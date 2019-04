Det har gått 595 dager siden den forrige episoden av “Game of Thrones”. Natt til mandag var ventetiden endelig over, første episode i den aller siste sesongen av serien hadde premiere.

Når man har ventet så lenge på noe er det lett å bli overveldet av følelser, og det kan være vanskelig å ta et steg tilbake å se på det med et kritisk blikk.

Men med det i tankene er det likevel ikke noe problem å konstatere at sesongpremieren var en tilfredsstillende episode.

I åpningsepisoden gir serieskaperne oss mye av det fansen har ventet på, noen overraskelser, og en stor appetitt på mer.

Et par antiklimatiske øyeblikk ble det, men alt i alt var dette en overbevisende begynnelse på slutten.

Sansa i sesong 8 av Game of Thrones. (Foto: HBO/Helen Sloan).

Ruster opp i Winterfell

Anmeldelsen inneholder handling som allerede er avslørt i trailerne. Men hvis du ikke vil lese noe som helst om det som skjer, må du slutte å lese nå.

Som vi har sett i trailerne begynner vi med at Jon og Daenerys ankommer Winterfell, i en scene som bærer mange likhetstrekk med den aller første episoden i serien.

Episoden fokuserer for det meste på at det rustes opp til krig, hva Daenerys sin ankomst betyr for The North, og hvilken rolle Jon skal ha nå som han har sagt fra seg kronen til fordel for Dany.

Serieskaperne har skapt en deilig følelse av forventning i lufta, ikke bare for oss som ser på, men for de involverte på skjermen.

Daenerys i sesong 8 av Game of Thrones. (Foto: HBO/Helen Sloan).

Gjensynsglede

Parallellene til den første episoden i serien er ikke bare en artig gimmick fra serieskaperne sin side. Dette er en naturlig forlengelse av at dette faktisk er første gang siden den aller første sesongen at så mange av de sentrale rollefigurene er samlet i Winterfell.

Som forventet får vi flere etterlengtede gjensyn som tilfredsstiller fanhjertet. Jeg ble litt fuktig i øyekroken ved et par anledninger, men jeg ble aldri så rørt at tårene falt.

Uten å nevne hva det gjelder synes jeg det spilles litt i overkant mye på humor. Det gir episoden en lett og artig tone som fungerer i stor grad, men som samtidig hindrer et par øyeblikk fra å bli så emosjonelt slagkraftige som de kunne ha vært.

Sam i sesong 8 av Game of Thrones. (Foto: HBO/Helen Sloan).

En god start på slutten

I forkant av sesongpremieren har flere av skuespillerne i serien uttalt at det er smart å se igjen den aller første sesongen før sesongstart, og vi får noen hint allerede nå om hva det gjelder.

Den første episoden tenner et håp i meg om at vi kommer til å få noen etterlengtede svar på noen av seriens store spørsmål før det hele er over. Og det er spesielt én scene som var ekstra spennende på denne fronten!

Med sine 54 minutter er premiereepisoden den korteste av de seks episodene i sesongen, og rulleteksten kom derfor litt brått på. Da den lille timen var over ble jeg først litt paff, før engasjementet og forventningene for hva som skal skje videre satt inn.

Heldigvis må vi ikke vente nye 595 dager på fortsettelsen – nå har det begynt, folkens!

