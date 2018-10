A Star Is Born har vært filmatisert tre ganger tidligere, med Janet Gaynor og Fredric March i 1937, Judy Garland og James Mason i 1954 og Barbra Streisand og Kris Kristofferson i 1976.

Nå har Lady Gaga og Bradley Cooper oppdatert historien om det kompliserte forholdet mellom en stigende stjerne og hennes mentor. Begge debuterer på hvert sitt vis, Lady Gaga med sin første hovedrolle og Cooper som regissør.

Begge utfører sine oppgaver med overbevisende dyktighet og troverdighet. De spiller fenomenalt godt, samtidig som Cooper forteller en velkjent historie uten at den føles unødig repeterende.

A Star Is Born er en tidløs historie som det er verdt å bli fortalt, enten det er for første eller fjerde gang.

Bradley Cooper spiller rollen som Jackson Maine i “A Star Is Born”, som også er hans debut som regissør. (Foto: SF Studios)

Oppdager stortalent på bar

Den nye versjonen er basert på alle de tre foregående filmene. Den avviker riktignok på flere punkter, men hovedtrekkene er de samme.

Den berømte artisten Jackson Maine (Bradley Cooper) oppdager stortalentet Ally (Lady Gaga) på en bar. De innleder et forhold, og Ally blir med på Jacksons pågående turné, der hun oppdages av et plateselskap som vil gjøre henne til stor stjerne.

Dette gjør Jackson en smule sjalu, samtidig som hans egen karriere står i fare på grunn av et høyt inntak av alkohol og narkotika for å døyve alvorlig tinnitus.



Føles ekte og sannferdig

Det kan innvendes at Allys oppstigning går vel kjapt, uten at musikken hun fremfører fremstår som spesielt spennende (spesielt den avsluttende melodien, som er direkte grusom). Samtidig er Jacksons vei fra enorm stjernestatus til avdanka fyllik kunstig kort, men slik måtte det kanskje bli for å skape den dramatiske nerven mellom hovedfigurene, og den er der.

Manuset av Eric Roth, Bradley Cooper og Will Fetters bruker prisverdig lang tid på å fortelle hvordan Ally og Jackson finner sammen, og hva de ser i hverandre, uten klisjétunge virkemidler som lett kunne gjort dette til søtsuppe.

Samspillet mellom Cooper og Lady Gaga er så godt at romansen føles ærlig, ekte og sannferdig, både i gode og onde dager. I tillegg har filmen en rørende sidehistorie om det slitte forholdet mellom Jackson og storebror og turnémanager Bobby (Sam Elliott). Den gir oss også et morsomt gjensyn med komiker Andrew Dice Clay (The Adventures of Ford Fairlane) i en fin birolle som Allys svært stolte far.

Ally (Lady Gaga) blir med stjerneartisten Jackson Maine (Bradley Cooper) på turné i “A Star Is Born”. (Foto: SF Studios)

Spiller på stort følelsesregister

Har man sett en eller flere av de tidligere versjonene av A Star Is Born, vil man ikke overraskes veldig av historiens gang, men den føles likevel frisk og kraftfull i Bradley Coopers overraskende kompetente regi.

Han forteller historien med en dreven filmskapers tyngde og troverdighet allerede i sin debut, godt hjulpet av fotograf Matthew Libatiques varme og energiske bilder og Jay Cassidys presise og fokuserte klipping.

Men den største overraskelsen er kanskje likevel Lady Gaga, som i sin første hovedrolle spiller på et stort følelsesregister med total innlevelse på nydelig vis. Det skader heller ikke at hun har en stemme som kan måle seg med både Judy Garlands og Barbra Streisands.

A Star Is Born står altså ikke tilbake for klassikerne den er tuftet på. Dette er en uimotståelig miks av rufsete musikk og sjelfull romantikk.