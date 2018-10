Av og til er det vanskelig å forstå hvorfor en film får plass i et tett kinoprogram. Det er ingenting som skulle tilsi at Hell Fest fortjener muligheten, for dette er en bleik og tannløs skrekkfilm som feiler totalt på å levere skrekk. Ingen vil la seg skremme av dette.

Med noen få klipp her og der kunne dette like godt være en mild og ufarlig horrorfilm myntet på barn.

Dersom regissør Gregory Plotkin tror han er i stand til å skremme kinogjengere, må han tro om igjen. Selv om han har erfaring som klipper av flere Paranormal Activity-filmer, samt suksessen Get Out, var hans regidebut, Paranormal Activity: The Ghost Dimension en skuffelse.

Andrefilmen er enda dårligere. Hell Fest er dessverre en kjedelig og forutsigbar “skrekkfilm” som kun unngår bunnkarakter på grunn av gode bilder og fordi Amy Forsyth er et hyggelig bekjentskap i hovedrollen.

En drapsmann er ute etter blod i en skrekkpark i filmen “Hell Fest”. (Foto: Another World Entertainment)

Drapsmann løs i skrekkpark

Utgangspunktet er ikke helt bak mål, nemlig fornøyelsesparken Hell Fest, der maskerte skuespillere etter beste evne forsøker å skremme de besøkende.

Det skal vise seg at en av parkens figurer er en virkelig drapsmann, og nå har han sett seg ut en vennegjeng bestående av Natalie (Amy Forsyth), Brooke (Reign Edwards), Taylor (Bex Taylor-Klaus), Gavin (Roby Attal), Quinn (Christian James) og Asher (Matt Mercurio).

Når skrekkelige ting begynner å skje, tror de først at det er en del av leken, men desto dypere de kommer inn i parken, begynner noen av dem å forstå at det kanskje er alvor likevel.

Før hovedhistorien går i gang, ser vi en prolog fra tre år tilbake, med et mord i en annen skrekkpark. Allerede der får man en fornemmelse av at man ser en skrekkfilm av dårlig kvalitet, fordi mordet skildres så kjapt, enkelt, kjedelig og fantasiløst at man lengter tilbake til den blodige oppfinnsomheten i f.eks. Fredag den 13.-filmene på 1980-tallet.

Ting blir ikke stort bedre når Hell Fest kommer i gang, til tross for at fotograf José David Montero har fått leke seg mye med lys, skygge, røyk og Michael Perrys skrekkaktige scenografi, skjønt det er litt vanskelig å se for seg hvordan enkelte av installasjonene skulle kunne skremme besøkende i en fornøyelsespark, som ikke ser kulissene i klippede sekvenser med nøye utvalgte kameravinkler.

Det visuelle uttrykket tyder uansett på at det er lagt ned en del penger i produksjonen, men det fortellertekniske er begredelig, med et sørgelig fravær av spenning og nerve. Og det viktigste i denne sjangeren, nemlig de obligatoriske mordene, er nesten oppsiktsvekkende dårlig løst rent filmatisk.

Brooke (Reign Edwards) jages av morderen i “Hell Fest”. (Foto: Another World Entertainment)

Grenser til lureri

Det er nesten trist å se at denne filmen er produsert av Gale Anne Hurd, som tidligere har stått bak klassikere som The Terminator, Aliens, The Abyss og Terminator 2: Judgment Day sammen med eks-mann og regissør James Cameron.

I senere tid har hun utmerket seg som executive producer av seriene The Walking Dead og Fear The Walking Dead, men hvorfor hun ikke har sørget for bedre kvalitetssikring av innholdet i Hell Fest, er vanskelig å forstå.

Det hjelper heller ikke med en annonsert rolle fra Tony Todd, skuespilleren som er best kjent fra den langt bedre skrekkfilmen Candyman, men som viser seg å være en kort og betydningsløs opptreden på et par minutter. Det grenser til lureri for å lokke til seg skrekkfilmfans.

Natalie (Amy Forsyth) sitter fast i en tivolivogn i skrekkfilmen “Hell Fest”. (Foto: Another World Entertainment)

Det beste med Hell Fest er Amy Forsyth i hovedrollen som Natalie. Hun ligner nemlig mye på en ung Diane Keaton, og har en naturlig utstråling som man lett ser for seg kan benyttes på langt bedre vis i bedre filmer enn dette.

Forhåpentligvis kan hun en dag se tilbake på Hell Fest som et lite feiltrinn forholdsvis tidlig i karrieren. Dette er nemlig en laber film som kommer til å være helt glemt om svært kort tid. Den har ingen kvaliteter som gjør den verdt et kinobesøk.

Se heller bedre fornøyelsesparkrelaterte grøssere som Zombieland, Something Wicked This Way Comes, The Funhouse eller Final Destination 3. Kanskje til og med KISS Meets the Phantom in the Park, som er så dårlig at den er morsom. Det er dessverre ikke Hell Fest.