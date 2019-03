Rasemotsetninger fortsetter å skape spenning og dramatikk på kinolerretet, nå i “The Hate U Give” av regissør George Tillman Jr. (“Men of Honor”, “Faster”, “Notorious”). Filmen er sint og inderlig på vegne av en sterk hovedfigur, glimrende spilt av talentfulle Amandla Stenberg (“The Hunger Games”, “Everything, Everything”, “The Darkest Minds”).

Når “The Hate U Give” ikke blir helt fulltreff, skyldes det en overtydelighet på hva filmskaperne vil at publikum skal tenke og føle. Noen av konfliktene skildres overdrevent kantet. Visse problemstillinger og motivasjoner mates inn med teskje.

Tematikken er så viktig og hovedrollen så god at det er synd filmen ikke makter å omsette dramatikken like skarpt hele veien til rulleteksten. “The Hate U Give” er likevel et engasjerende og provoserende drama som dessverre er tidsriktig og aktuelt.

Starr (Amandla Stenberg) rives mellom sitt sorte nabolag og en hvit skolehverdag i “The Hate U Give”. (Foto: 20th Century Fox)

Rasistisk motivert hendelse

Den afroamerikanske tenåringsjenta Starr (Amandla Stenberg) har blitt flyttet til en skole et stykke unna av sine foreldre, Mav (Russell Hornsby) og Lisa (Regina Hall), på grunn av voldsproblemer ved den lokale skolen. Hun rives mellom to verdener, nemlig den sorte som hun bor i, og den hvite som dominerer skolehverdagen.

Når Starr blir vitne til at en venn blir skutt av en politimann, blir hun nødt til å ta et oppgjør med seg selv og sin plass i begge verdenene. Samtidig må hun finne ut hvordan hun skal takle hendelsens konsekvenser, for omstendighetene setter henne i søkelyset til den lokale gangsteren King (Anthony Mackie).

Filmens sentrale hendelse er åpenbart en situasjon med rot i virkeligheten og skildres på en måte som åpner for diskusjon om rett og galt, men ikke det faktum om hvorfor situasjonen oppsto i det hele tatt.

Det skildres også effektivt hvordan politimannens skudd tolkes ulikt i Starrs to verdener, der hennes hvite venner unnskylder politiets handlinger, mens hennes sorte familie og venner åpenbart er av en annen oppfatning.

Mav (Russell Hornsby) gir barna sine en leksjon i et tilbakeblikk i “The Hate U Give”. (Foto: 20th Century Fox)

Overdrevne kontraster

Her har filmen flere engasjerende problemstillinger, men kontrastene overdrives, blant annet i det visuelle uttrykket. Når Starr er i sitt eget nabolag, bades filmen i varme, solfylte farger, men når hun er på sin hvite skole, er bildene kalde og sterile, med utstrakt bruk av blått.

I tillegg er Starrs nærmeste klassevenninne, Hailey (Sabrina Carpenter), sannsynligvis den blondeste og mest blåøyde personen filmskaperne kunne caste, både i visuell forstand og i overført betydning. Det er her overtydeligheten er på sitt verste, og frontene på sitt mest overdrevne, selv om Starrs hvite kjæreste Chris (K.J. Apa) er et slags korrektiv.

Starr (Amandla Stenberg) og barndomsvennen Khalil (Algee Smith) i “The Hate U Give”. (Foto: 20th Century Fox)

Dette er ikke en perfekt film, men den er bedre på å skildre aktuelle rasemotsetninger enn for eksempel årets Oscar-vinner, “Green Book”. Selv om manuset av Audrey Wells og Angie Thomas i perioder kan virke tilskrudd og overforklarende, har filmen en udiskutabel energi og aktualitet, spesielt i den medrivende siste akten.

“The Hate U Give” har også en svært engasjerende hovedperson i Amandla Stenbergs skikkelse, som stadig fremstår som en av sin generasjons mest spennende skuespillere. Derfor er dette en viktig film, som formidler et sterkt budskap i en form som i hvert fall har evnen til å treffe et tenåringspublikum.