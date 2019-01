2019: Seriene vi gleder oss til

TV-serien går et spennende år i møte i 2019. Den enorme produksjonen av nye titler og sesonger ser ut til å fortsette både hos de store amerikanske produsentene og her i Norge.

Vi får stadig mer tilgang til serier som ikke foregår på norsk og engelsk. Og 2019 blir året da både Disney og Apple for alvor skrur opp temperaturen i strømmekrigen, og utfordrer Netflix og gjengen med sine egne tjenester. Nevnte Netflix går også i gang med innspillingen av sin første norskspråklige serie Ragnarok, og HBO Nordic har også sin første norske serie, Beforeigners, i produksjon .

2019 er også året hvor HBOs Game of Thrones – verdens største TV-serie – skal få sin godt budsjetterte avslutning. Fanfavoritter som The Crown, Big Little Lies, Killing Eve, Better Call Saul, True Detective, Rick and Morty, Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, Bosch, Billions, Star Trek: Discovery, The Handmaid’s Tale, Glow, Broad City, Chilling Adventures of Sabrina, Taboo, Peaky Blinders, Luther, Mindhunter, BoJack Horseman og Stranger Things kommer også med nye sesonger. Vi gleder oss til hele gjengen.

Og så tar vi farvel til storsuksesser som Veep, Homeland, Orange Is the New Black og Big Bang Theory.

Mest spenning er det kanskje knyttet til hvilke nye serier vi får i år. Og der er det flere interessante titler på vei.

2018 hadde en smak av fantasy, eventyr og det overnaturlige som vokser inn i 2019. Netflix sin storsatsing på The Witcher er spennende. Strømmegiganten har også The Dark Crystal: Age Of Resistance på trappene. Carnival Row er en krimfantasyserie fra Amazon om mytiske skapninger og en mordetterforskning. Guillermo del Toro har vært med i utviklingen, og Orlando Bloom og Cara Delevingne leder an i hovedrollene. HBO er også med på den overnaturlige moroa. Forvent demoner og rasisme i Lovecraft Country, en road trip serie fra 50-tallets USA hvor Jordan Peele og J.J Abrams er blant produsentene.

Naturdokumentaren Our Planet vil for alvor teste 4K-presentasjonen til Netflix. HBO skal minne oss om farene ved atomkraftverk med miniserien Chernobyl, og årets mest lovende krigsserie kommer fra Tyskland, heter Das Boot og er en oppfølger til filmen med samme navn.

Ellers er krim fra virkeligheten fremdeles populært. Titlene som stikker seg ut er Conversation With A Killer: The Ted Bundy Tapes og ikke minst Ava DuVernays miniserie om Central Park 5 – en justismordhistorie fra 80-tallets New York som fremdeles er en solid flekk på Donald Trumps samfunnsengasjement.

Andre potensielle godbiter er Top Of The Morning, en storserie om livet bak kulissene i et amerikansk morgenshow med Reese Witherspoon, Jennifer Aniston og Steve Carell på rollelisten. Dette er også den største serien blant Apples nye satsinger til sin egen strømmetjeneste. Russo-brødrene står bak den tegneseriebaserte actionserien Deadly Class, som sammen med The Umbrella Academy skiller seg ut i “kids fight back”-sjangeren. Black Monday er en dramedie satt til 80-tallets Wall Street med en meget stilig kledd Don Cheadle i hovedrollen. Alle Nicolas Winding Refn-fans kan glede seg stort til hans mordertunge krim Too Old to Die Young. Og så får alle Pretty Littlle Liars-fans en ny mulig favorittserie i “spin off”-serien The Perfectionists.

I Norge gror det også godt. Allerede i januar kommer Magnus. En overnaturlige krimkomedie med Vidar Magnussen i hovedrollen. Den største kjendisfaktoren er det kanskje i Viaplays Wisting, som har Sven Nordin og Carrie Anne Moss (The Matrix, Jessica Jones) i hovedrollene. Ellers blir det true crime fra Holmenkollen i The Oslo Killing, Kristofer Hivju spiller tvillingbrødre i Twins og Henrik Thodesen blir Uber-sjåfør i Henrik Uber alles.

Det brygger opp til massevis av nye konflikter både på og utenfor banen i Heimebane sesong 2. Denne gangen er klubbeierskap og klubbidentitet et viktig tematisk bakteppe for en serie som også fortsetter å pirke borti en del av fotballens betente sider. Og så gleder vi oss særdeles mye til å se mer av Jon Øigarden og gjengen i Exit. Med mørk humor og historier som skal være fra virkeligheten går serien til verks på Oslos finansverden med fokus på fire høyst ufordragelige typer. Den skal også gå på NRK, og vi håper den kommer før 2020.

Det er alltid en del usikkerhet rundt seriepremierer. De kan bli utsatt, det kan oppstå problemer. Det er et par av våre store forhåndsfavoritter som vi ikke tror rekker å få premiere i 2019. Jepp, Fargo, ditt nydelige beist av en serie, vi ser på deg og din fjerde sesong. Og så retter vi noen lengselsfulle blikk mot Star Wars-serien The Mandalorian. Det er altså ikke slik at vi ikke gleder oss til disse godbitene, vi tør bare ikke håpe at de kommer før 2020.

2019 blir uansett en fullstappet sofafest. I tillegg til seriene vi allerede har nevnt, og sikkert en haug vi har glemt, pluss alle vi ikke har hørt om ennå – her er seriene vi gleder oss aller mest til i 2019.

