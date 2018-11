Nok en gang har Keira Knightley inntatt kostymedramaets verden, men denne gangen uten korsett. Forfatteren Sidonie-Gabrielle Colette var nemlig kjent for å nekte å bruke de kvinnelige tvangstrøyene, og det er hennes historie som fortelles i Colette.

Og dette er nettopp en fortelling om en kvinne som ønsker å bryte ut av de normer og regler samfunnet pålegger henne.

Keira Knightley gjør en fascinerende figur på lerretet. Selv om dette er en veldig tradisjonelt fortalt historie, er den basert på et interessant liv.

Dominic West og Keira Knightley spiller Willy som forfører den fjorten år yngre Sidonie-Gabrielle Colette i Colette. (Foto: Norsk Filmdistribusjon).

Sensuell oppvekstskildring

Vi skal til Frankrike på tampen av 1800-tallet. Sidonie-Gabrielle Colette lever et fredelig liv på landet, før hun gifter seg med den fjorten år eldre Henry Gauthier-Villars, en kjent forfatter og famøs libertiner.

Han er kjent under forfatternavnet Willy, og har en rekke ghostwritere under seg som har gjort at han kan opprettholde et høyt publiseringstempo.

På grunn av overstadig pengebruk er Willy likevel blitt pengelens, og han hyrer derfor inn en skribent han slipper å betale – sin unge kone. Den første romanen om Claudine ble til. En serie med bøker som skulle bli vanvittig populær i Frankrike – under Willys navn selvfølgelig.

Claudine på skolen er en oppvekstskildring av det sensuelle slaget, og slår svært godt an i Paris og resten av Frankrike, spesielt hos unge kvinner. Alle vil være som Claudine, mens den virkelige Claudine, Colette, er fanget i et ulykkelig ekteskap.

Colette begynner å skrive i mannens navn. (Foto: Norsk Filmdistribusjon).

Knightley er strålende

Keira Knightley kan dette med historisk drama, og er en slags ukronet dronning av kostymedramaet.

Med Colette gjør hun en av sine aller beste rolleprestasjoner. Hun spiller med stor troverdighet, og gjør den handlekraftige, intelligente og egenrådige Colette til en virkelig person.

Samspillet med Dominic West er strålende, både i de romantiske og kjærlige sekvensene, og når striden er bitter.

Colette er en fantastisk oppvisning i mote fra århundreskiftet 1800 – 1900. (Foto: Norsk Filmdistribusjon).

Flott tidskoloritt

Regissør Wash Westmoreland og fotograf Giles Nuttgens har skapt et frodig bilde av både Paris og franske landlige omgivelser, med flotte interiørbilder der inntrykket av at levende lys er den eneste lyskilden gir en dus atmosfære.

Tidskoloritten er troverdig, enten det er en kommentar om at det er ulovlig for kvinner å gå i bukser, til det faktum at elektrisitet er en nymotens ting for de rikeste, og ikke minst til det spennende motebildet i Paris omkring århundreskiftet.

Colette er en fantastisk oppvisning i tidlig 1900-tallsmote, og for den som er interessert i motehistorie er filmen verdt å se bare av den grunn.

Keira Knightley er Colette. (Foto: Norsk Filmdistribusjon).

Tradisjonelt fortalt

Når det kommer til historiefortelling er Colette av det tradisjonelle slaget, noe som er litt skuffende med tanke på den utradisjonelle kvinnen historien handler om.

Filmen hopper lett fra år til år for å få med de viktigste høydepunktene og vendepunktene i starten av Colettes karriere, og surfer litt for lett forbi de mer problematiske hendelsene i hennes liv.

Likevel blir det aldri kjedelig. Colette levde et skandaløst liv, med et ekteskap fullt av utroskap og elskerinner, og Keira Knightley inntar rollen med stor kraft på kinolerretet.