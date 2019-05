“The Hustle” er en elendig komedie der all humor kollapser katastrofalt. Anne Hathaway og Rebel Wilson går ettertrykkelig på trynet i en film som ikke inneholder én eneste morsom scene.

Handlingen er lagt til fasjonable omgivelser på den franske rivieraen, men selv om det ser pent ut, ønsker man seg bare vekk derfra. Det er trist at så mange krefter er brukt på å skape noe så mislykket.

Dette er en nyinnspilling av “Svindlere med stil” (1988), som selv var en nyinnspilling av “Bedtime Story” (1964). “The Hustle” er imidlertid svindlere helt uten stil. Den later som den har klasse, men er skremmende i all sin udugelighet. Jeg dro ikke på smilebåndet en eneste gang, og gledet meg til alt var over.

Svindlerne Lonnie (Rebel Wilson) og Josephine (Anne Hathaway) innleder et samarbeid i “The Hustle”. (Foto: Christian Black / © 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.)

Svindel på den franske rivieraen

Anne Hathaway spiller amerikanske Josephine, en vakker overklassekvinne som bedriver storstilt svindel av godtroende rikfolk på ferie i en oppdiktet by på Cote Azur i sør-Frankrike.

Rebel Wilson spiller australske Lonnie, den nye svindleren i byen, som først er et irriterende uromoment, men som Josephine snart tar under sin vinge for å lære bort smarte bransjetriks.

Det utvikler seg imidlertid en rivalisering mellom dem, og de avtaler en konkurranse om hvem som kan svindle den unge teknologientreprenøren Thomas (Alex Sharp) for en stor pengesum.

Ikke det minste morsomt

På ingen tidspunkt i filmen er dette hverken morsomt eller spennende. I stedet blir vi servert masende underholdning med flate vitser, dumme situasjoner og uinspirert dialog.

Hovedrolleinnehaver Rebel Wilson er en av filmens produsenter, men hvorfor i all verden vil hun lage en film der annenhver vits handler om hvor feit figuren hennes er? Denne vektmobbingen er ikke det minste morsomt, hverken før, nå eller i fremtiden.

Kjemien mellom Wilson og Anne Hathaway er iskald og uengasjerende, slik at man ikke tror på hverken vennskap eller rivalisering. Man bygger heller ikke opp noen forventninger til historiens utgang, siden man bryr seg katten om disse glatte, grunne og gudsjammerlig kjedelige figurene.

Rebel Wilson og Anne Hathaway går ettertrykkelig på trynet i “The Hustle”. (Foto: Christian Black / © 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.)

Skremmende dårlig

“The Hustle” ser i det minste pen ut, filmet av Michael Coulter, kjent for blant annet “Fire bryllup og en gravferd”, “Fornuft og følelser”, “Notting Hill” og “Love Actually”. Innspillingen har blant annet foregått på Mallorca og i Pinewood Studios og Shepperton Studios i London.

Man får følelsen av å være i dyre, lekre og innbydende omgivelser, men dessverre er det som foregår der så blottet for morsomt og interessant innhold at dette på alle måter blir en antiklimaktisk tur til paradis.

Regissør Chris Addison har vært en av produsentene av den fantastiske komiserien “Veep”, og spilte en av figurene i like morsomme “The Thick of It”, begge skapt av geniale Armando Iannucci.

Det er lite som tyder på at Addison har lært mye av ham, for det virker ikke som om han er i stand til å etablere morsomme scener med gode poenger. Det er synd å si det, men hans debutfilm er skremmende dårlig. Kanskje er det billettsalget til “The Hustle” som er den egentlige svindelen.