barry.

Her spiller Hader en tidligere spesialsoldat som livnærer seg som profesjonell drapsmann, men som gradvis kommer ut av en depresjon og vil begynne å leve og kjenne på kjærligheten igjen. Den reisen ender i en lett dysfunksjonell skuespillerklasse som øver til en Shakespeare-framføring. Men det er jo ikke bare bare å slutte i drapsbransjen, så fortiden forfølger vår hovedperson med en rekke absurde konsekvenser.

Bill Hader er fantastisk i rollen som den usikre og anstendige leiemorderen som har utviklet et helt unikt selvbilde for å kunne rettferdiggjøre sitt virke.

Et annet høydepunkt er skuespiller Henry Winkler, jepp selveste “Fonzie” fra den amerikanske serieklassikeren Happy Days, som er aldeles herlig som den merkelig selvsikre og sjarmerende teaterinstruktøren Gene Cousineau.

Barry er nominert for beste komiserie, serien ligger ute på HBO Nordic og er på 8 episoder.

The Alienist

Tidskoloritt, en uhyggelig seriemorder og kløktige etterforskere svinger sammen til å gjøre The Alienist til en krimgodbit for dem som liker det godt og gammelt. (Foto: Kata Vermes, TNT, Netflix)

For fans av Jack the Ripper-fortellinger og annen gyselig drapskrim fra slutten av 1800-tallet, så er The Alienist (Psykiateren på norsk) en uhyggelig god og fengende serie å investere sin fascinasjon for det morbide i.

Her blandes pionerarbeid innenfor etterforskningens bruk av psykologiske profiler og en intens morderjakt sammen til en bunnsolid sjangerserie som tar oss med ned i gamle New Yorks farlige bakgater.

En morder som skjærer opp unge gutteprostituerte, et politikorps som er livredde for byens mektige overklasse og noen personlige demoner utgjør utfordringene for våre helter Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), Sara Howard (Dakota Fanning) og John Schuyler Moore (Luke Evans).

Ti episoder er kanskje litt mer enn denne miniserien trenger, men for dem som trives i denne verden er dette perfekt til høstkosen.

The Alienist/Psykiateren er nominert for beste miniserie, serien ligger på Netflix og er på 10 episoder.

The Marvelous Mrs. Maisel

Alex Borstein og Rachel Brosnahan i The Marvelous Mrs. Maisel. (Foto: Amazon Prime Video).

Golden Globe-vinneren for beste komiserie i 2017, The Marvelous Mrs. Maisel, er en liten lykkepille med snert i replikken, fantastiske kostymer og en tidskoloritt som begeistrer.

Serien handler om Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) som går fra lykkelig perfeksjonisthusmor til egenrådig “stand up”-komiker. Dette skjer i 1958, ikke langt unna perioden vi så i første sesong av Mad Men, men der Don Drapers New York var kaldt og trist, er Mrs. Maisels New York et levende og fargerikt sted fullt av muligheter.

The Marvelous Mrs. Maisel gir en smak av Broadway i hvordan byen skildres og ikke minst akkompagneres av musikallåter, storbandmusikk og jazz.

Serien er lettsett, bingevennlig og kjempemorsom, men vær obs – det er tross alt skaperen av Gilmore Girls som har laget dette. Så hvis du blir sliten av vittige rollefigurer som snakker fort og mye, så kan dette bli et vel mektig kakestykke.

The Marvelous Mrs. Maisel er nominert for beste komiserie, serien ligger på Amazon Prime og består av 8 episoder.

Twin Peaks S03

David Lynch får det som han vil i den kompromissløse og tidvis magisk gode tredjesesongen av Twin Peaks. (Foto: HBO Nordic)

Burde Twin Peaks sesong 3 vært nominert til beste drama? Og burde det kanskje vært på bekostning av Stranger Things sesong 2?

I vår mening er svaret ja på begge de spørsmålene, men her er det jo selvsagt snakk om å velge mellom favoritter og favoritter. David Lynch fikk i hvert fall to nominasjoner for å endelig gi fansen et gjensyn med agent Dale Cooper og gjengen. En nominasjon for beste regi, og en for beste manus sammen med Mark Frost.

Vi er fullstendig klar over at denne serien ikke for alle. Du må helst både ha sett de originale sesongene av Twin Peaks, være veldig glad i David Lynch og ha en iboende nysgjerrighet og kjærlighet for mystiske, komplekse og alternative fortellinger.

Men er du disponert, så er dette herlig skrudd, rar og vidunderlig TV som både tilfredsstiller og utfordrer oss som publikum på deiligste vis.

Og episode 8, Gotta Light?, er noe av det merkeligste og mest minneverdige vi har sett på skjermen det siste året. “This is the water and this is the well” – god TV-titting!

Twin Peaks ligger ute på HBO Nordic og består av 18 episoder.