Den iranske regissøren Asghar Farhadis “Men alle vet” er en av hans svakere filmer, men den er fremdeles god! Når man er kjent for sterke dramaer som “Nader og Simin – et brudd”, “Fortiden” og “The Salesman”, er det større risiko for at forventninger ikke innfris.

“Men alle vet” er et nært og intenst familiedrama om gamle forhold, relasjoner og sammenhenger som avdekkes på grunn av en dramatisk hendelse. Skuespillerne er flinke, men filmen bruker veldig lang tid på å bygge opp stemning og atmosfære. Så lang tid at man begynner å lure på hvor Farhadi vil med alt dette.

Og senere får historien visse melodramatiske grep som tærer på tålmodigheten. Derfor blir det ikke full klaff for “Men alle vet”, som var åpningsfilm på fjorårets Cannes-festival, men den er fremdeles verdt å oppleve på kino.

Bryllupsfeiring tar en uventet vending

Spanske Laura (Penélope Cruz) bor i Argentina med mannen Alejandro (Ricardo Darin) og deres to barn. Når filmen starter har de nettopp ankommet Spania, minus Alejandro, for å delta i søsteren/tantens bryllup i hjembyen.

En av de andre gjestene er Lauras gamlekjæreste Paco (Javier Bardem), som kjøpte familiens gamle vinmarker før Laura flyttet til Argentina.

Midt under feiringen skjer det noe dramatisk som får alvorlige konsekvenser. Familien blir satt i en presset posisjon, der hendelser i fortiden får fornyet aktualitet, mens andre hemmeligheter kommer opp i lyset.

Akkurat hva som skjer, behøver jeg ikke å avsløre. Det gir nemlig et klart brudd i filmen som inntil da har vært en feiende flott og energisk feiring av familie og tradisjon.

Det er samtidig en av filmens svakheter, fordi bryllupet varer og varer uten noen ledetråder på hva som er Farhadis intensjoner. Det tar faktisk rundt tre kvarter før man begynner å ane hva filmen egentlig skal handle om, som er en i overkant lang etablering av strukturen.

Derfra og ut er målsettingen klar, men også her brukes det lang tid på å forklare familiedynamikk og gamle relasjoner, som blir satt i nytt lys etter det som har skjedd.

Innslag av melodrama

Penélope Cruz, Javier Bardem og Ricardo Darin er alle gode i sine respektive roller, der figurene strekkes over et stort følelsesspekter. Spesielt Cruz får kjørt seg, og formidler en sterk kvinneskikkelse som brytes ned under et vanvittig press.

Også birollene er godt spilte, selv om ikke alle får like stort spillerom i et ganske omfangsrikt persongalleri. Asghar Farhadi har også skrevet manuset, og gir flere av figurene noen trekk som åpner for en viss grad av tvil om deres egentlige motivasjoner.

Det gjør det også litt spennende å se hvem som kommer best ut av det, og hvem som eventuelt har noe å skjule.

“Men alle vet” har noen historietråder, spesielt en, som gir filmen innslag av melodrama fra såpeserie-universet. Her kunne nok Farhadi fortalt historien på en litt mer sofistikert måte, i stedet for på et veldig enkelt, direkte og utilslørt vis.

Filmens thrillerelement kunne også vært skrudd litt hardere til, og spilletiden kunne med fordel vært kortet ned noe.

Ting tar nemlig tid i “Men alle vet”, og selv om filmen har åpenbare kvaliteter med sympatisk skuespill, gode miljøskildringer og en overveiende interessant historie som overrasker med en plutselig vending, vekker den heller ikke helt det samme engasjementet som Farhadis tidligere filmer.